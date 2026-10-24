16 историй из Турции, пропитанных ароматом еще теплого симита и сладкого лукума
Многие туристы открывают рты от некоторых особенностей жизни в Турции
Кстати, зеленые попугаи были впервые обнаружены в Анкаре в 1975 году в Турции. Сегодня можно встретить этих птиц в крупных городах Турции, таких как Стамбул и Анкара. Что с ними произошло и почему они оказались в Турции, мы точно не знаем. Была байка, что, мол, они появились из-за того, что в городе перевернулась фура с этими попугаями. Вот они и разлетелись и стали тут обживаться.
Зеленые сливы: Yeşil Erik — хит весны в Турции. Зеленые турецкие сливы едят почти в каждой среднестатистической семье, в каждом крупном и малом городе, в каждой деревне и от мала до велика: мамы, папы, бабушки, дети
- Приехав с ребенком (10 месяцев) в Турцию, я понял, насколько турки любят детей. Кассиры в магазине машут рукой и улыбаются ребенку. Продавец на улице подарила брелок, мужчина люлюкал с сыном и искал в карманах что дать, достал жвачку и протянул нам. Другая семья проходила мимо, когда мы с женой укачивали сына на пледе, заглянул к нему, потрогал за нос, умиляясь.
- Хотелось бы поделиться своими впечатлениями о Турции. Живем мы здесь с мужем почти год. Живем мы в деревеньке в Анталии, среди местных. Прилетела я в Анталию 17 декабря. Вырваться из зимы было прекрасно, вокруг солнышко и пальмы. Жизнь казалась чудесной. Восхищение проходит примерно через месяц — полтора. В январе становится холоднее и начинаются бесконечные дожди. Отопления в домах нет, как и горячей воды. Но мы поставили бойлер и запаслись грелками, помогало мало. Все отсырело, ничего не сохло и было противно.
Помыться было тем еще приключением, температура в ванной, как в деревенском туалете зимой. Все это продолжалось с января по апрель. На улице температура днем доходила до 20+ градусов, но эта сырость в квартире просто вымораживала. И да, я ходила в шапке зимой. Потому что от сырости даже в +10 уже холодно. Кошек тьма тьмущая и все их кормят. Так как мы живем на 1 этаже и даже имеем балкон, то местные кошки столуются и у нас. Мы им корм покупаем даже. Есть особо наглые, они пережидают жару у нас дома. Знакомьтесь.
- У меня дед в Турции 9 лет работал, так по-турецки свободно говорил. Потом, спустя годы, отдыхали с нами мелкими уже в качестве туристов. Зашли в пиццерию, дед стал делать заказ на свободном турецком. Официант убежал в восторге, а вернулся с хозяином заведения. Они с дедом чего-то долго обсуждали, в итоге оказалось, что раньше они жили в одном городе и были чуть ли не соседями. Накормили от пуза бесплатно, еще и с собой завернули. Еще помню, как дед ремень покупал. Подходит продавец и говорит: «Этот стоит 200 долларов». А дед ему по-турецки: «А чего так дорого?» Тот сразу изменился в лице и говорит уже на своем, мол для вас 30. Еще и бабушке какой-то сувенир подарил.
- Вот завтрак, который предлагают у нас в Аланье. В популярном месте на реке Димчай, где есть наверное штук 20 хороших рестиков совмещенных с зоной отдыха. Стоимость завтрака 55 лир, минимум можно взять два. Итого на фото стоимость 110 лир, это тысяча рублей. Плюс еще будет огромный двухэтажный чайник со свечой, чтобы не остывало. И самый главный плюс — бесплатный трансфер от дома и назад.
Забавные ситуации могут случится где угодно, в Турции тоже
Наткнутся на остатки древнего города, прогуливаясь — это вполне возможно вариант развития событий в Турции. Например, в Стамбуле есть сооружение, которое непрерывно достраивалось в эпохи Византии, Восточной Римской империи, Османской империи и Республики. Это историческое здание, которому уже 1 600 лет и которое стало свидетелем четырех эпох.
Гуляя по Стамбулу, не споткнитесь об Константинополь. Это арки древнего водопровода
- Турция: в отеле есть магазин сумок. Я туда постоянно заходила. И вот однажды продавец меня вызывает и говорит, что у них пропали деньги. Я такая: «А у вас здесь камер нет?» Говорит, нет. Я такая, мол, если что, я ничего не трогала тут. И вдруг он выдает: «Если ты говоришь, что не брала, значит, все нормально».
- Дело было в 2018 году. Так вышло, что ехать в отпуск в Турцию мне пришлось одному. Приехал я в отель, пошел на обед и тут выяснилось, что турки пьют чай без молока. А я башкир. Поспрашивал старожилов, мне посоветовали сходить в местный супермаркет и просто купить тетрапакет. Сказано — сделано. На следующий день взял с собой на обед бутылочку с молоком. Взял пару стаканов чаю, забелил молоком, сижу наслаждаюсь. Идет мимо парень (казах):
— Мужик, это у тебя чай с молоком?
— Да. Молоко в магазине купил. Садись, угощу.
Сидим наслаждаемся. Идет мужик в возрасте. Тоже казах:
— Жегеттер (парни), вы чай с молоком пьете?
— Авзый (уважительное обращение к старшему), садись с нами!
Сидим наслаждаемся. Идут три парня. Татары:
— Ааа...
— Парни, садитесь к нам. Я пока в номер за молоком схожу.
Турки на нас смотрели, как на диво: странные туристы на курорте чай с молоком пьют.
- Родители рванули на неделю в Турцию. И вот они «посвежевшие и отдохнувшие» ждут в аэропорту вылета домой. Начинается посадка, папа подходит к стойке, дает паспорт и посадочный талон. Турок за стойкой, открыв паспорт, начинает пристально смотреть на папу, попросил снять кепку. После продолжительной игры в гляделки, он ставит штамп и желает приятного полета. Тут к стойке подходит мама, дает все тоже самое. Открыв паспорт, мужик сообщает маме, что паспорт не ее. Мама выхватывает паспорт и начинает хохотать на весь аэропорт. Мужик за стойкой в растерянности. Уж не знаю как, но родители как-то случайно обменялись паспортами. И самое главное, что папу пустили.
Общительность местных жителей просто зашкаливает
Турки, вполне возможно, одни и самых общительных среди национальностей. У них нет такого социального дистанцирования, как, например, у жителей Финляндии. И личные границы их тоже не так уж и волнуют. Но они всегда готовы помочь, подсказать, где и что лучше купить или рассказать вам о себе любимом.
Турки готовы общаться с кем угодно. А с котейками — в первую очередь. Особенно, если тебе есть, что ему показать
- Стамбул. Ехали в автобусе. На остановке подошел дедушка, 75-80 лет, и попросил водителя подождать бабушку. Сказал так мило: «Подожди, пожалуйста, сейчас придет Бенин Биртанем (Моя Единственная)». И мы ждали всем автобусом бабушку, тоже лет 75-80. Она зашла, он с такой гордостью ее усаживал, так это было красиво.
- Жизнь в Турции — интересная вещь. Пока шла на пилатес, меня догнала незнакомая женщина и рассказала о том, что идет на рынок и что собирается там купить, что на ней надето и чем она будет заниматься после рынка. Узнала, где я живу, арендуем ли квартиру, сколько стоит аренда и сколько у нас комнат. До возраста, детей и прочего не дошли, я ушла в другую сторону. Уровень социализации — 100 из 10.
Ох, уже эти хитрые турки. Они всегда готовы помочь, но по-своему
Расскажите, а вы бывали в Турции? А в каких городах? Что из местного быта вас зацепило больше всего? И, конечно же, делится фото ваших чудесных путешествий.
Стамбульский метрополитен заменил рекламу на видео с кошками. Милота же
- У меня был целый день, когда можно погулять и поглазеть Стамбул. Приехал, зарегистрировался, мне дали такой ключ с огромной гирькой, чтобы не потерял. Вышел, смотрю, на перекрестке такой колоритный дед, как старик Хоттабыч в точности, с седой бородой, продает жареные каштаны, и жарит их на жаровне. Подскочил я к нему, купил кулек, посолил, иду, жую горячие каштаны, глазею.
Погулял еще, и вдруг смекаю, что я не знаю, как идти в гостиницу. При этом мне на ресепшене дали визитку и я ее машинально сунул в рюкзак, а рюкзак решил с собой не брать и оставил в гостинице. Из всех ориентиров только ключ с гирей на брелоке. Все. Подхожу к очередному кафе, там смотрят футбольный матч и горланят. Робко так спрашиваю парня по-английски: «Говоришь ли ты по-английски? Я потерялся. Вот.» Этот парень что-то громко говорит по-турецки, меня обступают такие рослые работяги и начинается разговор: «Дом такой, трехэтажный, гостиница. Там еще перекресток был. Недалеко еще трамвайчик такой ходил. Номер маршрута не знаю». Достаю ключ с гирькой и показываю. Вот. Турки собирают консилиум. Говорю:
— Там еще мужик был, и дерево рядом, каштаны продавал. Такой с бородой. С белой. Как Хоттабыч.
— Да, это же Мехмет-ага!
Турки взревели от восторга, что квест разгадан! Быстренько добрались до того места, где был продавец каштанов, его уже не было а вот гостиница была. Пожал я всем руки, похлопали друг друга по плечам, турки отправились дальше отмечать победу своей команды, а я в гостиницу, счастливый, что спасся.
- Приехал я опыта набираться в турецкий филиал компании, в которой тогда работал. Встретил меня директор филиала, зовут Джошкун. Из аэропорта поехали на его машине — Вольво С80. Довез меня до гостиницы и попрощался. На следующий день он с утра забрал меня из отеля, отвез на филиал фирмы, площадку, потом в офис, вечером вместе поужинали перед тем как разойтись по домам. Джошкун был какой-то помятый, но я не обратил на это внимание — человека видел второй раз в жизни.
На четвертый день мы поехали с Джошкуном куда-то в пригород на производственную площадку — смотреть, как работают подрядчики. Джошкун спрашивает:
— Машина нравиться?
— Да, хорошая. Давно купил?
— Вот всем машина нравиться, а моей жене — нет.
— Почему? Вместе выбирали?
— Ай, вай. Слушай, копили с ней деньги на ипотеку — хотели купить квартиру отдельно от моих родителей, хотя у них большой дом. И вот однажды утром я пошел и купил на все деньги эту машину.
— А жена что?
— Домой не пускает. Пятый день сплю там.
— Где?
— На заднем сиденье.
- Отдыхала в Турции. На пляже познакомилась с турком: весь в золоте, важный такой. Оказалось — бизнесмен. Начал ухаживать, а я в восторге, все оборачиваются. В день вылета зовет на встречу и вручает пакет: «Сюрприз». В предвкушении открываю в отеле и хохочу на весь этаж. Внутри были носочки, колготки и нижнее белье. Одна из работниц отеля потом объяснила: он на базаре этим всем и торгует. Вот почему все на нас пялились на улице. А по внешнему виду ни за что бы не сказала.
А вот еще подборка снимков Турции от тех, кто живет там весь год, — с ароматом гранатового сока и пахлавы.