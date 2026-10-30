15+ историй о том, что клининг — это не просто профессия, но и море приключений
Мастерицы уборки и феи чистоты не понаслышке знают, что труд в службах клининга порой приносит не только деньги, но и неожиданные впечатления: характер хозяев, их требования, хобби и питомцы... И никогда не знаешь, какой выйдешь после уборки — с улыбкой и чаевыми или же с круглыми глазами и свежей историей. У нас, например, как-то раз в офисе приходящая уборщица уж слишком старательно наводила порядок в кабинете директора — про это расскажу в конце статьи.
- Убиралась у клиентов и вытащила из-под дивана целую коллекцию потерянных вещей. Среди них обнаружился подарочный пакет с новогодним рисунком. Я еще подумала, что его, наверное, так хорошо спрятали, что в итоге совсем забыли. Внутрь заглядывать не стала, но перед уходом честно рассказала хозяйке, что нашла пакет под диваном. И тут выяснилось, что это был спрятанный подарок от мужа на ее день рождения. Ой.
- У меня есть клиентка, у которой муж принимает душ перед каждой нашей уборкой, в любое время. Не знаю, то ли у него такая традиция, то ли он проверяет ванную до того, как я ее уберу, или думает: «Ой, она идет, лучше быстренько помоюсь, чтобы после уборки ванная подольше оставалось чистой».
«Пришла убираться в ванной, а там такой беспорядок, с которым я готова возиться хоть каждый день»
- Пришла убираться. Обычно если хозяин находится дома, он обязательно выглядывает из кабинета поздороваться. В этот раз никого не встретила и решила, что дом пустой. Ну и хорошо, можно включить музыку или аудиокнигу погромче и спокойно работать.
Нашла на телефоне какое-то видео и приступила к уборке. И вдруг между двумя роликами слышу кашель. Хозяин все это время был дома, просто я его не видела. А я тем временем смотрела видео про мамочек. Хорошо еще, что не начала петь во весь голос. Это мое второе любимое занятие, когда хозяев нет дома.
- Была у меня одна обеспеченная клиентка. Она коллекционировала кукол — и больших, ростом с человека, и поменьше — расставляла их в сценки, а мне приходилось протирать пыль с каждой, стараясь не повредить антикварные экземпляры. Еще у нее была одна дешевая пластиковая кружка, которую она любила использовать вместо стеклянной, и всегда просила меня мыть именно ее вручную.
«Высокие технологии клининга»
- Подруга заказала уборку и забыла предупредить мужа. Звонит ему — трубку не берет. Она уже распереживалась, не знает, что делать. Наконец дозванивается до одного из детей и кричит:
— Срочно найдите папу и передайте ему, что клининг едет!
А ребенок отвечает:
— Папа в курсе. Он просто сейчас бегает по дому и убирается перед приездом уборщиков.
- Работаю клинером. Однажды попался заказ у очень обеспеченной семьи. Почти весь дом уже убрала, оставались буквально пара комнат. И тут хозяйка подходит ко мне и говорит:
— Я вам заплачу сколько угодно, только у меня есть одна необычная просьба.
Я уже приготовилась ко всему, а она наклонилась и чуть ли не шепотом попросила:
— Нужно навести порядок в кабинете мужа так, чтобы он даже не заподозрил, что там кто-то убирался!
Захожу в кабинет, а там настоящий творческий беспорядок: майки живописной горкой на стуле, документы веером по всему столу. Пришлось работать практически ювелирно. Пыль вытереть, но ни одну бумажку не сдвинуть даже на миллиметр. Все должно остаться ровно там, где лежало.
На следующий день хозяйка позвонила и осыпала меня благодарностями.
- Приехали на вызов к мужчине, он с порога: «Пожалуйста, побыстрее. И чтобы все блестело!» Мы решили, наверное, ждет гостей или намечается какой-то праздник. Во время уборки он каждые десять минут подходил к окну, смотрел на телефон и заметно нервничал.
В итоге признался: «Ко мне родители едут, впервые за три года. Хочу, чтобы они увидели, что у меня все в порядке». Мы чистоту навели, вещи разложили, красота! И отзыв хороший получили в итоге.
«Уборщица креативно подошла к вопросу смены полотенец»
- Была одна семейная пара, у которой я регулярно убиралась. Дом у них был большой, но минималистичный. Оба работали, поэтому дома почти не появлялись, а я могла спокойно заниматься своими делами. Еще у них жили два котика, которых я просто обожала. Они ходили за мной по всему дому, будто помогали убирать.
Вроде бы обычная семья, но у жены была отдельная большая комната, полностью переделанная под гардеробную для обуви. На трех стенах стояли полки, а на них — аккуратно расставлены сотни пар кроссовок самых разных цветов. И все до единой были идеально чистыми.
- Я впервые в жизни решился заказать клининг. Долго сомневался, целую неделю не мог решиться. В конце концов позвонил, договорился. С утра в день уборки даже сам немного прибрался. Правда, легче мне от этого не стало.
Когда девушки приехали, одна из них подошла ко мне и сказала: «Владислав, пожалуйста, не переживайте. Это наша работа. Не нужно себя мучить угрызениями совести!» Я потом спросил, неужели так видно, что я волнуюсь?
В общем, в этой компании принято так говорить всем клиентам, потому что люди реально часто встречают уборщиков с извинениями за беспорядок. Надо же, я не один такой.
- Пришла на очередной заказ, убираюсь, слушаю подкаст. Настолько увлеклась, что начала вслух комментировать. И тут из-за угла появляется клиент ровно в тот момент, когда я возмущенно выдаю: «Ну это что вообще такое! Как так можно?!»
Он посмеялся, а мне пришлось объяснить, что это я не про его квартиру и беспорядок в ней говорю.
«Работаю в клининге, и вот что мне недавно подарили клиенты»
- Как-то раз мы убирались у очень строгого заказчика. Он постоянно ходил за нами, проверял, хорошо ли протерты поверхности, не осталось ли разводов, все ли вещи лежат на своих местах. Периодически ворчал, если что-то ему не нравилось.
Мы уже почти закончили, и тут он вдруг подошел к нам и совсем другим голосом спросил: «А вы не могли бы показать, как так красиво складываете полотенца? У меня никогда не получается». И вся строгость сразу куда-то испарилась. Мы, конечно, показали, и заодно поделились парой других бытовых хитростей.
- Наш уборщик однажды нашел в моей тумбочке потайной ящик, о котором даже я не знала. Мы несколько месяцев думали, что вещи просто куда-то пропадают, а потом сами нашли этот ящик и поняли, что это он во время уборки складывал вещи туда. В итоге потом долго смеялись над этой историей.
- Заказала себе на дом клининг, пришла молодая девушка-студентка. Надолго зависла у меня в спальне, думаю: ну ладно, может, неопытная. Наконец она закончила, взяла оплату и упорхнула. Проходит пара дней. Захожу в соцсети и вдруг вижу ее сторис: стоит она на фоне моих цветов, а сверху надпись: «Приятный сюрприз от незнакомца». Как я смеялась! Пишу ей: «Рада, что цветы понравились». Она долго извинялась и объяснила, что нужно было кое-кого расшевелить, а ничего лучше она не придумала.
Лилия Васильевна и фикус Степа
Однажды в юности я недолго работала на ресепшне. Убираться к нам в конце рабочего дня приходила от клининговой компании милая, но не очень хорошо видящая пенсионерка Лилия Васильевна. Она относилась к уборке с невероятной отдачей, а главной ее любовью в нашем офисе стал огромный раскидистый фикус Степа в кабинете директора. Уборщица опрыскивала Степу из пульверизатора и регулярно поливала.
Летом Лилия Васильевна ушла в двухнедельный отпуск. Вернувшись, она с порога спросила: «Светочка, вы фикус-то без меня поливали?» Я даже не сразу поняла, о чем она. А потом, скрывая улыбку, пришлось пояснить, что фикус хоть и очень натурально выглядит, но все же искусственный. Благо, вода все это время благополучно впитывалась в декоративный грунт, в котором он стоял.
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