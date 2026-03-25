Как выглядели бы 15 героев любимых сказок, если бы их сыграли актеры другого поколения — 25.03.2025

В детстве мы пересмотрели множество киносказок, и видели немало актерских воплощений образа Кощея, но одним из самых харизматичным из них был, безусловно, Олег Табаков. И если бы этот фильм задумали переснять в наше время, то кто лучше всего подошел бы для роли Кощея, как не обладатель столь же яркой харизмы Дмитрий Нагиев? Так что наш выбор мы сделали в его пользу. Что думаете?