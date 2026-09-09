15+ человек, которые решили преобразить свой дом и наполнить его уютом

Истории
09.09.2026
15+ человек, которые решили преобразить свой дом и наполнить его уютом

Каждый из нас рано или поздно приходит к мысли, что пора внести свежие светлые краски в родное жилье. Затевая долгожданный ремонт или лишь слегка обновляя привычный интерьер, мы стремимся превратить квартиру в уютное гнездышко. Однако этот процесс может принести бурю ярких эмоций: то в процессе работ под полом найдется старинный раритет, то приглашенный мастер удивит своей находчивостью, а то и вовсе родственники решат «помочь» с выбором цвета для стен. Собранные в статье простые бытовые истории показывают, что даже в хаосе переделки есть место для радости.

  • Несколько лет назад, делали ремонт в нашем доме. Купили мы его недостроенным. Крыша была не утеплена, стены не обшиты, пол холодный. Его начинали строить лет 20 назад. И вот решили мы поменять пол. Оторвали старый, а на земле лежит раритетная старая зажигалка. Возможно, даже коллекционная. Судя по всему, кто-то из строителей потерял. Довольно-таки, хорошо сохранилась, несмотря на деревянный корпус. Земля была сухая, влага не попадала.
  • Вспомнила случай, когда мы делали ремонт. Стоим мы с папой в комнате, сдираем намертво приклеенные обои. Чтоб не оторвать их вместе со стеной, нам приходилось их смачивать. Мочили пульверизаторами. Отдирали с утра. И вот сидим мы уже уставшие, а я как пшикну в папу. Он в ответ хватает свой со словами: «Будешь еще так?» А я улыбнулась, засмеялась и ответила: «Буду! Жми, папа!» Папа, не понимая, чего я так в себе уверена, жмет, и струя эпично бьет ему в нос. Он, конечно, мне отомстил, но катались по полу от смеха оба.

«Апргрейднула кухню в съемной квартире за 12 часов с подружкой»

orlova_na_kuhne
Alena
только что

Тряпичные шторы на кухне - да лучше уже жалюзи! Протрешь их, ни жира, ни грусти, сиди и в окошко гляди.

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  • Как-то муж и мой отец делали из смежных комнат раздельные. Все им объяснила: убрать встроенный шкафчик, дверцы которого выходили в коридор, а основная часть торчала в комнате. Должен был получился светлый коридорчик в ширину бывшего шкафа. Прихожу с работы, шкаф на месте, а они довольные сидят мол готово. Смотрю, а вход сделали не за счет шкафа, а из самой комнаты. Получились комнаты, разделенные чем-то вроде чуланчика — заходишь в одну, а там дверь в темный чулан и дальше из него дверь в другую. Самое смешное, что они долго не могли понять, что не так то.
  • 6 лет назад мы делали ремонт в ванной и муж купил бак. Да не просто бак, а огромный бойлер на 100 литров. Я тогда просто недоумевала: «Зачем он нам сдался?» У нас тогда очень редко отключали горячую воду, а всю воду никогда не отключали. Муж при этом утверждал, что нам необходим даже не просто бойлер, а система резервного водоснабжения. И он ее сделал. И все 6 лет я так ему благодарна за нее.
alex_wordless

«Переделала старый шкаф, часть от „стенки“. Покрасила, поменяла ножки и ручки»

honey_mary
  • Вешала дома новые светлые шторы, муж вот-вот должен был вернуться с работы. Чтобы не слезать, оставила входную дверь открытой. Слышу — пришел. Кричу: «Проходи, я сейчас!» Закончила со шторами, вхожу на кухню и замираю — там стоит незнакомый мужик с огромным букетом и ошалевшим лицом. Несколько секунд смотрим друг на друга, потом он осторожно спрашивает: «А Лена здесь живет?» Оказалось, кавалер шел к соседке этажом выше, но перепутал квартиры.
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«Преображение комнаты дочери в нашей турецкой квартире. Сделала ремонт своими руками»

© Verzena / Pikabu
Alena
только что

Я бы кровать поставила наоборот, чтобы небо видеть.

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  • Делаем дома ремонт. Муж сам вызвался покрасить стены в спальне. Долго возился, и вот довольный зовет меня. Захожу и вижу — прямо посередине стены незакрашенное пятно. Спрашиваю: «Это что за инновация?» А он совершенно спокойно выдает: «Ты же сама хотела сюда зеркало поставить. Вот я и сэкономил краску!»
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  • И все-таки мужской мозг устроен очень интересно! Делаем с мужем ремонт, я предлагаю ему различные варианты, которые он не только всячески отторгает, но еще и ворчит по причине ненадобности этих вещей или именно такого стиля интерьера. Проходит время. Идет осознание. Муж показывает варианты, какие хочет он. И вуаля! Эти идеи точь-в-точь копия моих первоначальных! Но выглядит-то это уже по-другому — это он так придумал и захотел! И главное сидит гордится этим!
Сергей Алексеенко
только что

Пусть гордится! Неужели жалко? Мы с супругой так кухню переделывали. Что ни предложу - всё в штыки! Пришли в салон. Девушка шустро на компьютере её вариант и рядом мой. В результате победила супруга,мой вариант был лучшим, так как делал кухню уютнее и функциональные. Главное чтобы идея пойти в салон была Ея!

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«Делала ремонт перед тем, как сдать квартиру. В итоге получилось так хорошо, что ее за нее заплатили даже больше, чем мы рассчитывали»

katerina_bastet
олеся лазарева
только что

Ну, если делали ремонт, то почему бы не поставить отдельный смеситель для раковины? Было бы намного удобнее пользоваться, раз всё равно меняли плитку, и смотрелось бы более эстетично!

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  • Помню, в детстве в старой квартире однажды делали ремонт. Коридор там был длинный, и одну из стен мама оклеила белой бумагой и нарисовала прекрасный пейзаж, где были горы, равнина и голубое небо с солнцем. Мне так нравился этот пейзаж, очень по нему скучала, когда переехали. До 17 лет свято верила, что это было сделано в творческом порыве для красоты. Спросила об этом у мамы. Оказалось, что родителям не хватило денег на обои, а чтобы стена не оставалась пустой, ее раскрасили.
  • Год назад делал ремонт на кухне, возился с сантехникой. Отсоединил слив раковины, кручу подводки... Обнаружил небольшую течь, подставил корытце, пока течь устранил — накапало прилично. Ну и на автомате хоба — выливаю все в раковину, а оттуда обратно все вниз (слив-то отсоединен). Поругался про себя, полез вытирать, пришла жена, отпустила пару шуток на тему внимательности и сообразительности, выпихнула с кухни, сказала сама все уберет. Ну ок. Принесла тазик побольше, тряпками все собрала, высушила, дополнительно все протерла, и... слила воду из таза обратно в раковину. Два сапога — обувь.

«Есть догадки кто ремонт затеял?»

mt_natalya
Сергей Алексеенко
только что

Качество ремонта отвратительное! Даже друзьям человека стыдно за такое,с позволения,качество. Переключить!!!

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  • Решили с мужем сделать акцентную темно-изумрудную стену в спальне. Долго искали нужный оттенок, два дня аккуратно выкрашивали каждый угол. В субботу в гости заглянула свекровь, пока мы отлучились за светильниками. Возвращаемся, а она выбегает к нам радостная, смеется: «Дети, вы, видно, в темноте красили! Вся стена какая-то темная, как в склепе. Я уже половину закрасила свежим белым, чтобы посветлее было!» Мы с мужем молча переглянулись. Пришлось перекрашивать заново, но свекровь теперь зовем на ремонт только в качестве дегустатора чая.
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Olga Dubrowski
только что

Я не могу понять людей, которые без разрешения меняют чужой интерьер по своему вкусу. Не твоё - не трогай.

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  • Плиточник заделывал стыки во время ремонта. Ну, я решила сбегать в магазин. Он явно без меня справится. Вернулась и слышу какой-то непонятный звук в ванной. Заглядываю — мастер сидит на корточках перед плиткой и тщательно сушит свежую затирку моим дорогим феном. Заметив меня, он восторженно выдал: «Какая вещь! Поток воздуха мощный, регулировка точная, затирка за три минуты схватывается и не трескается!» Я оценила его находчивость, но от греха подальше на следующий день убрала новый фен и положила в ванной старый.
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В конце концов, любой ремонт — это не просто покраска стен или замена отделки, а увлекательный путь к созданию дома своей мечты. Такие живые воспоминания о совместном труде и маленьких курьезах делают пространство уникальным, а простые бытовые перемены дарят людям искреннее счастье. Еще больше историй о переделках читайте в наших статьях:

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