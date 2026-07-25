19 светлых историй о заботливом сервисе, которые пропитаны радостью и добротой

Истории
25.07.2026
19 светлых историй о заботливом сервисе, которые пропитаны радостью и добротой

Хороший сервис всегда ценится. Но иногда, кроме безупречного выполнения своих обязанностей, работники сферы услуг проявляют столько понимания и доброты, что день становится светлее, а на душе появляются самые теплые чувства. Таксист, который откроет дверь и придержит зонтик, продавщица за прилавком с чувством юмора и эмпатией, официантка в кафе, которая знает толк в хорошем отдыхе — благодаря такому заботливому сервису наши будни и выходные наполняются маленькими радостями.

  • Вчера с мужем ужинали в ресторанчике в центре Еревана, решали какие-то текущие дела в телефонах. Подошла официантка и строго сказала, что здесь место для отдыха, а не для работы. Забрала у нас телефоны и положила их на другой край стола. Говорит, следить будет! Мы так и не рискнули ее ослушаться, так что ужин был без гаджетов. Вот это сервис — и кормят вкусно, и заставляют вспомнить, что мы вообще-то семья, а не два человека с Wi-Fi.
kusyene
  • Подруга работает в салоне красоты. Ее начальницу многие считают надменной дамой, которой важно только заработать на клиентах. Но как-то эта «надменная дама» устроила бесплатный бьюти-день для женщин из кризисных центров. Они смогли сделать стрижки, маникюр, укладки, а в конце всем подарили уходовые наборы. И все за счет начальницы. Подруга рассказывала, что самым сложным было убедить женщин, что все это бесплатно, без подвоха. Но когда они выходили из салона, сияя не только внешне, но и внутренне, это стоило всех усилий.
  • Была в отпуке в отеле с такой услугой — на пляже протирали очки. И вот на соседнем шезлонге турчанка что-то сказала: ей протерли очки, принесли напиток и коробочку какую-то. Вот это сервис, думаю! Говорю работнику, что мне тоже самое, а он лишь показывает смущенно через переводчик, мол, это кольцо дамы, она его просто на хранение оставляла.
ADME

Лучший продавец в строительном магазине

  • Зашла в кафешку на районе похлебать чорбы. В меню были указаны все ее виды, но, конечно, после уточнения про риблю (рыбный вариант чорбы — ADME) выяснилось, что ее нет. Ладно, говорю, давайте телячью. Хозяин приносит миску, ставит передо мной и говорит: «Секундочку, не ешь пока». Идет за прилавок и включает группу «Рибля чорба» (сербский музыкальный коллектив — ADME). Поворачивается ко мне: «Вопрос решен. Приятного аппетита!» Вот это сервис.
kshkmolochnikova
Orsa Valdés
только что

"Зашла в кафешку на районе похлебать..."
По фене ботает (извиняюсь за ассоциации).

Ответить
  • У меня классическое кольцо с бриллиантом. Периодически цепляю им колготки. Вот и последний раз порвала, еду в автобусе. На меня уже ребенок пальцем показывает, мол, у тети колготы драные. Вышла на следующей остановке, пошла за колготками. Так добрейшая продавщица разрешила переодеться за прилавком.
  • Сегодня у меня был клиент, который сначала так разозлил меня, что я уже не хотела брать заказ. Написал в 23:40: «Можно шары? На завтра. Очень срочно». и следом второе сообщение: «Извините, просто это единственное, что я успею сделать для дочки. Я весь день на работе». В общем, собрала набор ночью, в 00:30 он приехал. Усталый, но с такими глазами — видно, что правда хочет порадовать ребенка. А утром он прислал фото: девочка обнимает шары и улыбается. И я снова поняла, почему этим занимаюсь.
shariki_astana_

С такой преданной и надежной нянькой можно не волноваться

  • Решила в отпуске наконец подключить воду на даче. Вызвала сантехников. Говорю: «Делайте, я в огород картошку окучивать». На что они, мол, без проблем, хозяюшка, все будет! Два часа копалась — тишина. Захожу в дом, и аж млею: эти товарищи додумались за собой все прибрать! Серьезно, один стол протирает, второй пол моет. И такие: «Сейчас, хозяюшка! Мы уже все подключили, только помоем все за собой и можно пользоваться». Я их чаем с пирожками угостила. Впервые вижу такой сервис.
ADME
  • Мне только что позвонили из магазина, где я постоянно покупаю косметику, и сказали, что случайно пробили два шампуня вместо одного, извинились и предложили вернуть деньги, либо забрать шампунь. На секундочку, прошло три месяца с даты покупки.
vikabazar
  • Район у нас так себе. Вызвала себе вечером такси, чтобы спокойно доехать до дома. Заехали во двор, а под подъезд не получается — все запарковано. Еще и дождь. Водитель, увидев мое беспокойство, предложил провести меня до подъезда, чтобы мне было комфортно. Более галантного кавалера, чем этот 50-летний водитель такси, я не встречала. Открыл мне дверь, подал руку и повел под зонтиком.

Такой сантехник точно не подведет

  • После массажа проводила клиента, он все оплатил на ресепшене и ушел. Захожу прибрать кабинет, а на полу на полотенцах лежит 5 тысяч. Мне говорят: «Да оставь себе! Это может он положил тебе, а они просто упали!» Но я видела, что парень оплачивал наличными. Думаю, 100% выпали. Пишу ему: «Станислав, похоже вы обронили 5 тысяч в кабинете. Если хотите, я вам их переведу, скажите куда. Или зайдите заберите, когда удобно». А он мне: «Катя, да, они похоже выпали, когда одевался. Знаете, оставьте их себе за вашу честность! Я искренне удивлен вашим поступком». А для меня это норма — поступить по совести.
psycholog_ignatenko_
  • Пошли сыну шапку купить, старая где-то потерялась. Зашли в магазин, выбрали, рассчитались. Говорю ему, чтобы сразу надел. А на шапке этикетка торчит и сын, недолго думая, собирается ее перегрызать. Я его одергиваю: «Ну ты что?! Сейчас попросим продавщицу — она все сделает». Прошу девушку за прилавком отрезать этикетку. Она заглянула в один ящик, в другой, растерянно посмотрела по сторонам и впилась в этикетку зубами. Вот это, я понимаю, сервис!
  • В Токио я зашел в раменную на три места. Хозяин стоял за стойкой один. Ни официантов, ни меню на английском. Показал на фото с блюдом. Он кивнул. Через десять минут поставил передо мной чашу. Я ел и молчал. Он стоял и молчал. Когда я доел, он поклонился. Я поклонился в ответ. Весь визит занял двадцать минут и ноль слов. Но это был лучший рамен и лучший сервис в моей жизни. Тишина тоже может быть гостеприимством.
englishwithali7

Этот продавец заботливо относится ко всем покупателям

  • Сидели с подругой в привычном кафе, пили кофе. Вдруг подходит официант и приносит мне стакан воды. Я поблагодарила, но сказала, что не заказывала и он что-то перепутал. Тогда парень улыбнулся и сказал: «Я знаю. Вы просто оставили у нас за стойкой телефон заряжаться, а вам пришло напоминание выпить воды. Поэтому решил помочь вам держать водный баланс в норме».
  • Поехала отдыхать в Турцию. Вышла на прогулку: уютные кафешки, узкие мощеные улочки, где сидят местные. Я визжала от счастья! Гуляла по самому центру. Уже было прохладно, я замерзла и решила по дороге найти какую-нибудь кафешку. Дала запрос навигатору и побрела по маршруту. В итоге я ходила по каким-то улицам, где все было закрыто, пыталась обойти другим путем, перезагружала карту. Про кафе я уже и забыла — просто хотелось дойти до отеля. Оставалось четыре минуты пути, и тут меня буквально «ловит» владелец какой-то кафешки и приглашает зайти утром на завтрак. Я на автомате согласилась, потому что мне уже все было до лампочки. А он мне вручает в качестве бесплатного угощения пахлаву с чаем! Так моя маленькая мечта неожиданно сбылась.
olga_smartprep
  • У меня вчера был очень тяжелый день. Пришла домой и уснула. Сегодня пришла на завтрак в кофейню, мне принесли заказ, а я сижу и просто смотрю на еду. Официантка несколько раз проходила мимо меня и очень мило улыбалась. Потом она подошла и спросила , что мне не понравилось. Ответила, что все ок, просто аппетита нет. А она: «Так это потому, что вы грустите. Улыбнитесь, вы же такая красивая!» И мое лицо расплылось в улыбке. Добрые и отзывчивые люди, помните — вы самые лучшие.
lenaaafonina

Помощник официанта протер столы и готов принять заказ

  • Иногда беру кошке в магазине мясо. Кошка ест только свежее, так что беру очень мало и прошу нарезать (это входит в услуги магазина). Обычно продавец-мужчина на меня смотрит недовольно и охает. А тут пришла — там девушка. Попросила ее малюсенький кусочек на рублей 100. Она спокойно все сделала и вышло ровно на сотку!
dymchenko_sofia
  • Сидим с женой и дочкой в кафе-караоке. Мы с женой едим. Тут кто-то начинает петь: «О боже, какой мужчина!» А эта любимая песня нашей пятилетней дочери. Она тут же вскакивает со стула и начинает бегать по кафе и смешно танцевать. Ржали все. Потом к нам подошел официант, думали, попросит ее утихомирить, а он выдает: «У вас такая талантливая девочка. Можете не платить за ужин. Это еще мы вам должны за шоу».
  • Часто хожу в один магазин, где постоянно покупаю себе одежду. Продавцы знают, что я могу долго и самостоятельно выбирать себе наряды без их помощи: уже просто здороваются. В один из таких визитов в магазине была совершенно одна, долго выбирала себе покупки, и, набрав множество вещей, пошла в примерочную. Слышу голос одной из продавщиц: «А где эта красивая женщина, ушла уже?» Вышла я с сияющей улыбкой, чтобы рассчитаться за товар. Продавщица своим искренним комплиментом сделала мой день!
  • Заказала пиццу. Открываю курьеру и сразу начинаю возмущаться: «А где напитки? Сок? Вы забыли?» Парень тушуется, что-то проверят в телефоне, извиняется, уходит. Через 10 минут снова звонок — курьер вернулся и принес сок. А вечером смотрю: у меня в приложении доставки сока в заказе вообще не было, забыла написать. Парень сам сходил и купил.
ADME

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