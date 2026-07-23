15 ярких историй о летнем отдыхе у воды, после которых хочется поскорей махнуть на речку

Как видите, идеальный отдых — это не только глянцевая фотография «Я на Мальдивах!» для соцсетей, а умение с юмором относиться к любым пляжным форс-мажорам. Тогда и маленьких радостей в жизни становится ощутимо больше. И даже если ваш новенький купальник привлек внимание всего побережья, а вместо лазурного моря в доступе местная речка, озеро или даже бассейн — главное брать с собой классное настроение и чувство юмора. Ведь лучшие воспоминания о лете рождаются там, где мы умеем быть собой.

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