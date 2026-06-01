Я делаю ремонт у состоятельных людей и вот что вижу за закрытыми дверями особняков

Клиенты нам попадались с чудинкой. Первый хотел привести в порядок бабушкину квартиру в панельке. Там работы было выше головы, мы уже руки радостно потирали. Мужчина попросил составить смету, учесть все расходы. Мы посмотрели объект, все расписали чин по чину, заказчика вроде это устроило. Причем ремонт ему требовался прямо здесь и сейчас.

Я говорю: «Мы на данный момент свободны, готовы хоть завтра начинать!» А он в ответ: «Супер! Только денег у меня сейчас нет, расплачусь с вами, когда бабулину квартиру продам. Так что вы особо с ремонтом не затягивайте!» От такого подхода мы малость ошалели. Зачем ремонт затевать, если у тебя денег нет? Лучше бы так квартиру продал. Так что решительно отказались. Но это были еще цветочки.