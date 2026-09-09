15+ человек, которые решили преобразить свой дом и наполнить его уютом

Каждый из нас рано или поздно приходит к мысли, что пора внести свежие светлые краски в родное жилье. Затевая долгожданный ремонт или лишь слегка обновляя привычный интерьер, мы стремимся превратить квартиру в уютное гнездышко. Однако этот процесс может принести бурю ярких эмоций: то в процессе работ под полом найдется старинный раритет, то приглашенный мастер удивит своей находчивостью, а то и вовсе родственники решат «помочь» с выбором цвета для стен. Собранные в статье простые бытовые истории показывают, что даже в хаосе переделки есть место для радости.