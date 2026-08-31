20+ жизненных историй от фотографов, кондитеров и флористов, чья работа — сплошные приключения

Мне муж рассказывал разные байки про то, как еще в Могилеве в середине 90-х снимал свадьбы на видео.

Сколько неадеквата было - на сборник анекдотов хватит.

Но самая эпичным было выступление уже здесь - он какое-то время играл с бухарской группой на семейных мероприятиях с национальным колоритом.

Соответственными были и наряды - иногда обходились блестящими жилетками и шляпами, а на одной свадьбе их настоятельно попросили облачиться в расписные ватные халаты.

И вот картина: на сцене тяжелый халат, который стоит под собственной тяжестью, а в нем небольшой тощенький Кролик в тюбетейке играет соло на тему Гэри Мура 🙄



Спустя более 20 лет от слова "свадьба" его все еще потряхивает)