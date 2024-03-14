11 махровых стереотипов, которые давно пора забыть, как страшный сон
Народное творчество
2 часа назад
На протяжении всей жизни мы так или иначе сталкиваемся со стереотипами, которые диктуют нам, как «правильно» жить. Со всех сторон звучат советы о том, когда нужно родить, какую карьеру строить, какой должна быть жена и хозяйка и каким — хороший муж. Но пора признать, что многие из этих мнений уже давно изжили себя.
Мериться приоритетами или достижениями — так себе идея. У каждого они свои
Женщина сама решает, когда ей рожать, и не должна оправдываться по этому поводу даже перед врачами (а вот им порой не мешало бы быть более тактичными)
Одни женщины чувствуют себя идеальными в размере XL, а другие — в XS. И ни одна из них не заслуживает осуждения
Если ответить "А Вам бы перестать!", сразу же станешь врагом номер 1.
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Гастрономические предпочтения могут меняться, ведь подобрать подходящее для себя питание бывает не просто. Но зачем критиковать содержимое чужой тарелки?
Парень - судя по комплекции - мясо втихаря все-таки ест)
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Родители вправе быть уставшими и отвлекаться от ребенка, а не суетиться из-за каждой мелочи. А вот окружающим порой лучше держать свой нос при себе
Распределение бюджета в семье может быть разным. Кому-то комфортно платить только за себя, а кто-то спокойно расплатится хоть за компанию из 10 человек
Способ появления ребенка не определяет «ценность» матери. Ее труд неоценим в любом случае
Не уметь что-то делать или бояться — нормально. Гораздо хуже попрекать таким других
Внешность — личное дело каждого. И границы в этом вопросе необходимо соблюдать
От умственного труда тоже устают, а любителей сравнений с работой на стройке и разгрузкой вагонов хочется спросить, чем они сами-то занимаются
Если врачи говорят, что все нормально, то зачем переживать из-за скорости развития ребенка и пробовать как-то оправдаться?
Комментарии
Уведомления
Ой, точно, недавно же кто-то прокомментировал эту статью годичной давности! Значит, пришло время переиздания
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Так-то оно так, только в наше время от этих стереотипов многие и так уже избавились.
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