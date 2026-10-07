Я 20 лет работаю в школе и вот почему не одергиваю учеников за сленг

Когда я только пришла в школу, то особо не замечала, что дети постоянно используют сленг. Но лет пять-шесть назад осознала, что совершенно не понимаю своих учеников. Какой-то «птичий язык»! Все эти «вайбы», «муды», «повы», «поны». То восьмиклассник мне рассказывает, что сочинение не написал, потому что гамал, то у девочки оценки лучше стали, так как репетитор ее побустил.

Я только морщилась и просила учеников на литературном языке разговаривать. Бесполезно. Эти словечки никуда не исчезали. Как-то пожаловалась маме — она у меня учитель со стажем, несколько десятилетий в школе проработала. Думала, она мне посочувствует, а мама в ответ рассмеялась.

(вайб — атмосфера, муд — настроение, пов — точка зрения, угол восприятия, пон — понять, гамать — играть, бустить — развивать, улучшать навыки; прим. ред. ADME)