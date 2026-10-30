15+ историй о том, что клининг — это не просто профессия, но и море приключений

Однажды в юности я недолго работала на ресепшне. Убираться к нам в конце рабочего дня приходила от клининговой компании милая, но не очень хорошо видящая пенсионерка Лилия Васильевна. Она относилась к уборке с невероятной отдачей, а главной ее любовью в нашем офисе стал огромный раскидистый фикус Степа в кабинете директора. Уборщица опрыскивала Степу из пульверизатора и регулярно поливала.

Летом Лилия Васильевна ушла в двухнедельный отпуск. Вернувшись, она с порога спросила: «Светочка, вы фикус-то без меня поливали?» Я даже не сразу поняла, о чем она. А потом, скрывая улыбку, пришлось пояснить, что фикус хоть и очень натурально выглядит, но все же искусственный. Благо, вода все это время благополучно впитывалась в декоративный грунт, в котором он стоял.