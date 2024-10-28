20+ любопытных историй о Китае, которые погружают в местную культуру

Опытные путешественники и те, кто общался с китайцами, единодушны во мнении: Поднебесная — это поразительная страна. От традиционной кухни, которая может удивить даже опытных гурманов, до повседневных привычек и понятий о красоте.

Бонус в конце: расскажем о подарках, которые смогут уважить и растопить сердце почти любого китайца.

Юго-Западный Китай, Яншо

Живу в Китае уже долгое время, китайцы с ума сходят от нашей выпечки. Утром напекла воздушные мягкие пончики, понесла китайцам, с которыми работаю. Боже, столько комплиментов мне даже муж за 15 лет не говорил! Завтра напеку пирогов, а послезавтра — торт. Да, точно, большой и здоровый шоколадный торт! © Подслушано / Ideer

Водопад в Гуйчжоу

Мне было шесть, когда я увидела «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». После этого долгое время считала, что некоторые китайцы умеют летать. Я понимала, что актеры не умели, но их прототипы вполне могли. Я думала, что это особый навык, который развивается многие годы с самого детства. Могла убедить в этом любого одноклассника. © Подслушано / Ideer

Красоты Юньнаня

Мне на Хайнане бросилась в глаза любовь местных девушек к черным колготкам в 100 ден, которые они носили в жару. Включила в номере телевизор, попала на модно одетую телеведущую. Камера опускается ниже красного мини-платья. А там те же теплые черные колготки! © Маркони / ADME

Глубокие ключицы — признак красоты

В Китае популярны челленджи, связанные с ключицами. Девушки ставят на ключицу помаду или даже куриное яйцо. Зачем? Считается, что глубокая ключичная ямка — это признак красоты. Не зря в китайских новеллах часто встречается описание, что ворот ханьфу был распахнут и виднелись ключицы.

Мальчишки везде одинаковы

Работаю в крупной компании. Шефу постоянно китайцы привозят чай с выдержкой 20 лет по штуке баксов, а он не понимает ничего в нем. Каждый раз мило прошу новую коробку чая, а он и рад его сплавить. Зато мы с любимым ценители. По вечерам сидим и пьем пуэр с 20-летней выдержкой. © Подслушано / Ideer

«Лапша, переходящая мост» — известное блюдо Юньнаньской кухни и легенда о любви

Есть красивая легенда: ученый по фамилии Ян готовился к сдаче госэкзамена. Он читал книги в павильоне посреди озера, куда можно было попасть только по длинному мосту. Хотя жена всегда приносила ему обед, Ян всегда был так погружен в учебу, что часто забывал поесть. К тому времени, как он вспоминал, еда уже остывала, а его здоровье ухудшалось.

Жена стала приносить лапшу в глиняном горшке — и пища не успевала остыть. Благодаря заботе жены ученый поправился, сдал экзамены и стал выдающимся человеком. Ну а рецепт ушел в народ.

Простая деревенская жизнь

Приехал в Китай учить язык. Пошел я с такими же студентами в город. Завернули в какой-то темный проулок, вижу — пельменная. Туристов нет, внутри одни китайцы. Сижу, изучаю меню и тут ко мне подходит китаец с соседнего столика и говорит: «Ты тупой!» Я обиделся, а потом понял, что ослышался. Он мне сказал: «Ты крутой!» Он-то пообщаться с иностранцем хотел. В общем, неловко вышло. Ох уж эти непривычные уху звуки в китайском языке. © laoshi

«Путешествовал по Юго-Западному Китаю, мне сказали, у них тут матриархат»

Мы с дочками вышли из музея и присели на лавочку в скверике рядом. Следом выходят человек 40 китайцев и поочередно начинают к нам подсаживаться. Пока мы сообразили, что они с нами фотографируются, наши лица были запечатлены половиной делегации. Тогда мы решили ретироваться, и тут раздался возглас разочарования. © Ирина Т / ADME

Еда на новогоднем столе привлечет удачу в дом

Представьте, китайцы пригласили вас на Новый год. На столе будет рыба — признак благополучия. Не дай вам бог перевернуть рыбу: так вы по поверьям навлечете несчастье на весь дом, перевернув с ног на голову жизнь домочадцев. Поэтому рыбу съедают сверху, а низ остается лежать в тарелке.

Ревновать — значит «пить уксус»

В Китае есть много расхожих выражений, связанных с едой. Вот вы хотя бы раз в жизни ревновали? Если да, то китайцы скажут, что вы «пили уксус». А «разбрасывать собачий корм» — это о парочках, которые демонстрируют свои чувства перед «одинокими псами», то есть теми, кто не состоит в отношениях. Когда на 14 февраля влюбленные девушки публикуют в соцсетях свои фотографии с букетами и конфетами — это и есть пример «собачьего корма».

«Это Нинлан. Вы только посмотрите на этот головной убор! Я думаю, это значит, что она замужем»

В Китае, Хайнань. При входе в автобус надо сунуть в щель коробки для денег 3 юаня за проезд, стоит рядом кондуктор, но он деньги не берет и не разменивает. Заскакиваю в автобус последним и не нахожу мелких купюр, собираюсь выходить, но пожилой китаец кладет деньги за меня. Пока едем, нахожу в карманах 3 юаня, но тот не берет.

На следующей остановке заскакивает молодой китаец и так же, не найдя мелочи, выходит. Кладу за него, он удивленно заходит, весь автобус смеется, рассказывая, что я такой же. © Подслушано / Ideer

Культ белой кожи

Главный признак женской красоты — белизна кожи. Это похоже на настоящий культ. Даже выражение такое существует: «Белизна важнее красоты». Чтобы осветлить кожу, красавицы делают маски из лимона и огурца, нарезанных колечками. А еще питаются особыми «отбеливающими» продуктами, это молоко, миндаль и жемчужный порошок.

Рисовые поля

Посетили Шанхай. В нашей компании был обалденный типаж, скандинав чистейший. Два метра роста, голубоглазый блондин, просто белый медведь. Вот я кино воочию увидела, «чтобы сами собой в штабеля укладывались!» Но в этом случае это были китайские девчонки. © Мариша Колтунова / ADME

«В Китае проживает 56 национальностей»

Впервые в Китае. Помню, что рис — это «ми фань». Прихожу в кафе, гордо говорю: «Ми фань!» Мне дают гигантскую тарелку риса. Но хочется же курочки. Вижу на витрине курятину — тыкаю пальцем. Возвращаюсь гордый с «ми фанем» и курочкой. А жена смотрит с прищуром и говорит: «Ешь первый». А кура была с гарниром. Ну, я-то привык, что зеленый перец сладкий. Кусаю, и у меня слезы из ушей полились. Потом пришлось выпить тонну воды с активированным углем. Китайская кухня коварна. © laoshi

«Панда машет вам лапкой»

Бонус: что подарить китайцам?

Подарите китайским партнерам ящик груш и мандаринов. Китайцы очень любят созвучия, а груша созвучна со словом «польза», «выгода». А в слове мандарин есть иероглиф, который означает счастье, благополучие и удачу. Представьте, вы дарите целый ящик выгоды и счастья. Ну и деловые партнеры оценят, что вы разбираетесь в языке, что вызовет уважение.

Китайцы будут рады еде: шоколаду, меду, колбасе и домашнему варенью.

Они любят национальные платки, расписные шкатулки, картины, желтое золото.

Упаковка — лучше красная или золотая, что означает богатство.

Китайцы любят дарить подарки с оставленным ценником, мол, посмотрите, мы вас уважаем и потратились.