20+ историй и фото о кондитерах, чьи руки пахнут свежими бисквитами и ванилью

Был у меня тут недавно интересный разговор с соседкой. Я выносила торт из подъезда для заказчика и встретила ее. Она такая:

— Привет! Так ты кондитер что ли? Надо будет как-нибудь купить у тебя тортик.

— Спасибо! Заказывай, конечно! Я только рада буду!

— А ты дома сидишь, не работаешь?

— В смысле не работаю? Работаю. Торты вот пеку на заказ.

— А-а-а-а-а... Ну, да. Это тоже своего рода работа.

А у самой на лице было написано полное непонимание того, насколько это ответственный и трудоемкий процесс. Под конец она меня вообще повеселила:

— Я так-то тоже торты отличные пеку. Просто не украшаю.