17 неожиданных кадров, после которых нужен перерыв на подумать

Фотоподборки
8 часов назад

Мы живем в мире, где попадаются необыкновенные кадры, после которых определенно точно захочется посидеть и тихо подумать: «А что я только что увидел?» Вот как раз-таки была найдена подборка с подобными фотографиями на просторах интернета.

«У кого-то на нашем рейсе сегодня занимательный багаж — каяк»

  • Я сперва подумал, что это фотошоп! © BoostSpools / Reddit
  • Это на самом деле банан. Просто это очень маленький аэропорт, вот и все. © CmdCNTR / Reddit
  • Однажды я сел в самолет, и кто-то передо мной пронес парашют в качестве ручной клади. © ***turtle / Reddit

«Только гляньте на моего сына! Появляется после загара»

OLE
2 часа назад

У меня с детства такая роспись родимых пятен, от шеи до тыльной стороны руки. Легенда гласит, что когда мама была мною беременна на шестом месяце, ей "приспичило" покрасить окна и мои отметины похожи на краску, которую разлили.

-
-
Ответить

«Проснулся утром и случайно обнаружил эту форель на крыше своего дома в горах»

«Передние зубы моего племянника похожи на лого Бэтмена»

«В моих мидиях был крабик...»

«Я заметил машину, которая буквально „печатает“ дорогу. Интересненько»

«Мой палец после пластыря»

«Ручка посередине. Ничего необычного»

«Мой стейк похож на корову»

«Эта плитка на полу балкона имеет размытый рисунок, который портит мое зрение»

«Ромашки, кажется, соединились»

«Просто посмотрите на то, как „сломалось“ это дерево»

«У моей кукурузы дети»

«Смеситель для раковины спускается с потолка»

«Это не конфетка, а град»

«Птица свила гнездо в моих кустах»

«Колонки, которые превратили в стрит-арт»

Фото на превью Nebulous2024 / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее

tptp