19 светлых историй о заботливом сервисе, которые пропитаны радостью и добротой

Хороший сервис всегда ценится. Но иногда, кроме безупречного выполнения своих обязанностей, работники сферы услуг проявляют столько понимания и доброты, что день становится светлее, а на душе появляются самые теплые чувства. Таксист, который откроет дверь и придержит зонтик, продавщица за прилавком с чувством юмора и эмпатией, официантка в кафе, которая знает толк в хорошем отдыхе — благодаря такому заботливому сервису наши будни и выходные наполняются маленькими радостями.