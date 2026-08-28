15+ жизненных историй от людей, у которых на работе однажды все пошло не по плану — и теперь это одна из их лучших баек

Странная ситуация. Если бы Маша сама начала с шефом встречаться, было бы понятно, почему один из них должен уйти, ну или хотя бы перевестись в другой отдел. Этот момент прописан в регламенте многих компаний. Но, почему Маша должна уходить из-за того, что с шефом решила "породниться" ее аж двоюродная сестра (хотя какого черта, будь хоть родная) мне искренне непонятно. И кто эти "они", решившие, что она не сможет работать с новым родственником? Шеф и ее двоюродная? А когда они разбегутся Маша снова сможет вернуться на работу? 🤷🏻‍♀️🧐 Слишком много вопросов.