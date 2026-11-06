23 истории о папах, за чьей колючей щетиной скрывается безграничный запас любви и заботы

А потом будет кто-то возмущаться, что женщины от мужчин много требуют)

А тут папа науськивает)

А если серьёзно, то папа мог прямо сказать, что жить вместе, не имея работу это значит жить на средства другого человека. Готов ли к этому парень, согласен ли? А она сама понимает, что за нее в таком случае платит не отец, а парень? И что девушке, которая еще даже не работает, рановато с кем-то съезжаться?