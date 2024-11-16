18 историй о том, что удача порой караулит нас там, где ее совсем не ждешь
Так уж сложилось, что порой удача не подстерегает нас на каждом шагу. Все может быть сложным, настроения нет и проблемы сыплются одна за другой. Но потом, вдруг, как по волшебству, происходит что-то настолько приятное, что все заботы и неурядицы кажутся ерундой, и вера в чудо возвращается.
- Пошла я выбрасывать мусор и увидела там шкатулку. Она была на самом дне контейнера, я кое как туда нырнула и достала ее. Пришла домой и с детским интересом стала рассматривать содержимое. Когда открыла, то глазам не поверила, там лежали три золотых кольца, серебряная брошка, два серебряных браслетика и кое-какая бижутерия. Кольца общей массой вышли на 22 грамма, массивные перстни. Вот такая находка. ©
makarchykoksana21
- Увидел на барахолке энциклопедический набор, который продавался вместе с потрясающей деревянной подставкой. Собственно ради подставки и купил. Дома, перелистывая один из томов на букву «В», я нашел конверт с деньгами. Он был на странице со словом «Валюта». Это оказались хрустящие старинные банкноты. Как потом выяснилось, за них можно выручить кругленькую сумму. © tommytraddles / Reddit
- В средней школе у меня был любимый брелок — маленький плюшевый мишка Тедди. Мне подарил его покойный дедушка, и я очень любила и дедушку, и сам брелок. Но однажды, по пути со школы, я его потеряла (одно из звеньев брелка разошлось), заметила уже дома. Два часа искала потом брелок на улице, но так и не нашла. А три месяца назад в маршрутке я увидела точно такой же брелок на рюкзаке одного парня. Подошла спросить, где такой можно купить. Парень ответил, что нашел его 10 лет назад. Это оказался мой брелок. Парень сразу же с радостью отдал мне его, а в знак благодарности я пригласила молодого человека на домашнюю пиццу. Теперь память о дедушке снова со мной. А с тем милым парнем мы уже месяц встречаемся. © Палата № 6 / VK
- А наша необычная находка сама пришла к нам под дверь и жалобно мяукала. Это был абиссинский котенок, хозяина которого мы так и не смогли найти. В итоге оставили малыша себе. Это без сомнений абсолютно чистопородный котенок, который у заводчиков стоит весьма недешево. © mankypants / Reddit
- Мама, будучи студенткой, подрабатывала в небольшом продуктовом магазинчике. Как-то во время уборки она нашла на полу браслет, который обронил кто-то из покупателей. Она кинула его в коробку, куда складывали все найденные вещи на случай, если владельцы за ними вернутся. Спустя несколько месяцев коробку с «потеряшками» стали перебирать и мама решила забрать браслетик себе, раз уж за ним никто не пришел. Она то думала, что это обычная безделушка, а когда почистила его, то выяснилось, что это дорогущая вещь с настоящими бриллиантами. Она отнесла его ювелиру и попросила сделать для нее новое обручальное кольцо. © _dead_meat / Reddit
- Я живу в городе с очень древней историей. Когда я был маленьким, то частенько играл с друзьями в руинах старых зданий. Тут запросто можно найти какие-то старинные предметы, но обычно за них и гроша ломанного не дают. Однажды я нашел несколько металлических зажимов и какую-то брошку, показал археологам в местном музее и оказалось, что это настоящее золото. Они потом долго изучали эту местность и нашли еще кучу всяких ценных предметов. Мне разрешили взять три вещи на выбор и я забрал прекрасно сохранившуюся тарелку, кольцо и монету. © SerMercutio / Reddit
- Когда бабушки не стало, нужно было разобрать огромное количество книг, чтобы раздать их или сдать на макулатуру. Большинство из них были очень старыми и изрядно потрепались. Но вот находка в последней коробке оказалось настоящим сокровищем. Там хранились экземпляры книг о Гарри Поттере, каждую которых она сумела приобрести в первый день выхода. © god_is_an_american_ / Reddit
Ну да, ну да. Девушка-студентка подрабатывает в магазине и находит браслет с бриллиантами.
И что же она делает? Оплачивает жилье, учебу или отдых? Она заказывает себе новую обручалку)
- Когда я был студентом, нас с одногруппниками попросили сходить и набрать немного земли из кучи, которая осталась после строительства общаги. Там я нашел цепочку со сломанной застежкой и красивыми синими камнями. Я решил, что это просто дешевая побрякушка, но на всякий случай сунул в карман. Только потом узнал, что цепочка-то золотая, с настоящими сапфирами. Некоторые камушки потерялись, но большая часть осталась на месте. © alancake / Reddit
- Заехал в съемную квартиру и узнал, что одна из соседских квартир была продана со всем содержимым. Хозяина квартиры не стало, и оказалось, что он много лет коллекционировал произведения искусства. Его наследников коллекция совершенно не интересовала, поэтому они даже забирать ее не стали. Новая хозяйка жилья заявила, что ей это все тоже без надобности и поэтому она раздавала все произведения искусства соседям. В итоге я получил оригинал картины Рене Магритта, которая стоит больше, чем моя машина. Я обожаю эту вещь. На обороте даже был сертификат подлинности и информация о галерее. © chewedupbylife / Reddit
- Мой друг как-то ехал на велосипеде и на обочине увидел педальную слайд-гитару с усилителем, стоящую рядом с кучей пакетов со всяким хламом. При близком рассмотрении оказалось, что это винтажная вещь в отличном состоянии. Недалеко был домик, и друг решил, что там живут владельцы всех этих вещей. Он постучался и ему открыла милая бабуля. Она рассказала, что это вещи ее мужа, который недавно скончался. Она не умеет пользоваться интернетом, и поэтому решила просто выставить вещи вдоль дороги, чтобы их разобрали. Он предложил заплатить за гитару, но она отказалась. Друг быстро освоил инструмент и теперь играет сразу в нескольких местных группах. © Engelgrafik / Reddit
- Сосед по комнате уронил телефон в унитаз. Сначала он долго не мог его включить, а когда аппарат наконец завелся, то по всему экрану появились зеленые линии. Сосед психанул и сказал, что если кто-то хочет, то пусть забирает это барахло, что я собственно и сделал. Я засунул телефон в рис на три дня, а когда наконец вспомнил про него, то вынул его и без проблем включил. Работал он прекрасно и никаких зеленых линий не было видно. Потом продал его через интернет. © ConflictThese6644 / Reddit
- Поехали как-то с маленьким сыном на ярмарку. Тот решил взять с собой игрушку — плюшевую утку с болтающимися лапками. Где-то посреди прогулки игрушка эта потерялась. Слез было море, конечно. Спустя год зашли с ним в комиссионку, присмотреть что-то к школе, а там висит такая же точно утка. Купили, принесли домой и только там увидели на бирке его инициалы, которые я сама когда-то написала. Это оказалась та самая игрушка, которую он потерял. © cbelt3 / Reddit
- Я была матерью-одиночкой на мели, в пустой квартире. Как-то приметила на барахолке раскладное кресло, но оно оказалось не по карману. Продавщица увидела, как я возле него вздыхаю, спросила не хочу ли купить. Я честно сказала, что денег у меня нет и чуть не расплакалась. Она сбегала куда-то, позвала своего сына, тот глянул на меня, на кресло и такой: «Продаю его вам за 1 доллар». Мне стало неловко, я попыталась отказаться, но женщина сказала, что сама прошла через развод и хорошо меня понимает. Мы с ней душевно поболтали, и домой я вернулась не только с креслом, а еще и с кухонным столом, и книжной полкой, которые они отдали мне по такой же цене. © tsundoku2sensei / Reddit
- Гуляли с мамой по торговому центру и в одном из магазинов я увидела дорогущий брендовый шарф. Прям влюбилась в него без памяти, но цена кусалась очень больно. Где-то через пару месяцев забрела в секонд-хенд и вижу там этот же шарф, только в несколько раз дешевле. Конечно купила, даже не думая. Прошло уже 8 лет, а он до сих пор в идеальном состоянии. © bookworm1421 / Reddit
- Когда сын был маленьким, наше финансовое положение было совсем плачевным. Понимая, что на носу Новый год и ребенок ждет подарка, мы поплелись на блошиный рынок с крошечной суммой в кармане. Надеялись, что получится купить хоть какую-то приличную игрушку. За одним из столов стоял парень, который продавал всякую всячину, связанную со «Звездными войнами». Там была огромная коллекция из фигурок, игровых наборов, разных машинок... Мы подошли к нему и честно сказали, что денег у нас как кот наплакал и спросили, что он может продать за такую сумму. Он подумал, а потом выдал: «А забирайте все!» Мы даже не ожидали такого щедрого жеста. Следующие три года мы дарили сыну понемногу из этой коллекции на каждый праздник, пока наше положение не улучшилось. До сих пор благодарны тому доброму парню! © crash218579 / Reddit
- 26 лет назад друзья подарили нам на свадьбу красивую тарелку ручной работы. Мы жили очень скромно, и эта тарелка была одним из немногих украшений нашего жилища. Когда дочка была маленькой, но уже могла дотянуться куда не надо, она эту тарелку уронила и та разбилась в дребезги. Было настолько жалко, что даже рука не поднялась выбросить осколки. Собрали их в пакетик и сохранили. Спустя несколько лет мои родители случайно увидели точно такое же блюдо в одном из комиссионных магазинов. На нем был небольшой скол, но это ерунда. Мы просто счастливы, что эта вещь снова украшает наш дом. © TeaWithKermit / Reddit
- Моя подруга как-то на барахолке купила копию картины Сальвадора Дали. Она обожает его творчество, поэтому схватила даже не думая, еще и за копейки. Принесла домой, а сзади стоит штамп, доказывающий, что это оригинал, а не репродукция. Когда картину оценили, то выяснилось, что она стоит больших денег. Везучая у меня подружка. © becauseofwhen / Reddit
- Зашли как-то с дочкой в комиссионку и увидели молодую девушку, которая примеряла красивое танцевальное платье. Я его сразу узнала — это было платье моей дочки, в котором она один раз выступила в школе и больше не надевала. Я подошла к девушке, оглядела ее и говорю: «Это платье вам очень идет, и когда мы его покупали, оно стоило очень дорого. Мы неделю назад сдали его в магазин, так как оно просто висело в шкафу без дела». Девчушка аж засветилась. Оказалось, что она переживала, что не может пойти на школьную вечеринку, потому что у нее нет денег на новое платье. Она сказала, что обязательно его наденет и будет очень медленно проходить мимо богатеньких девиц, чтобы они обзавидовались. Она купила это платье за крошечную сумму, в 40 раз дешевле его первоначальной цены. Она была счастлива и я вместе с ней. © o_Cabinet_994 / Reddit
А вот еще несколько подборок с доказательствами того, что приятности могут осчастливить нас в любой момент:
Комментарии
Ох уж эти американцы! Картина Дали за 20$ потом была продана АЖ за 20 тысяч. Поленились даже проверить, сколько настоящие стоят (от 20 мульёнов)
каждый раз, когда читаю истории из серии - нашел деньги, золото где-то в парке, думаю: а ведь кто-то же это потерял, и ему явно не так весело...