23 фото, в которых столько тепла и доброты, что хочется рассматривать их снова и снова

Люди часто делятся в интернете приятными событиями, и повод для радости у каждого свой. Кто-то купил долгожданный дом, кто-то закончил работу, над которой трудился много лет, кто-то отправился в путешествие, а кому-то жена разрешила сделать новый дизайн в комнате... Вот несколько кадров, от которых на душе становится тепло.

«Мой 5-летка мечтает стать поваром, сделал тарелку закусок сестренке. Смели за 5 минут, но, этот сыр — навсегда в сердечке»

«У сына выпал первый зуб, пока он был на занятиях. Девочка из старшей группы дала ему это»

На коробочке написано: «Для хранения зубов». — прим. ADME.

«Мы недавно переехали в новый дом. Теперь моя кошка смотрит на меня взглядом: „И что тебе надо? Это лучшее место в доме“»

«Я сам сделал абажур к лампе. Не хотелось чего-то сложного»

«Мы поженились и теперь у нас есть свой дом, взяли по хорошей цене»

«Мне на день рождения жена испекла торт. И только посмотрите, какой!»

«Я три года вязала этот плед. Собачка одобрила сразу»

«В руках я держу книгу, которую писал много лет»

«Я начала вязать крючком не так давно, около года назад, но уже продаю свои изделия в интернете»

«Мы наконец построили стенд, где продаем нашу продукцию»

«За целый год у меня наконец нашлось время на такой отдых»

«Мне 34 года и я только сейчас окончил универ. Так сложилось, что после школы я свернул куда-то не туда, но конец, я достиг того, чего хотел»

«У меня в семье все рукастые, а я работаю за компом. Но я взял и построил гриль тебе дома»

«Я развелся, понятия не имею, что теперь делать, но кажется, в этой комнате уже есть все, что мне на первое время нужно»

«Жена разрешила мне сделать декор в одной комнате в доме. Я посвятил его своей любимице»

Целую комнату? Щедрая у вас жена, я бы ни одной не разрешила.

«Мы были вместе 3256 дней, и он конец спросил, хочу ли я быть его женой»

«На этом фото за окном идет дождь, но это моя первая квартира»

«Хочу похвастать: у нас козленок родился»

«Наконец-то я живу в квартире, где есть место под мои книжечки»

«Мы первый раз переночевали в нашем доме на колесах и вот фото с утра»

«Я переехала из мегаполиса в местность, где у меня такие виды. Порадуйтесь за меня»

«Мой мужчина и мой кот любят вместе наблюдать за птичками»