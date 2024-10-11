20+ человек, которые просто надеялись отдохнуть в отеле. Но не тут-то было
Увы, не всегда наши мечты о спокойном отдыхе в отеле удается воплотить в реальность. И дело даже не в «звездности» той или иной гостиницы. В любой из них, как показывает опыт героев этой статьи, можно нарваться на приключения. И если про одни из них потом можно вспоминать со смехом, то о других хочется поскорее забыть и никогда больше возвращаться в отель, где произошли эти события.
- Жила я как-то зимой в гостинице в маленьком городке. Это был огромный срубовый дом на десяток номеров и немножко в стороне от центра. Так вышло, что жила там вообще одна — завтраков не было, администрация работала с 8 до 17, охрана сидела в своей сторожке — было немножко страшновато одной в огромном доме на три этажа. И вот прихожу вечером, а на крыльце меня встречает она — вот прямо кошка Бабы Яги. Но стало как-то полегче, хоть какая-то живая душа. © MelantoMania / ADME
- Как-то товарищ приезжал в мой мелкий городок в командировку. Жил в местной гостинице, которая чудом уцелела со старых времен. Как-то мы зашли к вахтеру бабе Нине и я стал свидетелем разговора:
Друг: Душ горячий?
Вахтер: Душ свободный. © drstinger / Pikabu
- В Турции работник отеля увязался за мной в номер: «Ты прекрасна как луна, я влюбился». Вижу, по коридору идет мужик. Подхожу к нему, прошу сказать, что он мой муж, а то мне страшно. Тот поржал и согласился. И вот заходим мы в номер, а там уже «влюбленный» сидит в трусах на кровати. При виде моего спутника его лицо белеет и перекашивается.
Тот мужик, Миша его, кстати, звали, грозно спрашивает: «Ты зачем к моей жене пристаешь?» Парень улыбается, кое-как объясняет, что я его закрыла случайно и ушла, а ему стало жарко, что мы с Мишей отличная пара и хорошая семья, сорри-сорри, пардон-пардон и пятится к выходу.
Подхожу на ресепшен, рассказываю. Крутят головами, извиняются, говорят, что он больше так не будет. Вечером купила фруктов кое-каких и подарила Мише с его женой за помощь, поржали, утром они уехали. Через пару дней подходит ко мне тот работник отеля, но уже не пристает, а серьезно говорит: «Душа у тебя черная, поэтому твой муж тут другую нашел и уехал с ней». © ZzZzzz11 / Pikabu
- Остановилась в отеле маленького городка. Первый этаж, огромное окно, цветы благоухают — красота! Пошла осматривать окрестности. Возвращаюсь, окно нараспашку, весь номер вверх дном. Я в шоке! Позвала администратора, а она вошла и как заорет: «Савелий!» Оказывается, у них во дворе живет молодой нубийский козел и 3 козочки. Они в загоне. Но Савелий иногда выбирается на свободу и хулиганит в номерах, до которых может добраться. Окна низкие, козел скачет отлично. Познакомилась с Савелием. Симпатичный парень оказался, хоть и козел!
- Турция. Заселилась в номер, а телик не работает. Попросила починить. Через 5 минут на пороге появился парень, протянул мне розу. Я подумала: «Вот что значит отель 5 звезд!» Поставила розу в воду, повернулась и еле челюсть на месте удержала: этот турок уже сидит на моей кровати и лепечет: «Я тебя люблю!» Я сначала аж растерялась, а потом выскочила из номера и мигом на ресепшен. А мне там сказали, мол, не шумите, недопонимание вышло, мадам. И разъяснили, что у них такое понимание: если ты розу приняла, значит, хочешь романтических отношений. Я обалдела от этой логики, конечно! Сказала, что сама им готова хоть целый букет подарить, лишь бы меня оставили в покое. © kovalscy / Pikabu
- Приехали в какое-то село по делам, решили остановиться в одноэтажной гостинице с гордым названием «отель». Спрашиваю у администратора:
— Можно номер на двоих на трое суток?
— Вам люкс или полулюкс?
— А в чем разница?
— В люксе будете спать вдвоем, а в полулюкс еще можем кого-то подселить.
Оказывается, номера у них двухместные и четырехместные. © Anna.Igorevna / Pikabu
- Мне 30 лет, но выгляжу я объективно намного моложе. Не крашусь, ношу высокий хвост, джинсы с прикольными футболками, кеды и рюкзак. Моему мужу 41 и он высокий, крепкий, бородатый парень. Как-то мы с мужем поселились в гостинице по соседству с милой пожилой парой. Сначала я не поняла, почему они смотрят на нас косо. Но тут к нам заявилась полиция. Говорят: «Поступил звонок от соседей, что в вашем номере проживает мужчина с какой-то малолеткой». Ресепшен хоть и предоставил им данные, но для полиции этого было мало. Я показала документы, мы все уладили и они уехали. А мы с мужем купили хороший чай с конфетами и пошли к тем пенсионерам. Женщина, открывшая дверь, явно была напугана. Но мы не ругались, а наоборот — поблагодарили их за бдительность. Хорошо, что есть неравнодушные люди. © Карамель /VK
- Сняла номер в отеле в одном из маленьких городков, а номер с котом! На самом деле, он просто хозяйский кот, но очень наглый. И вечером, когда я приоткрыла дверь, котейка просто вбежал в комнату и теперь лежит и мурчит рядом. © Cucunda / Pikabu
- Отдыхали на юге. Решили задержаться еще на день, но в гостинице, где мы жили, мест не было. Стал искать номер в другом месте. Нашел в интернете отель с тремя свободными номерами. Решил позвонить им, уточнить по поводу размещения. Звоню, отвечает мужчина, рассказывает все подробности, говорит, что есть места, приезжайте. Прыгаем в машину, приезжаем в гостиницу. А женщина на ресепшене говорит нам, что мест нет: «Ну нет у нас номеров! Вы думаете, я не поселила бы вас, если бы они были?»
Выхожу из гостиницы в тихом шоке. Решаю позвонить по тому номеру, где мне сказали, что номера есть — вдруг я гостиницей ошибся или еще что-то. Отвечает мужчина и говорит, что номера есть, что я приехал правильно и что он сейчас спустится.
Снова подхожу на ресепшен, там этот мужчина — вероятно, директор — отчитывает сотрудницу.
— Вот смотри: этот номер свободен, этот номер свободен. Почему ты отказываешь людям?
Она, красная, что-то мямлит. Он говорит мне:
— Извините, сотрудница ошиблась. Пойдемте, я покажу вам хороший номер.
Провожает, показывает действительно отличный вариант. Нас заселили туда с большущей скидкой — это хозяин так распорядился. © Kaa1980 / Pikabu
- Как-то раз, путешествуя по Италии, останавливались во Флоренции в заранее забронированных апартаментах. Непременным условием для нашего жилья было наличие полноценной кухни. Так вот, списались заранее с хозяйкой. Та говорит, мол, раз вы приезжаете в выходной, мне резона нет вас на месте встречать, у меня сиеста и все такое. Ключи торчат в дверях, код от шлагбаума на парковку такой-то. Ну, обычное дело для итальянцев. Заехали. Хожу, изучаю дислокацию. Гостиная с диваном и здоровым шкафом-купе есть, спальня со всеми делами есть. Кухни нет от слова совсем. Сверился с бумажками — жилье то самое, что и заказывали. А кухни нету! На фотках была, а в реальности нету. Мы в шоке: продуктов полный багажник, а закинуть их некуда — даже холодильника нет. Шеф, все пропало! Звоню хозяйке: так и так, где моя кухня? Та в непонятках и панике: «Да есть же кухня, смотрите внимательней!» Я ей: «Да нету ее!» В итоге приезжает хозяйка через час, влетает с глазами по пять копеек, подходит к шкафу-купе и делает так — хоба! Тут уже наша очередь была делать глаза по пять копеек. Извинились, конечно, перед ней за нашу провинциальную дремучесть, подарили какой-то сувенир и распрощались. Мы такую конструкцию вообще видели впервые. Вот как бывает. © Unknown author / Pikabu
- Когда мне был 21 год, я приехала в гости к тогдашнему молодому человеку, будущему мужу, который учился по обмену в Германии. И мы, студенты, под Новый год решили съездить в Париж хотя бы на 3 дня. Нашли самую дешевую гостиницу — зато в самом центре. О, это было незабываемо! Лифт так просто поразил мое воображение: я бы назвала ту конструкцию ящиком на тросе, в котором поднимают людей, со складной ширмой-гармошкой вместо раздвижной двери. В самой комнате было старое-престарое окно с одинарным стеклом и ветром, свистящим изо всех щелей. Из-за этого грохот стоял такой, будто весь Париж, истошно вопя клаксонами, ездит прямо по твоей постели. Вишенкой на торте стал санузел — в таком месте он не мог не быть особенным! В душевую кабинку влезало только полчеловека одномоментно, поэтому приходилось мыть попеременно то правую сторону тела, то левую. А когда я впервые опустилась на белый трон, он угрожающе и очень ощутимо закачался из стороны в сторону. Я выпучила глаза, вскочила, но отвлеклась на очень креативно установленный кран в раковине (он лил воду куда угодно, но не на руки и не в раковину). В итоге вышла из санузла впечатленная, забыла предупредить парня об унитазной опасности, а он как раз ушел туда. Потом из ванной раздался грохот, плеск и ругательства с ржачем пополам. В общем, унитаз просто отвалился! Вот это я понимаю: увидеть Париж и не умереть в результате. © Elean / ADME
- Приехал в отель, на ресепшене мне дали ключ от номера. Я вошел внутрь и обалдел: у кровати лежал чей-то багаж, на постели — брюки и рубашка, кто-то явно мылся в душе. Я не стал выяснять, что происходит, а вышел, закрыл дверь и вернулся к стойке регистрации. Оказалось, мне просто выдали ключи от номера, где уже жил человек. Именно из-за подобных случаев я, когда нахожусь в отеле, всегда закрываюсь так, чтоб дверь нельзя было открыть снаружи. © bakerzdosen / Reddit
- Отдыхали в Шарм-эль-Шейхе. Горничный взял вещи мужа — джинсы и ветровку, — скатал из больших полотенец ноги, из средних — руки, запихал полотенца в штанины и рукава, на голову, скрученную из полотенца, надел панамку, лицо закрыл таким типичным египетским платком в клеточку — в общем, получился человек. Посадил он его на кровать, в «руки» вложил пульт. А в нашем отеле, когда заходишь, такая система, что когда вставляешь карточку-ключ от номера, включается не только свет, но и телевизор (если до этого, уходя из номера, его не выключили). Так вот, захожу я в номер, тут же врубается телевизор на полную громкость. Я ищу пульт везде (шторы почему-то закрыты, поэтому темно), включаю свет — и хоба! — на кровати сидит «любовничек» полотенечный с пультом в «руках». © Kisutannata / Pikabu
«В Шарм-эль-Шейхе: положили на кровать 1$ — нам слепили сердце. Потом оставили 2$ — сделали лебедя. Последний раз оставили на кровати 5$ — обнаружили крокодила».
- Когда мне было 22, я остановился в паршивом отеле. Матрас на кровати был таким продавленным, что спать было невозможно. Я встал, чтобы перевернуть его, и нашел под матрасом $ 100. С тех пор (сейчас мне 46) я проверяю место под матрасом в каждом отеле, где останавливаюсь. Ох, чего только я там ни находил!... © gaqua / Reddit
- Поехали с мужем в свадебное путешествие на Кубу. Отель 5 звезд, океан под окнами. И вдруг утром встречаем на завтраке его бывшую. Она подошла к моему мужу и прошептала ему на ушко: «Ты же понимаешь, что это судьба?» А он тут же взял себя в руки и сообщил: «А ты понимаешь, что это значит лишь одно: в нашем городке есть единственный нормальный туроператор и, видимо, он продает путевки только в этот отель?» Та психанула и ушла. А через день его бывшая, которая отдыхала тут с подружками уехала, и мы выдохнули.
- Была в командировке в небольшом городке. Заселили меня в номер с душевой кабиной очень интересного устройства: включаешь душ — вода начинает течь откуда-то из-под кабины, прямо на пол. То есть из лейки тоже что-то льется, но не таким потоком. Слива в полу нет. Потребовала переселить — этаж пустой минимум на 2/3. В ответ телячье хлопанье глазами и гениальное: «Директора сейчас нет, без него не можем».
Первый вечер мылась в раковине. На второй вечер оказалось, что администратор другой, про «мои проблемы» не в курсе, но она, конечно же, запишет мою жалобу и передаст. Короче, мылась я так: 30 секунд душ, 30 секунд собираю воду с пола полотенцем в раковину.
На третий день я вернулась в номер уставшая, и тут оказалось, что вчерашние мокрые полотенца так и лежат на полу, новых нет. Я отнесла их администратору и предупредила, что иду мыться, в этом номере или в другом — мне все равно. Обсохну, так и быть, без полотенец. Ей было очень жаль, но директор все еще отсутствовал, а она не знала, как мне помочь. Бред какой-то.
Пока я мылась, вода через коридор прекрасно добралась до комнаты. Мокрый палас в номере вонял плесенью. Я еще раз дошла до администратора, описала ей в красках эту картину. Та пообещала кого-нибудь прислать. К утру лужа ушла в пол сама собой. Самая прикольная гостиница в моей жизни. © fokodan / Pikabu
Странная какая-то карамель, закинула одежду в стиралку, предполагая что высохнет она только к отъезду, но при этом выйти из номера а том что осталось не может, это как❓
А в чем ходить то собиралась, закидывая вещи в стиралку?
"Полез в гостинице ручку поднимать и был приятно удивлен".
- Приехала в столицу на несколько дней на йога-семинар. Сняла номер в дешевом отеле, где расселяют постояльцев в комнатки по 20 квадратных метров. У меня был балкон, где можно посушить вещи. Думаю: в субботу постираю, до вечера воскресенья одежда просохнет, поеду домой в чистеньком. Только закинула белье, как стиральная машина выключилась и не открывалась. Я осталась только в спортивных штанах, футболке и тапочках. Оказалось, что стиралка сломалась. Мастер приедет только в понедельник утром, а мне еще нужно будет заплатить за ремонт. На йога-семинар не пошла — не могла в такой одежде выйти на улицу. Пришлось все выходные смотреть сериалы — хоть интернет был. © Карамель / VK
- 2017 год. ОАЭ. Рас-Аль-Хайм. Отель на насыпном острове (на котором не больше 5 отелей). Я с супругой гуляю вдоль улицы поздно вечером, на улице никого. Навстречу идет турок, который, заслышав нашу речь, решил познакомиться и повпаривать нам свои услуги. В процессе разговора звучит дежурный вопрос: «А вы откуда?» И выясняется, что он 10 лет прожил в нашем небольшом городке на соседней с нами улице — продавал дубленки на центральном рынке. © greyyyy / Pikabu
- Были в Шотландии, остановились в гостевом доме, который принадлежал семейной паре. Спальни были очень хорошо обставлены, все выглядело красиво, но везде висели знаки «не трогать». Чтобы воспользоваться душем, нужно было спросить разрешения у владельцев дома, а интернет отключался в 23:00. Ночью мы слышали, как хозяйка кралась по коридору, чтобы убедиться, что «все спят», а не всякой ерундой типа лазанья в интернете занимаются. Когда мы выезжали из гостевого дома, эта странная женщина зашла к нам в номер и сказала, что от нас «воняет». А перед самым нашим уходом вдруг спросила: «Ну, как вам у нас? Понравилось?» Да огонь вообще! © commonvanilla / Reddit
- «Приехал в гостиницу не в сезон. При заселении мне сказали, что завтрак — шведский стол — включен в бронирование, но я — единственный постоялец. И спрашивают такие: „Что вам приготовить?“ Я остановил свой скромный выбор на пельменях, но даже половины того тазика осилить не смог». © smithzx / Pikabu
- Поехали с друзьями на свадьбу в столицу к близкому другу, остановились в гостинице. Все люди как люди, а мы с женой везучие. Пришли после свадьбы, легли спать. Утром проснулись, а в ванной дверца душевой кабины разбита вдребезги. Как так получилось, мы не поняли — на нас ни царапины. Мы ничего ночью не слышали. Не могли же мы разбить — и чтобы никто ничего не помнил! Не знаю, что это было, но влетели мы на 20 тысяч. © Подслушано / VK
- На следующей день после заселения в поселковую гостиницу, уходя из номера, мы оставили на столе немного сливочного масла, хлеб и сыр (холодильник в номере отсутствовал). Вернувшись вечером, обнаружили, что на столе ничего нет! Уже не вспомню, какие нас посетили догадки на этот счет, но точно они были не верными. Номер наш находился на первом этаже. Только мы улеглись на боковую, как идиллию тишины нарушили писки из-под пола — вероятно, это были мыши или крысы. В итоге я не выдержал, пошел стучать по трубе отопления в надежде, что живность притихнет в страхе. Так и получилось. Заодно я увидел, что в месте захода трубы в пол было внушительное отверстие, а рядом валялись остатки бумажной упаковки из-под масла. Самое забавное, что больше мы не слышали хорового писка. © TerebonkO / Pikabu
"В моем гостиничном номере вместо дивана стоит гамак".
- 1987 год. Лечу в Ашхабад транзитом через Ташкент. Стыковка крайне неудобная, 23 часа между рейсами. А в те времена были огромные проблемы с гостиницами, но мне, как транзитному пассажиру, можно было остановиться в гостинице аэропорта. Прихожу я в гостиницу, мне дают какую-то бумажку и говорят, чтоб шел на шестой этаж. «А номер какой?» — спрашиваю. «Там дежурная покажет», — отвечают. В общем, называлось это место «мужской зал» и представляло собой помещение с бесконечными рядами коек. Когда я потом рассказывал, что ночевал в 102-местном номере гостиницы, мне никто не верил. © SKKZ / Pikabu
- Как-то довелось нам с мужем побывать в Норвегии. Приехали в отель на фьорде, заселяемся, узнаем что там по ужину. А нам говорят: «Извините, ресторан закрыт на обслуживание». В окно смотрим — точно: на поляне столики, народу полно, что-то типа свадьбы. Ну, думаем, все, приехали, не дадут нам выспаться. Так вот, если бы мы не выглянули тогда в окно, мы бы никогда и не узнали про вечеринку. Потому что была тишина. Люди общались, разговаривали, смеялись. Без музыки. А, может, музыка и была очень тихая, но мы не слышали. Тем же вечером пошли в поселок поужинать. Идем, любуемся на горы, фьорд, вот это вот все. И только уже когда прошли половину какого-то большого лагеря, заметили его. Огромная поляна, куча машин, автодомов, везде люди, дети, собаки. И снова тишина. Вот у меня тогда разрыв шаблона был. © EmilyaM / Pikabu
Вот еще небольшая подборка статей с историями на самые разные темы.