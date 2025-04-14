Но почему брови француженки показывает Джиджи? И почему брови выглядят так, словно с них краску не смыли?
18 секретов красоты, благодаря которым француженки выглядят на все сто
Утонченные француженки славятся на весь мир своей естественной красотой и безупречным чувством стиля. Мы решили узнать, какими секретами красоты они пользуются, чтобы поддерживать свой имидж.
1. Пятиминутный массаж лица утром и вечером
Один из важных французских секретов красоты - тщательный уход за кожей. Француженки делают пятиминутный массаж лица утром и вечером, пока наносят увлажняющий крем. Таким образом кожа хорошо напитывается и выглядит здоровой. Массаж позволяет улучшить тонус и подтянуть кожу лица.
2. Умывание розовой водой
Француженки не умывают лицо проточной водой и мылом. Вместо этого они протирают лицо ватным диском, смоченным в натуральной розовой воде. Говорят, что именно это помогает сохранять молодость кожи.
3. Легкое очищение утром, более глубокое - ночью
Француженки не утомляют кожу глубоким очищением с утра, а предпочитают делать это ночью, чтобы почистить от всех загрязнений, которые она собрала за день. Таким образом очищенная кожа сможет «дышать» и восстанавливаться всю ночь.
4. Глиняная маска каждые две недели
5. Светодиодные процедуры и мезотерапия вместо ботокса
Многие француженки пользуются процедурами для поддержания красоты и здоровья кожи лица. Но, в отличие от многих других, они выбирают мезотерапию, светодиодные процедуры, а также продукты с ретинолом и витамином С.
6. Защита от солнца
Француженки пекутся о молодости своей кожи. Поэтому настоятельно рекомендуют всегда пользоваться защитой от солнца с SPF 50 круглый год, вне зависимости от сезона.
7. Увлажнение сразу после душа
Парижанки советуют увлажнять кожу сразу после душа. Некоторые пользуются эфирными маслами или парфюмированными кремами.
8. Нанесение бальзама для губ перед сном
Большинство знает, что необходимо питать кожу лица регулярно. Но не стоит забывать об увлажнении губ. Когда француженки не носят помаду, они обязательно пользуются бальзамом для губ. А также наносят его на ночь.
9. Расчесывание волос и массаж кожи головы перед сном
Многие француженки не моют голову каждый день. Но тем не менее, они трепетно ухаживают за волосами. Перед сном они бережно расчесывают волосы и делают массаж головы специальной щеткой. Массаж занимает около трех минут и приносит огромную пользу коже головы, расслабляет и стимулирует корни, тем самым придавая волосам натуральный блеск.
10. Макияж «без макияжа»
Француженки обычно мало красятся, любят естественную красоту и эффект макияжа «без макияжа». Они довольно минималистичны в этом вопросе и выбирают пользоваться небольшим количеством проверенных продуктов.
11. Нанесение помады пальцами
Чтобы добиться эффекта максимальной натуральности, который так любят француженки, можно попробовать наносить любимую помаду пальцами. Так цвет ложится ровнее и выглядит максимально естественно.
12. Яркие подведенные брови
Несмотря на любовь к естественности, француженки так же любят быть яркими. «Брови француженок» стали настоящим трендом, который полюбился женщинам по всему миру, и многие модели взяли его в свой арсенал. Вдохновением тренду послужили культовые образы Твигги и Эди Седжвик из 70х.
13. Увлажнение ногтей и кутикулы
Поддерживать в хорошем состоянии руки - не менее важно, чем лицо. Чтобы руки смотрелись ухоженно, француженки регулярно увлажняют кутикулу. Чтобы не забывать это, делать можно хранить любимый крем на прикроватной тумбочке.
14. Нюдовый маникюр
15. Темно-красный оттенок Rouge Noir
Помимо естественности в маникюре, француженки очень любят темно-красный цвет под названием Rouge Noir. Он достаточно популярен по всему миру. Многие модницы предпочитают именно этот особенный, глубокий оттенок красного для своего маникюра и помады.
16. Несколько парфюмов
Пачули бабкинский запах. И с каких пор он в новинках ходит?
17. Умеренные физические нагрузки
А в каком году материал подготовлен? Что пачули, ирис и ветивер — новинки? В 1825?
Многие француженки не занимаются спортом на износ, а предпочитают более мягкие способы поддерживать фигуру. Пилатес и йога - хорошие тому примеры. В качестве кардио они выбирают езду на велосипеде, плавание и иногда ходьбу или бег.
18. Сезонные фрукты
У меня в сезонных фруктах зимой только квашеная капуста... Я, пожалуй, приобщусь к несезонным для моего региона апельсинам и бананам
Француженки избирательно относятся к своему питанию и пищевым привычкам. Они любят есть сезонные фрукты в сыром и приготовленном виде. Фрукты нередко посыпают куркумой и перцем, так как это отличные противовоспалительные средства.
А в этой статье можно почитать о секретах красоты киноактрис из прошлого.
Комментарии
А что это за регулярные волшебные сказки про француженок? Кто их назначил эталоном?
О, да четверть россиянок - француженки. Ретиноиды и корейский уход относительно очищения - это информация лет 5-10 уже гуляет в интернете. Остальное - ну такое. Всем известное и логичное. И с Францией не связанное вовсе.