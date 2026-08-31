25 уютных балконов, где вместо склада старых вещей поселились чай, цветы и простое счастье

Пара пластиковых стульев, гирлянда, которую повесили еще летом и так и не сняли, горшок с мятой на подоконнике и плед на спинке стула, — казалось бы, обычный балкон. Но именно здесь, на этих нескольких квадратных метрах, у многих находится самое любимое место в доме: с чашкой вечернего чая, книгой и видом на закат, который отсюда почему-то всегда красивее, чем из окна кухни. Такие уголки редко бывают дорогими или дизайнерскими, зато в них живет то самое простое домашнее счастье, ради которого хочется возвращаться сюда каждый вечер.