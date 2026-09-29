7 неожиданных деталей быта крестьян, которые жили совсем не так, как нам кажется

Поэтому родители могли присматривать сыну девушку постарше — крепкую, работящую и уже умеющую управляться с хозяйством. Этнографы отмечали, что в некоторых местностях такие браки были вполне обычным делом — например, в Соликамском уезде исследователи крестьянского быта замечали, что невесты нередко оказывались старше своих женихов.

Причина была довольно прозаичной: молодая жена приходила жить в семью мужа и сразу включалась в общую работу. Более того, родители девушки тоже не всегда торопились выдавать взрослую дочь замуж, ведь тогда они сами лишались хорошей работницы. Так что девушка постарше могла оказаться даже завидной невестой: она уже умела управляться по хозяйству и с первого дня становилась полноценной помощницей в доме.