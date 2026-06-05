22 человека, которые при покупке недвижимости получили занятную историю в подарок

Покупка дачи или квартиры — это не только переживания из-за документов и подсчет сметы на ремонт. Часто вместе с новым жильем люди получают целый набор неожиданностей: от припрятанных кем-то под полом сбережений до по-настоящему душевных историй, в которых задействованы все соседи. Такие маленькие радости и неожиданные открытия делают новое место почти родным. Вот сюжеты о том, как недвижимость досталась владельцам вместе с историей, которую точно не найдешь в договоре купли-продажи.