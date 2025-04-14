18 секретов красоты, благодаря которым француженки выглядят на все сто

Многие француженки не моют голову каждый день. Но тем не менее, они трепетно ухаживают за волосами. Перед сном они бережно расчесывают волосы и делают массаж головы специальной щеткой. Массаж занимает около трех минут и приносит огромную пользу коже головы, расслабляет и стимулирует корни, тем самым придавая волосам натуральный блеск.