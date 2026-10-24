16 историй из Турции, пропитанных ароматом еще теплого симита и сладкого лукума

Кстати, зеленые попугаи были впервые обнаружены в Анкаре в 1975 году в Турции. Сегодня можно встретить этих птиц в крупных городах Турции, таких как Стамбул и Анкара. Что с ними произошло и почему они оказались в Турции, мы точно не знаем. Была байка, что, мол, они появились из-за того, что в городе перевернулась фура с этими попугаями. Вот они и разлетелись и стали тут обживаться.