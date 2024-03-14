11 махровых стереотипов, которые давно пора забыть, как страшный сон

На протяжении всей жизни мы так или иначе сталкиваемся со стереотипами, которые диктуют нам, как «правильно» жить. Со всех сторон звучат советы о том, когда нужно родить, какую карьеру строить, какой должна быть жена и хозяйка и каким — хороший муж. Но пора признать, что многие из этих мнений уже давно изжили себя.

Мериться приоритетами или достижениями — так себе идея. У каждого они свои

Женщина сама решает, когда ей рожать, и не должна оправдываться по этому поводу даже перед врачами (а вот им порой не мешало бы быть более тактичными)

Одни женщины чувствуют себя идеальными в размере XL, а другие — в XS. И ни одна из них не заслуживает осуждения

Гастрономические предпочтения могут меняться, ведь подобрать подходящее для себя питание бывает не просто. Но зачем критиковать содержимое чужой тарелки?

Родители вправе быть уставшими и отвлекаться от ребенка, а не суетиться из-за каждой мелочи. А вот окружающим порой лучше держать свой нос при себе

Распределение бюджета в семье может быть разным. Кому-то комфортно платить только за себя, а кто-то спокойно расплатится хоть за компанию из 10 человек

Способ появления ребенка не определяет «ценность» матери. Ее труд неоценим в любом случае

Не уметь что-то делать или бояться — нормально. Гораздо хуже попрекать таким других

Внешность — личное дело каждого. И границы в этом вопросе необходимо соблюдать

От умственного труда тоже устают, а любителей сравнений с работой на стройке и разгрузкой вагонов хочется спросить, чем они сами-то занимаются

Если врачи говорят, что все нормально, то зачем переживать из-за скорости развития ребенка и пробовать как-то оправдаться?