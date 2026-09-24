19 свежих историй о первой работе, пропитанных ароматом утреннего кофе и трепетом перед важной планеркой

Недавнего выпускника вуза или колледжа, устроившегося на первую работу, заметить довольно просто. Он часто бывает похож на любопытного птенца, который недавно выбрался из уютного гнезда, — ему все интересно, но мало что понятно. Впрочем, в этом времени есть и свои маленькие радости — знакомство с новыми людьми, возможность перенять опыт у коллег и прочие приятные моменты. Поэтому многие молодые специалисты с благодарностью вспоминают дни, когда они были новичками в рабочем коллективе.
- Взяли к нам в отдел барышню сразу после вуза. Первая командировка. Суровый главбух ее застращала: «Суточные — две тысячи, отчитаешься до копейки!» Через три дня Анюта приносит отчет. Я смотрю в приколотый чек и сползаю под стол — там сумма ровно 2000. А в чеке: батон, сосиски и с десяток банок зеленого горошка. Вызываю Аню, едва сдерживая улыбку. Она тараторит: «Меня на объекте бесплатно кормили! Но главбух же велела отчитаться строго на две тысячи! Я вчера час по супермаркету бегала, высчитывала. А горошек маме на оливье отвезу». Сейчас она уже наш постоянный сотрудник, но на каждый праздник мы дарим ей в довесок банку зеленого горошка.
Автор этого фото рассказал, что устроился в фирму, где любят и уважают котиков. Если они заняли рабочее место, сотрудник может спокойно идти пить кофе
- К нам в школу устроился социальным педагогом молодой парень после универа. Он родственник моего мужа. Приняли его в ноябре. И вот наступили зимние каникулы, а он не пришел на работу. Пятого января директор у меня спросил, не знаю ли я, что с этим парнем? Попросил меня узнать по-родственному. Звоню я ему и спрашиваю: «Как дела, что случилось, почему на работу не ходишь?» Хорошо, что я сидела. Он мне отвечает, что все в порядке, а на работу не ходит, потому что каникулы.
- В моей гимназии тестировали особый подход к обучению. Выучил на четверку — ставим тройку, выучил на пять — в журнал пойдет четыре, чтобы не расслаблялся. Главное, что я вынесла из школы — ощущение, что так никого и никогда не должны учить. Начать, как водится, я решила с себя — и вернулась в ту же гимназию в роли педагога. Внимание школьников я привлекла довольно быстро: в сезон приезжала на мотоцикле, шутила с ними. Было приятно слышать, что в моем кабинете им комфортно. Почти все мои школьники чутко откликались на хорошее отношение. Быть молодой учительницей мне понравилось. Я все еще преподаю, но уже не в школе.
- Я начала работать в 21 год, после универа. Первая работа была не инженером, а бизнес-аналитиком в банке. Взяли, потому что на собеседовании спросили про одну рабочую систему, а я ее в университете не проходила и честно сказала: «Не знаю, но разберусь». Разобралась примерно за месяц, но на первых созвонах сидела и не понимала половину слов. Мне даже книжку на выходные выдавали, чтобы я все выучила.
- Моя первая работа была в IT. Решила поговорить с руководителем о повышении зарплаты. Он начал спрашивать, что означают термины, про которые я тогда даже не слышала. Потом сказал: «Если этого не знаешь, ты просто верстальщик. А у них потолок 15–20 тысяч». Я ему поверила, решила, что больших денег не заслуживаю. После этого я еще два года проработала на том же месте и даже не ходила на собеседования. Потом нашла другую работу, а зарплата выросла в 5 раз. Сейчас я всегда аккуратно подбираю слова, когда общаюсь с новичками, потому что знаю, как подобные замечания могут влиять на человека.
Первое фото сделано в первые месяцы практики. А второе — спустя годы работы на том же заводе
- Мое первое официальное место работы было барменом. Опоздала у нас как-то на работу официантка. Начальница ее заставила писать объяснительную. Та что-то накорябала и ушла сдавать. Возвращается грустная, в руках снова чистый листок.
— Что случилось? — спрашиваю.
— Не прокатила объяснительная, мол, детский сад. Я написала, что троллейбуса долго не было. А что еще писать-то? Так ведь и было!
— Спокойно, сейчас сделаем. Пиши: «В связи с перебоями в работе муниципального транспорта...»
Официантка довольная чешет сдавать этот шедевр изящной словесности на половину страницы. Возвращается и говорит: «А сейчас сказали, что мы там шибко умные стали».
Вот и пойми, что им надо, этим начальникам.
- Мой папа — директор огромного супермаркета. Когда мне захотелось выйти на работу, отец предложил пойти к нему. Не подумайте, я не папина дочка, которая сидела в кабинете и получала при этом 100 тысяч. Я выполняла такую же работу, как и другие сотрудники. И товар выкладывала, и ценники меняла, и полы мыла, и за кассой сидела. А тут к нам утроилась новенькая, я помогала ей влиться в коллектив. И вот недавно подходит она ко мне и начинает рассказывать про дочку директора. Никогда еще и ни с кем не обсуждала себя же. Смешно так было, если честно. Я просто не распространяюсь о том, что мой отец директор. Не хочу выделяться из коллектива.
В 2016 году девушка пришла в музей младшим научным сотрудником. Это ее первое фото на новой работе
- Никогда не забуду свою первую работу после института. Руководитель у нас была строже, чем мой ректор, хотя мне казалось, что уже дальше некуда. Но спасибо ей за мой первый опыт, за первую запись в трудовой и за характер. Я молодая, новенькая, неопытная пришла в компанию, естественно, были ошибки иногда, недопонимания, а у нее была привычка отчитывать при всех. Проработала я там год и ушла. Но никогда бы не подумала, что еще раз встречусь с этой женщиной. Встречалась я с мальчиком, а он все хотел познакомить меня с родителями. Однажды я согласилась, и мы пошли в гости на чай. Видели бы вы мое лицо, когда дверь открыла Мария Васильевна.
- Уже много лет работаю на одном предприятии. Начальник организации — хороший друг отца. Как-то по молодости я утром не услышала все два будильника, которые у меня стояли. На работу, естественно, не пошла. Слышу стук в окно. А я тогда квартиру на первом этаже снимала. Я подскакиваю, а там начальник за окном с кем-то по телефону разговаривает. Когда открыла окно, поняла, что с папой. Тот распереживался и попросил начальника ко мне поехать. Вот это забота! Получила я тогда, конечно знатно, что от папы, что от шефа. Начальник до сих пор иногда вспоминает, каким «ответственным» я была работником.
Выпускница института культуры работает в симфоническом оркестре и радуется, что ее родные всегда верили в нее
- Моим первым местом работы было строительно-монтажное управление Ленметростроя. Сначала я был откатчиком породы, потом стал проходчиком четвертого разряда. Вся прелесть была в огромной зарплате (мой папа на тот момент зарабатывал в два раза меньше) и шикарной общаге с проживанием за смешные деньги.
- Папа рассказывал, как у них на производство взяли кладовщицу после учебы. То ли экономист, то ли менеджер. Не так важно. Суть в том, что в железяках ничего не понимает, но постепенно учится различать. Не без казусов. Как-то папа искал в программе интересующую его деталь. Потом нашел — фитинг 1/2’ ВН/НР.
Он думает: «Почему ВН? Внутренняя резьба — ВР, наружная резьба — НР. Должно быть, опечаталась». Решил проверить. Другие детали тоже маркированы как ВН. Папа к мелочам обычно не цепляется, но тут интересно стало, что же она имеет в виду.
Кладовщица удивляется, мол, у нее все верно написано. Отец спрашивает: «А как же ты расшифруешь ВН и НР? В одном случае это резьба, а в другом?» Девушка отвечает: «Какая еще резьба? Там одновременно ВНутренний и НаРужний». Железная логика.
«Это моя работа. Я библиотекарь», — говорит девушка
- Коллега первый год в школе, я — его наставник. Случилась с ним сегодня такая история. А надо отметить, что ему сразу дали классное руководство, в шестом классе — горластом и крайне недружном. И вот решил он сегодня с целью сближения коллектива провести чаепитие. Накупил всяких вкусностей, мама его пирогов напекла. Детей пригласил прийти в школу пораньше (они учатся со второй смены). Чаепитие прошло отлично. Дети хорошо пообщались, даже песни пели. В конце мероприятия паренек, который все время молчал, доев остатки угощения, осведомился: «А вот вы это все за свои деньги купили? И по сколько мы вам должны?» Потрясенный учитель сказал: «Да ничего не надо, это просто так». Паренек призадумался: «А в чем тогда подвох? Какая вам от этого выгода?» Этот вопрос мальчик задавал своим одноклассникам целый день.
- В молодости я устраивался в одну компанию. Поговорил с директором, три дня отработал, все хорошо. Мне говорят: «Поезжай в офис, оформляйся, три дня тебе оплатят». Приезжаю в офис, менеджер по кадрам провела собеседование и сообщила: «Вы нам не годитесь». Звоню директору техцентра, мол, что за дела. Через полчаса принимают заявление. Отработал там продуктивно до самого закрытия, а таких менеджеров я там под сотню видал, больше месяца не задерживались.
Молодой курьер приспособился перевозить тяжелые и крупногабаритные грузы, используя свой самокат как тележку
- После универа я стала искать себе работу. Опыта нет, знаний мало, поэтому решила временно сунуться в первую попавшуюся контору. Так как направление у меня было больше научное, то пошла в институт. Меня туда сразу взяли, предложили 15 тысяч, на что я согласилась. Друзья мои смеялись, так как сами устроились в компании на зарплату где-то в 40-50 тысяч. Прошло несколько лет. В институте моем постоянно какая-то активность, мы получаем гранты, начальник подкидывает мне подработки и проекты, пишем статьи, участвуем в конференциях. Я уже получаю 80 тысяч. А вот мои друзья так и остались с той же зарплатой. В общем, удачно я тогда зашла.
- Взяли на испытательный срок паренька на позицию контент-менеджера. Опыта работы не было, но новичок показался быстрообучаемым. И вот первый его рабочий день, показываем место работы, знакомим с коллективом. Парень попросился сходить за водой в магазин, правда, почему-то взял рюкзак с собой. Развязка: с водичкой он так и не вернулся.
Выпускница вуза впервые пришла в школу в качестве не ученика, а учителя
- Родители у меня хорошие. Они сказали мне: «Следуй за своей мечтой!» Ну я и пошел учиться кино- и телепроизводству. Закончил учебу в январе прошлого года и не смог найти работу. Я крутился так и сяк, и вдруг меня осенило. Я спросил у друга, который работает журналистом, нет ли у него знакомого частного детектива, который мог бы взять меня в ученики. И оказалось, что единственный частный детектив, которого он знал, как раз искал помощника. Наверное, я никогда не стану миллионером на этой работе, но, по крайней мере, она мне реально нравится.
- Моя первая серьезная работа была за стойкой обслуживания клиентов в пункте проката автомобилей. Были и не особо приятные моменты, но зато я мог ездить на дорогих машинах. Плюс с тех пор я могу припарковать практически что угодно и где угодно. Это реально круто. А сейчас я работаю в сфере недвижимости.
А вот молодой повар на своем рабочем месте
- Я играл в метал-группе и очень хотел устроиться на работу. Постоянно пробовал, но ничего не получалось. Однажды я проходил мимо ресторана, ну и решил зайти туда и попросить бланк заявления. Заполнил его прямо на месте. Добираюсь домой, а на автоответчике уже ждет меня сообщение: «Вы начинаете во вторник».
Работаю несколько месяцев. Зарплата минимальная, но начальники и коллеги все хорошие. Однажды босс разоткровенничался и выдал: «Ты единственный человек, которого я нанял не по рекомендации других сотрудников. Знаешь, почему я тебя взял?» Спрашиваю: «Почему?» А босс такой: «Потому что у тебя хватило наглости войти сюда с ирокезом и заговорить со мной о работе».
- Взяли меня секретарем в крутую фирму. Я только после вуза, а вокруг все модные, в ресторан на бизнес-ланч ходят. А у меня с собой котлеты с гречкой. Только все ушли обедать, я их тихонько вытащила. Сижу, жую. И вдруг забегает шеф и вопит: «Наташа, ты почему с нами не пошла?» Я аж подпрыгиваю. Оказалось, что они во время обеда поздравляли в ресторане коллегу. Начальник по какому-то вопросу в свой кабинет вернулся и меня увидел. Он был уверен, что я со всеми за столом сижу — все равно именинник поляну накрывал. А я знала, но почему-то постеснялась.
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