23 фото, в которых столько тепла и доброты, что хочется рассматривать их снова и снова

Люди часто делятся в интернете приятными событиями, и повод для радости у каждого свой. Кто-то купил долгожданный дом, кто-то закончил работу, над которой трудился много лет, кто-то отправился в путешествие, а кому-то жена разрешила сделать новый дизайн в комнате... Вот несколько кадров, от которых на душе становится тепло.
«Мой 5-летка мечтает стать поваром, сделал тарелку закусок сестренке. Смели за 5 минут, но, этот сыр — навсегда в сердечке»
«У сына выпал первый зуб, пока он был на занятиях. Девочка из старшей группы дала ему это»
На коробочке написано: «Для хранения зубов». — прим. ADME.
«Мы недавно переехали в новый дом. Теперь моя кошка смотрит на меня взглядом: „И что тебе надо? Это лучшее место в доме“»
«Я сам сделал абажур к лампе. Не хотелось чего-то сложного»
«Мы поженились и теперь у нас есть свой дом, взяли по хорошей цене»
«Мне на день рождения жена испекла торт. И только посмотрите, какой!»
«Я три года вязала этот плед. Собачка одобрила сразу»
«В руках я держу книгу, которую писал много лет»
«Я начала вязать крючком не так давно, около года назад, но уже продаю свои изделия в интернете»
«Мы наконец построили стенд, где продаем нашу продукцию»
«За целый год у меня наконец нашлось время на такой отдых»
«Мне 34 года и я только сейчас окончил универ. Так сложилось, что после школы я свернул куда-то не туда, но конец, я достиг того, чего хотел»
«У меня в семье все рукастые, а я работаю за компом. Но я взял и построил гриль тебе дома»
«Я развелся, понятия не имею, что теперь делать, но кажется, в этой комнате уже есть все, что мне на первое время нужно»
«Жена разрешила мне сделать декор в одной комнате в доме. Я посвятил его своей любимице»
- Целую комнату? Щедрая у вас жена, я бы ни одной не разрешила.
«Мы были вместе 3256 дней, и он конец спросил, хочу ли я быть его женой»
«На этом фото за окном идет дождь, но это моя первая квартира»
«Хочу похвастать: у нас козленок родился»
«Наконец-то я живу в квартире, где есть место под мои книжечки»
«Мы первый раз переночевали в нашем доме на колесах и вот фото с утра»
«Я переехала из мегаполиса в местность, где у меня такие виды. Порадуйтесь за меня»
«Мой мужчина и мой кот любят вместе наблюдать за птичками»
«Вы мне не поверите, но я спал как младенец»
