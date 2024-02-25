16 доказательств того, что медики едва ли станут жаловаться на скучную работу

Едва ли найдется человек, для которого поход в медучреждение является увеселительным мероприятием. У страха, в том числе и за свое здоровье, глаза велики, потому больницы и поликлиники нам кажутся угрюмыми, а то и мрачными местами. Но, оказывается, там порой происходят настолько уморительные истории, что сценаристам ситкомов и не снились.