Выбор идеальных джинсов всегда был для меня морокой, пока я не попробовала 6 этих способов

Раньше я могла часами перебирать джинсы, лежащие на полках, отыскивая именно нужный мне размер. Не зря же я обмеривала себя портновским метром перед шопингом. И каково же было мое разочарование, когда я наконец поняла: у всех фирм размеры разные.

То есть если у одной марки мне нужно искать брюки с маркировкой W30, то такая же модель от другой компании будет мне велика или мала. А найти вроде бы нужный тебе размер и уже в примерочной выяснить, что ты в него не влезаешь, немного обидно.