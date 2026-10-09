Выбор идеальных джинсов всегда был для меня морокой, пока я не попробовала 6 этих способов
Забавное противоречие: я очень люблю носить джинсы, а вот искать новую пару — нет. Раньше я быстренько забегала в магазин, мерила пару моделей, подбирала подходящую и покупала. А потом выяснялось, что сидят эти штаны не очень и носить их неудобно. Или джинсы быстро растягивались. В результате у меня на полках скопилась целая груда брюк, которые и носить не хочется, и выкинуть жалко. Но потом я подсмотрела несколько способов, с которыми выбор хороших штанов действительно стал проще.
Не обращаю внимания на размер, написанный на бирке
Раньше я могла часами перебирать джинсы, лежащие на полках, отыскивая именно нужный мне размер. Не зря же я обмеривала себя портновским метром перед шопингом. И каково же было мое разочарование, когда я наконец поняла: у всех фирм размеры разные.
То есть если у одной марки мне нужно искать брюки с маркировкой W30, то такая же модель от другой компании будет мне велика или мала. А найти вроде бы нужный тебе размер и уже в примерочной выяснить, что ты в него не влезаешь, немного обидно.
Так что теперь беру сразу несколько вариантов, прикидывая на глаз: подойдут или нет. А одна женщина научила меня маленькому трюку, который тоже может помочь. Нашла как-то классные джинсы: и цвет, и модель супер. Стою в очереди к примерочной, а дама рядом вдруг заявляет: «Не тратьте время, они вам не подойдут!» Удивилась, почему?
А она выдергивает у меня из рук джинсы и оборачивает пояс штанов вокруг моей шеи. Говорит: «Видите, сколько материала осталось? Они с вас просто свалятся!» И действительно, выяснилось, что джинсы мне велики. Не самый надежный способ, но как первичная проверка подойдет.
Не жалею время на примерку
Я именно потому и стараюсь найти качественные джинсы, ведь покупать штаны — настоящая морока для меня. Приходится перемерить кучу моделей: какие-то будут слишком свободны в талии, но при этом жать в бедрах, другие слишком плотно обтягивают, третьи просто сваливаются.
Поэтому я просто заранее отвожу на шопинг пару часов и стараюсь захватить с собой несколько пар обуви: на плоской подошве, на небольшом каблуке и что-то парадно-выходное. А вот онлайн-магазинами стараюсь не пользоваться. Хотя некоторые люди наоборот ищут подходящие джинсы именно там.
- Я как-то решила заказать в одном онлайн-магазине кучу брюк разных размеров, моделей и фирм. Вышло, конечно, затратно. Потом перемерила все и оформила возврат тех пар, которые мне не подошли. Просто для меня очень важно мерить джинсы именно дома, где я могу заодно посмотреть, как они смотрятся с моими футболками, топами, свитерами и прочими вещами. В результате нашла две марки, которые мне действительно нравятся, и теперь отлавливаю их джинсы на распродажах.
Обязательно делаю пару приседаний и ищу табуретку
Даже если джинсы и сели нормально, это не значит, что данная модель подходит идеально. Ведь пока ты стоишь, не видно множества нюансов. Поэтому я стараюсь в новых штанах подвигаться. В первую очередь опускаюсь на стул и смотрю: не оттопыриваются ли джинсы на спине и не жмут ли они в талии. В первом случае штаны велики, во втором — малы.
Потом можно сделать пару приседаний. Если при этом на брючинах образуются горизонтальные заломы, значит, джинсы тесны в бедрах. Можно, конечно, понадеяться, что со временем ткань растянется и будет сидеть более удобно, но обычно у меня не хватает терпения долго носить неудобные брюки.
Еще я стараюсь сфотографировать себя сзади на телефон в новых штанах. Это помогает увидеть, насколько ровно идет шов. Джинсы подходят идеально, когда эта деталь пролегает точно по центру попы. Вообще, если любой шов на штанах немного смещается, значит, эта конкретная модель мне мала.
Проверяю джинсы на вес
Кто-то любит джинсы с высоким содержанием эластана, но я стараюсь держаться от них подальше. В моем гардеробе такие штаны больше полугода не живут — либо растягиваются и начинают провисать несимпатичными пузырями в самых неожиданных местах, либо просто рвутся.
Так что я обычно ищу брюки из сырого денима (на бирке таких моделей обычно пишут raw denim). Да, они кажутся более жесткими, но и прослужат дольше. Правда, к информации на ярлыке я отношусь немного скептически, поэтому взвешиваю джинсы в руках. Если штаны кажутся плотными и тяжелыми, можно брать. Если они слишком легкие, даже мерить не буду.
«Нашла тут идеальные джинсы, которые даже не нужно подшивать. Какая же это редкость!»
Как-то отхватила на распродаже шикарные джинсы из сырого денима. На вид прямо настоящие «левайсы». Хвастаюсь подружке, а она берет брюки, слегка хмурится и говорит: «Маш, мне кажется, тут без синтетики не обошлось!» Как так? Ведь на бирке другое написано. А она продолжает: «Джинсы слишком легкие. Если бы их из сырого денима сшили, были бы тяжелее».
Внимательно изучаю задние карманы
«Муж сфотографировал нас с дочкой. Снимки отличные, но я сразу поняла, что мне не нравится, как мои джинсы выглядят сзади»
Раньше я просто старалась не брать модели, украшенные стразами и другими яркими элементами. Ну не нравится мне, когда я при каждом движении переливаюсь и сияю. Да и садиться на стул с характерным скрежетом не слишком приятно. Но потом узнала, что, оказывается, размер и расположение даже неприметных карманов имеют значение.
Если кармашки маленькие — то «корма» сразу кажется больше. Если они расположены близко друг к другу, наоборот, визуально уменьшается. Так что тут важно понять, какого эффекта ты хочешь добиться. То же самое касается и искусственных потертостей. Они могут или подчеркнуть достоинства фигуры, или привести к обратному эффекту.
Пришла на работу в новых джинсах. Дефилирую по офису, а народ с меня буквально глаз не сводит, каждое движение ловит. Почувствовала себя королевой! Сходила за кофе, сажусь за стол, а соседка смущенно шепчет: «Извини, конечно, а ты где такую модель нашла? Просто пока ты идешь, то сзади потертости прям как глазки весело щурятся и подмигивают. Завораживает!» В общем, пришлось этим шикарным джинсам новую хозяйку искать, на которой они лучше смотреться будут.
Ищу модели с высокой талией
«Я наконец-то нашла идеальную пару»
Раньше я всегда покупала модели с заниженной талией. Знаете, те самые из нулевых, в которых, когда садишься, все бабушки окрест возмущенно ахают. Видимо, сказывалось наследие юности. Плюс мне казалось, что сидят они на мне отлично. При этом длинными конечностями природа меня не наградила.
И только потом узнала, что с такой фигурой лучше выбирать джинсы с высокой посадкой. Они и талию лучше подчеркивают, и бедра не так обрисовывают. Да и ноги в них кажутся длиннее. Кроме того, не надо подтягивать брюки, когда приседаешь, чтобы что-то поднять с пола. Одни радости. А помог мне с этим стамбульский продавец.
Долго искала джинсы, а тут отдыхала в Турции, заглянула в маленький бутик. Продавец предложил джинсы, дескать, созданы для меня! Померила — шик! Спрашиваю: «А как вы узнали?» Он выдает: «Один взгляд на ваш низ — и все ясно!» Я нахмурилась, а он вдруг продолжил: «Вот у вас ноги не очень длинные, поэтому вам подойдут джинсы на высокой посадке. Они подчеркнут талию и вытянут ноги. Еще каблуки наденьте — вообще модель будете, хоть прямо сейчас на подиум!» Хвалился, мол, каждый день джинсы продает, уже глаз наметан. Ушла я оттуда в смешанных чувствах, но лайфхак взяла себе на заметку.
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Комментарии
У меня никогда не было проблем с выбором джинсов. Но статьи Марии стали мне нравиться независимо от темы)
1. Модель найти какая идёт
2. Только плотный деним, иначе смотреться не будут
Сколько же проблем! И так каждый раз!
Я выбрал себе одну модель джинс у одного производителя - её и беру уже лет 10. Больше пары джинс не меряю (терпеть не могу десяток штук перемерять) - размер гуляет в зависимости от моей толщины. А чтобы джинсы лучше смотрелись - можно в тренажерку походить.