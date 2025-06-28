17 неожиданных кадров, после которых нужен перерыв на подумать
Фотоподборки
8 часов назад
Мы живем в мире, где попадаются необыкновенные кадры, после которых определенно точно захочется посидеть и тихо подумать: «А что я только что увидел?» Вот как раз-таки была найдена подборка с подобными фотографиями на просторах интернета.
«У кого-то на нашем рейсе сегодня занимательный багаж — каяк»
- Я сперва подумал, что это фотошоп! © BoostSpools / Reddit
- Это на самом деле банан. Просто это очень маленький аэропорт, вот и все. © CmdCNTR / Reddit
- Однажды я сел в самолет, и кто-то передо мной пронес парашют в качестве ручной клади. © ***turtle / Reddit
«Только гляньте на моего сына! Появляется после загара»
У меня с детства такая роспись родимых пятен, от шеи до тыльной стороны руки. Легенда гласит, что когда мама была мною беременна на шестом месяце, ей "приспичило" покрасить окна и мои отметины похожи на краску, которую разлили.
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- Да он избранный! © SashaMendez / Reddit
«Проснулся утром и случайно обнаружил эту форель на крыше своего дома в горах»
- Кажется, кто-то уронил свой ужин. © ReasonableSky6227 / Reddit
«Передние зубы моего племянника похожи на лого Бэтмена»
«В моих мидиях был крабик...»
- Это просто природа. © toxrowlang / Reddit
«Я заметил машину, которая буквально „печатает“ дорогу. Интересненько»
- На первый взгляд показалось, что эти ребята — диджеи. © GoodMerlinpeen / Reddit
«Мой палец после пластыря»
«Ручка посередине. Ничего необычного»
- Это аномалия! Быстро возвращайся! © snipy67 / Reddit
«Мой стейк похож на корову»
- Я вижу медведя. © heavy_chamfer / Reddit
«Эта плитка на полу балкона имеет размытый рисунок, который портит мое зрение»
«Ромашки, кажется, соединились»
«Просто посмотрите на то, как „сломалось“ это дерево»
«У моей кукурузы дети»
«Смеситель для раковины спускается с потолка»
«Это не конфетка, а град»
«Птица свила гнездо в моих кустах»
«Колонки, которые превратили в стрит-арт»
Порой приятные неожиданные кадры могут обернуться во что-то интересное:
Фото на превью Nebulous2024 / Reddit
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