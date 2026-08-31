Всегда возникает вопрос. Как эта красота открытого пространства сочетается с ветром и сильным ветром, пылью, птицами, которым тоже понравится сидеть на диване и гадить??? Или у них этого вообще нет? И мотылей ночных , прилетающих на красивые лампочки просто кучами??? Вечером сидеть со светом невозможно, утром сметаешь полведра с веранды
25 уютных балконов, где вместо склада старых вещей поселились чай, цветы и простое счастье
Пара пластиковых стульев, гирлянда, которую повесили еще летом и так и не сняли, горшок с мятой на подоконнике и плед на спинке стула, — казалось бы, обычный балкон. Но именно здесь, на этих нескольких квадратных метрах, у многих находится самое любимое место в доме: с чашкой вечернего чая, книгой и видом на закат, который отсюда почему-то всегда красивее, чем из окна кухни. Такие уголки редко бывают дорогими или дизайнерскими, зато в них живет то самое простое домашнее счастье, ради которого хочется возвращаться сюда каждый вечер.
Коты первыми поняли, что место получилось удачным
Пес, видимо, очень доволен
- Муж вдруг начал каждую ночь выходить на балкон. Я проснусь — его нет. Вернется через 20 минут довольный, руки в карманах, говорит: «Да так, воздухом дышал». На третий вечер я не выдержала, пошла следом и застыла: он стоит спиной, в телефоне светит фонариком и прикручивает к стене маленькую полку. Оказалось, он тайком разбирал наш балкон-склад: вынес старые банки, спрятал коробки, купил гирлянду, складной столик и горшок с мятой. Хотел сделать мне место для вечернего чая. Теперь у нас там «тайная комната» на два стула и один плед.
Когда чай на балконе выглядит как отдельный вид заботы о себе
- Уехал в командировку, жена вкрадчиво спросила: «А ты не против, если я балкон подновлю?» Подумал: ну супер, хотя бы не мне хлам разбирать. Приезжаю через 4 дня, супруга встречает, довольная, как кот. Распахивает шторы, и у меня аж челюсть падает. На балконе сидят две ее подруги, а между ними — попугай в огромной клетке. Балкон застекленный, теплый, супруга сказала, что давно мечтала завести питомца, но места не было.
Тот случай, когда балкон похож на маленькую веранду из дачной мечты
«Это мой балкон, подсказать вам что-то?»
Зеленый цвет отлично смотрится, первое впечатление, что Вы микрогазон себе устроили. А какие подушки- полосатики!
Тут сидеть бы днями и ничего не делать
- Разобрала балкон после трех лет «временного склада»: вынесла коробки, поставила складной столик, купила два стула и горшок с мятой. Вечером села пить чай и услышала стук в дверь. На пороге стояла соседка снизу. Я уже приготовилась извиняться: вдруг земля просыпалась или вода капнула. А она протягивает мне маленький горшочек и говорит: «Раз у вас теперь сад, держите базилик. Одной мятой сад не вырастишь». С тех пор мы меняемся рассадой, а она иногда кричит снизу: «Полейте базилик, у него грустный вид!»
Маленький балкон, который наконец-то стал личным уголком
Автор пишет, что обожает свой маленький балкон. Кто бы не обожал такое место?
Балкон, где явно есть место и для цветов, и для ленивого воскресенья
Очень приятные пастель ные цвета у ковра и уголка со столиком. А крыша есть?
- Мама все говорила, что в моей новой квартире хорошо, но ей не хватает места, где можно спокойно посидеть с чаем, как на даче. Перед ее следующим приездом я разобрала балкон, принесла старое плетеное кресло, поставила рядом маленький столик и несколько горшков с цветами. Мама вышла туда, огляделась и улыбнулась: «О, у нас новая дача!». Теперь по воскресеньям мы пьем чай именно там, а мама каждый раз приносит новый цветок, говорит, балкону еще есть куда расти.
Солнечный диван, цветы и вид на город: маленькая гостиная под открытым небом
Кажется, этот балкон каждый вечер сам устраивает хозяевам маленький отпуск
- В отпуск в тот год мы не поехали: то дела, то деньги, то усталость. Я расстроилась и решила хотя бы разобрать балкон, чтобы не смотреть на коробки. Вынесли все лишнее, поставили старый лежак, принесли плед, лампу и маленький столик. Вечером муж вышел с двумя чашками чая и сказал: «Ваш номер с видом во двор готов». Я сначала фыркнула, а потом мы просидели там до темноты. С тех пор, когда кто-то спрашивает, куда мы ездили летом, муж отвечает: «На балкон. Питание свое, вид хороший, дорога занимает 12 секунд».
Осень здесь явно наступает не по календарю, а по настроению
Когда балкон решил стать гостиной под открытым небом
Это веранда. И в углу можно поставить скромный бассейн на одного бегемотика.
Балкон, где день начинается завтраком, а заканчивается ужином под огоньками
Гирлянда, кресло, цветы — и вечер уже не кажется обычным
Конечно если балкон вдруг резко стал размером с гостиную это необычный вечер ;)
- У нас крошечный балкон: туда еле помещались сушилка и чувство вины за хлам. Однажды муж купил складной столик, который крепится к перилам, и сказал: «Открываем кафе». Я посмеялась, но вечером мы вынесли туда две кружки чая и печенье. Сидели боком, потому что места почти нет, зато было так уютно, что на следующий день я купила гирлянду и мяту в горшке. Теперь по пятницам у нас «кафе у стены»: чай, плед, вид на двор и строгий запрет обсуждать счета и работу.
Балкон, где вечерний чай явно превращается в маленький ритуал
И какой пейзаж открывается!
- Пожаловалась папе, что балкон вроде разобрала, но сидеть там негде: один старый табурет и коробка вместо столика. Он сказал: «Посмотрю как-нибудь». Через неделю приехал с досками, шуруповертом и таким видом, будто строит дачу. Я ушла на кухню за чаем, вернулась, а на балконе уже стояла узкая лавочка с ящиком внутри. Папа объяснил: «Сюда плед, сюда книги, сюда твои свечки. А сверху садишься и отдыхаешь». Теперь это мое любимое место в квартире. А папа каждый раз, заходя в гости, спрашивает: «Ну что, лавочка работает?»
А что бы вы сделали с этим балконом?
Я бы бал там устроила... Тьфу ты... дискотеку. Шучу. 😇 Натянула бы тент и устроила на лето спальное место на свежем воздухе, если это тихий двор или шикарное место для семейного отдыха...
Как видно, для настоящего уюта не нужны ни лишние метры, ни дорогой ремонт, достаточно пары стульев, немного цветов и желания что-то изменить. И, может быть, самое время наконец разобрать собственный балкон?
А если вам понравилась подборка, советуем не пропустить:
Комментарии
У меня-то балкон достаточно просторный, но... По проекту нашей квартиры, парапет у балкона неестественно высокий - мне по грудь. На таком ни столик, ни кресло, разве что барные стулья ставить😞 Неудобно😞
К таким балконам должен еще и климат хороший прилагаться - мягкий и теплый, без жаркого лета и морозной зимы.