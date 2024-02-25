16 доказательств того, что медики едва ли станут жаловаться на скучную работу
Народное творчество
1 час назад
Едва ли найдется человек, для которого поход в медучреждение является увеселительным мероприятием. У страха, в том числе и за свое здоровье, глаза велики, потому больницы и поликлиники нам кажутся угрюмыми, а то и мрачными местами. Но, оказывается, там порой происходят настолько уморительные истории, что сценаристам ситкомов и не снились.
- Пришел пациент с жалобой на температуру 32 °C . Даю градусник, чтобы измерить на приеме, так он берет его и кладет в подмышку через куртку.
— Вы градусник не к телу прикладываете?
— Нет, ощущения неприятные. © ineffablewom / Twitter
- Мой отец — врач. Он любит вспоминать историю о девочке с синими ногами. Девочка-подросток и ее мама ждали в отделении около 6 часов. Жалоба — у ребенка посинели ноги. Когда папа осмотрел девочку, то не увидел ничего подобного на других частях тела, что исключало ряд заболеваний. И тогда он просто взял вату, смочил ее раствором и стер синие пятна с ног девочки. Затем спросил, не покупали они часом новые джинсы. Мама и дочь переглянулись и рассмеялись, осознав, что напрасно они провели 6 часов в очереди. © paintedsnapper / Reddit
- Давным-давно работала у нас в одном отделении санитарка Глаша. Работала недолго, но очень весело. Глаше было за 60 и до больницы она работала сторожем в школе.
В первый день работы Глаши медсестры ей говорят, что утром собираешь мочу и несешь в лабораторию на общий анализ.
Глаша к 7 утра собрала баночки, слила все в ведро и понесла его в лабораторию.
Когда позвонил рыдающий лаборант, сестры спрашивают у Глаши, почему так-то?
А Глаша ж молодец, говорит, мол, сам сказали, что анализ общий. © SuperTrud / Pikabu
- Обратилась женщина с болью в области таза. Я провела осмотр, назначила УЗИ, причин могло быть несколько. Но пациентка заявила, что знает все сама. По ее словам, эта боль связана с тем, что 17 лет назад она поскользнулась, упала и сильно ударилась пятой точкой. Падение было настолько сильным, что у нее откололся кусок копчика. И он 17 лет плавал в области ее таза как одинокая золотая рыбка, а теперь застрял в какой-то расщелине, тем самым создав неудобства. © Nursejoysc**tysister / Reddit
- Пациентка 1938 года рождения:
— А почему это я не видела раньше тут такого красивого доктора? Женаты? Я как раз свободна!
И в каком бы возрасте не была женщина, она всегда остается 18-летней леди. А кто я такой, чтобы не подыграть ей, чтобы она себя почувствовала на свои 18? Потому я отвечаю, подмигивая:
— Не женат, свободен! © MaRkusSide / Twitter
- Приехал, значит, отец из другого города в больницу на госпитализацию. В регистратуре четко и ясно сказали: 1 этаж, 22 кабинет. Ну пришли мы на первый этаж, ищем. Нету! Все кабинеты начинаются с сотого: 101, 102 и так далее. Блин. Прохождение квеста зарублено с самого начала. Начинаем по новой. Идем обратно в регистратуру и мямлим: «Мы не нашли 22 кабинет на первом этаже».
Строгая (ибо других там просто не бывает) тетя в регистратуре, естественно, своим фирменным голосом рассерженного завуча повторила: «1 этаж, 22 кабинет».
Совершенно сбитые с толку мы вернулись на первый этаж. Да как так-то? Ну нет тут 22 кабинета, хоть плачь!
Чувствуя себя круглым дураком, спрашиваю проходившую мимо медсестру, где искать 22 кабинет.
— А вот он, — отвечает она и показывает своей ручкой на... 128 кабинет!
На наше очередное «Как так?» она спокойно ответила, что сюда перенесли 22 кабинет.
Долго смеялись с отцом. Квест пройден. © ЯЖЕМЕДИК : Медицинские Будни / VK
- Мама одной старшеклассницы, сильно увлеченной играми по вселенной Толкина, всерьез обеспокоилась психическим здоровьем дочери. И не мудрено: называет себя каким-то необычным именем, шьет странные одежды, поет песни на каком-то диком языке, бегает с подругами по лесу, в общем, творит непонятно что. Решив спасать дочь, пусть и против ее воли, берет ее за руку и ведет к психиатру. Посадив дочь перед врачом, рассказывает о происходящем с ее бедной девочкой. Когда рассказ был закончен, врач обратился к дочери:
— Ты на последней Игре была?
— Была.
— Случайно не эльфом?
— Эльфом.
Врач, встав, опирается на стол и нависает над «больной»:
— А Саурона помнишь?
Надо было видеть лицо матери... © ЯЖЕМЕДИК : Медицинские Будни / VK
- Мой отец — ортопед. Одна из его пациенток жаловалась, что ее донимает грибковая инфекция. И хотя лечение таких болезней не входит в зону ответственности ортопеда, мой папа все-таки сказал ей, что йогурт поможет привести в порядок бактериальную флору в организме. Через какое-то время она снова пришла и заявила, что пыталась использовать йогурт, но от него было слишком много грязи. Она не поняла, что его надо было употреблять внутрь. © paleo2002 / Reddit
- Когда я еще работал фельдшером на линейной бригаде, вызвали нас на перевозку. То есть нужно было просто отвезти в больницу уже осмотренную терапевтом бабушку. Поднимаемся на этаж, видим открытую дверь, заходим. Этажи никто не считал. На диване сидит бабушка. Померили давление и похитили бы ее, если бы не вошли родственники с квадратными глазами. Оказывается, нужная бабушка была этажом выше. А эта даже не протестовала: в больницу, так в больницу. © Подслушано / Ideer
- Я айтишник в сфере здравоохранения. Часть моей работы заключается в создании шаблонов писем для автоматических рассылок, которые мы отправляем пациенткам. В одном из таких писем содержится последний результат маммографии женщины, там еще описывается плотность ткани молочной железы. Вот так примерно: «Исследования показали, что у вас плотная / очень плотная / преимущественно жировая ткань молочных желез». Вот только мы однажды напортачили, и текст не заполнился автоматически. Потому разослали письма пациенткам с формулировкой а-ля «Исследования показали, что у вас есть молочные железы». © Unknown author / Reddit
- Я хирург. Очень долго боялась крови в детстве и вообще не думала, что стану врачом. Но однажды в школе мы ходили в медпункт, где нам рассказывали о правилах первой помощи. Я спросила медсестру, почему она не боится крови. На что она, женщина лет 65, меланхолично ответила: «Просто представляю, что это кетчуп». И знаете, мне помогло. © Мамдаринка / VK
- Я медсестра в родильном. Был очень тяжелый день, словно все разом сговорились рожать, плюс сменщица заболела, пришлось оставаться и на ночь. А вот ночь выдалась на удивление спокойной, и поэтому мы на «посту» задремали. Просыпаюсь в 3 часа ночи от того, что надо мной стоит длинноволосая бледная беременная женщина и плачет. Я от страха уже все страшилки про наше отделение вспомнила, потом гляжу — знакомая девушка, буквально недавно к нам приехала. Спрашиваю, что у нее случилось, болит что-то? А она сквозь слезы выдает: «У меня схватки начались, кажется, рожаю. Но вы так сладко спите, мне будить вас так стыдно!» И смех, и грех. Кстати, у этой заботливой женщины и роды прошли очень легко, родила здоровенького мальчишку. © Мамдаринка / VK
- Сообщение по рации: «Инородное тело в левом глазу!» Мы начали экстренно собираться, вызвали офтальмолога, ожидали увидеть что угодно: осколок, древесную ветку и тому подобное. Но пациентке в глаз попала... ресничка. Мы собрали целую бригаду из-за простой реснички. © a**sreddit / Reddit
- Работаю медсестрой в больнице, недавно привезли пациента, у которого было подозрение на аппендицит. Это подтвердилось, его в течение нескольких часов прооперировали, поместили в палату, а я за ним приглядывала. Минут через 20 мужчина открывает глаза, видит меня, очень долго собирается с силами, а потом говорит: «Пароль от телефона — 1609. Когда придет жена, пусть посмотрит смешные картинки, которые я ей сохранил...». Закрыл глаза и уснул снова. © Мамдаринка / VK
- Когда я проснулся после удаления зубов мудрости я, видимо, разошелся не на шутку. Кричал доктору: «Вы шарлатан! Я требую, что мне отдали мои зубы! Я сам решу, что с ними делать!» Мой отец вспоминал, как не мог перестать смеяться из-за того, что я отказывался уходить с пустыми руками. Окончательно я отошел от наркоза уже дома и очень удивился, заметив на столе пакетик с зубами. Отец рассказал мне предысторию и потом весь вечер называл меня повелителем моляров. © CrossFox42 / Reddit
- Рожала у нас одна деловая и изнеженная девочка, лет 23-25. Рожала в первый раз. Врачи ей обещали, что ребенок у нее родится весом примерно 3,3 кг. Но... Родила она ребеночка весом 4,03 кг. Так как роды первые, да и таз узкий, пришлось зашивать.
Так вот. Шью я ее. Она стонет — больно все же. Но держится. Но вот через некоторое время усталым голосом произносит буквально следующее:
— Доктор! Вы бы мне хоть новокаина вкололи!
Говорю, что его, увы, нет. На что получаю ответ, из-за которого еле смог завершить операцию:
— Ну так хоть подуйте! © ЯЖЕМЕДИК : Медицинские Будни / VK
Еще больше уморительных историй о медиках и их пациентах вы найдете в этих статьях:
Комментарии
Уведомления
Последнему доктору искренне желаю, чтоб ему задницу зашили без новокаина, и при этом обозвали деловым и изнеженным)
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Я тоже дочку отправила мыть синие пальцы на руках, думала от ручки🙈жаль, не помогло...
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Мне кажется, что подобные увлечения совершенно прекрасны. Тут и литература, изучение языков (не только выдуманных, можно же захотеть в оригинале почитать), творчество, бытовые навыки (шитье, столярка, ювелирка, до кузницы можно доиграться), и спорт (бои на мечах — это не хухры мухры). А главное — это хобби очень социальное, что в наше время особенно ценно. Но! Это совсем не значит, что девочки нет проблем и что ее хобби не переросло в паталогию. А значит мама может быть очень даже права.