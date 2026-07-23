15 ярких историй о летнем отдыхе у воды, после которых хочется поскорей махнуть на речку
Лето в самом разгаре, и хочется на отдых. Но для того, чтобы получить максимум впечатлений, совершенно не обязательно лететь на Мальдивы. Долгожданное счастье и яркие эмоции можно получить на речке, озере или даже у бассейна. Здесь 15 жизненных историй про простые летние радости, после которых хочется немедленно собрать пляжную сумку и поскорей махнуть к воде.
- В моем детстве ко мне подошла девочка и сказала: «Будешь со мной дружить?» Я обрадовалась и согласилась. Дело было на речке. Она искупалась и была в мокрой одежде. А я сидела в сухом на берегу. Увидев это, моя новая подруга говорит, мол, давай меняться. Дальше все как в тумане. Опомнилась: сижу в мокрых плавках, а моей подруги и след простыл.
- Решила порадовать любимую себя фотосессией у озера. Договорилась с фотографом, купила прекрасный купальник, была решительно настроена красиво позировать у воды и заполучить отличные фотографии. Результаты прислали через пару дней, и они меня невероятно разочаровали. Где-то у меня глаза водой заплыли, где-то мужик на фоне плывет, а где-то дети прыгают в воду сбоку... Короче, плохое я время выбрала для фотосессий на озере: температура +35, людей куча и они не вылезают из воды.
- С коллегами были на корпоративе на турбазе: речка, бассейн, все такое. Вечером залезли в джакузи. Смотрю, а мадам из соседнего отдела пялится на меня очень уж внимательно. Я встаю, а она выпучивает глаза и говорит: «Ты что, с собой несколько купальников взяла?» Меня так этот вопрос в тупик поставил. Ну да, два: один сохнет, один на мне, чтобы и в речке поплавать, и мокрой не ходить. Стало интересно, сколько вообще купальников считается нормой.
- Поехали с семьей на речку. Уже вечер, пора уезжать, а наш дряхлый «Жигуль» застрял в песке и ни в какую. Уже и люди подошли помочь. Тут вспоминаю, что теща весь день что-то складывала в багажник. Спрашиваю: «Мама, признавайтесь, что там?» А она выдает: «Все нужное! Я собрала камней для дачи, чтоб дорожку выложить. Не покупать же их в самом деле!»
У меня так знакомый узнал, что у него рюкзак тяжёлый, потому что жена туда камней на память набрала
А я на месте автора фото схватила бы этот кото-купальник и, победоносно хохоча, ускакала б в сторону ближайшего водоема
Хотелось бы посмотреть на модели😂😂😂👍. Думаю, хорошее настроение на пляже будет обеспечено всем 😂
- Моему папе в этом году исполнилось 60. Он всю жизнь работал на заводе, вставал в пять утра, никогда не жаловался, нам с братом всегда все покупал, что мог в ущерб себе. Из одежды у него было три рубашки и одни нормальные брюки, я это только сейчас понимаю, оглядываясь назад. Мы с братом скинулись и купили ему путевку в Турцию. Он первый раз в жизни летел на самолете. Ему 60 лет и он первый раз видел море, вот это вот меня накрыло, когда дошло. Он звонил оттуда каждый день и рассказывал все подряд — какая вода теплая, какой закат был вечером, что на шведском столе было жареное мясо и он взял три раза. Говорил это все немного растерянно, как будто не верил, что это с ним происходит. Прилетел загорелый, привез нам магнитики и весь вечер рассказывал маме про море. Я сидел, слушал и думал — как же мало иногда человеку надо, чтобы почувствовать, что его любят.
Мы тоже хотели купить путевку на море свёкрам. Они в деревне всю жизнь работали, никуда не ездили. Как предложили, они не в какую. Гуси, куры и капуста растёт, и никому не доверят.
- Моей бабушке 87 лет, вчера она и ее «молодая подружка» (70 лет) поехали на море. Вдвоем, дикарями. Мы все очень переживали за бабушку, возраст же. Звоню ей сегодня, а на фоне шум и мужские голоса. Бабушка говорит: «Внуча, позвони через недельку. Мы тут с Тамарой с мужчинами познакомились, отдыхаем. Тебе, кстати, тоже пора уже отдыхать от своей работы и хоть немного начать веселиться. Ну ладно, я побежала. А то мы с Тамарой поспорили, кто на резиновых матрасах быстрее до буйков доплывет. Пока-пока. Не звони мне неделю!» Кажется, я знаю, какую старость я теперь хочу!
Можно привезти вот такие фото из отпуска, главное — таки собраться и поехать на море
- Решила поставить себе новый будильник, вдохновилась кое-чем прекрасным перед сном, поэтому мой выбор пал на звуки моря. Установила и ложусь спать с предвкушением того, что меня разбудит шум ветра и мелодия волн... Но реальность оказалась намного суровее. Разбудил меня громкий гудок парохода, ор чаек и крики капитана какого-то судна.
- У меня есть яркое воспоминание из детства, как мы с родителями были на море. Лежим себе на пляже, загораем под солнышком, а вокруг ходят продавцы с криками: «Медовая пахлава, горячая кукуруза, креветки, трубочки со сгущенкой!» Эх, так захотелось снова попасть туда, что я взяла и поехала в августе на то самое море, где была когда-то с мамой и папой. Снова купалась, снова загорала, снова покупала у продавцов такие по-особенному вкусные пахлаву, кукурузу, трубочки и креветки. Не передать словами эти незабываемые ощущения!
- Бабушка у меня никогда не была на море. Жизнь у нее выдалась сложной, она целую вечность провела на поле, усердно работала днями и ночами, почти не знала слова «отдых». Она стареет, поэтому я решила не терять шанс. Мы с мужем организовали моей любимой бабушке шикарную поездку. Взяли машину в аренду и поехали по красивым городам, где нашей последней точкой будет море. Бабуля была в полном восторге! Она словно заново расцвела, как первый подснежник, который раньше всех пробился из-под толстого слоя снега. Я наконец-то смогла исполнить ее мечту. Это бесценно смотреть за тем, как родная бабушка цветет от счастья на берегу моря
Настроение как у этой милой леди: прийти на пляж со своим зонтом и пусть купальник с ним сочетается
- Я встретила свою судьбу прямо на дне озера. Были как-то с друзьями на дне рождения друга. Он снял беседку у озера, мы все полезли купаться, а рядом была другая компания, наши одногодки. Я, как и все, прыгала в озеро, веселилась там, купалась. Решила достать прямо до дна, поплыла, дотронулась, поднимаю голову и вижу, что рядом со мной милый парень, тоже дно трогает. Дальше все было, как в тумане. Вот мы уже на берегу, вот мы уже сидим у нас в беседке, мило общаемся, а вот мы уже муж и жена. Семь лет прошло с дня того знакомства, а мы все еще вспоминаем то, как влюбились друг в друга с первого взгляда.
- Мы с мужем собираемся в круиз. Я укладываю купальники, вечерние наряды, спортивные, на каждый день... Муж утверждает, что он уже все свое сложил в чемодан. Заглядываю в его чемодан: плавки, майка, шорты, маска для подводного плавания и ласты. В одну ласту он вложил бинокль, в другую — всякую мелочь.
— Милый, а где одежда твоя?
— Я же в ней поеду.
— Этого мало!
Мой ненаглядный, подумав немного, добавляет к этой кучке галстук.
- Выбрались с батей порыбачить на речку. Утро, мы сидим в деревянной лодке, немного потрепанной жизнью, наслаждаемся природой: приятно греет солнышко, ветерок освежает, широкая гладь реки радует глаз. И тут у нас за спиной звуки «шух-вшух-вшух» и хлопот крыльев. Поворачиваемся — а там мужик на каяке веслом загребает — не плывет, а летит на хорошей скорости такой за стаей уток. Они в небо не спешат срываться, все над водой летят, а он, весело хохоча, за ними. «Я вас поймаю!» — нараспев кричит и гыгыкает. Мне кажется, я никогда еще не видел такого счастливого человека. А на часах было где-то 6 утра. Он нам настроение знатно приподнял.
Эту фотосессию на берегу реки мне внепланово устроила подруга
- Отдыхаем с семьей на пляже. Рядом расположилась компания женщин бальзаковского возраста. Одна из них была в довольно открытом купальнике с выразительным леопардовым принтом. И моя 4-летняя дочь этот факт не оставила без внимания, прокричав чуть ли не на весь пляж: «Мама, смотри, у тетеньки кися!» Я потом этой женщине еще полчаса объясняла, что ей послышалось, и что для дочки любые тигры, леопарды и прочая живность с ушками и хвостом автоматически является кисями.
А почему вы ей что-то объясняли? Помните сказку "А король то голый!"? Там тоже ребёнок крикнул. И конец. Объяснений не было))
- На лето сшила себе купальник, выбрала яркую ткань в сеточку. И поехала с коллегами на турбазу. Сидим в джакузи, а мадам из бухгалтерии выпытывает, мол, где взяла такой. Я довольная хвастаюсь, а она перебивает: «Да мне на даче огурцы надо от солнца прикрыть, эта ткань идеально подходит!» Хохотали, конечно, да и адрес магазина тканей я ей тоже дала, я не жадная.
- Как-то жарким летним днем я пришла купаться на озеро. Было мне лет 18, озеро недалеко от дома, и там всегда много людей. Я пошла одна, кинула покрывало и стала читать. Где-то через час пришел мужичок и примостился метрах в трех. Разделся до плавок в веселый квадратик и улегся на свои же вещи. Он вежливо поздоровался со мной, сказал, что пришел со смены «освежиться», и спросил, что я читаю. Я ответила, что детектив, и ушла купаться. Вода была отличная, я плавала минут 30, выходила на отмель и снова плыла к середине озера. Тут увидела, что тот мужик плавает кругами и орет: «Девушка, девушка!» Я подплыла поближе и спросила, чего он орет. Он ответил, что испугался, что меня долго нет. Махнул мне рукой и уплыл на берег. Там лег на свои вещи и благополучно уснул. Из-за таких историй я и люблю людей.
Как видите, идеальный отдых — это не только глянцевая фотография «Я на Мальдивах!» для соцсетей, а умение с юмором относиться к любым пляжным форс-мажорам. Тогда и маленьких радостей в жизни становится ощутимо больше. И даже если ваш новенький купальник привлек внимание всего побережья, а вместо лазурного моря в доступе местная речка, озеро или даже бассейн — главное брать с собой классное настроение и чувство юмора. Ведь лучшие воспоминания о лете рождаются там, где мы умеем быть собой.
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