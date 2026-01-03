Нейросеть устроила корпоратив для героев любимого кино — и они предстали во всей красе

Кино
2 часа назад
Нейросеть устроила корпоратив для героев любимого кино — и они предстали во всей красе

Представьте себе: герои любимых старых фильмов попали на современный новогодний корпоратив. Мы выкрутили на максимум свою фантазию, а потом с помощью нейросетей включили режим «машина времени» — и вот они среди нас! И любимая Надюха Кузякина выглядит как королева элегантности, а Семен Семенович оказался и вовсе тем еще модником.

Марфушка, «Морозко»

Семен Семенович, «Бриллиантовая рука»

Надя Кузякина, «Любовь и голуби»

Гена Козодоев, «Бриллиантовая рука»

Лариса Огудалова, «Жестокий романс»

Галина Аркадьевна, «По семейным обстоятельствам»

Шурик, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Надя, «Самая обаятельная и привлекательная»

Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Маргарита Павловна, «Покровские ворота»

Афоня, «Афоня»

Раиса Захаровна, «Любовь и голуби»

Надя, «Ирония судьбы, или С легким паром»

Леночка Крылова, «Карнавальная ночь»

Гоша, «Москва слезам не верит»

Катерина Тихомирова, «Москва слезам не верит»

Анна Сергеевна, «Бриллиантовая рука»

Ольга Николаевна, «Зимняя вишня»

Женя Лукашин, «Ирония судьбы, или С легким паром»

Мэри Поппинс, «Мэри Поппинс, до свидания»

Людмила Прокофьевна, «Служебный роман»

А какого героя фильма вы хотели бы увидеть в праздничном образе? Расскажите о своих предпочтениях.

А если вам нравится рассматривать творчество ИИ, вот вам несколько наших статей, созданных с помощью нейросетей:

