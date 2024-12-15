Мы разузнали секреты красоты 11 наших любимых кинодив прошлого

Наши любимые актрисы всегда восхищали не только неповторимым талантом, но и шикарным внешним видом. Конечно, как и все мы, экранные дивы прикладывали усилия к тому, чтобы выглядеть ухоженно. У некоторых даже были свои любопытные лайфхаки. А какие — рассказываем в статье.

Ирина Мирошниченко

© Старый Новый год / Мосфильм НибаньтиКрипто 14 часов назад «А еще брала рукавицу, мочила в горячей воде и хлестала ею по лицу, чтобы освежить вид» — какая дивная фраза)). Какой акт самобичевания! Помню похожую сцену в «Коде Да Винчи», только там розги и спина - - Ответить

Актриса любила средства с натуральными ингредиентами. В ее личном топе была уходовая косметика на основе водорослей. Вообще Мирошниченко выступала за природную красоту: избегала пластических хирургов, декоративными средствами пользовалась умеренно. Даже тон на лицо никогда не накладывала. Ее единственным незаменимым атрибутом была красная помада. Еще Мирошниченко верила в целительную силу обыкновенной горячей воды. Она подолгу нежилась в душе, так как считала, что это благотворно влияет на кожу. А еще брала рукавицу, мочила в горячей воде и хлестала ею по лицу, чтобы освежить вид.

Елена Проклова

Актриса сама делает средства по уходу за кожей, даже кремы. Ее помощники — натуральные ингредиенты, растущие прямо в ее саду. Есть у актрисы и фирменные рецепты масок для лица. Например, Проклова любит готовить средство на основе желатина и сока алоэ. Еще одну маску актриса кладет на зону декольте. Для этого Проклова смешивает желток, мед, оливковое масло и перетертый сезонный фрукт. Кстати, однажды актриса поделилась секретом, как отсрочить появление седины. Для этого она готовила маску на основе меда, касторки, лимонного сока, яблочного уксуса, горчичного порошка и других ингредиентов. Такое средство, по словам Прокловой, еще и ускоряет рост волос.

Светлана Светличная

Актриса тоже сама создавала кремы. А еще обожала делать освежающую процедуру для лица: протирать его кубиком льда с отваром трав. Если говорить о средствах для макияжа, то Светличная предпочитала нежные персиковые и розовые помады. Но более всего она любила подводку. Актриса постоянно подчеркивала красоту глаз стрелками различного уровня дерзости. Даже если у нее были сдержанные образы в кино, Светличная не могла войти в кадр без стрелок.

Светлана Дружинина

Главным источником красоты актриса и режиссер считает закаляющие процедуры. Летом Дружинина принимает холодный душ, чтобы держать тело в тонусе. А зимой с той же целью ходит босиком по снегу. Еще она обтирает снегом лицо, чтобы придать ему свежий вид. Закаляет Дружинина и свой спортивный дух, смолоду делая по утрам двухчасовую гимнастику.

Зинаида Кириенко

Кириенко напрочь не переносила любые хирургические манипуляции с лицом. Она была уверена: подтяжки и ботоксы придают неестественный вид. Актриса вообще считала, что главное достоинство женщины — ее индивидуальность. А чтобы лицо выглядело подтянутым, достаточно было, по ее мнению, держать спину и шею ровно. Но у нее был и косметический способ ухода за кожей: Кириенко всю жизнь умывалась детским мылом. Кстати, крем для лица у нее тоже был детский.

Клара Лучко

Лучко никогда не умывала лицо водой. Считала, что вода негативно влияет на кожу: она у актрисы была сухой. Вместо обычной процедуры умывания Лучко протирала лицо лосьоном, а затем мазала кремом, причем погуще. Еще актриса старалась следить за фигурой. Правда, спорт она терпеть не могла — у нее был свой лайфхак. Вместо зарядки или гимнастики Лучко просто ежедневно убиралась в доме: мыла полы, стирала руками и так далее.

Лидия Смирнова

© Остров Ольховый / Мосфильм НибаньтиКрипто 14 часов назад Сейчас вот женщины себе na ночь тейпы клеит na лицо, такшта не такой и экстраординарный способ). Еще и анекдот в тему есть про девочку - - Ответить

Актриса боролась с морщинами весьма экстраординарными способами. Во-первых, она мазала лицо кремом на основе змеиного яда. А во-вторых, перед сном всегда заплетала волосы в тугие косички. Смирнова верила, что этот способ подтягивает кожу, позволяя сохранить ровный овал лица. Правда средство было очень болезненное. Ведь стягивалась еще и кожа головы.

Любовь Полищук

Актриса была поклонницей народных средств. Так, она часто делала маску для очищения и увлажнения лица и избавления от жирного блеска. Для этого Полищук взбивала яичный желток и смешивала его с овсяными хлопьями, молоком и оливковым маслом. Смыв маску, актриса натирала лицо кубиком льда. Любила Полищук и самодельные средства для волос. Чтобы придать им пышности и здорового блеска, актриса готовила маску из яичного желтка и черного хлеба.

Актриса очень переживала по поводу того, как выглядит, и разными ухищрениями пыталась придать себе свежий вид. Так, она одной из первых испробовала на себе пластику. Народными средствами Орлова тоже пользовалась: умывалась простоквашей или кефиром, делала маску для лица из меда, оливкового масла и глицерина. Еще актриса колдовала над макияжем. Она не делала сильный акцент на глазах – больше предпочитала выделять губы. При этом Орлова обязательно красила ресницы и тонко подводила линию их роста. Естественно актриса любила выглядеть в кадре непревзойденно. Поэтому, чтобы скрыть морщины, клала несколько слоев тона. При помощи гримеров, конечно.

Элина Быстрицкая

У актрисы были свои способы улучшать состояние кожи. Например, женщина делала специальную гимнастику: для хорошего цвета лица брала коробок спичек и рассыпала его на пол. Затем наклонялась и поднимала каждую по очереди. Быстрицкая верила, что от процедуры кровь к лицу лучше приливает, и его цвет выглядит более здоровым. Такую гимнастику она выполняла почти каждый день на протяжении двух часов. Также актриса обматывалась на ночь эластичными бинтами. Да не просто обматывалась, а по особой схеме. Один бинт она оборачивала вокруг лба, другой – вокруг лица от подбородка до макушки. Так Быстрицкая боролась с морщинами и старалась сохранить подтянутый контур.

С годами Гурченко старалась добавлять больше акцентов с помощью мейк-апа, тем самым подчеркивая красоту. В молодости актриса придерживалась естественного макияжа: неяркий блеск для губ, немного светлых румян и теней для век, взмах тушью. А вот в зрелом возрасте пристрастилась к густым стрелкам, smoky eyes, накладным ресницам и красной помаде. Но главный секрет Гурченко – брови-ниточки. Началось все на съемках фильма «Рецепт ее молодости». На тот момент актрисе было 48 лет. И она пошла на смелый эксперимент с внешностью. Чтобы выглядеть моложе, по совету гримера сбрила брови, а новые, тонкие, нарисовала выше естественной линии роста. Этот лайфхак остался в ходу у Гурченко и после окончания съемок.