Как я приучила мужа к искусству простыми способами, и теперь мы не вылезаем из театров
Недавно моя подружка Даша освоила маникюр и предложила мне побыть моделью: «Я же переехала, заодно квартиру тебе покажу!» Уютная, светлая двушка с простым дизайном, но душевным декором. Я похвалила вид из окна, и тут ее глаза загорелись: «Да, смотри, отсюда даже выставочную галерею видно! Мы с мужем вчера ходили». Я спросила, с каких пор ее айтишник интересуется искусством. Она тихонько засмеялась и пригласила за стол. Вот о чем она мне поведала за работой.
До брака мы с мужем часто ходили на свидания: прогулки в парке, посиделки в кафе, ночные вылазки в кино и даже поездки в другие города на выходных. Нам всегда было хорошо вместе. Потом мы стали копить на свадьбу, взяли ипотеку, родили сынулю. Счастья и радости прибавилось, но времени стало меньше. Теперь, когда Пашка пошел в первый класс, я предложила мужу разнообразить досуг. Нельзя же только поедать чипсы, лежа на диване перед телевизором. Звала его в театр, музей, на выставки. Он почему-то уперся, но и я не сдалась. Давай расскажу по порядку.
Я сначала намекала ему, мол, вот, купила новое платье, сходить бы его выгулять. Это было зря. Естественно, он не врубался. Потом сказала прямо: «В музее открылась новая выставка, билеты недорогие, давай сходим? Когда мы в последний раз где-то были?» Он сразу возразил, что на прошлых выходных в ресторан ходили. На юбилей его коллеги. Это же не свидание. Спорили мы минут сорок. В итоге он сводил меня на шашлыки. Романтик, блин!
Поняв, что обходная тактика не действует, я просто скинула ему расписание постановок в театре. В ответ прилетело сообщение: «Так тут все взрослое, Пашке будет неинтересно, лучше давайте в кино сходим». Отец он прекрасный, возражений нет. Но почему театр и музеи воспринимаются только как места, куда можно привести сына посмотреть «Щелкунчика» и позалипать на динозавров? Этого я не могла понять.
Как-то вечером заявила в лоб, что хочу с ним в театр пойти на нормальный взрослый спектакль. Мы же вообще время вместе не проводим вне дома. Я скучаю по нему. По нам. Он ответил неопределенным «Посмотрим». Типа читай между строк: «Ни в какой я театр не пойду, с места не сдвинусь!» Вроде бы легкий на подъем человек, а почему же тут такой трудный? Уселся в зале и сидит. Сама чай с пирогом попила, ему же хуже.
То фото шашлыков было, теперь - кусок торта демонстрируют. Нельзя же так! Я вот недавно уху из красной рыбы поела и кусок пиццы, а теперь опять есть хочу. А время - почти 21:00 час.
Так что я плюнула и просто поставила его перед фактом за ужином в четверг: «Завтра мы идем в театр. За Пашей присмотрит моя мама, я уже договорилась. Суббота — выходной, поэтому даже если задержимся, ничего страшного». Он пытался отмазаться, но я стояла на своем. Видит тоже, что я от своего не отступлюсь. Утром напомнила. Он сокрушался: «Столько дел, еще этот театр!» Потом написала, что надо быть за полчаса до начала.
Появился как миленький, но весь вечер сидел с кислой миной. Прерывался только на жалобы о том, что опера — это вообще не его стезя, почему актеры поют так громко, и когда уже можно пойти в буфет. Попытка удалась, но особо удовольствия я не получила. Обиделась на него, даже в ресторан после не пошли.
После этого муж ни в какую не хотел идти со мной в театр. Я сделала ход конем — подарила свекрови 4 билета, якобы ее сын купил. Она пришла в восторг! Балет, все нарядные, пришли в буфет. А свекор с мужем сбежали в антракте! Я в гневе, а свекровь вдруг на полном серьезе заявляет: «Хорошо, хоть дотерпели! Я думала, прямо посреди балета уйдут». Оказалось, она сама годами пыталась привить свекру любовь к прекрасному, а потом сдалась и стала ходить с подругами. Мне посоветовала то же самое. Мда, то есть это у него семейное. Дело обстояло даже хуже, чем я предполагала.
На походы в музеи он реагировал лучше. Мы успели обойти немало за каникулы сына. Благо их тоже осовременивают, так что скучно не было. А недавно сын ходил с классом на спектакль. После звонит учитель и говорит, что Паша сказал неприличное слово, которому его научил папа. «Проведите со своими мужчинами разговор». Спрашиваю, что за слово, и выпадаю в осадок от смеха. Оказалось, Пашка просто-напросто от удивления сказанул «пердимонокль». Смешное слово, но значит всего лишь «Вот это да!» Меня это навело на мысль о том, что сдаваться все-таки не стоит. Муж образованный, эрудированный человек, к тому же любит меня. Просто надо найти «ключ» к его упертости.
Он у меня большой фанат произведения «Три мушкетера». Увидела, что у нас ставят балет по ним. Уломала мужа пойти в театр. Пришли, пофоткались, сидим, вдруг он возмущенно шипит: «Даш, я что, 30 штук отдал, чтобы эту белиберду без музыки терпеть?» Хоть сквозь землю провались — все глаза на нас. И тут с заднего ряда раздается мужское насмешливое: «Терпи, дружище, в середине такую композицию бахнут — закачаешься! Я вот второй раз смотрю». А потом его же тихое «ой» от щипка сидящей рядом жены. Нашлись друзья по несчастью. Что ж, уже лучше. Я решила копать дальше и пробовать совместить свой культурный досуг с его интересами.
Кстати, о них! Муж пропустил рыбалку с друзьями из-за этого похода в театр накануне вечером. В итоге мне пишет его приятель и спрашивает: «А сколько вам платят за смену?» Я ничего не понимаю, иду к мужу с вопросиками. Тут мой благоверный признается, что придумал сказку, что мы подрабатываем клакерами на спектаклях. Это такие люди, которые за деньги хлопают в театре. Вот выдумщик же! Ходить в театр считается чем-то унизительным у рыбаков? Аж смех берет.
С его главной любовью — рыбалкой, я культурный досуг никак связать не смогла. Ограничилась тем, что как-то предложила поехать вместе с ним, наготовила еды даже. Он отказался, мол, там все без пар, тебе будет скучно в мужской компании. Я поспешно согласилась и осталась дома. Заодно было время подумать.
Муж любит рок-музыку. Я откопала информацию, что в следующем месяце в культурном центре будет концерт симфонического оркестра с программой рока. Взяла билеты, потому что это идеальный компромисс. Муж охотно согласился. Мы давно с ним так не веселились. На секунду мне показалось, будто мы опять молодые, беззаботные, на одной волне. Вот именно этого я и хотела! Единение душ, настоящая искренность. Вот этого человека я люблю! Смеющегося, инициативного, такого живого.
Ради этого я была готова отказаться от театра. Как-то мы возвращались домой, он заехал за мной на работу. Шел дождь, мы стояли в пробке, а он так увлеченно рассказывал про предстоящий хоккейный матч, что я и сама не заметила, как ляпнула: «Так давай пойдем вместе посмотрим». Он сначала как-то опешил, а потом кивнул, мол, куплю билеты. Ага, если бы только билеты! Мой ненаглядный купил нам командные толстовки, шарфы, и еще шапку сыну, хотя он на матч не пойдет, у свекрови остается на выходные.
Скажу честно, было круто, но от такого шума у меня болела голова. Не знаю, решусь ли повторить. Не смогла справиться, поднывала всю дорогу домой. Но горящие глаза мужа определенно того стоили.
Приближалась наша годовщина. Я уже начала скидывать мужу ссылки из своего виш-листа. Мы всегда так делаем, а то он по подаркам не спец. Не раз ему попадало за какой-то чугунный супер казанок или непонятный массажер. Но в этот раз он меня удивил. Протянул букет цветов, а в нем конверт. Я уж подумала, неужели просто деньги дарит? А там билеты на выставку моего любимого художника! Я была так тронута, что чуть не прослезилась. На что это чудо выдало: «Ну, Даш, не реви, опять мне рубашку тушью зальешь!» Вот он, мой чуткий и нежный муж.
Мы с ним расширили горизонты своего досуга. Ходим на концерты, стендап шоу, хоккей, балет (оперу он все еще не переваривает), каток. Иногда вместе плаваем в бассейне. Порой просто едим шаурму и залипаем в сериалы. Прививаем сыну правильные принципы. В общем, семейная идиллия. С перерывами на «Опять новая постановка?» и «Сколько можно ездить на эту рыбалку? Скоро рыба кончится». Я считаю, что мой план удался. Хотя работы еще выше крыши. Может, скоро примусь за свекра.
Ушла я от нее не только с красивым маникюром, но и непреодолимым желанием присесть мужу на уши. Давно мы с ним никуда не выбирались!
А как семейное счастье выглядит для вас? В нашем представлении это что-то теплое, уютное и настоящее. Надо только не забыть о подгоревшем пироге, исчезнувшем не пойми куда пульте от телевизора и всегда чем-то недовольной тете. Что это мы рассказываем, убедитесь сами:
Комментарии
Ну и мадам. Видимо же что не хочет ее муж ходить в театр, но нет, надо заставить, уломать, сманипулировать, лишь бы ей было хорошо. Отвратительно.
Сразу надо искать досуг, который заинтересует обоих. А если нет, то самой уже идти в свой театр и не мучить человека!
Бедные мужики, придумает жена, что обязательно надо вместе окультуриваться, и не слезет, пока несчастный не окажется в опере. Другая придумывает, что обязательно надо кабачки скармливать тому, кто их на дух не переносит, и радуется, что в котлеты напихала, и он не заметил. Просто хочется манипулировать, что ли?
Балет "Три мушкетера" - это очень любопытно. Я представила, как Атос, Портос, Арамис и Д'артаньян танцуют, как маленькие лебеди, взявшись за руки крест накрест. :-))