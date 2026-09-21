22 путешественника, которые распробовали Азию на вкус и увезли оттуда светлые воспоминания

Пожалуй, любая из стран Азии умеет очаровывать путешественников буквально с первых минут. Из местных ресторанчиков доносятся непривычные ароматы, а внутри подают блюда, которые раньше многие видели только на фотографиях. Автовокзал в Таиланде легко спутать с рынком, а в Южной Корее могут предложить надеть ханбок. И конечно же, здесь везде есть свои маленькие радости — новые впечатления, дружелюбные люди и природа удивительной красоты.