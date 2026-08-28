15+ жизненных историй от людей, у которых на работе однажды все пошло не по плану — и теперь это одна из их лучших баек
Работа — это, конечно, серьезное место с чередой задач, отчетов и совещаний, но даже в таком месте всегда находится место всяким казусам и приколам. То новый администратор вдруг удивит начальника возгласом: «Да кто ты такой?», то заботливый клиент неожиданно отблагодарит за помощь, то коллега вдруг застанет начальника в неподходящий момент. Да, самый простой рабочий день может принести незабываемые впечатления.
- С сестрой поехали в хозяйство собирать черешню. После обеда пошли сдавать ящики, ждем, когда все посчитают. Тут бригадир зовет нас в подсобку. Говорит: «Девочки, я все понимаю, но у нас камеры». Я в недоумении. Сестра меняется в лице, и тут дядька показывает, как она по всей тропинке у каждого дерева выложила ягодами сердечки. А я впереди шла и не видела, что она там делала, — думала, просто медленнее собирала. Пришлось объясняться. Ладно хоть она додумалась делать это из ягод, которые уже непригодны для сбора. Но неловко все равно было.
- Как-то заказала 30 000 коробок для чая с неправильным штрихкодом. Поплакала сначала, когда узнала об этом по факту их прибытия, а потом мне руководитель сказал: «Ну и ладно, переклеим!» Реально вручную сидели и клеили потом поверх правильный штрихкод.
- Это нелепая история произошла с моей коллегой, и я до сих пор вспоминаю ее со смехом. Наш начальник всегда твердил нам, мол, в нерабочее время живите как хотите, но не вздумайте бросить тень на репутацию фирмы.
Одна из моих коллег вела самого крупного VIP-клиента, поэтому всегда была на виду. И вот в один прекрасный день она говорит, мол, не придет по определенным обстоятельствам. Ну, бывает, все мы живые люди. Вот только оказалось, что она на самом деле отправилась на кастинг шоу «Холостяк»! И все бы ничего, но она умудрилась дать развернутое интервью журналистам местной газеты, да еще и с удовольствием попозировать фотографу. Эта ее тайна, конечно же, быстро раскрылась, потому что газета вышла с ее огромной фоткой на обложке.
«Наш мастер Гриша так увлекся оверлоком ковров, что из обрезков сшил тапочки. Стартап пока не запускаем, но прототип уже готов»
- Отправляли начальника на очень важное совещание. Всю неделю готовили материалы, перепугались все. В итоге в день его отъезда приехали на вокзал, идем по платформе ему навстречу. Одна в ожидании малыша, с курицей в фольге в руках — на всю платформу кричит: «Вот! Курицу забыл! Проголодается же!» Вторая еле тащит коробку с бумагами, кричит, мол, документы не все взяли. Ну а я как будто бы реву на весь вокзал и причитаю, что он нас бросает. Как мы потом от души посмеялись, и какое же у босса было лицо, когда он нас увидел!
- Работали с подружкой Машей в одной фирме. Внезапно она решила уволиться. В понедельник ее вызвал к себе шеф. Сидим с другими девчонками, ждем ее обратно, переживаем. Отправили к ним нашу секретаршу. Вылетела она оттуда быстро. Говорит, мол: «Захожу, смотрю, а там их трое. Шеф сидит в обнимку с какой-то девицей, а Маша рядом». Мы ничего не поняли, тысячу версий происходящего напридумали. Маша мне потом рассказала, что девица — это ее двоюродная сестра, которая в выходные привела на семейный праздник своего жениха, и им неожиданно оказался наш начальник. На этой почве они и решили, что работать с новым родственником она не сможет. Поэтому они так долго там в кабинете сидели — решали, как быть, а потом разболтались.
Странная ситуация. Если бы Маша сама начала с шефом встречаться, было бы понятно, почему один из них должен уйти, ну или хотя бы перевестись в другой отдел. Этот момент прописан в регламенте многих компаний. Но, почему Маша должна уходить из-за того, что с шефом решила "породниться" ее аж двоюродная сестра (хотя какого черта, будь хоть родная) мне искренне непонятно. И кто эти "они", решившие, что она не сможет работать с новым родственником? Шеф и ее двоюродная? А когда они разбегутся Маша снова сможет вернуться на работу? 🤷🏻♀️🧐 Слишком много вопросов.
- Приходит сегодня дедуля в офис, чисто Дроздов на максималках: жилетка с карманами, фотик, блокнот на ремне, шляпа пробковая — прямо исследователь. Спрашивает меня про карьер строматолита (камень такой), а я, как истинный сотрудник турбюро, разумеется, не знаю. Извиняюсь, он улыбается и говорит: «Можно у вас хотя бы аккумулятор от фотика зарядить?» Я соглашаюсь, он обещает зайти после обеда и уходит.
Мне становится любопытно, начинаю искать. Попадаю на разные статьи весьма узкой направленности и понимаю, что совсем рядом с деревней есть как раз тот карьер, который может заинтересовать моего гостя. Выписала все на бумажку, приклеила к аккумулятору и благополучно забыла.
После обеда он, как и обещал, вернулся. Я отдаю зарядку и объясняю, что нашла для него место рядом, показала на карте, как доехать. Так он сходил в машину и вернулся с печеньками, говорит: «Берите, и спасибо вам, что специально поискали».
Дедуля живет на улице и аккумулятор ему вот просто негде зарядить, кроме как в турбюро?
- Снимали рекламу сыра. Приехала фуд‑стилист из Варшавы, я — ее помощник. Отсняли с десяток блюд, причем готовили их несколько часов. Все сняли — переезжаем на другую локацию. Я все уношу, выкидываю в мусорку, так как на съемках не все бывает съедобное. Как только полетело в мусорку последнее блюдо, режиссер кричит в рацию: «Все блюда несем на площадку! Хочу снять их общим кадром!» Да что ж такое! Испугалась я так, что все собрала и восстановила за 10 минут.
- Неделю назад я приняла нового администратора к нам в офис. И вот подходит к ней утром мой муж, по совместительству начальник, просит, чтобы она заказала расходники для офиса. А она ему: «Да кто ты такой?!» Я уж чуть не взгомонилась, а она вылезает медленно из-за стойки и достает наушник из уха.
Оказалось, она там с кем-то по своим делам по телефону разговаривала. С этого момента ей и запретили с рабочего места на звонки отвечать, чтобы такая нелепая случайность с клиентом никак не приключилась. Долго мы потом еще хохотали, но работницей она в итоге оказалась великолепной. Правда, между собой ее частенько многие теперь так и зовут: Екатерина «Кто ты такой?».
- Каждый день после работы я звоню маме и рассказываю, как прошел день. Сегодня я уже на автомате щелкала в телефоне и набрала маму. Как только она сняла трубку, первое, что я сказала: «Привет, я сегодня так устала, уже нет сил на это все». В ответ услышала: «Хорошо, можешь взять пару выходных». Я с удивлением переспросила, а потом посмотрела в телефон. Случайно вместо мамы я позвонила начальнице. Я все ей объяснила и извинилась, а выходные мне оставили.
- Работаю в такси. Позвонила женщина и попросила прислать водителя Сергея — помнит, что с усами. Все бы ничего, но у меня был только Сергей без усов. Отправляю водителя по адресу: пробки, а нужно срочно и только его. Когда я связалась с водителем, чтобы узнать, где он едет, он сказал мне: «Не переживай, лечу, тороплюсь, чувствую даже, как уже растут усы». Насмешил. А торопился, потому что заказ был хорошим. Ну, в итоге он оказался именно тем Сергеем, хотя усов никогда не носил.
- Девушка прошла собеседование, вышла работать ко мне на должность офис-менеджера. Красиво пришла в первый день, сделала кофе, села с ровной спиной за комп. Подняла руки над клавиатурой, опустила — и так раз 10. Потом встала и со вздохом: «Это не мое», — ушла из компании домой.
- У нас на работе один чувак может помочь, но время свое ценит и, как только выполнит чужую мелкую работу, произносит одно лишь слово: «Пирожок!» В первый раз думаешь: как так? Я же с такой мелочью обратился! Но когда тебя будут просить помочь с чем-то неоднократно, при этом отрывая от работы, сам начинаешь невольно вспоминать про волшебное слово «пирожок»!
Мужчина раскладывает по рандомным поверхностям на работе разные предметы, а потом молча наблюдает за реакцией коллег
- Частенько угощаю коллег. И есть у нас там одна женщина, которой всегда мало соли. Причем всем остальным в самый раз, а она кривится и говорит: «Дай-ка соль добавлю». И сыплет туда еще горстку-другую. Прикол в том, что у нее даже была фирменная солонка с инициалами.
И вот в какой-то момент мне это надоело. Ну ладно, мало тебе соли, так добавь втихую, без лишних комментариев — прояви тактичность! Тем более что слышала я это реально каждый раз, когда угощала.
И вот однажды решила пожарить блинчики на завтрак. Захватила несколько с собой на работу. А ей сделала специальный — с солью вместо сахара. Украсила стол, сижу, жду реакции. Смотрю, а она довольная мычит: «Ну вот, теперь в самый раз».
- Я работала в вип-зале аэропорта. Провожала Чумакова. Коллеги попросили сфотографироваться с ним, я тоже захотела, конечно. Ну и разволновалась, оступилась и наступила ему на ногу. Он потом долго к нам с концертами не приезжал — подружки смеялись, что из-за меня.
Мужчина поделился снимками своих «коллег», которые считает поистине лучшими на свете. И не поспоришь, с такими вряд ли кто-то сможет посоревноваться
- Работаю старшим консультантом в магазине. Недавно к нам пришел новенький. Он плохо говорит на нашем языке и не знал, как говорить: «Приходите еще». Сказали ему, что это «Асталависта, бейби». Теперь вот смешит покупателей, и те заходят еще, лишь бы услышать его коронную фразочку, а один ребенок так вообще сказал: «Мам, тот дядька — Терминатор!» Теперь называем его Жора-Терминатор, а он до сих пор не в курсе, почему.
- Работала я когда-то секретарем в приемной ректора достаточно известного государственного вуза. В те времена не было еще телефона с несколькими линиями, а стояло порядка пяти аппаратов.
Один из них предназначался для звонков ректору из его окружения и вышестоящих организаций, а другой был просто телефоном «для справок». Звонили раз по сто на дню.
И как-то раз на этот аппарат звонит мужской голос. Я как обычно: «Добрый день, приемная ректора». В ответ ни здрасьте, ни пожалуйста, просто: «Кто это?» Знаете, не передать, как я уставала от постоянных звонков на предмет поступления, а тут еще такое невежество.
Я взяла и ответила на вопрос: «Это мышка-норушка, а ты кто?» А голос в трубке смягчился и с улыбкой произнес: «А я из руководства, хотел бы с ректором пообщаться». Соединила я их мгновенно, с девочками потом смеялись до упаду. Страха потерять работу не было совершенно — мне было 17 лет, и было все по барабану.
Пусть эти байки и родились из неловких моментов, но именно они напоминают, что за всеми рабочими задачами, горящими дедлайнами всегда стоят обычные люди, у которых посреди рабочего дня может всякое случиться.