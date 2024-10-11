20+ человек, которые просто надеялись отдохнуть в отеле. Но не тут-то было

Увы, не всегда наши мечты о спокойном отдыхе в отеле удается воплотить в реальность. И дело даже не в «звездности» той или иной гостиницы. В любой из них, как показывает опыт героев этой статьи, можно нарваться на приключения. И если про одни из них потом можно вспоминать со смехом, то о других хочется поскорее забыть и никогда больше возвращаться в отель, где произошли эти события.