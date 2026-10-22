20+ колоритных начальников, которых сотрудники помнят даже спустя годы

Автор этой статьи уже давно работает на удаленке. А вот одна из ее подруг предпочитает трудиться в офисе, и однажды с ней произошла занятная история. Все началось с того, что у нее появился новый начальник. Понятно, что новая метла по-новому метет. Но тут босс реально перестарался. На первом же совещании он стал пересаживать всех собравшихся за большим столом сотрудников, и каждому отвел свое место — «по значимости». До этого все сидели вперемешку — кто какой стул займет. А тут шеф решил, что ближе к нему должны сидеть двое заместителей, потом — начальники рангом пониже, а дальше — уже все остальные.