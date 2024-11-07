20+ историй из сферы обслуживания, которые вряд ли забудут все их участники

Мы сталкиваемся с работниками сферы услуг практически ежедневно — ходим по магазинам, вызываем на дом мастеров, общаемся с официантами в кафе или записываемся на ноготочки. И каждый раз нам хочется не только получить оплаченную услугу, но и не испортить себе настроение. Но тут уже — как повезет. У героев этой статьи именно так и вышло.