18 человек, чьи случайные фото из телефона подарят вам массу живых впечатлений
Мы не догадываемся, сколько случайных фотографий и забавных кадров можно найти в своем телефоне. Будь-то снимки с подозрительным незнакомцем в метро или с необычным животным в парке. Эти простые фото сделаны в самый неожиданный момент и на них запечатлены живые и неподдельные эмоции, которые хочется испытать заново. Герои нашей подборки поделились своими родными и душевными иллюстрациями из жизни, позволяя читателям посмеяться или улыбнуться вместе с ними.
«Нашла этот снимок среди своих старых фоток»
«Эти морские свинки уже старенькие, но зато ничего не боятся. Они мои друзья и просто обожают ласку».
«Вырастил у себя дома такое колючее скопление кристаллов — моноаммонийфосфат»
«Я выращивал данный кристалл около 6 недель. Обычно такие кристаллы бывают белого цвета, но я решил добавил пищевой краситель, чтобы он получился оранжевым. Кристалл не требует специальных условий хранения, однако его острия довольно хрупкие и могут сломаться. Это мое любимое хобби еще со школы и я хотел бы, чтобы о нем узнало больше народу».
«На днях встретил в метро парня, очень похожего на меня»
«На самом деле я обратил внимание только на куртку. Но я никогда не видел, чтобы кто-то еще носил похожую. Только когда я показал знакомым нашу фотографию, я понял, как мы похожи».
- Сегодня ночью я проснулся от громкого звука, похожего на падение метеорита. Утром нашел эту записку под дверью. А у меня на родине сосед стучал по батареям, потому что я громко чихал. Текст записки: «Извиняюсь за сильный удар. Я случайно уронил тяжелый деревянный инструмент. Я искренне прошу прощения, я не хотел».
«Моя жена только что вышла из душа и проверяет почту»
- Это заставило меня заглянуть в свой почтовый ящик: 120 217 непрочитанных писем. Я что выиграл премию «Самый неспособный организовать свою повседневную жизнь» или что-то в этом роде? © dregan / Reddit
«Этот участок асфальта в лучах солнца похож на настоящую Радужную дорогу»
«На самом деле я сделал данное фото с помощью солнцезащитных очков, которые надел на объектив телефона. Я не разбираюсь в физике этого явления, чтобы сказать наверняка. Через несколько часов, когда солнце было уже не такое яркое, дорога выглядела по-другому. Наука — это круто!»
«Подруга месяц не пользовалась зонтиком. И вот что на нем выросло»
«На самом деле ручка зонтика сделана из пластика с металлическим стержнем. Правда, она лежала на деревянной полке во влажной комнате, да еще и с закрытыми окнами».
- Как-то в Горах дракона я присел на скалу и нашел бриллиант 0,32 карата в оправе из белого золота чистейшей пробы. Чисто случайно. Оказывается, важно было тогда сфотографировать клеймо, а я сам камень не сфотографировал.
«Мадонна и грузовик»
- Круто. © Reddit
«Поездка домой»
- Из этого снимка надо сделать картину и поместить на обложку журнала «Тайм». © Unknown author / Reddit
«Сосед подарил мне перья своих попугаев — и вот что я из них сделала»
«Для обруча я использовала пяльцы для вышивания, но они очень хрупкие. Не хотела испачкать клеем эти нежные перья. На этой неделе попугаям исполнилось 33 года, так что, наверное, их перья соседи собирали довольно долго!»
- Не знаю, cогласится ли автор, но возможно ей стоит подарить венок своему соседу? Уверен, тот будет просто в восторге. © Sea_Meeting4175 / Reddit
- Короче, с самого детства любил жвачки Love is... Помню, в детстве с ребятами соревновались: у кого меньше цифра на карточке, тот и проиграл. Но мне все равно было интересно, как выглядит наклейка с номером 1. Так вот, сегодня случайно ее нашел, хотя мне уже 21.
Кто хрупкие? Пяльцы? Да ладно. Или она про перья? А индейцы вон какие халабуды себе делали из перьев.
«Моя мама во время работы в саду в доме бабушки и дедушки нашла эту монету 1852 года»
у меня есть корейская монетка (не прям старая), тоже с отверстием. выпала сдачей в автомате. ношу как брелок на ключах.
«В монетке было маленькое отверстие, с помощью которого мама потом сделала ожерелье. Оказывается, эта монетка для этого и была предназначена. Невероятно подумать, что она пролежала в земле все эти годы!»
«Смотрите, какого милого малыша встретил мой муж во время утренней прогулки»
«Муж рассказал, что этот зверек то и дело показывался из маленького отверстия в скале. Обычно они не подходят к людям, но этот, наверное, был просто очень любопытным. Я так рада, что ему удалось его сфотографировать!»
«Художник заснул на своем творении»
- В этой постели не хватает 32 одеял, которые необходимы каждой английской борзой. © VainChinchilla / Reddit
- Этот песик живет в Индии, и здесь сейчас очень жарко, потому ему вряд ли понадобятся эти 32 одеяла. © Available_Scientist6 / Reddit
- Мы все живем в Матрице. И я обрела доказательство. У меня есть кошка Мьюзик. Две недели назад мы усыновили брошенного кота Персика. Обоим кошкам давала имена не я! Теперь внимание. Села чистить жесткий диск и случайно нашла папку с фотографиями школьных времен. И наткнулась на фото с моей подругой с конкурса в летнем лагере, где нужно было нарисовать необычное животное. Фотке 20 лет. Там была надпись «Музыкальная кошка Мюмзик». А название нашей команды было «Peach» (Персик).
«Услышал звуки за дверью. Такого я точно не ожидал увидеть»
- Похож на маленького полярного мишку. © SourFix / Reddit
«Отдыхая на диване»
- Нет, это не дополненная реальность. Это мужчина, который знает, что его фотографируют, со своим котом. © EdgeKey5631 / Reddit
Спорим после этой статьи вам захочется так же проверить, какие кадры таятся в вашем телефоне? Мы будем рады увидеть ваши «творения» у нас в комментариях!
