20 фотографий, которые покажут, как легко обмануть ваш мозг

Порой даже в самых обычных вещах и узорах, можно увидеть знакомые образы: лицо, силуэт животного или человека, даже целые сцены, которые рисует природа своим невидимым пером. Пользователи из сети поделились фотографиями, которые демонстрируют, насколько богатым может быть наше воображение. Готовы ли вы взглянуть на мир глазами, которые видят больше, чем кажется на первый взгляд?