А мне нравятся небольшие , сборныйе,они более нежные , а сплошная масса роз , как по мне - это показатель,сколько мани потратили !
20+ жизненных историй от фотографов, кондитеров и флористов, чья работа — сплошные приключения
Кажется, что у людей из творческих профессий работа — мечта: сплошное вдохновение и полет фантазии. Но за красивыми результатами часто скрываются жизненные ситуации, где планы резво меняются на ходу, а неожиданные повороты становятся частью процесса. В такие моменты творчество превращается не только в работу, но и в источник ироничных историй, над которыми потом хохочешь всей семьей. В этой статье — случаи, доказывающие, что в творческих сферах ежедневные будни куда как далеки от скуки.
- Будни флориста: На доставку отправили два букета: один — роскошные 25 красных роз, второй — небольшой сборный. Курьер перепутал адреса и раздал их наоборот. И теперь девушка, которой достались розы, категорически отказывается меняться — говорит, что такой букет ей нравится куда больше.
- Я работаю в кондитерской и помогаю клиентам подобрать дизайны для свадебного торта. И одна невеста задала планку сразу: торт на 500 гостей... и чтобы он парил в воздухе. Причём не просто торт, а многоярусный: с ягодами и заварным кремом внутри, покрытый кремом и мастикой, украшенный цветами и фруктами. И всё это, по её задумке, должно было висеть в воздухе, игнорируя законы физики. Оказалось, она однажды увидела «летающий» торт в аниме и решила, что ей нужен именно такой и никак иначе. Когда я объяснила, что такие вещи мы, увы, не делаем, она просто швырнула свой кофе на пол и расплакалась, что мы испортили ей свадьбу.
- Пеку тортики на заказ. Дизайны хромают, но делаю аккуратно. Клиентка просит медовик: «Только по-домашнему». Коржи вышли тончайшие, красиво выравниваю, присылаю ей фотку. И тут она звонит, возмущаясь: «Вы что натворили сделали?! Вы все испортили! Я же хотела чтобы жених решил, что я сама его испекла! Кто в здравом уме поверит, что я своими руками смогла сделать так?! Срочно сделайте его страшным!». Я опешила. Обычно меня просят убрать малейшие неровности, а тут... Пришлось буквально ломать свой же шедевр. Нарочно размазала крем ложкой, накидала крошки с проплешинами, а один бок вообще примяла пальцем, чтобы выглядело так, будто форму снимали второпях и все поплыло. В итоге ее все устроило, стала регулярно заказывать с той же формулировкой «по-домашнему».
А меня вот так жених замуж звал) сам пёк, в первый раз. 10 лет свадьбы в этом году отмечаем
- Пришла пара на романтическую фотосессию. Мужчина весь час краснел да бледнел невпопад, и по большей части смотрел в потолок. В конце я не выдержала и, пока его жена поправляла макияж у зеркала, тихо спросила, отчего он так переживает. А он в ответ вытаскивает из кармана беспроводной наушник-ракушку и умоляюще шепчет: «Да я просто прямую трансляцию футбола слушаю, у наших решающий матч! Доплачу любую сумму, только не говорите жене!».
И про фотосессию знал заранее и про матч знал заранее, что же так плохо подготовился? Записал и поставил условие жене - тебе делаем приятное - фотосессию, потом делаем приятное мне, я смотрю матч, например.
Клиентка попросила, чтобы получился «цвет мха на бревнышке в лесу»
- Я флорист, и сегодня меня спросили, сколько лепестков в одной розе. Сдерживая нервный хохот, честно ответила, что точного числа нет — всё зависит от сорта. На что мне выдали: «Ну вы же флорист. Скажите хотя бы, сколько лепестков в один пакетик уйдёт».
- Вчера клиент попросил «доработать багетик» для их сайта. Я не понял, что он имел в виду, пока не увидел скриншот. На месте слайдера с текущими акциями красовался багет с колбасой и сыром. Ещё и подпись: «Наш багетик вкусный, но пока одноразовый»
- Я работаю дизайнером интерьеров, и вот однажды ко мне обратилась пожилая пара. Сидим, обсуждаем проект, доходим до ванной. Мужчина сразу говорит: раковина нам нужна двойная. Я немного удивилась, он это заметил и объяснил: «Не удивляйтесь, мы с первого дня вместе умываемся и чистим зубы. Это, между прочим, залог долгого и счастливого брака». Я начала улыбаться, а он, не теряя настроения, добавляет: «А может, и душевую сделать побольше — чтобы вдвоём помещались, а, любимая?» — и смотрит на жену. Тут уж мы все расхохотались. И душевую я им обязательно постараюсь организовать.
Когда работаешь в кейтеринге и клиент с безлимитным бюджетом просит «ассорти закусок»
- Есть у нас один детский автор и художник. У неё из книги в книгу повторялась шутка — на титульном листе стояла надпись: «Перевод со звериного: Лось Можжевельник» Ну, просто в книге все персонажи зверюшки были. И вот на энном году переиздания этой серии книг из правового отдела головного офиса пришло письмо: «А где у вас договор с Л. Можжевельником? В базе данных он не зарегистрирован».
- Самая дикая правка в моей жизни случилась, когда я делала книгу — с нуля, с иллюстрациями и полной вёрсткой, страниц на 300–400. С самого начала мы утвердили книжный формат, стиль, шрифты, даже типографию под него нашли. Работа шла два с половиной года: каждая глава выверялась под нужный формат, иллюстрации были вписаны в текст, поэтому его очень важно было соблюдать. И вот когда вся книга была готова к печати, приходит правка: «Переверстай всё под А5».
Это было во времена литерного набора? Иначе откуда два года на такую вёрстку?
- Ко как-то мне обратилась заказчица с проектом буклета для детского фестиваля. Всё шло нормально, пока она не увидела фон брошюры и тут же попросила его переделать. Я уточняю, что именно не так — и выясняется, что она просто не любит оранжевый. И дальше звучит гениальное: «Сделайте, пожалуйста, переход цвета от жёлтого к красному... только без оранжевого».
«Клиентка попросила вытатуировать на её ноге тигрика из популярного мультфильма, но в стиле традиционной восточной живописи»
- Однажды делал туристический буклет, и клиент выбрал стоковую фотографию, где молодая пара лежит на полотенце лицом вниз. Отправил макет на согласование. В ответ прилетает правка: «А можно перевернуть этих людей, чтобы они лежали лицом вверх?»
- Однажды у меня заказали акварельную иллюстрацию для новогодней открытки. Писала девушка — видимо, помощница руководителя. Скинула референсы: голубые тона, ёлочки, домики в снегу. Я уловила стиль, сделала эскиз и сразу предупредила: акварель — это не фотошоп, потом «чуть подвинуть» не получится, лучше всё согласовать на данном этапе. Эскиз одобрили. Я аккуратно нарисовала финальную версию. И, конечно же, дальше случилась классика: «А давайте добавим ещё пару домиков, детей, ёлок... и логотип впишите».
- Моя жена работает в фирме, которая занимается изготовлением и продажей разного рода товаров и услуг для делопроизводства и документооборота. В том числе печатей, штампов и оттисков. И вот приходит им заказ изготовить оттиск для сургучных печатей с логотипом и названием фирмы. На логотипе изображен слон с заливкой геометрическим рельефом, под которым, собственно, написано название. Жена пересылает логотип дизайнеру для разработки макета с сопроводительным текстом: «На штампе нужен слон, а под ним надпись. Слон просто гладкий». Через некоторое время приходит макет. На нем слон без геометрической заливки, а под ним надпись: «Слон просто гладкий».
«Когда попросили сделать пышный букет за 500 и чтобы там были пионы»
- Снимал как-то свадьбу в ресторане, где зал был шириной метров пять — вдоль стен столы, по центру почти не развернуться. Еда — мини-закуски, по четыре штуки на человека. Невесте в какой-то момент отдельно сделали лазанью, так она проголодалась. Гости не выдержали и начали уходить перекусить в ближайший фастфуд. Мы с ассистентом тоже в какой-то момент сдались — предупредили невесту и диджея, чтобы без нас ничего важного не начинали, и ушли поесть. Возвращаемся — а там уже заканчивается речь подружек невесты и параллельно провели какой-то мини-перформанс. Зато торт вынесли с размахом — его было раз в десять больше, чем нужно на такое количество гостей. А первый танец у них был поставленный, из бального зала... только вот демонстрировать его им пришлось на площадке шириной примерно метр. В итоге ни одно танцевальное движение нормально не получилось.
- Я работал в газете и отвечал за маленькие портреты рядом с подписями авторов статей. Редактор постоянно ворчал, мол, «головы получаются разного размера». Ну а как их сделать одинаковыми, если у одного голова почти идеальный шар, а у другого — вытянутая, как морковка? В один и тот же квадрат они физически по-разному вписываются.
К этому парикмахеру клиент пришел со словами «У меня к вам будет странная просьба». Ну... не обманул.
- У нас за кулисами как-то раз разгорелся настоящий музыкальный спор. Флейтистка с воодушевлением похвалилась, что у неё сегодня соло в третьей части. Тромбонист тут же не остался в стороне: мол, у него тоже соло — только, как он подчеркнул, «погромче». Флейта возмутилась, мол, ты же так меня просто заглушишь. На что тромбонист невозмутимо заметил: «А тебя и так за струнными не особо слышно». В итоге вмешался оркестровщик из-за кулис: «Так, спокойно. Вы играете одно и то же — просто в разных октавах. И да... тромбон, ты и правда громче».
- Мы с сестрой по профессии обе ландшафтные дизайнеры. Я её старше на четыре года и недавно мы всей семьёй переехали из другого города. Начали искать работу, ездить по собеседованиям и, так как профессия одна на двоих, решили пытать удачу по отдельности. Прихожу я вчера в одну фирму, руководитель внимательно изучает моё портфолио и с претензией заявляет: «Как же Вам не стыдно чужие работы за свои выдавать!» Вопросительно смотрю на него, а он продолжает: «К нам вчера на собеседование приходила автор этих работ и мы её утвердили». Сразу поняла в чем дело, но на сестру не разозлилась, пусть работает.
С другой стороны, порой случается с точностью до наоборот, и уже не клиенты, а сами творческие дизайнеры так увлекаются креативом, что здравый смысл остается где-то далеко позади. Как случилось в следующей подборке:
Комментарии
Мне муж рассказывал разные байки про то, как еще в Могилеве в середине 90-х снимал свадьбы на видео.
Сколько неадеквата было - на сборник анекдотов хватит.
Но самая эпичным было выступление уже здесь - он какое-то время играл с бухарской группой на семейных мероприятиях с национальным колоритом.
Соответственными были и наряды - иногда обходились блестящими жилетками и шляпами, а на одной свадьбе их настоятельно попросили облачиться в расписные ватные халаты.
И вот картина: на сцене тяжелый халат, который стоит под собственной тяжестью, а в нем небольшой тощенький Кролик в тюбетейке играет соло на тему Гэри Мура 🙄
Спустя более 20 лет от слова "свадьба" его все еще потряхивает)