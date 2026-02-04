Как менялись стандарты женской красоты: 15+ портретов из разных эпох, от которых трудно отвести взгляд
Красота — понятие не только субъективное, но и невероятно переменчивое. То, ради чего современные модницы идут на жертвы, пару веков назад могли счесть безвкусицей, а «изъяны», которые мы старательно прячем под фильтрами, когда-то воспевали поэты. Давайте проследим, как менялись стандарты красоты с течением времени.
Древний Египет
Во времена фараонов популярными были симметрия и каноничность, что также касалось стандартов красоты. Идеалом тех времен была стройная женщина с прямым носом, миндалевидными глазами и черными как смоль волосами. Ее бюст должен был быть маленьким, плечи — узкими, а бедра, наоборот, широкими.
Что касается тона кожи, то у мужчин предпочтительны были коричневый и красноватый оттенки, в то время как женщины стремились к золотистому тону, который указывал на высокий статус. В этот период были очень популярны парики, поэтому египтяне обычно выбривали свои волосы и заменяли их париками с прической в стиле каре.
Древняя Греция
Что касается Древней Греции, здесь, наоборот, ценились крупные формы. Ярким примером служит Венера Милосская, где даже для современного зрителя может быть удивительным, что скульптор изобразил богиню с животом, на котором видны складки. В этом и заключалась вся красота — широкие бедра, мясистые плечи, мраморная кожа. Все это было индикатором здоровья женщины и ее способности воспроизводить здоровое потомство. Особой популярностью пользовались блондинки и рыжеволосые, как, например, Троянская Елена. Женщины часто обесцвечивали волосы уксусом, что порой приводило к их выпадению. Лицо идеальной античной дамы должно было быть овальным, с тонкими губами и прямым носом и часто с монобровью.
Средневековье
Средневековье было эпохой, в которой акцент ставился на духовное развитие и пренебрежение к мирским удовольствиям. В связи с этим женская красота должна была отражать именно эти идеалы. Дамы того времени должны были быть худыми и стройными, с бледной кожей и тонкими конечностями. Поскольку в это время многие путешествовали в Азию, началась мода на узкие, миндалевидные глаза. Помимо этого также ценились женщины с тонкой талией и небольшим бюстом.
Интересно, что в средние века наличие живота даже приветствовалось. Так как в это время женщины очень часто беременели и рожали детей, то и мода была нацелена именно на них. А те, которые пока не вышли замуж или не успели забеременеть, успешно пользовались тогдашней модой. Многие использовали специальные подушки для имитации, а грудь — наоборот, бинтовали.
Что касается предпочитаемого цвета волос, то это, безусловно, были светлые. Чтобы описать невероятную красоту какой-либо барышни, писатели часто использовали выражение «золотистые волосы». Такие волосы сначала были только у Изольды, но потом писатели стали использовать эту «привилегированную» черту, чтобы передать исключительную красоту своей героини. Помимо этого, женщины часто выбривали линию лба, так как в те времена был в моде высокий лоб и длинная шея.
Ренессанс
В эпоху Возрождения лицо и тело женщины были не просто ее собственностью, а отражением социального статуса ее семьи. Вы, наверное, замечали, что героини картин известных художников часто изображались с пышными формами. В те времена это считалось знаком изобилия и символом любви к жизни и ее дарам. Широкие бедра, округлый живот, мягкие, мясистые руки и ноги были признаками красоты, которыми восхищались в большинстве регионов Европы, охваченных идеалами Возрождения.
Если вы заметили, в Древней Греции были аналогичные идеалы красоты, поскольку Возрождение и есть возврат к Античности и ее представлениям. Полная фигура не только радовала глаз, но и говорила о процветании и здоровье. Она предполагала, что женщина хорошо питается, плодовита и не обременена тяготами физического труда. В мире, где голод и болезни были постоянной угрозой, такая фигура символизировала саму жизнь.
Кстати, впервые в это время у женской одежды появилось декольте, чем активно щеголяли женщины того времени.
Что касается цвета волос, то в эпоху Возрождения особенно ценились светлые и рыжие волосы. Именно с таким цветом волос часто изображали Венеру — богиню красоты. Интересно, что цвет глаз должен был контрастировать с цветом волос и быть темным, а взгляд — спокойным. Зеленоглазые рыжие девушки находились не в лучшем положении, так как их нередко считали ведьмами.
Викторианская эпоха
Ленточка на шее наводит на похабные мысли!--Господа офицеры!Молчать!😂
В эту эпоху мужчины часто хотели видеть рядом с собой хрупких женщин, нуждающихся в их помощи. Поэтому дамы стремились всеми силами подчеркнуть свою женственность, создавая S-образный силуэт, плавные изгибы и сохраняя бледную кожу.
Длинные и густые волосы также считались признаком женственности. Женщины редко стриглись, или лишь в самых крайних случаях, например, при тяжелой болезни. Незамужние дамы часто носили распущенные волосы, уложенные в длинные мягкие локоны, а после замужества предпочитали собирать их в знак зрелости.
Интересно, что в это время яркий макияж не сильно приветствовался. Если его было видно издалека, окружающие сразу думали, что перед ними либо куртизанка, либо пожилая женщина с отчаянным желанием помолодеть.
Галантный век
"Не знаю,у отца не красная!А у меня прям кррасная!"(М.Евдокимов.)
В эту эпоху стандарты красоты изменились, акцентируя изящество и естественность. Бледная кожа символизировала богатство и досуг, но часто женщины достигалась этого не очень-то и безопасным путем, используя свинцовую косметику. Идеальная фигура должна была быть пропорциональной с тонкой талией, а слегка округлый подбородок добавлял некий шарм.
Популярными были выраженные черты лица, такие как крупный нос и яркие глаза, а также сложные прически и парики. Несмотря на идеал «естественности», в это время активно использовались косметика и средства для улучшения внешности.
Как бы парадоксально это ни звучало, но в эту эпоху было модно «бездельничать»: такое право и возможность имели лишь аристократы. Крепкое телосложение и загорелая от солнца кожа, напротив, выдавали крестьянское происхождение. А вот если дама не могла удержать в руке даже пару книг или начинала задыхаться при ходьбе — это, напротив, считалось признаком истинного аристократизма.
Начало ХХ века
В этот период представления о фемининности претерпели кардинальные изменения. Стандарты красоты буквально перевернулись на 180 градусов. Бесформенные платья, короткая стрижка, отказ от корсетов были своеобразным бунтом против закоренелых стереотипов общества.
Благодаря активной культурной жизни в Европу проникла восточная мода: многие женщины стремились походить на одалисок и гаремных красавиц. Театральные и балетные постановки, в свою очередь, возродили интерес к античности, отсюда и своеобразная мода на хитоны, свободные, слегка мешковатые силуэты. Самой изящной частью женского тела тогда считались лодыжки.
Середина ХХ века
К 1950-м годам, после экономического подъема, индустрия красоты процветала, предлагая модные платья и косметику для женщин всех слоев общества. Популярность обрела фигура «песочные часы», с акцентом на большой бюст и округлые бедра, что вернуло моду на корсеты. Однако, несмотря на эти идеалы, женщины по-прежнему стремились к тонким рукам и ногам, а также к тонкой талии.
А здесь 18 секретов красоты, благодаря которым француженки выглядят на все сто