Нейросеть устроила корпоратив для героев любимого кино — и они предстали во всей красе
Кино
2 часа назад
Представьте себе: герои любимых старых фильмов попали на современный новогодний корпоратив. Мы выкрутили на максимум свою фантазию, а потом с помощью нейросетей включили режим «машина времени» — и вот они среди нас! И любимая Надюха Кузякина выглядит как королева элегантности, а Семен Семенович оказался и вовсе тем еще модником.
Марфушка, «Морозко»
Семен Семенович, «Бриллиантовая рука»
Надя Кузякина, «Любовь и голуби»
Гена Козодоев, «Бриллиантовая рука»
Лариса Огудалова, «Жестокий романс»
Галина Аркадьевна, «По семейным обстоятельствам»
Шурик, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Надя, «Самая обаятельная и привлекательная»
Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Маргарита Павловна, «Покровские ворота»
Афоня, «Афоня»
Раиса Захаровна, «Любовь и голуби»
Надя, «Ирония судьбы, или С легким паром»
Леночка Крылова, «Карнавальная ночь»
Гоша, «Москва слезам не верит»
Катерина Тихомирова, «Москва слезам не верит»
Анна Сергеевна, «Бриллиантовая рука»
Ольга Николаевна, «Зимняя вишня»
Женя Лукашин, «Ирония судьбы, или С легким паром»
Мэри Поппинс, «Мэри Поппинс, до свидания»
Людмила Прокофьевна, «Служебный роман»
А какого героя фильма вы хотели бы увидеть в праздничном образе? Расскажите о своих предпочтениях.
А если вам нравится рассматривать творчество ИИ, вот вам несколько наших статей, созданных с помощью нейросетей:
Фото на превью Бриллиантовая рука / Мосфильм, Морозко / Киностудия имени М. Горького
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
18 человек, которых сама удача прямо в щеки расцеловала
Истории
1 неделя назад
15 историй о людях, чьи тайны раскрылись самым неожиданным образом
Истории
3 недели назад
18 историй о знакомствах, которые без улыбки читать невозможно
16 ситуаций из общажной юности, от которых ностальгия в глаз мигом попадает
15 историй с концовкой, которую никто не ожидал, а она тут как тут
15 раз, когда дети, сами того не зная, выдали взрослые секреты
17 историй о том, что квартиру продать или купить — это вам не за хлебом сходить
16 случаев, когда финал оказался таким, что поди догадайся
Истории
2 месяца назад