19 ярких маникюрных историй, где финал оказался круче любого детектива

Не зря одна из героинь статьи рассказала, что ее клиенты вдохновляют на написание новых книг, ведь в работе с людьми часто происходят интересные и нестандартные ситуации. Главное — к любой ситуации нужно относиться с юмором, даже если маникюр в этот раз вышел не очень или один из клиентов оказался не в настроении.