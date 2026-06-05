Ага! Анекдот про то, откуда богатство у Морганов.
Шел по дороге, увидел грязное яблоко. Помыл, продал, купил два яблока. - А потом? А потом умер мой дедушка и оставил мне наследство...
22 человека, которые при покупке недвижимости получили занятную историю в подарок
Покупка дачи или квартиры — это не только переживания из-за документов и подсчет сметы на ремонт. Часто вместе с новым жильем люди получают целый набор неожиданностей: от припрятанных кем-то под полом сбережений до по-настоящему душевных историй, в которых задействованы все соседи. Такие маленькие радости и неожиданные открытия делают новое место почти родным. Вот сюжеты о том, как недвижимость досталась владельцам вместе с историей, которую точно не найдешь в договоре купли-продажи.
- Приобрели с мужем старый участок с недостроенной баней. Продавец при сделке честно предупредил: «Там на чердаке куча хлама и старого инструмента, забирайте себе или выбросите». Полезли наводить порядок, открыли огромный пыльный ящик и ахнули: там чуть не килограммы старых елочных игрушек ручной работы, гирлянд и прочей красоты. Мы все это бережно отмыли, выставили на аукцион, неплохо подзаработали на этом.
- Мои родители купили в деревне дом. И через пару дней слышим сильный лай и крики: «Ой, помогите». Выходим — а там картина. Наш пес загнал на скамейку какую-то бабку. Это была мать кого-то из старых хозяев: «Ой, уберите собаку, она меня не пускает». — «А, собственно, что вы тут делаете? Зашли, не постучали?» — «Так я пришла тут под яблоней посидеть». Даже после того как продали дом, она думала, что будет всем пользоваться: яблоней, в баню приходить, урожай собирать. Когда объяснили ей, что раз дом продан, то это все, ушла в расстроенных чувствах.
«Фонтану во дворе 100 лет. Вот как он выглядел тогда и как — сейчас»
- Разбирала квартиру, центр Москвы. У входной двери в куче мусора лежали старинные фотоальбомы с фотографиями аж с XIX века. Я подумала, что альбомы оказались там случайно, связалась с владельцем. А он ответил: «А зачем они мне, я же этих людей не знал». Сказать, что я была в шоке — ничего не сказать. Есть люди, которые живут так, как будто на них заканчиваются времена. Они не понимают, что являются лишь звеном в цепи от своих предков к своим потомкам.
- Купили дом в Аргентине. Стали делать ремонт, патио приводить в порядок, выкорчевывать пень в одном из углов. И нашли клад, настоящий, блин, клад! Я таких эмоций никогда в жизни, наверное, не испытывала — пакет с пачкой денег. Жалко, что всего лишь песо. А ведь сколько таких кладов, целых наследств зарыто по стране! Удивительная Аргентина!
«Вот такая находка лежит у друга в огороде. Дача среди глухой тайги Приморского края»
- Купили с мужем старый домик под восстановление. В три часа ночи я аж на кровати подпрыгнула — с кухни тихо: «тук, тук, тук!» Муж дрыхнет без задних ног. Вторая ночь — опять. Муж облазил весь дом — ничего. Позвала батю. Он молча походил, пожал плечами. Утром захожу на кухню, батя пьет чай и ржет: «Нашел твоего барабашку», — и кивает на старые часы на стене. Оказывается, ночью дом остывал, дерево немного сжималось, и плохо закрепленный маятник внутри корпуса начинал болтаться и постукивать. Звук через пустоты в стенах разносился по всему дому, поэтому казалось, что стучат где-то внутри стен. Батя подтянул крепление за две минуты. Стук исчез.
- В далеком 2010 году купила в ипотеку убитую и угловую однушку без окон и дверей, и еще в долевой собственности 10 человек!!! Все выходили после ее просмотра и плевались: «Фу, какая стремная квартира!» Но мне по цене подходила только она, с учетом, что в очень хорошем районе, поэтому я в нее вцепилась как в последний вариант. Обошла около 20 нотариусов в городе, никто не хотел за эти доли браться. В итоге нашла, переоформила, моему счастью не было предела, сделала ремонт и через годик ее продала уже дороже и купила двушку в ипотеку, с ремонтом. Прожив там 7 лет, я купила трешку, но уже без ипотеки, сделала ремонт и все думала, что на этом остановлюсь, но тут пришла старость и я решила, что хочу дом. Год назад купила дом 100 квадратов и 12 соток. Ну, теперь, наверное, все, никуда переезжать не буду.
Ага! Анекдот про то, откуда богатство у Морганов.
«Купили с женой дом. Решили заглянуть под подвесной потолок в гостиной. К нашему удивлению и радости, мы обнаружили прекрасный карниз над камином, который тянулся по всему периметру комнаты!»
«Оригинальный медальон также сохранился в целости».
- Купили с женой однушку в Белореченске. Продавцу — мужчине — она досталась по наследству от родителей. Затеяли ремонт и обнаружили старые фотоальбомы и личную переписку предыдущих владельцев. Позвонили, чтобы продавец забрал. А тот сказал выбросить на мусорку. Мы были в шоке от возмущения. Собрали все это и отвезли его жене.
- Муж купил нам дом. Я снимала сторис о переезде: гирлянды, соседи с грушами, шашлыки прямо у сваленных вещей. Эти сторис увидала бывшая моего мужа и тут же написала ему: «Я все еще люблю тебя». Мы посмеялись и интерпретировали это так: «Я люблю недвижимость».
«Купили старый дом, на днях нашел на чердаке. Судя по состоянию агрегата, им не пользовались. Легкий налет ржавчины, думаю почистить его наждачкой»
- Купили дом. Хозяин обещал до передачи ключей сменить входную дверь с картонной на железную, но слово не сдержал. И вот, делаем ремонт, поднимаем линолеум, а там — как раз на новую дверь заначка.
- Покупали дачу весной. Хозяйка все цветы свои мне показала, где что растет, многолетники, фотографии, как цветут. Ключи передавала в городе. А когда приехали на дачу, цветов не было — выкопала.
«Купили с женихом фермерский дом, построенный в 1741 году. Это сохранившаяся оригинальная стена дома. Каждая балка помечена римскими цифрами. Утеплитель — палочки, забитые глиной и соломой»
«Это еще что! Через подвал протекает действующий родник. Он впадает в ручей на заднем дворе».
- Это было в 2010-х. Люди строили дома, покупали квартиры, женились. Вот и один мой дальний знакомый, поднакопив на дальневосточных вахтах денег и оформив небольшой кредит, посоветовавшись с женой, решил прикупить себе квартирку на родине — в небольшом городке в центральной России. Очередной раз приехав в отпуск, они с женой присмотрели неплохую двушку и решили стать ее счастливыми владельцами. Была, правда, одна деталь — оформление квартиры затягивалось, отпуск заканчивался, в связи с чем было принято решение оформлять квартиру на мать нашего покупателя. На семейном совете решили, что квартиру мама будет сдавать, деньги от сдачи будут копиться до следующего отпуска. Приехав через год в очередной отпуск, друг обнаружил, что в купленной им квартире живет его разведенная сестра со своим ребенком. Принципиальных возражений у него не было, пока он не узнал, что квартира уже принадлежит сестре на праве собственности. Мама переписала эту квартиру на нее. А моего знакомого удостоили объяснением: «За вас с женой я не переживаю, вы себе еще заработаете, и за сестру я теперь тоже спокойна». Мораль? Не знаю, сами придумайте что-нибудь.
- В прошлом году купили дом. Когда вырезали прогнивший участок стены в ванной, нашли между стойками каркаса идеально заточенный карандаш. Должно быть, бывшие владельцы вырезали отверстие для аптечки, положили туда свой свежезаточенный карандаш, а он упал в стену. Возможно, они видели это и такие: «Черт возьми. Я не буду резать стену ради карандаша». А, возможно, они до сих пор не спят по ночам, гадая, куда делся этот карандаш в 1986 году.
«Кто-то решил, что будет хорошей идеей закрасить это красное витражное окно»
- Когда строили новый дом в деревне, дедушка ночевал в сарае. Сарай как сарай: дощатый, пол тоже их досок, приподнятых на бревнах. Лег дедушка после обеда отдохнуть, спросонья слышит, что кто-то храпит рядом. Громко, солидно так. Он все обыскал, обошел. Нашел место, где сильнее всего было слышно, приподнял доску, а там еж спит. Короче, так они все лето вдвоем жили.
- Купили домик в итальянской деревне. Так вся деревня с мэром и родственниками из соседних деревень искали мне работу ... и нашли! Обожаю маленькие итальянские города: «часть коробля, часть команды».
«При демонтаже дымохода обнаружен интересный предмет — забытая кем-то ночнушка»
- Знакомые как-то решились купить участок в СНТ недалеко от города, как раз продавали участок с домиком. Там было два участка друг напротив друга, одним владели родители, другим дети. Родители были уже старенькие, вот дети и решили продать их участок, тем более, что забрали маму к себе, отстроили большой дом и проживали там круглогодично. И вот, решили мои знакомые после покупки снести старый деревянный дом, чтобы тоже построить новый кирпичный. Встретили бригаду рабочих, все объяснили и поехали по своим делам в город. Через 20 минут звонят работяги и говорят, что нужно вернуться — там скандал и полиция. Оказывается, бабуля увидела в окно, что сносят дом на ее бывшем участке, и закатила скандал, вызвала полицию, мол, это ее дом сносят. Когда приехал хозяин, бабушка с невозмутимым видом сказала, что участок она продала, но дом сносить не разрешала, его ее папа строил, это для нее память. Не помогали ни объяснения новых хозяев, ни объяснения полиции, только когда ее сын приехал, смогли ее угомонить. Прошло несколько лет, она до сих пор не здоровается с соседями и демонстративно отворачивается.
А здесь можно прочитать еще больше дачных историй, с ароматом свежей зелени, смородины и салата из помидоров и огурцов: