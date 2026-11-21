Первая любовь — бабочки в животе, аромат роз и шоколада, прогулки в любую погоду. Эти чувства остаются с нами навсегда вне зависимости от того, как сложилась жизнь после. Кто-то женился на своей первой любви и десятилетиями смотрит в ее глаза, кто-то спустя время понимает, как удачно, что ничего из этой влюбленности не получилось. Но хоть одну историю об этом чувстве сможет рассказать каждый. Даже котик.