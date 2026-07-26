17 искренних историй о дружбе невестки и свекрови, от которых веет добром и любовью
Каждая невестка хоть раз в жизни слышала стереотипные истории о коварных свекровях. Но наша сегодняшняя статья совсем не об этом. Поговорим о семейных ценностях, добре и дружбе: 17 живых и уютных историй о женщинах, которым повезло найти друг в друге не соперницу, а настоящего близкого человека. Настоящий подарок судьбы. Здесь иронии и чувства юмора ровно столько, сколько нужно, чтобы разбавить искренние моменты нежности и заботы.
- Я с детства собираю камни с природными отверстиями, вожу со всех водоемов, где бываю. Узнав об этом, невестка сначала нашла мне янтарь с отверстием, но каково было мое удивление, когда в следующий мой приезд к ним в гости она приволокла булыжник на полкило с отверстием. Занятно подумать, какой подарок меня ждет при новой встрече. Но все равно это очень приятно, когда люди с таким вниманием и добром относятся к твоим увлечениям.
- Свекровь — довольно резкая и не всегда добрая по натуре женщина, мне всегда казалось, что она меня не любит. Перед днем рождения тестя мы с мужем поссорились, и я сказала, что никуда не пойду — там все равно мне никто не рад! Муж очень удивился моим словам и стал говорить, что его родители обожают меня. А я стала доказывать обратное: его мать вечно странно смотрит на меня. Муж: «Да она со всеми такая, не обращай внимание. Что важно — у нас в семье никто селедку под шубой не ест. Вообще! Кроме тебя. Но ты обрати внимание — каждый раз, когда ты приходишь к ним в гости, она есть на столе». Я успокоилась и пошла на день рождения. Все время смотрела на этот салат — действительно, его никто не брал. А потом свекровь сказала: «Оксан, шубу ешь. Я что, зря готовила?» Не смогла не улыбнуться. Наверное, и правда — такая у нее любовь.
- Мы со свекровью как подружки. Поэтому, когда я заметила, что муж задерживается на работе и телефон при себе держит, поделилась с ней. А спустя пару дней прохожу мимо ванной. А там муж шепчет: «Я понял, что она в курсе, но не могу же рассказать, что ты мне рассказала о ее мечте увидеть тысячи воздушных шаров в Каппадокии, а мне не хватает средств на путевки. Еще пара недель подработок всего осталось, и я смогу исполнить ее заветное желание. Ну прикрой меня, ма!» Плевать что я заранее узнала про сюрприз, мне было так радостно, что моя семья так заботится обо мне. Я свекрови всего разочек упомянула про мечту, когда фильм смотрели, а она ведь запомнила.
Любимой свекрови на день матери связала шаль
- В жизни бы не подумала, что мне так повезет со свекровью. Я готовить умею, но скорее по вторым блюдам и десертам. С супами и борщами у меня беда. Но муж очень борщ любит, потому со всей возможной ответственностью я приступила к обучению его готовки. И очень даже успешно! Вышел красивый на вид: красный-красный. Было идеальное соотношение жидкого и всего остального. И на вкус — прекрасно, и не пересолила. Идеально, одним словом! Мужу похвастаться в моменте не могла, ибо это, так сказать, был сюрприз, но свекрови кинула видео. Не удержалась. Так она похвалила меня! И сказала, что гордится мной! Что я умничка и ей безумно повезло с невесткой! Та-а-ак приятно, вам не передать.
К нам в гости приехала свекровь и пожарила на ужин картошки. Запах меня покорил еще на улице. Что может быть лучше тарелки картохи, хрусткого соленого огурчика и рассола из банки с помидорами?
- У меня 3 свекрови было, и со всеми повезло: прекрасные добрые отношения. Как-то услышала, что первая свекровь с соседкой делилась: «Не могу с ней ругаться (со мной, значит) — начинаю отчитывать, а она за стол и чаем поит, а пока жую, запал пропадает. Написала на окне грязном ей: „Помой“, она ниже подписала: „Весной“. Я ее жизни пытаюсь научить, а она мне книжку интересную, а мне книги больше никто не покупает... Ну не получается попилить никак». Вот уж точно сохранение семейных ценностей!
- Ох, девочки. Мне так сложно понять тех, у кого плохие отношения со свекровью. О чем думают эти взрослые женщины? Все мы не идеальны, но, чаще всего, замуж выходим молодыми. У всех была разная жизнь, которая требовала разных навыков. Моя свекровь — золото. Не лезет в отношения, почти всегда на моей стороне. Даст совет, если спросим. А знаете, что она на свадьбе сказала? «Делай, дорогая, что хочешь, но обратно я это чудо не приму. Все!» И мама моя того же мнения. Она заявила, что теперь я — его проблема, а Добби теперь свободен. При этом у нас настоящая семья. Мои любимые женщины выстроили прекрасные отношения между собой и нами. И это ли не женская мудрость?
Когда я говорю мужу что удачно вышла за него замуж, то имею ввиду не только мужа. Этот кардиган сделала моя свекровь около 2-х лет назад. И абсолютно точно она самая любимая и элитная вещь в моем гардеробе
- Мама жениха меня недолюбливала. Это было видно и чувствовалось. Однако она слишком сильно любила сына и потому молчала. Так вышло, что свадьбу организовывала я сама, и потому будущая свекровь вызвалась помочь. Я, конечно же, уже представляла, во что это может вылиться, однако и отказывать было глупо. Начали подготовку. И в жизни бы не подумала, но как же мне повезло, что я начала это все делать именно с ней! Ее опыт, утонченный вкус, умение ладить с людьми... это все оказалось просто незаменимым. Как и ее связи. Но самым ошеломительным во всей этой истории стало другое — мы подружились. Все эти примерки платья, обсуждение персон за столом пробудили в ней добрые воспоминания. Она рассказывала что-то из своей жизни, я в ответ делала так же. Оказалось, у нас много общего. Мы прониклись искренней симпатией друг к другу. А под конец она вообще сказала, что рада выбору ее сына, и обняла меня. Жизнь стала еще лучше.
- Многие жалуются на своих свекровей, а моя свекровь показала мне, как это, когда у тебя есть мама. К сожалению, моей родной мамочки не стало, когда я была маленькой. Отец больше не женился. Он воспитывал меня сам, и я очень люблю папу, но я никогда не знала, что такое женская ласка, забота, нежность. В 19 лет я вышла замуж, и мама мужа сразу приняла меня, как родную. Иначе как доченька меня не называет. Всегда и обнимет, и пожалеет, и похвалит. Нежностями одарит, когда болею — супчик сделает, малину и мед принесет. Очень люблю свекровь, и так благодарна ей. Эти же семейные ценности я передаю своим детям.
Подарок на День матери для моей замечательной свекрови
- Живем временно со свекровью. Недавно сидим с ней дома, муж на работе. Захотелось ей мороженого, приходит из магазина с двумя, мне тоже купила. Вечером муж увидел в мусорном ведре две обертки и начал возмущаться, что ему не купили. Свекровь в растерянности, говорит, даже не думала, что он тоже будет, ведь сладкое не любит. И муж, почти плача, выдает своей маме: «Дело не в мороженом! Я давно понял, что ты ее любишь больше, чем меня!» Два дня с нами не разговаривал.
- Моя свекровь на свадьбе сказала то, что мне очень запомнилось и на всю жизнь определило наши отношения: «Еще совсем недавно я, его мама, была для моего мальчика самой главной женщиной в жизни. Когда появилась ты, это изменилось. А с сегодняшнего дня это уже официально. Теперь ты — Самая Главная Женщина его жизни. Навсегда. Я обещаю тебе, что всегда буду это помнить и никогда не буду с тобой соперничать за это место в жизни и в его сердце. Обещаю любить вас, как единое целое, заботиться о тебе, защищать и жалеть тебя, как свое родное дитя. Со своей стороны я надеюсь, что ты тоже будешь помнить, что я все равно всегда буду важной частью его жизни, и не будешь бороться со мной за этот маленький кусочек его сердца». И такой она и была — ненавязчивой, теплой, заботливой и очень, очень, очень доброй. Не помню, чтобы у нас хоть раз были какие-то проблемы. Честно говоря, благодаря ей и ее советам у меня даже улучшились отношения с собственной матерью.
Я большая любительница чая, и моя свекровь только что подарила мне чайник своей матери
- Почему люди так удивляются, когда узнают, что существуют отношения не по стереотипам? Особенно свекровь-невестка. Каждый раз, когда рассказываю о нашем с ней общении, практически каждый второй обязательно скажет: «Да ладно, не может быть, а вот моя...» Ну сочувствую вам, что сказать, а мне повезло. Я очень люблю и уважаю свою свекровь!
- Я чистюля, а невестка к быту относится проще, это если мягко сказать. Вот уехали они в отпуск, я зашла к ним полить цветы. Решила заодно разобрать шкафы, открываю комод, а там на самом видном месте лежит записка: «Любимая мамочка, я знала, что вы проверите. На этой полке носки, на нижней — белье. Эклеры в холодильнике, отдыхайте!» Вот как с ней не дружить? Умеет же подластиться, лиса.
Подластиться умеет, потому что она умнее, а свекрови надо бы поучиться не лезть в чужие шкафы и не перебирать чужое бельё. Невестка взрослая женщина, даже если молодая еще, и это оскорбительно для нее, если свекровь самочинно наводит порядок в ее личных вещах. Ума и разума всем невесткам и свекровям! Аминь
А какие семейный ценности в вашей семье, дружите со старшими родственниками? Делитесь в комментариях.
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