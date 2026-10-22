20+ колоритных начальников, которых сотрудники помнят даже спустя годы
Говорят, что найти хорошую работу — еще половина дела. Главное, чтобы с начальником повезло. Согласитесь, если у вас хороший шеф, то в офис или цех хочется бежать даже в семь утра в понедельник. Он и поддержит, и зарплату вовремя выплатит, и даже поинтересуется, успели ли вы позавтракать. Ну а некоторые руководители умудряются отличиться не в лучшую сторону. Причем настолько, что их выходки порой обсуждают даже после увольнения. А какой начальник был у подруги автора этой статьи! Историю про него вы найдете в бонусе.
- Знавала я одного большого начальника и его помощницу. Та рассказывала, что когда только начала там работать, как-то побежала вперед, чтобы открыть перед ним дверь. После этого он ее остановил и сказал: «Здесь мужчина — я, и дверь женщине буду открывать тоже я». Так он и делал всегда, что не мешало ему быть известным человеком и ее начальником. А еще — просто самодостаточным и мудрым мужчиной.
Один сотрудник как-то пришел на работу, а там сын его шефа соорудил вот такую конструкцию из коробок от пиццы
- Один мой начальник всю жизнь переходил из одних женских рук в другие. Сначала его полностью обслуживали мама с сестрой, потом жена с дочкой. Он понятия не имел, сколько времени и как готовится обед, каким образом производится уборка. Ни разу в магазин не ходил. Когда в пятницу он предложил всем женщинам коллектива поработать и в субботу, и в воскресенье, а мы отказались, он был просто изумлен: «Но почему? Что дома-то делать?» Мы перечислили список домашних дел, а он с непониманием выдал: «Это долго, что ли? Минут десять-пятнадцать!»
Когда есть ощущение, что июнь может и не закончиться
- Когда я устроилась на свою первую работу во Франции, мой шеф решил уменьшить траты. Он снял дом и там же организовал офис — прямо на балконе в двухуровневой гостиной. А еще он тогда активно устраивал свою личную жизнь. Одна дама приехала к нему на выходные в пятницу вечером. Я как раз закончила рабочий день: вышла из его дома, дошла до калитки и не смогла ее открыть.
Разворачиваюсь, чтобы позвать шефа, и вижу через стеклянную дверь в гостиной, что там они целуются. Звоню ему, а он не берет трубку. И тут я вспомнила, что на ключах был пульт от ставней на стеклянной двери. Я начала их закрывать. В общем, шеф заметил это, вышел из дома и открыл мне дверь. Когда я вернулась в понедельник, он сказал: «Заходи, не переживай, она уже уехала».
- У меня был шеф — истинный джентльмен. У него была сильная первая любовь, но они расстались из-за какой-то по мелочи. Он уехал на учебу в Англию, а его девушка через год вышла замуж. Мой шеф только через восемь лет женился — тоже по любви. Но он постоянно помогал той первой девушке. Никаких отношений между ними на тот момент уже не было, он слишком сильно свою жену любил и уважал. Мы тогда щеглы были, удивлялись тому, что наш шеф не забыл свою первую любовь.
Знакомьтесь: начальник хлебобулочного цеха
- Я проработала восемь лет помощником руководителя, устала и решила уйти. Мне сказали, что незаменимых нет, но подобрать замену предложили самой. Я отказалась. Но при собеседованиях присутствовала. Шеф долго удивлялся, что не мог найти помощника. В итоге взяли одну девушку. Я ей все объяснила и сказала, что в работе будут помогать два секретаря. А потом мы с бывшими коллегами долго смеялись над фразой про незаменимых. Шеф в итоге нанял той барышне еще одну помощницу. Ну и через несколько месяцев меня убедили вернуться.
- Мой шеф был в Индии и привез оттуда какой-то мужской одеколон. Запах сладкий, приторный. Мне он не нравится. Когда начальник садится со мной рядом и начинает что-то объяснять, я не знаю, куда отвернуться. Когда он уходит, я открываю окно и дверь, чтобы проветрить кабинет. Но он заходит, говорит, что у меня холодно, и закрывает дверь. Шеф берется за трубку моего стационарного телефона, хватает мою ручку, карандаш, и все это потом пахнет его одеколоном. Но я ведь тоже за все это берусь, и мои пальцы начинают так же пахнуть. Сказать ему об этом не могу, неудобно.
Когда работаешь на удаленке, но тут неожиданно решили приехать родственники. Хорошо, что начальник понимающий
- У меня шеф может покосить траву или убрать снег лопатой. Почему-то любит простую еду, и один раз чуть не уволил секретаршу. Отмечали праздник, секретарь купила порезанную рыбу, которая в два раза дороже целой. Мне эта рыба запомнилась больше всего. А еще помню, что одной фирмой нашего шефа много лет заведовал его друг. Он щедро ему платил. И машина была, и зарплата, все его дети у нас работали. И вдруг тот приятель сделал один ход за спиной. Шеф узнал и просто продал этот бизнес. Выдержка, характер и бережное отношение к деньгам — вот черты моего шефа.
- Когда мой шеф увольнялся, он мне поведал, что кроме обязательного еженедельного отчета, который в компании сдавали все без исключения, внутри нашей команды сдавали еще один — специально для него. Полтора года я об этом отчете ничего не знал. Оказывается, он меня от него освободил. Сказал, что если меня не отвлекать ерундой, то я творю чудеса. Кажется, такого шефа у меня в жизни больше не будет.
Хорошо, когда у начальника есть чувство юмора. Одна из сотрудниц нарисовала на доске в его кабинете ежика с кружкой утреннего кофе
- Я архитектор. Как-то меня позвали работать не в проектную, а в строительную контору. По дороге на объект шеф рассказал мне, что завел для себя правило на любую встречу опаздывать на десять минут. Говорит: «На пятнадцать уже нельзя — это неуважительно, а десять — в самый раз! Вот давай, чтобы ты понял, я тебя к площадке подвезу, а сам за кофе съезжу. Опоздаю немножко».
Мы подъехали, я пошел на встречу. Со всеми поздоровался и сразу вытащил документы. Все эти приятные и улыбчивые люди резко поменялись в лице, подоставали ручки и фломастеры. И понеслось: «Что ты тут нарисовал? Все нужно не так! Ты же понимаешь, что таких склада должно быть два». Подключился даже экскаваторщик со своим фломастером.
Это продолжалось ровно десять минут. Как только все утихло, зашел директор с двумя стаканчиками кофе: «Привет всем! Как дела?» Ему говорят, что отлично, уже все порешали.
Мы попили кофе, попрощались и поехали назад в офис. Директор смеется: «Ну как, понял, почему я на десять минут всегда опаздываю? Иначе весь этот поток вопросов адресовался бы мне».
- У меня суперэкономный шеф. Он покупает не ручки, а стержни к ручкам. Но это еще ладно. «Если новый стержень плохо пишет, — говорит он мне, — нужно снять наконечник от предыдущего хорошего стержня и поставить на новый!» А если у моего начальника порвется пакет, он его скотчем обмотает и продолжит с ним ходить.
Девушке не удалось поесть перед работой. Начальница узнала об этом и уже через полчаса принесла ей это блюдо. Если что, сотруднице понравилось
- Моя начальница — суровая девушка, у которой не забалуешь. Она говорит холодным тоном, отчего ее немного побаиваются. Мне тоже было не по себе, когда она вызывала на «ковер», но когда она однажды достала свой телефон с розовым чехлом в цветочек и записную книжку с персонажами из мультика, я увидела в ней не начальницу, а обычную девушку. И сразу стало легче ее воспринимать. Я поняла, что она обычный человек, у которого тоже запара на работе. У меня повысилась эффективность, она теперь меня часто хвалит, а я начала получать удовольствие от работы.
- Работаю в небольшой компании. Прихожу, а на моем рабочем месте лежит мешочек. Думаю: «Что за ерунда? Кто-то суеверный появился?» Открываю, а там — целая горка монет, какие-то повторяются, но многие из разных стран. Второе впечатление уже было: «Прелесть! Забрать и убежать!»
Пошел разбираться, откуда это взялось. Ведь если чужое, то почему у меня на столе, да и не себе же оставлять, хоть и хочется. В общем, один коллега рассказал, что директор фирмы, путешествуя по странам, накопил кучу заграничной мелочи, вот и решил всем сотрудникам сделать такой подарок. А нас тут 40 человек трудится.
Видимся мы с директором очень редко, мало что друг о друге знаем. Но такое внимание к своим рабочим сразу заставляет думать о человеке в положительном ключе.
- Вчера с коллегой ушли пораньше. Через час звонит начальник.
— Где вы?
— Ушли пораньше. Очень надо по делам.
— Почему ушли? У нас сроки горят!
— Я вроде бы предупреждал. И вообще, когда надо было, мы по первому требованию на работу выходили. Мы хоть что-то сказали насчет этого?
— Это совсем другое, давай ладно забудем.
С этого дня мы договорились с коллегой, что если у начальства появятся какие-то дополнительные просьбы, то будем сразу начинать разговор с денег.
- Работал я мелким помощником в организации по продажам стройматериалов. Трудился на базе, где у этой же организации и был основной склад. Один из водителей попросил передать информацию начальнику базы. Захожу в офис и открываю дверь к боссу, вижу, что он ведет беседу по телефону, жду окончания разговора. Потом передаю информацию, а он начинает возмущаться, почему я не сказал об этом, пока он вел телефонную беседу. Мол, он бы ее сразу передал дальше, а теперь придется сделать повторный звонок для этого.
Через пару дней история повторяется. Я открываю дверь и вижу, что начальство говорит с кем-то по телефону. Тут же сообщаю все, что велено передать. Шеф извиняется перед собеседником и кладет трубку. А потом я узнаю следующее: если его сиятельство говорит по телефону, то все, что от меня требуется — это подождать окончания разговора. Бывает, вспоминаю этот эпизод, и каждый раз становится смешно.
Начальница сообщила, что ее семья стала больше, и показала сотруднице это фото. Их хаски, кажется, тоже рад новой сестренке
- Шеф при виде меня морщился, хоть и ценил как сотрудника. Я не могла понять, в чем дело. Сижу как-то с бухгалтером и спрашиваю: «Слушай, почему Антон Львович меня недолюбливает, я же все делаю идеально». А она хихикнула и выдала: «А тебе разве не сказали? Ты же напоминаешь ему бывшую жену. Я помню, после твоего собеседования он сказал: „Специалист-то она классный, но уж больно похожа на Катю“. Мы его еле уговорили тебя взять».
Бонус от автора: начальник, у которого все должны были знать свое место. В самом прямом смысле
Автор этой статьи уже давно работает на удаленке. А вот одна из ее подруг предпочитает трудиться в офисе, и однажды с ней произошла занятная история. Все началось с того, что у нее появился новый начальник. Понятно, что новая метла по-новому метет. Но тут босс реально перестарался. На первом же совещании он стал пересаживать всех собравшихся за большим столом сотрудников, и каждому отвел свое место — «по значимости». До этого все сидели вперемешку — кто какой стул займет. А тут шеф решил, что ближе к нему должны сидеть двое заместителей, потом — начальники рангом пониже, а дальше — уже все остальные.
Примерно то же самое произошло и со служебным автомобилем. Предыдущий шеф спокойно прыгал на переднее сиденье рядом с водителем, а нынешний ездил исключительно на месте, которое располагалось сзади и по диагонали от шофера. Если же кто-то из сотрудников садился в машину раньше и занимал это заветное сиденье, он удостаивался ледяного взгляда от начальника, который тут же требовал: «Пересядьте». Я сразу говорила подружке, что с таким отношением к сотрудникам новый шеф надолго не задержится. Так и вышло. Через три месяца он благополучно устроился в другую организацию. Скорее всего, там тоже подчиненных по «правильным» местам рассаживает.
А вот еще 11 начальников, которые нередко подкидывают подчиненным поводы для добрых шуток.