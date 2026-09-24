19 свежих историй о первой работе, пропитанных ароматом утреннего кофе и трепетом перед важной планеркой

Недавнего выпускника вуза или колледжа, устроившегося на первую работу, заметить довольно просто. Он часто бывает похож на любопытного птенца, который недавно выбрался из уютного гнезда, — ему все интересно, но мало что понятно. Впрочем, в этом времени есть и свои маленькие радости — знакомство с новыми людьми, возможность перенять опыт у коллег и прочие приятные моменты. Поэтому многие молодые специалисты с благодарностью вспоминают дни, когда они были новичками в рабочем коллективе.