Я 20 лет работаю в школе и вот почему не одергиваю учеников за сленг

Интересное
07.10.2026
Я 20 лет работаю в школе и вот почему не одергиваю учеников за сленг

Недавно ко мне в гости забежала подруга Оля. Сидим, она забавные истории из школьной жизни рассказывает (Ольга работает учительницей литературы в старших классах), и тут на кухню заглядывает мой сын и радостно говорит: «О, у нас тетя Оля заспавнилась! Привет!» (спавниться — неожиданно появиться, прим. ред. ADME) Пока я призывала сына использовать нормальный язык, Оля просто рассмеялась: «Да оставь ты ребенка, я вот ученикам разрешаю на уроках на сленге разговаривать!» Неужели настолько правила в школах поменялись? Стала расспрашивать Ольгу, почему она так лояльна к сленгу, и вот что она мне рассказала.

Когда я только пришла в школу, то особо не замечала, что дети постоянно используют сленг. Но лет пять-шесть назад осознала, что совершенно не понимаю своих учеников. Какой-то «птичий язык»! Все эти «вайбы», «муды», «повы», «поны». То восьмиклассник мне рассказывает, что сочинение не написал, потому что гамал, то у девочки оценки лучше стали, так как репетитор ее побустил.

Я только морщилась и просила учеников на литературном языке разговаривать. Бесполезно. Эти словечки никуда не исчезали. Как-то пожаловалась маме — она у меня учитель со стажем, несколько десятилетий в школе проработала. Думала, она мне посочувствует, а мама в ответ рассмеялась.
(вайб — атмосфера, муд — настроение, пов — точка зрения, угол восприятия, пон — понять, гамать — играть, бустить — развивать, улучшать навыки; прим. ред. ADME)

Говорит: «А ты не помнишь, как нас с папой родаками называла? Вы с подружками все время в комнате чилили, потом старались клево наштукатуриться и на булкотерки бежали. Я уже не говорю про все эти „кикозы“ и „ништяки“!» И я вспомнила, что наш подростковый сленг когда-то вызывал не меньшее раздражение у взрослых.
(чилить — отдыхать, наштукатуриться — накраситься, булкотерка — дискотека, кикоза — неприятность, ништяк — отлично; прим. ред. ADME)

Ad_locum
только что

Тут несоответствие какое-то. Чилили с 2010-х, а клево штукатурились - в 90-х.

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Вот только мне казалось, что он был значительно самобытнее, чем современный. Мы же преимущественно родные слова переиначивали. На мое замечание мама только плечами пожала: «Ну а в моей молодости были шузы, мани и чиксы. Как ты понимаешь, все это производные от английских слов!» И тут мне стало интересно: а когда вообще сленг появился?
(шузы — обувь, мани — деньги, чикса — симпатичная девушка; прим. ред. ADME)

Изучила пару статей и выяснила, что непонятные взрослым словечки школьники начали использовать еще в XIX веке. Правда, тогда это нельзя было назвать полноценным сленгом — у каждого учебного заведения был свой словарь. Так, ученик реального училища вряд ли бы понял гимназистку.

Но в этом и был смысл: дети сразу могли по речи определить, кто свой, а кто чужой. А в качестве основы для создания выражений они обычно использовали французский язык. Так, в пансионе благородных девиц нерадивую ученицу одноклассницы называли мовешкой (от французского слова «плохой»), а прилежных барышень — бонсюжешками (от французского «хороший подданный»).

слэй — покорять своим видом или отлично что-то делать
моншер — симпатичный, очаровательный

Был свой прообраз сленга и у взрослых. Например, канашкой называли настоящего проходимца или ленивого человека. А кокодеткой величали симпатичную барышню, которая старалась привлечь к себе внимание противоположного пола.

Но эти слова были понятны и распространены не во всех слоях населения, и даже люди одного круга иногда не слишком хорошо понимали друг друга. Так, в «Анне Карениной» Стива Облонский называет пожилых посетителей клуба, которые ездят в него постоянно, «шлюпиками». Левин этого слова не знает и начинает расспрашивать о его значении. И сразу становится понятно: Стива привычен к столичной клубной жизни, а Левин — нет.

К тому же я с удивлением узнала, что некоторые сленговые словечки впоследствии вошли в литературный язык и об их молодежном прошлом никто и не вспоминает. Например, есть интересная версия происхождения слова «ерунда». Семинаристам в XIX веке приходилось учить латынь, и особого удовольствия от этого процесса они не получали.

Больше всего сложностей возникало с отглагольным существительным, которое на латыни называется gerundium. Ученикам эта часть речи и правила связанные с ней казались полной чепухой. И герундий постепенно превратился в герунду, а потом и в ерунду. Сейчас это слово считается вполне литературными.

Так что свое отношение к сленгу я решила переосмыслить. Ведь этот язык помогает подрастающим детям обособиться от взрослых, почувствовать себя отдельной группой, а в этом возрасте это для них особенно важно. Да и многие слова звучат ярко, забавно и даже образно.

клево — замечательно, отлично
наштукатуриться — накраситься
имба — замечательно, превосходно
мейк — макияж

Когда ребенок торопится выразить свою мысль, сленг помогает сделать это более емко и передать необходимые оттенки смысла. Поэтому я разрешаю ученикам при устных ответах использовать такие выражения.

Мы даже придумали игру: кто-то излагает свою точку зрения на сленге, потом второй переводит его речь на язык XIX века, а третий ученик пересказывает все это современными литературными словами.

кринж — неловко, нелепо
токсик — неприятный человек
делулу — девушка, витающая в облаках

Часто я даю ребятам задание: при чтении классического литературного произведения выписать десять слов, которые им кажутся сленговыми. А потом мы на уроке разбираем их значение. Иногда получается забавно, и в сленг попадают совершенно невинные слова вроде «бонвивана». Они кажутся детям разговорными, так как давно исчезли из современного языка.

Вань ну ты чего
только что

"Они кажутся детям разговорными, так как давно исчезли из современного языка". Что-то не улавливаю логику автора. Исчезнувшие из современной речи - это устаревшие слова. А разговорная лексика как раз активно используется в повседневности. 🤷

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бимба, чувиха и кокодетка — симпатичная, но легкомысленная девушка

Спросила у учеников, какое бы значение они приписали слову «фат». Детям показалось, что это что-то на старомодном сленге. Получила массу неожиданных вариантов: там было и что-то фатальное, и человек с выдающимися формами. Кто-то попытался приплести футбол, другие делали ставку на то, что слово связано с будущим. Но вот идея того, что это самодовольный щеголь, им в голову не пришла.

тема, вайб — атмосфера, настроение или эмоциональное состояние
тюбик, маменькин сынок — инфантильный молодой человек, которого сложно вдохновить на какие-то действия

Единственное место, где сленг у нас под полным запретом, — это письменные работы. Все-таки детям потом надо будет и рабочие записки составлять, и презентации делать. А это пространство явно для сленга не подходит. В остальном же я не переживаю за чистоту речи учеников. Какие-то словечки останутся с ними. У меня вот до сих пор проскальзывают «круть» и «влом».

Другие же выражения исчезнут, и об их существовании никто и не вспомнит. Зато мне лет через пять придется выучить новый список странно звучащих слов и разобраться в их значении. И знаете, мне даже интересно, как будет выглядеть этот новый, еще не появившийся на свет сленг.

Комментарии

Уведомления
Ad_locum
только что

Читал что в свое время (вроде во времена Пушкина) слово "Глаз" было сленговым.

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