С одной стороны, конечно, такие вещи должны обговариваться, а с другой, требовать возврата денег после того, как уже съели весь торт, уже реально наглость.
20+ историй и фото о кондитерах, чьи руки пахнут свежими бисквитами и ванилью
Работы многих кондитеров уже давно пора приравнять к искусству, ведь они зачастую создают настоящие сладкие шедевры, на которые невозможно налюбоваться. Остается только подивиться тому, откуда у них столько фантазии и мастерства, чтобы печь изделия, радующие не только взор, но и приводящие сладкоежек в восторг.
- Испекла торт на заказ. На следующий день недовольная клиентка пишет, мол, крем был соленый. Я в ответ: «Так он и должен быть солоноватым, в данном рецепте так и задумано». Она продолжила возмущаться и стала требовать, чтобы я ей деньги вернула. Я согласилась, но сказала, чтобы они тогда вернули торт обратно. Тут она замолчала, а потом заявляет: «Так торта нет. К нам вчера приходили гости, мы все съели». Вот как так? То есть торт был невкусный, но они себя пересилили и все же съели его? Еще и гостей подключили.
- Наша соседка — кондитер. На день рождения папы мама решила заказать у нее торт. В назначенный день соседка приносит заказ. На вид — все идеально: красивый, нарядный, весь в каких-то невероятных украшениях. Мама открывает коробку, смотрит... и буквально застывает. Посреди всей этой красоты огромными буквами написано: «С днем рождения, любимый!» Прошло уже три дня. Мама не разговаривает ни с папой, ни с соседкой. И ведь попробуй теперь объяснить человеку, что эта надпись была всего лишь поздравлением от ее имени...
Ну правильно, это же жена мужа поздравила. Неадекватная какая-то заказчица
У автора торта «Солнце и луна» отлично получилось испечь настолько красивый десерт, что его даже есть жалко
- Звонит мне как-то одна дама поздно вечером и просит испечь ей торт на завтра. Я начала объяснять, что это невозможно, потому что у меня на завтра уже есть заказ, ближайшие даты заняты и вообще, это нужно делать заранее, хотя бы за неделю. В ответ она начала мне доказывать, что это очень просто, ведь там и делать-то нечего. Я говорю: «Да вы поймите, у меня даже нужных ингредиентов нет сейчас, а бежать в магазин на ночь глядя я не собираюсь, так как хочу спать». Моя собеседница обиделась, сказала, что эти продукты вообще у всех в холодильнике есть. Она бы сама все сделала, вот только печь не умеет.
Терпеть не могу, когда обесценивают чей-то труд, при этом говоря - будь у меня такая возможность (такие инструменты, свободное время и т п.), я б это и сам легко и даже получше сделал. То есть то, что этому надо учиться специально, иметь способности, практиковаться, копить опыт и только благодаря этому делать хорошо - это для них не имеет никакого значения
- Однажды перепутала размер торта и сделала бенто со сложным рисунком. За 5 часов успела съездить в магазин, сделать бисквит, лимонную начинку, собрать двухкилограммовый торт и сделать сложный рисунок. Как? Не знаю.
- Родители первоклашек заказали у меня торт «Птичье молоко» ко Дню учителя для классного руководителя. Я сделала нежнейшее суфле, глазурь и шикарные георгины из крема. Вечером звонит мне их классручка, ледяным тоном спрашивает цену на торт, а потом говорит: «Знаете, милочка, я уж не в курсе, по какой цене родители заказывали у вас этот торт, но я бы сама испекла лучше. И, кстати, вместо георгин, могли бы масляные розочки сделать.» Я аж опешила! Пишу мамочке, с которой обсуждали детали заказа и спрашиваю, действительно ли торт был таким плохим и как их классная узнала мой номер? Мамочка была очень удивлена, потому что оказалось, что их классная попросила мой номер, якобы для того, чтобы потом заказать торт себе на юбилей. Вот, что это было, я до сих пор не пойму.
Глядя на этот роскошный букет, сложно с первого взгляда понять, что это не настоящие цветы, а пирожные с кремом. Наверное, они на вкус так же великолепны, как и на вид
- Девушка заказала у меня диетический торт. Я полночи старалась: испекла миндальный бисквит, приготовила нежный мусс из авокадо, украсила все свежими ягодами. В общем, сделала не просто десерт, а практически произведение искусства — и все это без лишних калорий. Приезжает заказчица, открывает коробку... И я сразу замечаю, как у нее вытягивается лицо. Думаю: ну все, сейчас начнется — «а почему не так», «а где крем», «а можно было побольше ягод»... Но она совершенно спокойно спрашивает:
— А можете сверху полить его «Нутеллой» и еще шоколадной крошкой посыпать? Я, мягко говоря, удивилась:
— А... зачем? Это же диетический торт.
И тут она объясняет:
— Муж сказал, что если в торте нет калорий, то это вообще не торт, а салат. А он салат на десерт не ест.
А чего лицо то вытянулось? Будто не знала что там будет. Если нужны были изменения в рецепте, то позвонила бы и сказала об этом. Вобщем, очередная невыдуманная история о которой нельзя молчать
- У меня подруга печет бенто-торты. Небольшие, в диаметре около 12 см всего. На пирожное похоже. Так у нее одна клиентка делала заказ и попросила разместить на нем надпись. Ну подруга думала, что там будет классическое «Поздравляю!», или что-то в этом духе. А вот нетушки! Заказчица прислала здоровенное стихотворение на 20 строк и очень возмущалась, когда подруга начала ей объяснять, что такой размер текста невозможно уместить на торте. Дама заявила: «Вы кондитер или кто? Разместите уж как-нибудь».
Есть рисовая бумага,которую можно задекорировать в папирус,а на ней самой написать пищевым красителем"чернилами" всё что угодно 🤷♀️креативное мышление еще ни кто не отменял
- Я продаю свои тортики через интернет-площадку. Так вот мне каждый месяц стала написывать одна женщина, которая начинает расспрашивать про капкейки и торты. Я ей все подробно рассказываю, озвучиваю стоимость, а она мне каждый раз отвечает одно и то же: «Спасибо! Я, наверное, в следующий раз обязательно закажу что-нибудь». Зачем она это делает, я до сих пор не понимаю.
Да, почему-то есть такие люди: раз за разом всё подробно вызнают - но ничего по по этому поводу не предпринимают. И потом снова и снова. Подробно расспросит, всё узнает и снова пришипится.
Этот желейный «морской» тортик больше похож на какое-то дизайнерское украшение интерьера, сделанное из смолы
- Я когда-то пекла на заказ торты. Коллега захотела заказать один, но я сказала, чтобы она купила все нужные продукты в магазине, потому что мне не хотелось считать себестоимость. Я скинула ей список ингредиентов. Спустя время она звонит и говорит: «Ты знаешь, посмотрела я тут на цены и передумала. Не надо ничего печь». И это при том, что муку и яйца можно было не брать, так как у меня был большой запас.
Эта история вроде уже была здесь? Но в этот раз её изрядно сократили и убрали самую суть, что коллега хотела тортик по себестоимости продуктов, а работа "по дружбе" бесплатно....
- Я пеку кондитерские изделия на дому. Как-то приболела и решила взять двухнедельный отпуск, чтобы восстановить силы. Позвонила подруге, пожаловалась. Она меня поддержала, мол, действительно нужно отдохнуть от работы. Но не прошло и трех дней, как она перезвонила и попросила срочно испечь ей торт на корпоратив. Я говорю: «Сейчас не могу, не в том состоянии, честно». А она такая: «Как не можешь? Это же для меня!» Пришлось объяснять, что не буду ничего печь,, потому что здоровье дороже.
Это как твоя близкая подруга берет в долг и не возвращает, зато совершенно искренне чехвостит вашу третью подругу, которая так же взяла у тебя в долг и не возвращает и на которую ты ей пожаловалась😄
- Мне тут недавно попалась замечательная заказчица. Попросили испечь для них муссовый торт. Выполнила пожелание, отправила изделие, а позже она мне пишет: «Верните деньги! Ваш торт оказался жестким! Мы же просили муссовый, чтобы был нежным, а нам пришлось его грызть!» Я знаю, что такого не должно быть, прошу прислать фото разреза, и понимаю, что они вместе с тортом резали золотистую картонную подложку и с ней же подавали гостям куски. То есть все пытались ее укусить, потому что решили, что это я специально сделала нижний слой хрустящим.
Интересно, как они умудрились разрезать эту подложку картонную? Они что ли дикари?
Этот торт выглядит так нежно, что хочется любоваться на него часами. Вы только посмотрите, как тонко проработана каждая деталь. Получить такую красоту на день рождения — дороже любых подарков
- Моя мама — кондитер. Она принимает заказы на свадебные торты. Как-то дома мама экспериментировала с новым рецептом: испекла 5-этажный торт. Пока она не видела, я вырезала середину и съела. Потом мама начала выяснять, что за дела. А я ей говорю, мол, что за непорядок, 5 этажей и без лифта! Теперь это стало ее фишкой. К стандартному набору свадебных тортов прибавился шоколадный дом с зефирным лифтом.
Сколько ей лет? Поступок на уровне детского сада.
К тому же, я ещё ни разу не видела пятиэтажного дома с лифтом…
- У меня как-то был заказчик, который попросил испечь торт в виде спящего котика. Он так хотел сделать подарок жене, которая очень любила их кота. Я несколько дней старательно вырисовывала каждую шерстинку, кошак получился очень реалистичным. Когда клиент приехал за тортом, я открыла коробку, а он аж опешил и стоит молча. Я про себя думаю: «Ну что не так? Уши? Хвост? Что?» Минуту спустя он говорит: «Ого! Он так похож на настоящего, что я сначала подумал, что это наш Барсик спит в коробке»
Здорово, конечно. Но никогда такого не понимала. Тем более, если так похоже получилось. Съесть изображение питомца? Одно время были популярны торты с фотографиями - съедобными, конечно. И вот как такое резать? А потом есть? Не понимаю.
Был у меня тут недавно интересный разговор с соседкой. Я выносила торт из подъезда для заказчика и встретила ее. Она такая:
— Привет! Так ты кондитер что ли? Надо будет как-нибудь купить у тебя тортик.
— Спасибо! Заказывай, конечно! Я только рада буду!
— А ты дома сидишь, не работаешь?
— В смысле не работаю? Работаю. Торты вот пеку на заказ.
— А-а-а-а-а... Ну, да. Это тоже своего рода работа.
А у самой на лице было написано полное непонимание того, насколько это ответственный и трудоемкий процесс. Под конец она меня вообще повеселила:
— Я так-то тоже торты отличные пеку. Просто не украшаю.
Ещё одна... Оценщик чужого труда. Для такой что ее "отличный" торт, что тот, который изготавливали из дорогих ингредиентов и не один день - вообще никакой разницы
Этот тыквенный торт выглядит так по-осеннему нарядно, что хочется немедленно налить себе чашку ароматного чая и слопать это великолепие, уютно устроившись в кресле
- Заказали 3 кг торта для семейного чаепития. Отдаю заказ, на весах 3,1 кг. Наутро звонок: «Девушка, вы нас обвесили! Требую вернуть деньги!» Спрашиваю: «Взвешивали торт сразу же после получения?» А он выдает: «Да причем тут это? Мы вчера вшестером сели с семьей, отрезали ровно половину и съели. А сегодня утром я решил проверить вашу честность, положил оставшуюся половину на кухонные весы, а там 1,4 килограмма вместо 1,5! Вы что, думали, я считать не умею?»
Господи, неужели такие....незатуманенные реально существуют? Которые как что, так "верните деньги!" 🤦
- Я кондитер. В основном делаю маленькие бенто-тортики. И вот недавно мои постоянные клиенты заказали себе свой любимый торт «Клубника-пломбир» для гендерной вечеринки. В середине торта я кладу шоколадного мишку. Если розовый, то девочка, если голубой, то мальчик. Только приступила к готовке, но пришлось отвлечься на срочное дело. Не хотела подводить клиентов, поэтому уговорила мужа приготовить торт. Хорошо, что украшения и шоколадную надпись я уже успела сделать. И вот муж, который никогда не готовил, по моим инструкциям сделал торт. У него все получилось. А самое классное, что клиенты сказали, что этот торт вкуснее всех моих предыдущих. А я-то уже пять лет как кондитер.
Т.е. человек, которые никогда не готовил может по инструкции приготовить торт?...Не торт домой к чайку, а торт на заказ?
Если подборка пришлась вам по душе, то не проходите мимо и загляните в еще одну. Уверены, что она тоже вас не разочарует:
Комментарии
Дааааааааа. Что-то вы всё печете и печете. Хоть бы капусту квасили.