20+ историй из сферы обслуживания, которые вряд ли забудут все их участники

Истории
5 часов назад

Мы сталкиваемся с работниками сферы услуг практически ежедневно — ходим по магазинам, вызываем на дом мастеров, общаемся с официантами в кафе или записываемся на ноготочки. И каждый раз нам хочется не только получить оплаченную услугу, но и не испортить себе настроение. Но тут уже — как повезет. У героев этой статьи именно так и вышло.

  • Я раньше ходил к одному и тому же парикмахеру. Появлялся у нее где-то раз в полтора-два месяца. Она каждый сеанс начинала со слов: «Кто ж вас так криво постриг?». А я отвечал: «Вы», — и потом 40 минут наслаждался ее надутыми губами в зеркале. © AngelAvenger / Pikabu
  • К нам однажды пришел сантехник из жилфонда разбираться с безобразием, которое учинили те, кто нам делал ремонт. После устранения протечки, я спрашиваю: «Сколько я вам должна?» А он говорит: «Нисколько, если вы мне дадите потискать своего кота, уж больно он красивый у вас». © Маритулька / ADME
Каргусик
17 часов назад

А у котэ спрашивали? Может мальчик не хочет, чтоб его пузико руки сантехника тискали?)

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  • Пошли в ресторан. Официант разлил наши напитки на стол, на вопрос о составе блюда заявил: "Описание есть в меню" и принес не то, что я заказал. Я не хотел скандала и смирился. Так в конце ужина он еще и возмущался маленькими чаевыми! Тогда я не оставил вообще ничего. © accidentallywinning / Reddit
  • Заказали пиццу с доставкой в 18.00. Через 2 часа звоню им: "Да едет курьер, едет!" В 21.15 говорю: "Отменяйте заказ!" А они заявляют: "Тогда вы попадете в наш черный список! А пиццу вашу можно в микроволновке подогреть". Говорю: "Вносите в черный список". Ложусь спать в 22.00, завтра на работу. В половине одиннадцатого звонок в домофон. Пиццу привезли! Не открываю и сообщаю, что от заказа отказались. Опять претензии: "Куда я ее дену? Это же вы заказали". На следующий день звонок: "Добрый день! Вчера вы заказали пиццу. Чтобы вы получали еще больше удовольствия от нашей пиццы, мы недавно поменяли технологию приготовления и доставки. Вам понравилось?" © ZzZzzz11 / Pikabu
  • Официантка ставила блюда с подноса на стол. Я заметил, что поднос угрожающе накренился и резко подался назад. Сок выплеснулся туда, где я только что сидел. А официантка как выдаст: "Надо же, вы первый, кому удалось увернуться, когда я что-то проливаю". © anekdot.ru
  • Сантехник из ЖЭКа делал у меня работу, мой кот с ним активно общался. Через неделю пришел другой сантехник что-то доделывать и с порога говорит: "А где кот? Мне вашего кота рекламировали - покажите, пожалуйста". © stardust01 / Pikabu
  • Везет меня такси домой с тренировки по теннису, и водитель такой спрашивает: "Ну что, победили сегодня?" А форму и ракетку я оставил в спортзале, по мне никак не видно, что я в теннис играл. Спрашиваю его: "Откуда вы знаете?" Он такой: "Да я тебя подвозил месяц назад, ты сказал, что по вторникам и четвергам в теннис играешь. А сегодня четверг". © Anthon / Pikabu
  • Я впервые летел в бизнес-классе — компания оплатила мне билет на конференцию. Стоил он невменяемых денег. Я не знал, что проход в бизнес-зал тоже туда включен. Со всякой бесплатной едой и комфортными креслами. Поэтому сидел в аэропорту в общем зале, а когда объявили посадку, я сел в автобус со всеми. Подъезжаем мы к самолету, а двери не открываются. Водитель говорит, что ожидаем, когда пассажиров бизнес-класса посадят в самолет. «Я тоже пассажир бизнес-класса!», — хотел крикнуть я, но осекся, чтобы не выглядеть глупо. Вижу, как подъезжает пара дорогих авто, и оттуда выходят пассажиры бизнес-класса. «Верните меня, я тоже так хочу!», — опять хотел крикнуть я, но снова осекся. Поднимаюсь, сажусь, меня переспрашивают, туда ли я сел. Разместился. «Чего желаете поесть?» — спрашивает стюардесса. Чувствую себя королем! А там оказалось и закуски, и первое, и второе. Я офигел и заказал все, что возможно. Это была суперкомфортная поездка! Да и конференция прошла замечательно. А потом меня уволили. © serezha.smog / Pikabu
  • Курьер должен был доставить мне заказ. Приехал на другой адрес, через несколько домов от меня. Позвонил мне, говорит: «Стучу вам в дверь, откройте». Смотрю — в подъезде никого. Открываю приложение, а курьер на карте вообще в другом месте. Перезваниваю ему, говорю: «Вы не по тому адресу прибыли». А он мне: «Меня навигатор привел к вам, ошибки нет». Звоню в поддержку, объясняю ситуацию. Через несколько минут перезванивают и говорят: «Курьер отказывается идти на другой адрес, он свою работу выполнил, пришел по навигатору, заберите у него заказ и все». Больше я доставку не заказываю. © civilla / Pikabu
  • Я купила 8-недельного щенка золотистого ретривера и отправилась с ним в ветеринарную клинику. Женщина-ветеринар осмотрела щенка и сказала, что все в порядке. Я уже собиралась идти, как выходит какой-то мужчина и говорит: «Привет, это вы со щенком? Проходите!» Я, ничего не понимая: «Но его уже осмотрели!» Он погрустнел, и мы оба уставились на женщину-ветеринара, которая с коварным смехом скрылась в другой комнате. Я спрашиваю: «Она что, украла у вас наш прием?» Он: «Да...» Так как он выглядел крайне удрученным, я воскликнула: «Не хотите подержать щенка?» Он загорелся, как новогодняя елка: «Правда? Это было бы замечательно!» Он взял щенка и начал ворковать с ним, пока тот облизывал его нос. В итоге вокруг нас собрались все сотрудники клиники, чтобы потискать его. Щенку очень понравилось знакомиться со всеми. Это продолжалось добрых полчаса. Каждый заслуживает щенячьей любви! © fudgeyboombah / Reddit
  • Летели на отдых. В самолете выдали комплекты с тапочками и надувными подушками на шею. Надули подушки, отлично долетели. Перед посадкой говорю жене и сыну: "Надо подушки сдуть и с собой взять, нам еще в автобусе до отеля часа 3 ехать". Бортпроводница услышала это и просто принесла 3 новых комплекта. Мол, подушки не очень хорошо сдуваются, так что возьмите новые. Какие же замечательные люди! © gishpanets / Pikabu
  • Сидим мы с моим парнем в пиццерии. Официантка тут же положила на него глаз. То подбежит: "Ой, у вас стакан пустой". То прикоснется невзначай. Приносит чек, а там - ее номер телефона! Я не ревнива, но тут пришлось принять меры. Я изящно поднялась со своего места и рассчиталась по чеку. Девица не знала, что на этот раз за наш заказ буду платить я, так что чаевых она не получила. © AlderSpark / Reddit
  • Пошел к зубному. С зубами у меня беда. Так врач меня ругала все 40 минут, что я там сидел. "Почему так запустил? Как ты с женой целуешься?" Я пришел сам, уже стресс. Я знаю, что у меня все плохо, и я пришел решить проблему, а не выслушивать ее нравоучения! К ней я больше не ходил. © Unknown author / Pikabu
  • Мне курьер привез кошачий корм. Открываю дверь вся взлохмаченная, сонная. Он такой: "Ой, какое чудо лохматое!" Повисла пауза. А он продолжает: "А вы ее стрижете? Мы вот стрижем". И тут до меня дошло, что сзади вышла моя кошка полюбопытствовать, что происходит. © Tastydisgusting / Pikabu
  • У меня входная дверь захлопнулась, а я снаружи. Приехал мастер. Посмотрел на дверь и говорит: "Даете 5000 за то, что открою?" Я, не чувствуя подвоха: "Ну да". Он делает 3 удара по двери в разных местах, и она открывается. Я обалдел. И как в кино, несколько секунд не отпускал купюру, когда он уже держал ее в руках. © LuthorKane / Pikabu
  • Мы с моим парнем решили заказать пиццу в соседней пиццерии, с доставкой. Приехал курьер с терминалом, но мы не смогли расплатиться - ни одна из наших карт не работала. Тогда курьер просто отдал нам пиццу и сказал не беспокоиться. Но, конечно, потом мы зашли в эту пиццерию и оплатили свой заказ. Эти ребята делают потрясающую пиццу, и сами они - потрясающие! © Phosphate-3 / Reddit
  • На день рождения сына мы заказали 5 пицц в соседней пиццерии, с самовывозом. Звонят - заказ готов. Муж приезжает, а ему говорят, что готовы только 3 пиццы, а 2 - другого вида, закончились. Приезжайте, мол, за ними завтра. Муж такой: «Да они мне не нужны завтра, они мне нужны сейчас! Вечеринка сегодня!» А они ответили, что ничего не могут сделать. В итоге ему всучили еще 2 дешевые пиццы с сосисками, хотя мы уже оплатили заказ. Гостей мы, конечно, накормили, но осадочек остался. © momnation / Reddit
  • У нас дома несколько кошек. Заказываем корм и наполнитель, обычно самовывозом. Пятый этаж без лифта, мешки по 15 кг: тяжелое таскаю я, все что полегче - жена с сыном. И была как-то акция на наполнитель - 5 мешков по 20 кг, с хорошей скидкой. Заказал доставку. Мальчик-курьер, затащивший центнер наполнителя на пятый этаж, даже не пикнул, а весил он, наверное, в 5 раз больше самого крупного нашего кота. Получил хорошие чаевых и полкило домашнего медовика в контейнере. Ну и кошка его укусила, но несильно. © Dr.***53 / Pikabu
  • Много лет ходил стричься к одной женщине, она отменный мастер. Постепенно она начала рассказывать о себе. Оказалось, она - хозяйка этого салона. Выкупила помещение, и вместо того, чтобы сдавать места в аренду, наняла хороших мастеров, платит им высокую зарплату. Не скупится ни на инструмент, ни на оборудование. Я наблюдал, как в салоне заменялись кресла на получше, делался более дорогой ремонт, была организована стоянка для авто. И мужа своего она встретила здесь же, он к ней постричься зашел. Как-то она мне сказала, что если бы не муж - то она, скорее всего, продала бы салон. А муж вдохновлял ее и позволял экспериментировать над своими прическами. А однажды позволил побрить себя налысо, включая брови и ресницы, для съемки в каком-то журнале. © Y2k18 / Pikabu
  • Была жара, а мне пришлось ехать по делам вместе со своей 3-месячной дочкой. Я зашла в кафе, чтобы сесть и покормить ее, и тут она начала громко кричать. Я, нервничая, подошла к стойке и заказала кофе. Официантка говорит: "Извините, терминал не работает, у вас есть наличные?» Я спросила, не будут ли они против, если я оставлю коляску на минутку, чтобы сбегать и снять немного денег. А официантка говорит: "Не беспокойтесь, садитесь, будет вам кофе". Принесла мне чашечку и сказала, что это за счет заведения. Потом я сняла деньги и принесла их, но они не хотели их брать. Пришлось оставить плату в банке для чаевых. Я точно к ним вернусь еще раз! © notheretowatch / Reddit
  • Мы жили в доме, у которого номер и литера «Б». Курьер привез заказ в дом просто с номером без литеры. И отказался идти к нам, мол, пятый этаж без лифта — это слишком высоко, чтобы он шел снова. © Просто_пря / ADME
  • Я как-то вызвала мастера, чтобы установил встроенную плиту и духовку в новой квартире. Пришел. Ростом ниже моего тогда еще 13-летнего сына, в полтора раза тоньше и особо старше. Я все боялась, как он будет всю эту технику ворочать.
    В общем, юноша все поставил, подключил, съездил за какой-то штукой, которой не хватало. Самое смешное, мы все искали инструкцию и не могли найти. А я точно помню, что была! Но где? Кругом еще следы ремонта, коробки с мебелью, бумажка могла потеряться. И вот открывает он духовку, чтобы проверить, и.... находит там инструкцию. Мне так стыдно стало, а парнишка флегматично говорит: «О, нашлась».
    Он за свою работу просил 3500, я дала ему 5000. Заслужил. © Миранда Буш / ADME
  • У меня был милый случай в небольшом городке. Зашла в кафешку выпить кофе с пирожным. Цены там были ого-го, но все равно решила себя порадовать. Везде сидели влюбленные парочки, а я была одна. И тут подходит официант и оставляет мне записку: «Вы очень милая, этот десерт и кофе за счет заведения». До сих пор греет сердце это воспоминание. © Camila Narimanova / ADME

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