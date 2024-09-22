А зачем ты трубку взяла? Звонит и звонит, тебе-то что? А если бы он к любовнице после работы поехал, а телефон спецом nа работе оставил, и приехал бы домой только через пару часов после твоего ответа? Такое в голову не пришло?
17 жизненных историй, причиной которых стала обычная ревность
В идеале отношения в паре должны строиться на доверии — без попыток залезть в чужой телефон и выследить, с кем общается вторая половинка во время обеденного перерыва. Но, увы, в жизни встречается всякое. Вот и герои этой статьи столкнулись с ревностью, которая кое у кого даже привела к расставанию.
- Был у меня симпатичный начальник. Задержалась я однажды на работе, все уже ушли. Слышу, как вибрирует у шефа на столе мобильный. Вижу, что звонит жена и отвечаю ей: «Не переживайте, он телефон забыл». В общем, утром прихожу в офис, а там этот начальник мне взбучку устраивает. Мол, вернулся домой, а жена кричит про развод. И вот так я усвоила один важный урок — никогда не брать в руки чужие телефоны. Жена, кстати, тоже где-то с месяц приходила с проверками в разное время, расспрашивала о моем семейном положении. © omnivorous / Pikabu
- Муж по работе мотался в командировки. А у нас дома краны резко стали барахлить и со светом что-то случилось. Пришлось вызывать мастеров. Старшему тогда около четырех было, а младшему около трех. И вот папа приезжает, а ему с порога на два голоса рассказывают, что к маме каждый день дяди разные ходили и мама с ними что-то делала в кухне. А один дядя даже в спальню заходил. Папа замер и на меня смотрит. Я объясняю про неполадки, вроде успокоились. И тут старший: «А один дядя в ванне мылся!» Это слесарь проверял, как работает смеситель, долго его крутил, пока настроил, ну и воду включал постоянно. © Шаманка / ADME
- Мой прошлый мужик ревновал к бывшему. С бывшим мы коллеги, и просто сменить работу в нашем городе не вариант. Мой тогдашний мужчина ужасно бесился и чуть ли не через день заводил разговоры о бывшем. Говорил, что зарплата у него хорошая, одет всегда с иголочки, знакомы мы с ним почти десятилетие. Переживал, что я рано или поздно к нему вернусь. В общем, так мне его расхвалил, что я снова присматриваться стала. А что? Мужик красивый, получает по меркам нашего города хорошо, расстались по глупости. Так и вернулась я к бывшему, о котором два года до этого слышать ничего не хотела. © Подслушано / Ideer
- Мой отец отчаянно ревновал, когда моя мама шла в гости к своему другу-мужчине. В итоге она стала держать это в тайне от него. А те отношения реально были полностью платоническими — в то время они вместе работали над книгой. Мы больше не живем в этом районе, так что у папы теперь нет причин ревновать. Мои родители женаты уже давно и до сих пор души не чают друг в друге. Я тоже люблю своего отца, но не готова выйти замуж за такого человека, как он. © Catherine Fontaine / Quora
- Давно, еще после института, снимал я с тогдашней супругой комнату в спальном районе и с хозяйской мебелью. И вот готовимся с женой ко сну. Вдруг ее лицо краснеет и раздается крик: «Кто она?» Я не понимаю, о чем речь. Жена вопит: «В зеркало посмотри!» — и показывает мне на спину. Смотрю, а там три тонкие царапины. И только через час стало ясно, что виноват в этом старый диван. Лег на него и почувствовал, как через покрывало и простыню мое плечо царапает пружина. И сразу нарисовалась свежая четвертая параллельная отметина на том же месте. Отодвигаю белье, продавливаю диван и достаю пальцем пружину: «Вот она, твоя соперница». © ArtemBoo / Pikabu
- Как тяжело жить с ревнивой женой! В молодости ревновала к каждому столбу. И сейчас после 30 лет брака я к родителям один не могу съездить, а вдруг какая соседка приглянется, хотя повода не давал. Постоянно требует внимания к себе: то ножки ей помассируй, то спинку. Теперь ревнует к маленькой внучке, много времени с ней провожу. © Подслушано / Ideer
- Я встретила мужчину, который в начале отношений заставил меня почувствовать себя принцессой. Я влюбилась по уши. Но постепенно он начал меня контролировать: возил на работу и обратно, не позволял мне водить машину, открывал мою почту, просматривал все счета, следил за денежными переводами и совал нос в мой телефон. Даже проверял журнал вызовов, чтобы узнать, с кем я разговаривала. Когда я поставила блокировку на свой телефон, он разозлился и заявил, что я не люблю его и не доверяю ему. Эти манипуляции продолжались 2 года. Сейчас я наконец-то свободна. © Razia Zahraa / Quora
- У знакомой восемнадцатилетки завелся бойфренд постарше. И пошли звоночки: не ходи в спортзал, ты и так красивая, а там на тебя все пялятся. Не ходи с подружками развлекаться, ты у меня такая красивая, мне неприятно, что на тебя смотрят. Заваливал цветами и подарками, пел песни о любви. А та считала, что это он ее так любит, и слушать никого, естественно, не хотела. Хорошо, случай отвел: поймали его в клубе в обнимку с другой дамой. У самого рыльце в пушку, вот и ревновал ко всему подряд. © Изяслав в ярости / ADME
- Занимаюсь вокалом. На раздаче номеров к концерту меня и сокурсника ставят в дуэт. Соответственно, вместе репетируем и даже встречаемся в студии во внеурочное время, чтобы все проблемные места как следует вычистить. А дальше начинается цирк с конями: бывшего, но на тот период еще законного, мужа стукает по голове мысль: «Все женщины мне изменяли, и жена по-любому неверна!» На этой волне он лезет в мои переписки, а там картина маслом: «Ты в среду в 12 сможешь? Не, в 12 уже работа, давай лучше в 10».
Знал ли он, что мы с этим парнем в студии поем уже много лет? Знал. Был ли он поставлен в известность о том, что перед концертами все в студии репетируют? Наблюдал неоднократно. Мог ли он спросить и прояснить ситуацию? Нет, мне сразу сказали, какая я нехорошая женщина. Я покрутила пальцем у виска и пригласила мужа на репетицию. Отказался. И на концерт не пошел. Ему все было понятно! И когда мы разводились, был уверен, что я ухожу к тому парню. © marinafox / Pikabu
Вот как называть,когда бывших несколько в одном рассказе?) ..Бывший,прошлый, тогдашний..
- Пришел новый директор и набрал в команду девушек с высшим образованием. Одна красивее другой. Мой муж — руководитель, и теперь с ним в кабинете сидят семь красавиц, причем достаточно успешных. Муж сначала не говорил об этом, чтобы я не ревновала. Я узнала случайно. Сейчас вижу, что он стал критичнее смотреть на меня. Мне еще нет даже тридцати, но уже появились комплексы насчет возраста, внешности и своего ума. Живу в ожидании, что муж мне изменит или бросит. © Подслушано / Ideer
- Одна моя знакомая никак не могла справиться с ревностью. Ее жених уехал в командировку, и она звонила ему по 8 или 9 раз в день и очень расстраивалась, если он не отвечал. Бедняга в конце концов не выдержал и сбежал от нее. Правда, примерно через месяц он позвонил ей. Этот парень действительно любил ее и смог объяснить, что не собирается изменять. © Susan Scher / Quora
- Давным-давно устроилась юристом в одну контору. Владелец — парень лет 30. Мне тогда 20 с копейками было. Работа нравилась, в коллектив влилась легко, общались на ты со всеми, писала исковые, принимала народ, моталась по судам.
Где-то через неделю шефу кто-то звонит, он бледнеет резко и подходит ко мне: «Так, сейчас сюда придет моя жена, сиди, не отсвечивай, с ней особо не разговаривай». Короче, оказалось, что это дико ревнивая особа. Увидела она меня и с этого дня начался ад: жена шефа заявлялась в любое время, садилась рядом со мной за стол, хватала документы, смотрела, что делаю. Однажды я даже увидела, что она ковыряется в моих документах, смотрит штамп в паспорте, действительно ли я замужем. Хватило меня на 2 месяца, потом уволилась. © tarjaonny / Pikabu
- Моя сестра, ее дочь от первого брака, ее второй муж и велосипед живут на девятом этаже. Однажды спускаются в лифте на прогулку: сначала муж и дочь, потом моя сестра с велосипедом. И вдруг муж закатывает истерику, что пока они спускались и лифт поднимался, к ней успел прибежать любовник, а потом он вышел на 7 этаже. Все на том основании, что при спуске лифт остановился на 7 этаже, но никто в него не зашел. Видимо, там просто люди устали ждать и решили спуститься по лестнице. © Роксолана / ADME
- Одноклассник, которого я видела последний раз в 1983 году, прислал мне «подарок» в соцсети. Я, как вежливый человек, послала ему ответный. И тут началось... Мне написала дама с наездом, мол, почему вы дарите «подарки» моему мужу? Что у вас было, и когда? И кто вы такая, чтобы с моим мужем переписываться? Вежливо, но твердо я ответила, что это был ответ на его подарочек, видела его я в последний раз сто лет назад и никакого желания общаться снова не имею, что нервы нужно лечить, и если есть проблемы с мужем, то поговорите с ним, а не кидайтесь на посторонних людей в интернете. После этого я вообще из той соцсети ушла, чтобы не общаться с неадекватами. © Светлана_psgbel / ADME
- Мы с коллегой как-то вместе оформляли корпоративный тариф в офисе оператора. Парень-консультант был очень вежлив, шутил и улыбался. Нормальный такой сотрудник, любит свою работу. Выходим из салона и на меня обрушивается шквал желчных обвинений. Оказывается, этот паренек-консультант на меня запал, а я охотно поддерживала флирт, не стесняясь присутствия коллеги. Вот тут-то я и узнала, что у нас с этим коллегой якобы только начали зарождаться отношения, а я вероломно предала его доверие и разбила сердце. Такие вот дела. Совсем даже и не обязательно с кем-то встречаться, чтобы вызвать приступ ревности. © Олень / ADME
- Жена ревновала ко всем. При малейшей ссоре орала, что я стал таким из-за любовницы. И скандалы могли быть из-за невыключенного света или опоздания с работы на полчаса. Сперва я хотел наладить ситуацию, но постепенно терпение закончилось. Сказал: «Да, я изменяю тебе», — хотя у меня никого не было. Развелся. Наконец-то задышал свободно. © Подслушано / Ideer
- Я постоянно ревновала, когда мой парень общался с другими девушками. Но со временем поняла, что мне нужно развивать уверенность. Сейчас я считаю, что надо вовремя сказать себе: «Я знаю, что я лучше этих девушек, поэтому тебе здесь не место, уважаемая ревность». Звучит глупо? Да! Но просто сделайте это, и я обещаю, что вы почувствуете себя лучше. © Karen Ma / Quora
Бонус: «Это мой мужчина! Идите ко мне»
- Довольно давно, когда я еще в школе училась, у нас около дома был стихийный рынок. И работали там две бойкие девушки, торговавшие овощами-фруктами. Что ценно, еще и честные были, поэтому постоянных покупателей у них хватало. Обычно отец туда ходил. А как-то они с мамой заехали на рынок по пути. Идут и их окликает девушка с незнакомого нового лотка: «Мужчина, смотрите, какие у меня помидоры!». И тут через ряд выглядывает одна из тех девушек и с огромным возмущением орет: «Людка, ты обнаглела, это мой мужчина! Идите ко мне, я для вас самые спелые персики отложила!» Хорошо, что мама никогда не ревновала отца, зато с чувством юмора у нее все было в порядке — они оба хохотали, когда мне дома эту историю рассказывали. © trollkvinnan / ADME
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Комментарии
Эх, что бы мне со своей ревностью сделать... Я ужасно ревнивая. Сцен не закатываю, держу все в себе, но порой люто бесит, что муж порой общается с девушками, которые моложе, стройнее, умнее, талантливее меня и без "прицепов". Постоянно живу в страхе, что завтра он мне скажет "гудбай" и уйдет к 20-летней художнице или эро-косплеерше.