22 путешественника, которые распробовали Азию на вкус и увезли оттуда светлые воспоминания
Пожалуй, любая из стран Азии умеет очаровывать путешественников буквально с первых минут. Из местных ресторанчиков доносятся непривычные ароматы, а внутри подают блюда, которые раньше многие видели только на фотографиях. Автовокзал в Таиланде легко спутать с рынком, а в Южной Корее могут предложить надеть ханбок. И конечно же, здесь везде есть свои маленькие радости — новые впечатления, дружелюбные люди и природа удивительной красоты.
- Забрели мы в Сеуле в закусочную. Муж наугад ткнул в строчку с иероглифами. Пожилой хозяин похлопал себя по лбу и сделал пальцами «рожки». Муж гордо кивнул: «Говядина, беру!» Приносят тарелку с темными кусочками, муж пробует, меняется в лице, а дедок хитро качает головой. У тех кусочков текстура оказалась совсем не как у говядины, а упругая, чутка резиновая. Это были улитки в остром соусе, местная закуска. А хозяин крутил рожки у лба не потому, что это бык. Он показывал усы улитки и предупреждал, что блюдо специфическое. В итоге мы все уплели за пять минут — это оказалось невероятно вкусно!
«Мы взяли самый дешевый тур на Пхукет, а потом поехали своим ходом на Самуи. И тут я увидела местный автовокзал...»
- В Пекине на блошином рынке приглянулась резная шкатулка. Торговец мялся, прятал глаза и упорно совал мне веер, но я уперлась и купила. Дома хвастаюсь дочке — она на 3-м курсе востоковедения. Та вглядывается в золотые иероглифы и фыркает: «Мам, поздравляю! Ты купила домик сверчка-чемпиона единоборств 1983 года». Тончайшая резьба, которой я так восхищалась, видимо, была еще и вентиляцией. Стало ясно, почему продавец так трепетно заворачивал мне этот трофей. Мы с дочкой долго хохотали. Теперь я храню в этой шкатулке золотые сережки и с важным видом рассказываю гостям, что в моем комоде живет настоящий чемпион восточных единоборств.
Я не поняла :"поздравляю! Ты купила домик сверчка-чемпиона единоборств"
- Мы попробовали сами сделать окрошку в Таиланде. Всем она очень понравилась (кроме тайцев, они офигели и не стали есть), и с тех пор в отпуске в ЮВА это наше любимое блюдо. В качестве основы мы брали разведенный минералкой греческий йогурт и добавляли немного васаби для остроты. В качестве салатной части были креветки, папайя, яйца, огурцы, стручки спаржевой фасоли резаные и тертая редька дайкон. Потом сбрызгивали это все лимонным соком. В обеденную жару — это песня просто. Сильно рекомендую. Все эти продукты продаются на ближайшем базаре или супермаркете.
"васаби для остроты. В качестве салатной части были креветки, папайя, яйца, огурцы, стручки спаржевой фасоли резаные и тертая редька дайкон"- и вы полдня резали, терли, сбрызгтвали, и перемешивали
«Да, это я ем во Вьетнаме пиццу»
- Приехал я в Сеуле и остановился на пару дней в приличной гостинице. Утром пошел по делам и оставил на столе 100 евро и одну местную купюру номиналом около 10 евро. Просто забыл эти деньги убрать. Рядом с ними были зарядка, часы и другая мелочь. Пришел в номер к вечеру, а денег уже нет. На ресепшен мне сообщили, что горничная приняла эти деньги за чаевые, но раз уж «я настаиваю», то завтра мне все вернет. Вообще-то здесь чаевые оставлять не полагается, а тут еще была почти полная стоимость моего номера.
Я так понимаю, частный случай. Там обычно оставить можно что угодно и оно не пропадёт.
- Поехали с мамой в Китай и отправились смотреть на знаменитую Стену. Гид рассказывал много интересного об этом сооружении и упоминал о его длине. Путешественники узнали, что еще никому за всю историю Стены не удалось ее пройти от начала и до конца. А моя мама мгновенно выдала: «Никому, кроме приемочной комиссии». Смеялись и туристы, и гид.
«На японских барахолках я частенько натыкаюсь на Чебурашку»
Ну, хоть кто-то сшил реально милого Чебурашку, а не хз что с ушами. 😊
Такого я бы даже купил. 🥰
- Остановилась я в сеульском хостеле. Выхожу как-то в лобби, смотрю — там смуглая девушка открыла огромный чемодан, вытаскивает оттуда свои шмотки и раскладывает их по периметру. Конечно, она всем мешает. И кто-то ей решил на это указать. Я появилась в лобби как раз в разгар их спора. Вокруг уже народ собрался, все смотрят, обсуждают. И тут я слышу, что кто-то поет: «А ну-ка, убери свой чемоданчик!» Я расхохоталась и мгновенно откликнулась: «А я не уберу свой чемоданчик!» Бразильянка и корейцы уставились на нас с непонимающим видом.
- Пришла я в субботу на выставку в Токио. Там собралась большая очередь за билетами, все подумали, что успеют сюда в последний момент, ну и притопали за день до закрытия этой выставки. Смотрю, ко мне идет какая-то пара. Они меня спрашивают: «Вы одна идете?» Говорю: «Да». А они мне: «Держите билетик, нам не понадобился». Ох, как же смотрела на меня очередь, когда я проходила в музей.
«В путешествии по Корее я встретила много непривычных продуктов. Взять хотя бы луковый чай в пакетиках. Даже не представляю, что там за вкус»
- В путешествии по Киото мы зашли в традиционный ресторан. Думаю: «Сейчас блесну знаниями перед мужем». В общем, я пять минут через онлайн-переводчик пыталась заказать фирменное блюдо. Официант меня слушал, потом с глубоким уважением отвесил поклон и по-английски выдал: «Понял. Вам зеленый час и два фирменных ролла с лососем. А по-японски вы пытались попросить что-то деревянное».
- Одна моя знакомая трудится в логистике. Однажды она работала с Китаем. Она ездила в эту страну и там пробовала куриные лапы. Сказала, что со специями это вполне себе вкусное блюдо. А еще в нем много коллагена. Его местные дамы для красоты едят, а ухажеры дарят такие лапки девушкам — это здесь считают красивым жестом.
«Из каждой поездки мы отправляем сами себе открытки, чтобы почувствовать послевкусие от отпуска. Открытка из Японии добиралась к нам домой полтора месяца»
- Поехали мы в аэропорт в Японии. Заранее вышли, успели на поезд. Но вскоре я поняла, что он едет не туда. Выходим, снова ждем на станции, и вдруг ко мне подходит местный дедушка с тремя стикерами. Он спрашивает у меня: «Аэропорт?» Киваю, а он мне показывает стикер с надписью «Кансаи», стрелочкой вперед и галочкой, а потом стикер «Вакаяма» со стрелкой вперед и крестиком. Подруга спросила, о чем это он, я ей пересказала. Обернулись, а того деда уже нет. Мы сели в поезд, а там по громкой связи говорят: «Наш поезд разделяется на две части. Четыре вагона идут до аэропорта, а остальные следуют обратно в Вакаяму». И тут до меня дошло, что пытался мне объяснить тот дедушка. Мы оказались в третьем вагоне и уехали в правильном направлении.
- Ездила я в Корею на на форум. Туда мы летели группой, а обратно уже добирались по одному. Ответственный за наш коллектив человек заказал мне билет на автобус до аэропорта. Я на него опоздала и купила билет сама до главного аэропорта Кореи. И только потом поняла, что у меня вылет из другого аэропорта, и я уже не успеваю на самолет. Тут расстроенную меня заметил кореец. Подошел и спросил, что стряслось. Я объясняю, что опоздала. Он уточнил, сколько стоит билет, и сказал немного подождать. Снял наличные и вручил мне деньги. А тут еще мама мне сумму на билет перевела. Я хотела деньги этому парню вернуть, а он отказался. Мы обменялись контактами в местном мессенджере, и он попросил написать из самолета и после возвращения домой. Сказал, что если я снова прилечу в Корею, могу ему написать, увидимся. Замечательная страна.
«В путешествии по Южной Корее я примерила ханбок. В нем можно было бесплатно заходить во все дворцы»
- Зашла я в Сеуле в магазин и хотела купить нектарины, а продавец мне говорит, что не надо — они плохие. Еще и контейнер открывает, чтобы я их потрогала. А нектарины мягкие, шикарные. Я говорю, что все замечательно, покупаю. Продавец удивленно на меня смотрит и вдруг сообщает, что хорошие нектарины должны быть жесткими. На всякий случай даже переспросил, беру или нет.
- Сняли мы с мужем в Корее домик в курортном районе. Возвращаюсь вечером с прогулки, а в моем бассейне плещется какая-то дама. Я тут же влетаю в домик в поисках мужа, дама бежит следом за мной, и вдруг я понимаю, что на кровати лежат чужие чемоданы! За спиной раздается: «Вы кто и что тут делаете?» В общем, я в темноте зашла не в тот домик, ведь они в этом районе все одинаковые. А калитка была не закрыта, потому что муж той девушки вышел в магазин. Так неловко было, но женщина оказалась очень понимающей и просто посмеялась. Мы подружились и потом даже вместе путешествовали.
«Гора Фудзияма в Японии»
- Купила я в Китае на барахолке шикарный шелковый халат. На нем были золотые иероглифы, которые, по словам продавца, складывались в надпись «небесная красота и гармония». Надела я его в отеле, спустилась на ресепшен, а там ко мне подошел местный гид. Он спросил у меня на ушко: «Вы зачем надели старую форму официанта?» В общем, у меня на спине красовался текст о том, что в этом ресторане лучшие креветки в городе.
- Наша дочка училась в Японии. Как-то раз мы с мужем поехали к ней. Дочка встретила нас в аэропорту и обратный путь купила билеты на поезд. Мы сели в пустой вагон и поняли, что три сиденья были маловаты. Муж спросил у дочери, можно ли ему сесть на другое свободное место. Дочка улыбнулась и, на мой взгляд, уместила в одной фразе суть местного менталитета: «Японцу никогда не придет в голову сесть на другое место, а контролеру не придет в голову сделать замечание, если ты все-таки так сделаешь».