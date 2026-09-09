А с зажигалкой-то что сделали??? Где традиционное "продали, и на новый дом хватило"?
15+ человек, которые решили преобразить свой дом и наполнить его уютом
Каждый из нас рано или поздно приходит к мысли, что пора внести свежие светлые краски в родное жилье. Затевая долгожданный ремонт или лишь слегка обновляя привычный интерьер, мы стремимся превратить квартиру в уютное гнездышко. Однако этот процесс может принести бурю ярких эмоций: то в процессе работ под полом найдется старинный раритет, то приглашенный мастер удивит своей находчивостью, а то и вовсе родственники решат «помочь» с выбором цвета для стен. Собранные в статье простые бытовые истории показывают, что даже в хаосе переделки есть место для радости.
- Несколько лет назад, делали ремонт в нашем доме. Купили мы его недостроенным. Крыша была не утеплена, стены не обшиты, пол холодный. Его начинали строить лет 20 назад. И вот решили мы поменять пол. Оторвали старый, а на земле лежит раритетная старая зажигалка. Возможно, даже коллекционная. Судя по всему, кто-то из строителей потерял. Довольно-таки, хорошо сохранилась, несмотря на деревянный корпус. Земля была сухая, влага не попадала.
- Вспомнила случай, когда мы делали ремонт. Стоим мы с папой в комнате, сдираем намертво приклеенные обои. Чтоб не оторвать их вместе со стеной, нам приходилось их смачивать. Мочили пульверизаторами. Отдирали с утра. И вот сидим мы уже уставшие, а я как пшикну в папу. Он в ответ хватает свой со словами: «Будешь еще так?» А я улыбнулась, засмеялась и ответила: «Буду! Жми, папа!» Папа, не понимая, чего я так в себе уверена, жмет, и струя эпично бьет ему в нос. Он, конечно, мне отомстил, но катались по полу от смеха оба.
«Апргрейднула кухню в съемной квартире за 12 часов с подружкой»
Тряпичные шторы на кухне - да лучше уже жалюзи! Протрешь их, ни жира, ни грусти, сиди и в окошко гляди.
- Как-то муж и мой отец делали из смежных комнат раздельные. Все им объяснила: убрать встроенный шкафчик, дверцы которого выходили в коридор, а основная часть торчала в комнате. Должен был получился светлый коридорчик в ширину бывшего шкафа. Прихожу с работы, шкаф на месте, а они довольные сидят мол готово. Смотрю, а вход сделали не за счет шкафа, а из самой комнаты. Получились комнаты, разделенные чем-то вроде чуланчика — заходишь в одну, а там дверь в темный чулан и дальше из него дверь в другую. Самое смешное, что они долго не могли понять, что не так то.
- 6 лет назад мы делали ремонт в ванной и муж купил бак. Да не просто бак, а огромный бойлер на 100 литров. Я тогда просто недоумевала: «Зачем он нам сдался?» У нас тогда очень редко отключали горячую воду, а всю воду никогда не отключали. Муж при этом утверждал, что нам необходим даже не просто бойлер, а система резервного водоснабжения. И он ее сделал. И все 6 лет я так ему благодарна за нее.
«Переделала старый шкаф, часть от „стенки“. Покрасила, поменяла ножки и ручки»
- Вешала дома новые светлые шторы, муж вот-вот должен был вернуться с работы. Чтобы не слезать, оставила входную дверь открытой. Слышу — пришел. Кричу: «Проходи, я сейчас!» Закончила со шторами, вхожу на кухню и замираю — там стоит незнакомый мужик с огромным букетом и ошалевшим лицом. Несколько секунд смотрим друг на друга, потом он осторожно спрашивает: «А Лена здесь живет?» Оказалось, кавалер шел к соседке этажом выше, но перепутал квартиры.
И всё?!
А где " И тут заходит эта Лена с вашим мужем и просят разъяснить ситуацию"?!
«Преображение комнаты дочери в нашей турецкой квартире. Сделала ремонт своими руками»
- Делаем дома ремонт. Муж сам вызвался покрасить стены в спальне. Долго возился, и вот довольный зовет меня. Захожу и вижу — прямо посередине стены незакрашенное пятно. Спрашиваю: «Это что за инновация?» А он совершенно спокойно выдает: «Ты же сама хотела сюда зеркало поставить. Вот я и сэкономил краску!»
- И все-таки мужской мозг устроен очень интересно! Делаем с мужем ремонт, я предлагаю ему различные варианты, которые он не только всячески отторгает, но еще и ворчит по причине ненадобности этих вещей или именно такого стиля интерьера. Проходит время. Идет осознание. Муж показывает варианты, какие хочет он. И вуаля! Эти идеи точь-в-точь копия моих первоначальных! Но выглядит-то это уже по-другому — это он так придумал и захотел! И главное сидит гордится этим!
Пусть гордится! Неужели жалко? Мы с супругой так кухню переделывали. Что ни предложу - всё в штыки! Пришли в салон. Девушка шустро на компьютере её вариант и рядом мой. В результате победила супруга,мой вариант был лучшим, так как делал кухню уютнее и функциональные. Главное чтобы идея пойти в салон была Ея!
«Делала ремонт перед тем, как сдать квартиру. В итоге получилось так хорошо, что ее за нее заплатили даже больше, чем мы рассчитывали»
Ну, если делали ремонт, то почему бы не поставить отдельный смеситель для раковины? Было бы намного удобнее пользоваться, раз всё равно меняли плитку, и смотрелось бы более эстетично!
- Помню, в детстве в старой квартире однажды делали ремонт. Коридор там был длинный, и одну из стен мама оклеила белой бумагой и нарисовала прекрасный пейзаж, где были горы, равнина и голубое небо с солнцем. Мне так нравился этот пейзаж, очень по нему скучала, когда переехали. До 17 лет свято верила, что это было сделано в творческом порыве для красоты. Спросила об этом у мамы. Оказалось, что родителям не хватило денег на обои, а чтобы стена не оставалась пустой, ее раскрасили.
- Год назад делал ремонт на кухне, возился с сантехникой. Отсоединил слив раковины, кручу подводки... Обнаружил небольшую течь, подставил корытце, пока течь устранил — накапало прилично. Ну и на автомате хоба — выливаю все в раковину, а оттуда обратно все вниз (слив-то отсоединен). Поругался про себя, полез вытирать, пришла жена, отпустила пару шуток на тему внимательности и сообразительности, выпихнула с кухни, сказала сама все уберет. Ну ок. Принесла тазик побольше, тряпками все собрала, высушила, дополнительно все протерла, и... слила воду из таза обратно в раковину. Два сапога — обувь.
«Есть догадки кто ремонт затеял?»
Качество ремонта отвратительное! Даже друзьям человека стыдно за такое,с позволения,качество. Переключить!!!
- Решили с мужем сделать акцентную темно-изумрудную стену в спальне. Долго искали нужный оттенок, два дня аккуратно выкрашивали каждый угол. В субботу в гости заглянула свекровь, пока мы отлучились за светильниками. Возвращаемся, а она выбегает к нам радостная, смеется: «Дети, вы, видно, в темноте красили! Вся стена какая-то темная, как в склепе. Я уже половину закрасила свежим белым, чтобы посветлее было!» Мы с мужем молча переглянулись. Пришлось перекрашивать заново, но свекровь теперь зовем на ремонт только в качестве дегустатора чая.
Я не могу понять людей, которые без разрешения меняют чужой интерьер по своему вкусу. Не твоё - не трогай.
- Плиточник заделывал стыки во время ремонта. Ну, я решила сбегать в магазин. Он явно без меня справится. Вернулась и слышу какой-то непонятный звук в ванной. Заглядываю — мастер сидит на корточках перед плиткой и тщательно сушит свежую затирку моим дорогим феном. Заметив меня, он восторженно выдал: «Какая вещь! Поток воздуха мощный, регулировка точная, затирка за три минуты схватывается и не трескается!» Я оценила его находчивость, но от греха подальше на следующий день убрала новый фен и положила в ванной старый.
В конце концов, любой ремонт — это не просто покраска стен или замена отделки, а увлекательный путь к созданию дома своей мечты. Такие живые воспоминания о совместном труде и маленьких курьезах делают пространство уникальным, а простые бытовые перемены дарят людям искреннее счастье. Еще больше историй о переделках читайте в наших статьях: