Как на самом деле выглядели люди, ставшие прототипами 13 наших любимых персонажей

Основным и главным прототипом Маргариты стала третья жена писателя — Елена Сергеевна Булгакова (урожденная Нюренберг, во втором браке Шиловская). Они познакомились в 1929 году на приеме у общих друзей, когда оба были несвободны.

Как и героиня романа, Елена Шиловская долго не решалась расстаться с мужем, который ее очень любил. Она даже давала слово больше не видеться с писателем, которое держала почти два года. Потом случайно встретила Булгакова на улице и в тот же день попросила мужа о разводе.