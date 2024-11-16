18 историй о том, что удача порой караулит нас там, где ее совсем не ждешь

Так уж сложилось, что порой удача не подстерегает нас на каждом шагу. Все может быть сложным, настроения нет и проблемы сыплются одна за другой. Но потом, вдруг, как по волшебству, происходит что-то настолько приятное, что все заботы и неурядицы кажутся ерундой, и вера в чудо возвращается.