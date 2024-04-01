История любви Любови Орловой и Григория Александрова, в чьем 41-летнем браке драмы столько, сколько Голливуду и не снилось

Пару Любови Орловой и Григория Александрова с уверенностью можно назвать одной из самых крепких в кинематографическом мире. Ведь они прожили в браке 41 год. Их связывали не только личные, но и профессиональные отношения, результатом которых стали совместные фильмы.

Любовь Орлова до знакомства с Григорием Александровым

Любовь Орлова получила прекрасное воспитание и образование. С 5 лет девочка общалась с Федором Шаляпиным, который сказал, что Люба будет «большой актрисой», а Лев Толстой подарил ей копию своего рассказа «Кавказский пленник» с дарственной надписью. В 24 года Орлова вышла замуж за госслужащего Андрея Берзина. По мнению многих, на этот брак начинающую актрису подтолкнула беспросветная нужда. Позднее молодые люди расстались. После чего у нее был пылкий роман с неким австрийским дипломатом Фрицем.

Григорий Александров до знакомства с Любовью Орловой

© Grigory Aleksanodrov / Wikimedia Commons Ирина 14 минут назад С первым мужем Орлова "рассталась" так: его арестовали. Из тюрьмы он подал на развод, чтобы уберечь жену от проблем. А она долго ничего не знала о его судьбе после ареста. Но когда уже была замужем за Александровым и прославилась, просила Сталина узнать о Берзине и как-то помочь ему. - - Ответить

Григорий Александров происходил из семьи уральских рабочих. В юности сменил много профессий, но позднее понял, что хочет работать в кино и театре. После знакомства с Сергеем Эйзенштейном стал принимать активное участие в съемках его фильмов. Некоторое время режиссер был женат на актрисе Ольге Ивановой, с которой у него в 1925 году на свет появился сын Василий (Дуглас). Спустя 4 года после рождения наследника Александров был вынужден уехать за границу на несколько лет. Тем временем у его супруги завязался роман с Борисом Тениным. Вернувшись на родину, Александров загорелся идеей снять первую в стране музыкальную комедию. Если в качестве исполнителя главной мужской роли в «Веселых ребятах» он сразу же увидел Леонида Утесова, то вот с женским персонажем возникли проблемы.

Судьбоносная встреча

Существует несколько версий того, как познакомились Любовь Орлова и Григорий Александров. Режиссер рассказывал, что прознал о талантливой актрисе от коллег. Заочно очаровавшись ею, Александров сходил на оперетту «Перикола», где девушка блистала в главной роли. На следующий день они вместе вышли в свет, а на предложение сняться в «Веселых ребятах» актриса ответила отказом. Тем не менее, после банкета молодые люди отправились гулять, и наконец-таки Орлова дала согласие на съемку в фильме. Она добавила: «Я чувствую, что мы часто будем спорить. Это не помешает работе?», а мужчина сказал, что и сам чувствовал это, и закончил словами: «В спорах рождается истина». Любовь Орлова же рассказывала про их первую встречу совсем иное. Мол, она сама изъявила желание познакомиться с Александровым после того, как узнала о том, что режиссер собирается снимать невероятный музыкальный фильм. Актриса пришла на пробы, но не смогла очаровать Александрова. Тогда девушка прознала, что у них с Григорием есть общая знакомая, которую она и подговорила ее организовать для них неформальную встречу за чаем, что и было сделано. В ходе этой беседы Любовь так заворожила Григория, что он твердо решил задействовать ее в своей картине.

Совместная работа и замужество

Перед съемками в «Веселых ребятах» Александров настоятельно порекомендовал Орловой перекраситься в блондинку и сходить к стоматологу за «голливудской улыбкой», что девушка и сделала. Актрисе предстояло сыграть 18-летнюю Анюту, хотя на тот момент ей уже стукнул 31 год. Режиссера не смущал этот момент, ведь он даже переписал сценарий под свою музу, значительно сократив роль Леонида Утесова, который, кстати, прозвал свою партнершу по фильму «калошей».

Любовь Орлова и Леонид Утесов в фильме «Веселые ребята»

Роман Орловой и Александрова закрутился как раз на съемках «Веселых ребят». За развитием их отношений вся съемочная группа следила затаив дыхание. Там же у Григория появился соперник — оператор Владимир Нильсен, который также приударял за Любовью, но все его попытки завоевать сердце Орловой были безуспешными. Развитие романа актрисы и режиссера происходило на глазах супруги Александрова и его маленького сынишки. Не в силах скрывать свои чувства, режиссер развелся с женой и сразу же после окончания съемок оформил брак с Орловой.

Карьера в гору и высокие отношения между супругами

Многие обыватели злословили, так как они были убеждены в том, что актриса вышла замуж за режиссера не по любви, а из-за корыстных побуждений, ведь сделать успешную карьеру в кино с таким супругом намного проще. Как бы там ни было, карьера Любови резко пошла в гору. Она ушла из театра и полностью посвятила себя кино, преимущественно снимаясь у Александрова, причем всегда в главных ролях. Так, после «Веселых ребят» она снялась в фильмах «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь» и в других картинах, ставших безумно популярными.

Люди также не понимали, как они, будучи супругами несколько десятилетий, всегда называли друг друга на «вы». Внук Григория Васильевича рассказывал: «Зная характеры Орловой и Александрова, этому можно найти объяснение. Думаю, между дедом и Любовью Петровной существовал своеобразный договор: она хотела быть актрисой „номер один“, и дед, сделав ее звездой, относился к ней подобающе. Кроме того, они были не только супругами, но и деловыми партнерами. Орлова никогда не снималась у других режиссеров, а деду и в голову не могло прийти пригласить в свою картину другую актрису. Только он мог снять Орлову так, что на экране она выглядела потрясающе».

Любовь и Григорий даже спали в разных спальнях. Однако очевидцы отношений Орловой и Александрова всегда говорили о том, что они обожали и даже боготворили друг друга. Супруг часто отправлял жене теплые телеграммы, в которых писал примерно следующее: «Люблю, как человек, тоскую, как собака», «Скучать начал, как только вернулся домой». Все эти записки Орлова бережно хранила до конца своих дней. А как-то еще в самом начале отношений Любовь подарила Григорию свою фотографию с надписью: «Моему обожаемому режиссеру Александрову всем сердцем благодарная актриса». Эта фотокарточка стояла на рабочем столе режиссера всю жизнь. Про Орлову никогда не ходило грязных сплетен, а ее союз с Александровым был истинно прочным. Интересный факт — ни одна из героинь, которых играла Любовь Орлова, никогда ни с кем не целовалась в кадре.

Отсутствие детей и повседневная жизнь супругов

У Орловой и Александрова не было совместных детей. Внучатая племянница актрисы Нонна Голикова признавалась, что как-то обсуждала эту тему с Орловой, по поводу детей она говорила следующее: «Знаешь, дети — это постоянное чувство страха. Сначала опасаешься, нормально ли проходит беременность, потом боишься родов, а затем всю жизнь — за ребенка. Мне этого не нужно». Она говорила, что муж и есть в ее жизни самый главный ребенок. Каждое утро Любовь Петровна делала завтрак своему супругу, хотя готовить не любила. Всегда просыпалась раньше него, приводила себя в порядок и шла на кухню. Однажды, будучи на гастролях, она возложила эту миссию на внучатую племянницу, которая позже признавалась, что должна была разбудить Александрова в 8.45, а через 20 минут подать ему завтрак — яичницу с помидорами и кофе. Голикова продолжила: «Причем жарить блюдо следовало строго определенное время! И варить кофе — точно по указанным минутам. Количество кружочков помидоров тоже было оговорено! Волнуясь и желая не подвести Любочку, я полночи не спала — репетировала на кухне. А потом уснула на диване в гостиной. Проснулась от голоса Александрова: „Вставайте, завтрак готов!“. Вскочила. На часах — одиннадцатый час утра. На столе в столовой — приготовленный Григорием Васильевичем завтрак».

Если готовить Любовь Петровна не любила, то рукодельничать обожала. Она создавала уют в их жилище с помощью штор и скатертей, которые шила собственноручно. Стоит отметить, что Орлова зарабатывала больше Александрова, а вот он «о насущных житейских проблемах понятия не имел». Любовь Петровна сама подбирала супругу костюмы, вот как об этом вспоминает внук Григория Васильевича: «Любовь Петровна сама выбирала мужу костюмы. Думаю, здесь не обходилось без определенной женской хитрости: в костюмах, купленных ею, дед выглядел старше лет на десять, а Любовь Петровна — соответственно на десять лет его моложе... Для нее возраст всегда был „пунктиком“». Встречать Новый год Орлова и Александров предпочитали вдвоем. Празднование всегда проходило одинаково — за 10 минут до боя курантов они выходили из дома, затем поздравляли друг друга, целовались, молча стояли и затем отправлялись гулять по парку.

Умопомрачительный ум и смекалка Любови Орловой

EAST NEWS

Как-то Александров увлекся молоденький ассистенткой. Прознав об этом, Орлова пригласила всю съемочную группу к себе домой на празднование Нового года. По приходу все гости поняли, что актриса решила изящно отомстить новой пассии мужа. Ведь они обнаружили, что платье ассистентки было точь-в-точь как обивка на их мебели. Оказалось, что Орлова каким-то образом узнала, в каком ателье и из какой ткани заказала себе праздничное платье та самая девушка. Она купила ее за несколько часов до прихода гостей и полностью сменила обивку на мебели. Стоит ли говорить о том, что девушка жутко сконфузилась, а сам Александров хохотал весь вечер. Орлова спросила, кем работает девушка, она ответила, что ассистенткой. На что актриса бросила через плечо: «Бывшей ассистенткой». На следующий день этой сотрудницы уже не было на съемочной площадке.

Перерыв в съемках и последний совместный фильм супругов

Орлова всегда жаждала выглядеть на киноэкранах безупречно. Этой прихоти потакал и Александров, который во время съемок прибегал к различным ухищрениям. Например, он частенько направлял ей свет прямо в лицо — так на экране разглаживались все морщинки.

По достижению 50 лет Орлова практически перестала сниматься в кино. После 8-летнего перерыва она появилась в картине своего мужа «Русский сувенир» (1960), однако фильм провалился. После чего в газетах с завидной частотой начали выходить критические заметки, касающиеся Александрова. Со временем нападки на него прекратились, однако снимать режиссер практически перестал. Ушла в тень и Любовь Орлова, но она продолжила играть в театре. Позднее Григорий Васильевич вернулся в кино, сняв фильм «Скворец и Лира» (1974). Стоит отметить, что для Орловой возраст всегда был «пунктиком». Снимая ее, Александров использовал различные технические ухищрения, чтобы скрыть возраст жены. Так, в фильме «Скворец и Лира» она сыграла 30-летнюю девушку, хотя ей на тот момент было уже 70.

Один из участников процесса вспоминал, что обстановка в ходе съемок была довольно нервной, и добавил: «Любовь Петровна, которая доселе слыла актрисой с очень миролюбивым характером, впервые на съемочной площадке капризничала, изводила гримеров и костюмеров, ссорилась даже с Александровым». Фильм так и не вышел на широкие экраны. По одной из версий, Любовь Орлова сама стала инициатором запрета этой картины — говорили, будто она увидела себя на экране и очень расстроилась из-за своего внешнего вида.

Последние годы жизни

Вскоре у актрисы начались сильнейшие боли в почках. Она была убеждена, что врачи обнаружат у нее камни. Однако диагноз оказался неутешительным — рак поджелудочной железы. Врачи рассказали об этом супругу, тот настоятельно запретил им раскрывать Любови Петровне ее истинный диагноз и добавил: «Пусть думает, что у нее камни». Так и поступили. После операции врачи продемонстрировали Орловой камни, извлеченные из другого пациента. За несколько месяцев перед кончиной Любовь Петровна хотела сыграть в каком-нибудь достойном спектакле, однако ей так и не удалось этого сделать. В день рождения супруга, 23 января 1975 года, Орлова внезапно потеряла сознание, ее госпитализировали. Через несколько дней она скончалась в больнице, не дожив до своего 73-летия 3 дня. После кончины жены Григорий Александров так и не снял ни одного фильма. Исключение составляет лишь документалка «Любовь Орлова», вышедшая в 1983 году. Внук Григория Петровича, который также принимал участие в производстве этой картины, вспоминал: «Когда фильм вышел на экраны, поражало количество писем от зрителей — тонны писем. Ее действительно любили все».

Через три года после того, как Любовь Орлова отошла в мир иной, скончался и сын Александрова — Дуглас. Григорий Васильевич предложил вдове сына выйти за него замуж. Многие сочли этот поступок аморальным, но у внука режиссера нашлось объяснение: «Он не привык жить один и просто не мог себе представить, что теперь о нем некому будет позаботиться. После смерти Любови Петровны у деда никого не осталось, кроме нас, и мама стала для него всем — домохозяйкой, поваром, шофером, медсестрой, другом. Она потратила три года, чтобы перепечатать несколько десятков его дневников и привести в порядок архив. Дед решил отблагодарить маму, сделав ее своей наследницей. Лично я считаю это совершенно нормальным поступком. Возможно, ему не давала покоя мысль, что в свое время он многого не сделал для сына». Григорий Александров скончался в возрасте 80 лет от инфекции в почках.