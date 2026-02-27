18 случаев, когда вся семья решила собраться вместе, и без шкварок не обошлось
Обычно от семейных посиделок мы ждем спокойного общения за чашкой чая. Кажется, что дом наполнится привычным теплом, и вечер пройдет по плану. Но стоит родным собраться вместе, как жизнь начинает подкидывать сюжеты, достойные хорошего ситкома. Мы собрали 18 историй о семейных посиделках, которые оставят у вас самые светлые впечатления и помогут искренне улыбнуться.
- У приятеля есть забавная привычка: когда обращается по имени, слегка тянет гласные. Потом женился. На первое время после свадьбы пришлось переехать к теще, а та всего лет на 10 старше Виталика. Как деликатный человек, он спросил, как будет удобнее к ней обращаться. Теща сказала, что мама у него одна, «тетя Таня» ей самой не комильфо, предложила звать ее Татьяной и на «Вы», потом разберемся. Работает Татьяна всю жизнь инженером-сметчиком. И через месяц за завтраком Татьяна мнется, явно смущается, и говорит, что есть разговор. Виталик напрягся — тем более жена уже уехала на работу. Теща долго подходила к вопросу, хвалила его, какой он хороший муж для ее дочери, что другого бы она ей и не пожелала... Виталик уже начал в голове генерить все подряд: сейчас, думает, теща скажет, что жена любит другого... Но теща сказала:
— Виталик, давай ты меня будешь называть «тетя Таня». Потому что когда ты говоришь «Та-ть-яя-ян», я прям сердцем чувствую, что в смете ошибка«. © persmv / Pikabu
- Моя дочь в прошлом году летала с моими родителями за границу, ей было 4 года. На таможне у нее спросили: «Как тебя зовут?» А она гордо: «Лиля Принцесса Дроздова» (мы ее дома принцессой называем). Пограничник, конечно, немного офигел. Смотрит на бабушку с дедушкой и спрашивает: «Реверанс надо делать?» © art_cake_kam
- Гостим у бабушки в деревне. Вечереет, все собрались за ужином. Внезапно бабуля вспоминает, что не закрыла кур, о чем тут же нам сообщает. Пятилетний сынок сразу подрывается и бежит на улицу. Птиц у нас в курятнике достаточно, больше тридцати, но сынок каждой дал имя и вообще очень трепетно к ним относится. Минут через десять ребенок возвращается в дом, я интересуюсь:
— А ты где был-то?
— В сарай ходил, птичек пересчитал.
— И сколько их там?
— Без понятия. Но все курочки дома. © Убойные Истории / VK
- Теща уехала в отпуск, а мне поручила поливать цветы. Решил я тогда впечатлить родственницу: вместо банального сообщения «все полил», расписал поэму. Мол, гибискус увлажнил, нарцисс влагой снабдил, пион напоил. Сижу, жду восхищения своей галантностью, а теща выдает: «Ты что кого-то в дом привел?!»
- Знакомые решили на выходные отправить свою четырехлетнюю дочь к бабушке, чтобы немного передохнуть. Семья у них интеллигентная: оба родителя с высшим образованием, разговаривают красиво, без грубостей. Дочка тоже не отстает — умная, рассудительная, говорит четко и осознанно, да еще и с хорошим чувством юмора. В общем, сидят они с бабушкой на кухне, пьют чай, дочка с удовольствием уплетает бабушкины блины. Жует, смотрит в окно, что-то обдумывает. Потом глубоко вздыхает и с полной серьезностью произносит: «Я такая счастливая» Делает театральную паузу, наслаждается моментом, а затем добавляет: «Мне не надо в садик». Еще одна пауза — и с истинным облегчением выдает: «Он меня задолбал!» © alex_khval
- Привели меня для знакомства в дом к родителям моего парня. Дело было в какой-то праздник, у его матери был испечен праздничный пирог, и мы сели пить чай. Я вообще не очень люблю тесто и хотела взять себе маленький кусочек, но мне сразу положили на тарелку огромный ломоть. Пробую — и понимаю, что пирог жутко невкусный: даже не поймешь, сладкий он или несладкий. Минут за 40 сжевала его с горем пополам, запивая двумя чашками чаю. Только хотела перевести дух, как будущая свекровь со словами:
«Что-то ты, Ольга, совсем ничего не ешь», шмякает мне на тарелку второй такой же кусман... Пришлось есть. © Убойные Истории / VK
- Встречался с девушкой. Приехали ее строгие родители, попросила меня на глаза не попадаться. Звонит вечером и со смехом говорит: «Приезжай! Мама хлеб резала, потом повернулась к отцу и выдала: «Вань, у дочки, походу, жених появился. Зови знакомиться, он ножи точить точно умеет». Такого поворота событий я точно не ожидал. В итоге живем душа в душу уже 10 лет.
- Как-то раз мой племянник приехал к бабушке. А девушка у него убежденная вегетарианка, ну и племяш тоже по такому случаю стал вегетарианцем. Теща моя — башкирка, а практически все башкирские блюда жирные и готовятся из мяса. Ни внук, ни невеста практически ничего не едят, даже фирменный бабушкин бэлиш с тыквой, мясом и картошкой, не говоря уже о мантах. Внук пытается объяснить бабуле, что они не едят мясо. Бабушка спрашивает, не из-за невесты ли это, случаем, и сердито на нее поглядывает. А та отвечает: «Поймите, животный белок вполне можно заменить растительным белком. Например, грибы — как мясо». Бабушка секунд 10 думает и выдает: «Если грибы были бы как мясо, волк бы их ел». © Pikabu
- Живу с бабушкой и дедушкой. Уже много лет бабушка готовит нам завтрак. Дедушка каждое утро ест омлет с овощами, моет тарелку и целует бабушку в щеку. Неделю назад у бабули заболела сестра, пришлось поехать к ней. И завтрак впервые взял на себя дед. Он пожарил картошечку и выглядел очень счастливым. Я спросил, в чем причина такого хорошего настроения. А он ответил, что не любит омлет, но ест, чтобы не обижать бабушку. Когда бабуля вернулась, я рассказал ей об этом, и она устроила деду взбучку. Не за то, что он не любит омлет. А за то, что молчал 40 лет! По утрам у нас теперь всегда пахнет жареной картошкой, но дед так же моет посуду и целует бабушку в щеку. © Палата № 6 / VK
Хм... волки, может, грибы и едят. Улитки, например, едят - по их следам вычисляю потенциально съедобные, хоть незнакомые и не беру. Но грибной белок усваивается не так, как животный.
- Первые 6–7 месяцев после свадьбы мы должны были жить со свекрами, закончить ремонт в новокупленной квартире и переехать. Со свекровью отношения сразу были нейтральные. Могли запросто обменяться колкостями. Как-то к ней пришла подруга на чай, и я услышала, как эта подруга позволила себе не очень уважительно высказаться в мой адрес. А моя свекровь как выдаст: «Ты чего это себе позволяешь про мою девочку говорить? Да, все мы люди, все ошибаются, но такую еще поискать надо! У моего Данилки отличный вкус — тебе о такой снохе и не мечтать даже!» Когда подруга ушла, я зашла на кухню. Свекровь молча улыбнулась и обняла меня. Мы никогда не обсуждали эту ситуацию, случалось спорить о многом, но именно с тех пор — уже 10 лет — она для меня родная. Не променяю свою ворчунью ни на одну другую. © Подслушано / Ideer
- Сижу я дома, никого не трогаю — вдруг у соседей гульба. Песни, пляски. Я решила: свадьба. «Дай, думаю, заскочу, посмотрю, что там происходит». Меня пригласили за стол, накормили. Спрашиваю: «У вас сватовство, что ли? Кого поздравлять?» И вдруг в тишине мне отвечают:
«У первого внука в семье зубик».
- Приехал отдохнуть к родителям. По нашей семейной традиции — один, поскольку жена с дочкой уехали к другой бабушке. В гости приехала моя тетя с тремя детьми: старшей восемь, младшим пять и три года. Вкупе с моей младшей сестрой одиннадцати лет — это сразу четверо детей, решивших поиграть со мной в кучу-малу. Минут десять дети ползали по мне, пока всем взрослым было безразлично. Кроме кошки. Она вскочила на диван, схватила меня зубами за руку и с утробным рыком начала пятиться назад. Когда ей удалось высвободить меня от детей, моя храбрая защитница тут же повела меня прятаться в шкаф. В общем, дети с родителями уже ушли на море, а я еще полчаса отсиживался вместе с кошкой в шкафу. © Убойные Истории / VK
- Пару лет назад приезжаю к родителям в гости в деревню. Заодно иду проведать деда, который жил неподалеку. Деду на тот момент было около 90 лет, и был у него телефон-«кирпич», с которого он звонил родне. За связь платили родители, и дед даже не думал о таких вещах. В какой-то момент родители, видимо, забыли заплатить за связь, а дальше история от деда:
— Звоню Ваське (сыну), а мне в телефон девушка говорит, мол, денег у вас не хватает. Я на следующий день опять звоню — она мне опять говорит, что не хватает... Помнят, негодяи. © Убойные Истории / VK
- Бабушке 87 лет. Вчера она и ее подружка поехали на море — вдвоем, дикарями. Мы все очень переживали за бабушку: возраст же. Звоню ей сегодня, а на фоне шум и мужские голоса. Бабушка говорит:
— Внуча, позвони через недельку. Мы тут с Тамарой с мужчинами познакомились, отдыхаем. Тебе, кстати, тоже пора уже отдыхать от своей работы и хоть немного начать веселиться. Ну ладно, я побежала. А то мы с Тамарой поспорили, кто на резиновых матрасах быстрее до буйков доплывет. Пока-пока. Не звони мне неделю!
Кажется, я знаю, какую старость я теперь хочу! © Палата № 6 / VK
- У моей мамы недавно был день рождения. Она не пригласила гостей — только своих родителей. Утром того дня она куда-то рано ушла. Мы с отцом подумали: ну, может, на макияж или прическу, дата ведь круглая. Спустя четыре часа в нашу квартиру вошли два огромных грузчика с двумя огромными коробками. На одной была надпись: «Осторожно, хрупкое» и маркером добавлено: «и живое». На другой, уже маминой рукой, написано: «Осторожно, хрюкает». Итак: в одной был карликовый крокодил в аквариуме, а в другой — мини-пиг. На наш немой вопрос мама ответила:
— Мне 30 лет назад мама говорила: «Вырастешь — заводи хоть крокодила, хоть свинью!» Вот! Я выросла! © Карамель / VK
Ну... мини-пиг, если не продали простого поросенка, вроде как, сойдет по прихотливости за собачку/кошку. Но КРОКОДИЛ, блин, потенциально требует очень специфических условий. Это не ахатины, которые у нас вполне комфортно в аквариуме от рыб поселились. Тут и режим, и кормежка, и качество воды. Если крокодила завели чисто из принципа, без планов по адекватному уходу - крокодила жалко.
- Мой парень абсолютно никогда не мыл за собой посуду, а мы живем вместе уже три года. Я и просила, и требовала, и кнутом, и пряником — тотальный игнор. Посуда могла лежать в раковине по пять дней. Все тухло уже, но он даже не притронется. Закажет доставку, если есть не из чего, или бутерброд «на весу» поест. Но тут в гости впервые приехала моя мама. На второй день я уехала на учебу, а у парня был выходной — он остался с мамой. Я пришла домой и увидела картину: мой мачо в фартуке, собрав волосы в резинку (у парня длинные волосы), спокойно моет посуду, а мама сидит рядом и слушает свою любимую музыку. Когда я спросила, как маме это удалось, она ухмыльнулась:
— Двадцать лет педагогического стажа, деточка.
Только вот мама — классный руководитель в обычной средней школе, а оказывается, эта педагогика действует и на взрослых мальчиков! Я в восторге! © Карамель / VK
- Уже практически неделю у меня просто так появляется улыбка на лице оттого, что я вспоминаю, как зашла к родителям и увидела записку на зеркале. Дословно: «Дорогая моя фея с лучезарным взглядом! С голоском, как самое прекрасное пение самой прекрасной птицы! Моя зефирка в шоколадной глазури! Ничего не готовь на ужин — я приглашаю в ресторан. Твой. Мур!» Просто нет слов. Как же мне стало приятно за маму! Оказывается, папа еще тот романтик. © Подслушано / Ideer
- Я долго переживала, нравлюсь ли маме парня. Приезжали к ней в деревню, и она вела себя холодно и отстраненно. Принимала меня просто как гостью, но явно не проявляла теплых чувств. Я говорила парню, что не угодила ей. Он объяснил, что мама ко всем закрытая, такой характер. Но я продолжала грузиться. Приезжали к ней, помогали с работами, кушали и уезжали. И вот в один день я поняла, что таки небезразлична ей. Она запомнила, что мне нравятся хризантемы, и специально высадила несколько кустов у дома. Сказала:
— Пускай радуют тебе глаз.
А потом крепко обняла. Видимо, ей нужно было время, чтобы открыться. Спустя год она говорит, что я ей как дочь. © Не все поймут/ VK
Какую историю из вашей семейной жизни вы до сих пор вспоминаете с улыбкой?
А вот еще несколько наших статей, которые наверняка вам понравятся:
- 16 историй о семье, в которых юмор и неожиданные повороты покруче, чем в комедиях
- 18 историй о родственниках, чьи выходки заслуживают отдельного комедийного сериала
- 20+ историй о том, как люди поняли, что их семья — это действительно крепость