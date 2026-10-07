Тут несоответствие какое-то. Чилили с 2010-х, а клево штукатурились - в 90-х.
Я 20 лет работаю в школе и вот почему не одергиваю учеников за сленг
Недавно ко мне в гости забежала подруга Оля. Сидим, она забавные истории из школьной жизни рассказывает (Ольга работает учительницей литературы в старших классах), и тут на кухню заглядывает мой сын и радостно говорит: «О, у нас тетя Оля заспавнилась! Привет!» (спавниться — неожиданно появиться, прим. ред. ADME) Пока я призывала сына использовать нормальный язык, Оля просто рассмеялась: «Да оставь ты ребенка, я вот ученикам разрешаю на уроках на сленге разговаривать!» Неужели настолько правила в школах поменялись? Стала расспрашивать Ольгу, почему она так лояльна к сленгу, и вот что она мне рассказала.
Когда я только пришла в школу, то особо не замечала, что дети постоянно используют сленг. Но лет пять-шесть назад осознала, что совершенно не понимаю своих учеников. Какой-то «птичий язык»! Все эти «вайбы», «муды», «повы», «поны». То восьмиклассник мне рассказывает, что сочинение не написал, потому что гамал, то у девочки оценки лучше стали, так как репетитор ее побустил.
Я только морщилась и просила учеников на литературном языке разговаривать. Бесполезно. Эти словечки никуда не исчезали. Как-то пожаловалась маме — она у меня учитель со стажем, несколько десятилетий в школе проработала. Думала, она мне посочувствует, а мама в ответ рассмеялась.
(вайб — атмосфера, муд — настроение, пов — точка зрения, угол восприятия, пон — понять, гамать — играть, бустить — развивать, улучшать навыки; прим. ред. ADME)
Говорит: «А ты не помнишь, как нас с папой родаками называла? Вы с подружками все время в комнате чилили, потом старались клево наштукатуриться и на булкотерки бежали. Я уже не говорю про все эти „кикозы“ и „ништяки“!» И я вспомнила, что наш подростковый сленг когда-то вызывал не меньшее раздражение у взрослых.
(чилить — отдыхать, наштукатуриться — накраситься, булкотерка — дискотека, кикоза — неприятность, ништяк — отлично; прим. ред. ADME)
Вот только мне казалось, что он был значительно самобытнее, чем современный. Мы же преимущественно родные слова переиначивали. На мое замечание мама только плечами пожала: «Ну а в моей молодости были шузы, мани и чиксы. Как ты понимаешь, все это производные от английских слов!» И тут мне стало интересно: а когда вообще сленг появился?
(шузы — обувь, мани — деньги, чикса — симпатичная девушка; прим. ред. ADME)
Изучила пару статей и выяснила, что непонятные взрослым словечки школьники начали использовать еще в XIX веке. Правда, тогда это нельзя было назвать полноценным сленгом — у каждого учебного заведения был свой словарь. Так, ученик реального училища вряд ли бы понял гимназистку.
Но в этом и был смысл: дети сразу могли по речи определить, кто свой, а кто чужой. А в качестве основы для создания выражений они обычно использовали французский язык. Так, в пансионе благородных девиц нерадивую ученицу одноклассницы называли мовешкой (от французского слова «плохой»), а прилежных барышень — бонсюжешками (от французского «хороший подданный»).
слэй — покорять своим видом или отлично что-то делать
моншер — симпатичный, очаровательный
Был свой прообраз сленга и у взрослых. Например, канашкой называли настоящего проходимца или ленивого человека. А кокодеткой величали симпатичную барышню, которая старалась привлечь к себе внимание противоположного пола.
Но эти слова были понятны и распространены не во всех слоях населения, и даже люди одного круга иногда не слишком хорошо понимали друг друга. Так, в «Анне Карениной» Стива Облонский называет пожилых посетителей клуба, которые ездят в него постоянно, «шлюпиками». Левин этого слова не знает и начинает расспрашивать о его значении. И сразу становится понятно: Стива привычен к столичной клубной жизни, а Левин — нет.
К тому же я с удивлением узнала, что некоторые сленговые словечки впоследствии вошли в литературный язык и об их молодежном прошлом никто и не вспоминает. Например, есть интересная версия происхождения слова «ерунда». Семинаристам в XIX веке приходилось учить латынь, и особого удовольствия от этого процесса они не получали.
Больше всего сложностей возникало с отглагольным существительным, которое на латыни называется gerundium. Ученикам эта часть речи и правила связанные с ней казались полной чепухой. И герундий постепенно превратился в герунду, а потом и в ерунду. Сейчас это слово считается вполне литературными.
Так что свое отношение к сленгу я решила переосмыслить. Ведь этот язык помогает подрастающим детям обособиться от взрослых, почувствовать себя отдельной группой, а в этом возрасте это для них особенно важно. Да и многие слова звучат ярко, забавно и даже образно.
клево — замечательно, отлично
наштукатуриться — накраситься
имба — замечательно, превосходно
мейк — макияж
Когда ребенок торопится выразить свою мысль, сленг помогает сделать это более емко и передать необходимые оттенки смысла. Поэтому я разрешаю ученикам при устных ответах использовать такие выражения.
Мы даже придумали игру: кто-то излагает свою точку зрения на сленге, потом второй переводит его речь на язык XIX века, а третий ученик пересказывает все это современными литературными словами.
кринж — неловко, нелепо
токсик — неприятный человек
делулу — девушка, витающая в облаках
Часто я даю ребятам задание: при чтении классического литературного произведения выписать десять слов, которые им кажутся сленговыми. А потом мы на уроке разбираем их значение. Иногда получается забавно, и в сленг попадают совершенно невинные слова вроде «бонвивана». Они кажутся детям разговорными, так как давно исчезли из современного языка.
"Они кажутся детям разговорными, так как давно исчезли из современного языка". Что-то не улавливаю логику автора. Исчезнувшие из современной речи - это устаревшие слова. А разговорная лексика как раз активно используется в повседневности. 🤷
бимба, чувиха и кокодетка — симпатичная, но легкомысленная девушка
Спросила у учеников, какое бы значение они приписали слову «фат». Детям показалось, что это что-то на старомодном сленге. Получила массу неожиданных вариантов: там было и что-то фатальное, и человек с выдающимися формами. Кто-то попытался приплести футбол, другие делали ставку на то, что слово связано с будущим. Но вот идея того, что это самодовольный щеголь, им в голову не пришла.
тема, вайб — атмосфера, настроение или эмоциональное состояние
тюбик, маменькин сынок — инфантильный молодой человек, которого сложно вдохновить на какие-то действия
Единственное место, где сленг у нас под полным запретом, — это письменные работы. Все-таки детям потом надо будет и рабочие записки составлять, и презентации делать. А это пространство явно для сленга не подходит. В остальном же я не переживаю за чистоту речи учеников. Какие-то словечки останутся с ними. У меня вот до сих пор проскальзывают «круть» и «влом».
Другие же выражения исчезнут, и об их существовании никто и не вспомнит. Зато мне лет через пять придется выучить новый список странно звучащих слов и разобраться в их значении. И знаете, мне даже интересно, как будет выглядеть этот новый, еще не появившийся на свет сленг.
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Комментарии
Читал что в свое время (вроде во времена Пушкина) слово "Глаз" было сленговым.