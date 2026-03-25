Как выглядели бы 15 героев любимых сказок, если бы их сыграли актеры другого поколения — 25.03.2025
Мы настолько привыкли к экранным образам любимых героев, что уже не представляем, что их мог бы сыграть кто-то другой. Кажется, будто эти роли изначально были созданы именно для них. Но что если пофантазировать и представить, что эти сказки захотели бы снять заново? Мы попробовали и вот что получилось.
«Королевство кривых зеркал» (1963), Лидия Вертинская — Светлана Ходченкова
Лидии Вертинской в свое время замечательно удалась роль Анидаг — героини одной из любимых сказок нашего детства — «Королевство кривых зеркал». Вот уж злодейка так злодейка! А что если представить на месте Вертинской Светлану Ходченкову, которая одинаково хорошо справляется как с ролями утонченных красавиц, так и с ролями сильных женщин? Так мы и сделали!
«Варвара-краса, длинная коса» (1969), Татьяна Клюева — Равшана Куркова
Звезда фильма «Про любовь» — просто сказочная красавица, поэтому роль Варвары из самого волшебного приключенческого фильма-сказки нашего детства решили отдать именно ей. А вы можете представить ее в таком амплуа?
«Приключения Буратино» (1975), Елена Санаева — Елизавета Боярская
Роль Лисы Алисы, сыгранная Еленой Санаевой в паре со своим мужем, режиссером Роланом Быковым, который мастерски перевоплотился в хитрого кота Базилио, стала одной из самых ярких в карьере актрисы. Если бы нам предостояло решать, кому отдать эту роль в наше время, мы без сомнения предложили бы ее Елизавете Боярской. А вы?
«Приключения Буратино» (1975), Рина Зеленая — Ирина Купченко
Кадр с Риной Зеленой из «Приключений Буратино» сам по себе запускает в голове «Романс Тортиллы» про «300 лет тому назад», ведь мы столько раз пересматривали в детстве этот фильм! Думаем, что если бы его снимали сейчас, роль мудрой Тортиллы по праву досталась бы нашей любимой Ирине Купченко.
«Гостья из будущего» (1984), Евгений Герасимов — Иван Янковский
Иван Янковский предпочитает драматичные, даже немного мрачноватые роли, такие как предприниматель Денис Титов в сериале «Топи». Мы без сомнения отдали бы ему роль грустного и мечтательного робота Вертера, как раз его амплуа!
«Старик Хоттабыч» (1957), Николай Волков — Сергей Гармаш
Кто из нас в детстве не мечтал быть на месте мальчика Вольки и встретиться со Стариком Хоттабычем, чтобы он исполнил наши самые заветные мечты? В старом фильме мудрого волшебника сыграл талантливый Николай Волков, но если бы эту сказку снимали сейчас, то уверены, эта роль досталась бы мастеру перевоплощений Сергею Гармашу.
«Обыкновенное чудо» (1978), Евгения Симонова — Любовь Аксенова
Помните Принцессу, которая хотела поцеловать Медведя? Эта нежная роль Евгении Симоновой — одна из самых запоминающихся в ее актерской карьере. И если бы «Обыкновенное чудо» снимали в наши дни, то Любовь Аксенова могла бы стать ее достойной преемницей.
«Золушка» (1947), Алексей Консовский — Марк Эйдельштейн
Недавно Марк сыграл роль Артемона в новой музыкальной киносказке «Приключения Буратино», но нам захотелось взглянуть на него в роли принца из знаменитой «Золушки». Что думаете?
«Старая, старая сказка» (1968), Марина Неелова — Анна Чиповская
Когда по телевизору показывали «Старую, старую сказку», мы приклеивались к экранам и представляли себя принцессами. В фильме своенравную и задорную Принцессу сыграла Марина Неелова, а сегодня мы передаем ее корону другой нашей любимице — звезде сериала «Оттепель» и фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Анне Чиповской.
«Новогодние приключения Маши и Вити» (1975), Валентина Кособуцкая — Елена Яковлева
Актриса Валентина Кособуцкая запомнилась нам по роли самой стильной и музыкальной Бабы-Яги. А так как Елена Яковлева может сыграть вообще все, что угодно, эту комичную и яркую роль мы отдали ей.
«Пеппи Длинныйчулок» (1984), Светлана Ступак — Александра Бортич
Озорная хулиганка Пеппи полюбилась нам с первого взгляда, ведь в ней было столько энергии, жизненной силы и обаяния! На наш взгляд, звезда из «Я худею» и «Холопа» как нельзя лучше подходит для этой роли.
«После дождичка, в четверг» (1985), Алексей Войтюк — Александр Петров
Алексей Войтюк сыграл Ивана-подкидыша в сказке «После дождичка, в четверг» и навсегда остался в нашей памяти находчивым и жизнерадостным героем. Сегодня мы предложили эту роль Александру Петрову, ведь в его богатом послужном списке такой еще точно не было!
«После дождичка в четверг» (1985), Олег Табаков — Дмитрий Нагиев
Ненене. Табаков там такой душка! "Что, думали, худой да бледный? Зачем, почему? Я в подвалах не сижу, на цепях не вишу — вот и поправился за триста лет!" 😄
В детстве мы пересмотрели множество киносказок, и видели немало актерских воплощений образа Кощея, но одним из самых харизматичным из них был, безусловно, Олег Табаков. И если бы этот фильм задумали переснять в наше время, то кто лучше всего подошел бы для роли Кощея, как не обладатель столь же яркой харизмы Дмитрий Нагиев? Так что наш выбор мы сделали в его пользу. Что думаете?
«Мама» (1976), Людмила Гурченко — Виктория Исакова
Виктории Исаковой, звезде сериалов «Эпидемия» и «Дети перемен», под силу сыграть самых разноплановых героинь — от комичных до драматических. Поэтому мы сочли ее достойной преемницей Людмилы Гурченко, подарившей нам десятки ярких ролей, одна из которых — Коза в музыкальной картине «Мама».
«Алые паруса» (1961), Василий Лановой — Константин Хабенский
Ну тут, конечно, надо на современную Гуттиэре посмотреть. Если ей за 50 и есть проблемы с алкоголем, то почему бы и нет…
Константину Хабенскому не привыкать к ролям романтических героев, и мы решили, что он, как никто другой, достоин роли благородного капитана Грея, воплотившего мечту Ассоль в реальность.
