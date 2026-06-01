Я делаю ремонт у состоятельных людей и вот что вижу за закрытыми дверями особняков
Затеяли мы с мужем ремонт на кухне и стали искать подходящую бригаду, чтобы сделали быстро, качественно и не за миллион денег. Задача оказалась со звездочкой, но наконец одни знакомые посоветовали нам хороших ребят: мужа с женой, которые себе команду набрали. И вот стоим на кухне, час с мужем обсуждаем, какое нам напольное покрытие выбрать. Я говорю мастерице Светлане: «Вы уж извините, что мы такие придирчивые оказались!» А она только улыбается и отвечает: «Вы бы видели наших элитных клиентов! На их фоне вы сама простота! Выбирайте себе пол спокойно». Прозвучало очень интригующе, я не утерпела и начала Свету расспрашивать, как же выглядит ремонт у состоятельных людей. И вот что она мне поведала.
Родители всегда мечтали, чтобы я на бухгалтера выучилась, даже институт подходящий нашли, но у меня к этому душа не лежала. Хотелось что-то своими руками делать. Так что втихаря от них поступила в строительный техникум на мастера отделочных работ, а потом уже родителей перед фактом поставила. Мама просто расстроилась, а отец долго бухтел: «Я тебя в хорошую школу устраивал и репетиторов нанимал, чтобы ты потом маляром работала? Валиком-то каждый может махать. Устроилась бы сразу маляром, что время на учебу тратить?!» Но я уперлась. Очень уж хотелось мне делать дома красивыми и уютными, чтобы людям приятно было там жить. И, кстати, в техникуме меня ждал еще один сюрприз.
Чуть ли не на первом занятии познакомилась со своим будущим мужем, Александром. Он со мной в одной группе учился, и у нас все завертелось. Быстро решили, что после техникума поженимся и организуем собственную бригаду. Благо у Сашки родственники в этой же сфере крутились, у них были хорошие связи, и на первых порах они бы нам с заказами помогли. Жених меня и себя даже практикой обеспечил. В общем, техникум мы заканчивали с грандиозными планами и уже небольшую бригаду свою собрали. Получили первый заказ, обрадовались, предвкушая скорый успех, но не тут-то было.
Клиенты нам попадались с чудинкой. Первый хотел привести в порядок бабушкину квартиру в панельке. Там работы было выше головы, мы уже руки радостно потирали. Мужчина попросил составить смету, учесть все расходы. Мы посмотрели объект, все расписали чин по чину, заказчика вроде это устроило. Причем ремонт ему требовался прямо здесь и сейчас.
Я говорю: «Мы на данный момент свободны, готовы хоть завтра начинать!» А он в ответ: «Супер! Только денег у меня сейчас нет, расплачусь с вами, когда бабулину квартиру продам. Так что вы особо с ремонтом не затягивайте!» От такого подхода мы малость ошалели. Зачем ремонт затевать, если у тебя денег нет? Лучше бы так квартиру продал. Так что решительно отказались. Но это были еще цветочки.
Другая заказчица хотела ремонт в ванной и на кухне сделать. Обсудили все детали, ударили по рукам и договорились, что завтра приступаем к работам. Муж поехал на объект первым, а я с ребятами отправилась материалы закупать. Приехали в квартиру со всем необходимым, и я сразу в ванную пошла.
Стою, кафель изучаю, вдруг душевая шторка отдергивается, оттуда покрасневший хозяин дома выглядывает и возмущенно верещит: «Вы что тут делаете?» Вылетела из ванной со свистом. Выяснилось, что на время ремонта хозяева никуда съезжать не собирались — надо же за нами приглядывать. Как они планировали все это время готовить, мыться и туалетом пользоваться, даже не представляю. Еле-еле уговорили их все-таки съехать, а в будущем всегда заранее этот момент обсуждали.
Нам казалось, что все эти сложности возникают, потому что мы работаем с небогатыми клиентами. Вот получим заказ от состоятельного товарища — и все пойдет как по маслу. Ага, конечно!
Достался нам по знакомству заказ у преуспевающего дяденьки: надо было гостевую ванную в загородном доме заново отделать. Товарищ смету одобрил, мы все нужное закупили. Стою, затираю кафель, а хозяин подходит ко мне, хитро улыбается и говорит: «А я знаю, что эта затирка в два раза дешевле стоит!» У меня глаза по пять копеек. Отвечаю: «Что вы?! Мы же вам все чеки предоставили!» А он только руками машет и лукаво щурится. Мне бы насторожиться, но я тогда еще наивная была.
Материалы и вправду были недешевыми, но не сказать, чтобы прямо уж разорительными. На фоне других расходов они буквально терялись. Например, этот милый мужчина решил в ванной роскошный унитаз установить, аж за 200 тысяч. Поехала за этим троном в магазин, уже собираюсь расплачиваться, тут заказчик звонит и все отменяет. Думала, он другую модель выбрал, а оказалось, что товарищ отыскал этот унитаз в другом магазине, но на 2 тысячи дешевле. Магазин был на другом конце города, и мне бензин дороже обошелся, чем эта экономия. После этого поняла: деньги не только тишину любят, но еще и строгий учет. Иногда за гранью разумного. Но были у наших клиентов и другие чудачества.
Одна семейная пара заказала нам полную переделку комнат для своих детей-подростков в частном доме. Ну, думаю, хотят сделать что-то такое современное, молодежное. Когда начали обсуждать проект, спрашиваю: что менять будем? Напольные покрытия, обои, свет? Ответ меня слегка обескуражил.
Оказывается, всю внутреннюю часть комнат хозяева решили оставить прежней. А вот стены, которые в коридор выходили, надо было поменять — вместо обычных поставить прозрачные. Вот дела — дети же как в аквариуме будут жить. Заметив мою легкую оторопь, счастливый отец радостно выдал: «А что вы хотите? Подростки! За ними глаз да глаз нужен!» Впрочем, переделки порой требовало не только жилище для людей.
Наняла меня как-то одна богатенькая дама. На участке стояло три дома, и ремонт нужно было сделать в самом маленьком. Захожу в него — красота, только пол обновить надо. Хозяйка улыбается и между делом спрашивает: «Нравится? Хотели бы жить в таком?» Киваю. Эта особа берет и говорит: «А это мы специально построили для Графа, Джули и Сайруса!» Крепко удивилась: что за странная компания? Хотя нынче детей и не так называют. А оказалось, речь идет об их песелях!
Нормальная такая псарня. Причем у питомцев там не просто свой личный коттедж, но еще и игровая комната, которая до самого потолка завалена дорогущими игрушками. Похоже, хозяевам не хотелось допускать животинок до своего жилища, а будки собачкам были по статусу не положены. Вот так живешь, работаешь, а потом понимаешь: у чьих-то питомцев хоромы в два раза больше, чем твои!
Какие мы только комнаты на объектах не делали: и кинозалы, и игровые, и турецкие сауны. Была даже специальная комната для коллекции моделек поездов. Но один вариант я точно не забуду. На объекте заказали нам переделку небольшой комнаты. Смотрю на требования, и у меня глаза на лоб лезут: окно зашить, стены в черный покрасить, звукоизоляцию сделать. Робко спросила у хозяина, что же он там делать собирается. Музыкальную студию, наверное?
А он смеется и заявляет: «Я даже собачий вальс сыграть не смогу. Это будет комната для сенсорной депривации. Знаете о такой замечательной штуке?» Божечки, я ее только в сериалах и видела, а тут человек решил целую комнату для этого забабахать. Чудеса, да и только! Впрочем, была у нас одна клиентка и с запросами поинтереснее.
Была у нас заказчица, молодая супруга богача местного пошиба. Так вот, она мужа с бригадой чуть ли не каждый месяц повадилась вызывать: то спальню надо переделать, то ванной опять ремонт нужен. Мне уже мысли стали всякие в голову лезть: ну невозможно же в доме так часто ремонт делать.
Не утерпела, зажала мужа в угол и давай расспрашивать, а тот вдруг смеется и говорит: «Ты не представляешь, но она действительно каждый раз ремонт заново делает. Как какой-то новый интерьер в журнале увидит или к подружке в гости сходит, ей сразу кажется, что у нее комнаты хуже выглядят. Ее дизайнер уже изнемогает, а муж на полгода на юга куда-то укатил». Впрочем, ремонтная канитель закончилась, когда супруг мнительной девушки все-таки увидел счета и срочно вернулся домой. Пришлось деве остановиться в своих экспериментах.
Делали ремонт в хоромах одной пожилой дамы по дизайнерскому проекту. Выходил этакий сдержанный шик в скандинавском стиле. Стены в гостиной надо было оштукатурить и покрасить в благородный кремовый цвет, но дама уперлась: хочу обои под заказ. Ладно: хозяин — барин. Привезли эти обои, разворачиваю их, а там, мама дорогая, огромное фото ее пекинеса. И смотрит собачка так пронзительно и строго.
Что же делать — поклеили. Выглядела комната после этого ошеломляюще. Не знаю, как ее гости, а я каждый раз нервно подпрыгивала, когда заходила в гостиную и видела эту недовольную мордаху внушительного размера. Куда уж там собаке Баскервилей!
В общем, работа на состоятельных клиентов редко бывает скучной. Поэтому мы теперь и не специализируемся исключительно на таких заказах. А кроме того, пару раз подобные масштабные проекты вообще прямо в процессе сворачивались. Решит состоятельная парочка разбежаться или у хозяина финансовые трудности возникнут — и ремонт тут же сворачивается. Очень жаль оставлять квартиру недоделанной, да и с денежной стороны это не слишком приятно.
Кроме того, у нас иногда возникало чувство, что мы делаем дом не для людей, а какой-то выставочный зал. Значительно приятнее работать с заказчиками, когда они пытаются устроить уютное гнездышко для себя, а не этакий музейный комплекс. И тут не жалко и фото пекинеса на стену повесить, и в черный цвет комнату выкрасить — лишь бы хозяина это радовало и работа была сделана качественно. А что там скажут другие люди, в том числе и мы, — дело десятое.
