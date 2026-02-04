Как менялись стандарты женской красоты: 15+ портретов из разных эпох, от которых трудно отвести взгляд

Если вы заметили, в Древней Греции были аналогичные идеалы красоты, поскольку Возрождение и есть возврат к Античности и ее представлениям. Полная фигура не только радовала глаз, но и говорила о процветании и здоровье. Она предполагала, что женщина хорошо питается, плодовита и не обременена тяготами физического труда. В мире, где голод и болезни были постоянной угрозой, такая фигура символизировала саму жизнь.

Кстати, впервые в это время у женской одежды появилось декольте, чем активно щеголяли женщины того времени.

Что касается цвета волос, то в эпоху Возрождения особенно ценились светлые и рыжие волосы. Именно с таким цветом волос часто изображали Венеру — богиню красоты. Интересно, что цвет глаз должен был контрастировать с цветом волос и быть темным, а взгляд — спокойным. Зеленоглазые рыжие девушки находились не в лучшем положении, так как их нередко считали ведьмами.