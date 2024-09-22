17 жизненных историй, причиной которых стала обычная ревность

Эх, что бы мне со своей ревностью сделать... Я ужасно ревнивая. Сцен не закатываю, держу все в себе, но порой люто бесит, что муж порой общается с девушками, которые моложе, стройнее, умнее, талантливее меня и без "прицепов". Постоянно живу в страхе, что завтра он мне скажет "гудбай" и уйдет к 20-летней художнице или эро-косплеерше.