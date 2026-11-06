А потом будет кто-то возмущаться, что женщины от мужчин много требуют)
А тут папа науськивает)
А если серьёзно, то папа мог прямо сказать, что жить вместе, не имея работу это значит жить на средства другого человека. Готов ли к этому парень, согласен ли? А она сама понимает, что за нее в таком случае платит не отец, а парень? И что девушке, которая еще даже не работает, рановато с кем-то съезжаться?
23 истории о папах, за чьей колючей щетиной скрывается безграничный запас любви и заботы
Папы проявляют свою любовь к детям не так, как мамы: без лишних сантиментов. Они говорят о своей любви поступками: заплел дочери косички, помог сыну с уроками, взял на себя заботу о малышах, чтобы жена отдохнула или смогла заниматься тем, что ей по душе. Да и просто извинился сразу, когда повел себя неразумно. А в бонусе я расскажу, как проявлялись забота и любовь моего папы — и как я оценила это спустя годы.
- Помню, студенткой я решила жить с парнем, о чем гордо сообщила родителям. Те ошалели и вначале просто молчали. А парень для меня был лучше всех, приехал откуда-то издалека, снимал квартиру, учился и работал. Покорил меня. В общем, пакую я вещички во взрослую жизнь и понимаю, что впереди зима, а у меня нет зимних сапожек. Иду к папе и прошу на них деньги. Папа вздыхает глубоко 3 раза и говорит, теперь, дочь, за тебя несет ответственность другой мужчина. И тут я поняла, что хоть парень и мой и лучший, а вот просить у него не смогу. Я с ним серьезно поговорила об этом, мол, давай подождем с житьем, я встану на ноги, смогу сама себя обеспечивать, тогда и съедемся. От него не прозвучали слова «мы справимся». Мне показалось, что он как будто и не предполагал, что будет на меня тратиться, просто съехаться хотел. И, услышав меня, как-то даже с облегчением выдохнул. По какой-то инерции мы еще встречались, но недолго, и, конечно, не съехались. Спасибо, папа!
А потом будет кто-то возмущаться, что женщины от мужчин много требуют)
- У меня сегодня день рождения. Дочка предложила идеальный план празднования: едем в торговый центр, я ей все покупаю. Она счастлива. Я счастлив, что она счастлива. По-моему, меня очень грамотно провели.
«Папа заснул рядом со своим новым котенком, Каспером»
- Сижу в кафе. Напротив женщина завтракает одна. Через минут 20 приходит ее супруг с двумя детьми. Один — грудничок, месяцев 4, второй — мальчик лет 5-ти. Так этот мужчина просто садится и берет на руки грудничка, рядом садится их сын. И — внимание! Он ее не торопит! Не передает ей на руки малышей! Не сажает их рядом с ней! Просто разговаривает с ней, параллельно развлекая детей. Потом она попросила что-то еще принести, и он взял двоих детей и пошел за этой едой. Вот это счастливая женщина!
- Приехал папа. Ему уже 76 лет. Вместо экскурсий по столице ходит со мной на сделки (я риелтор). Ждет во дворе. Не отпускает работать, пока я не скажу полный адрес. В прошлый раз не выдержал, поднялся в квартиру. Зашел весь такой суровый, в черных очках. Молча огляделся, убедился, что я в порядке, кивнул и вышел. Собственница спрашивает: «А кто это?» А я смеюсь: «Телохранитель». Сегодня вот снова приехали. Просила его не подниматься и клиентов мне не смущать. Вышла через 1,5 часа. Он сидит в окружении девяти старушек, читает. Я подхожу, старушки на меня подозрительно смотрят. Я: «Привет, девчонки, мальчика у вас заберу?» Смеются: «А зачем он вам?» А я: «Не подумайте ничего плохого: он мне папа».
- Сыну уже тридцатник. Всегда старался быть хорошим отцом, но получалось не всегда. Помню, раз с утра наорал на пацана. Ему было лет 10. Причину уже не помню. А он собрался и ушел в школу. А мне так неприятно стало. И так сыну непросто, а тут еще батя... В общем, мне уже на работу надо было идти, а я — бегом в школу. Купил по дороге какой-то сникерс. Пока ждал звонка, на душе было несладко. И вот наконец выходит мой сынок из класса. Увидел меня:
— Ты че, пап?
— Я тебе шоколадку принес.
И сую ему этот сникерс. Он, конечно, прифигел. Но ладно, берет. А меня тут уже прорвало. Я стал бормотать извинения и разревелся. Сын еще больше обалдел. Ну прикиньте, одноклассники выходят из класса, а тут его батя ревет. Я отвернулся к стенке, чтобы не смущать, а сын меня успокаивал. Потом обнял его и погнал на работу. На работе за опоздание отчитали, но главное, что с сыном помирился. А недавно едем с ним вместе, и тут уже он высказался мне на повышенных тонах. А потом понял это: «Ой, бать, извини». Тут я понял, что нормально сына воспитал.
- В детстве уроки обычно мне помогала делать мама — она была отличницей в отличие от папы. Но как-то мне нужно было подготовиться к контрольной по истории, мама задерживалась на работе. Я попросил помочь папу. Придя, мама увидела, как мы с папой сидим на кухне и сочиняем рэп по теме, которая вынесена на контрольную. Запоминать таким способом было гораздо веселее и проще. Написал ее на «5» и до сих пор, если нужно что-то запомнить, пользуюсь этим приемом. Папа всегда был изобретательным.
- Когда мне было 11 лет, папа отвел нас с братом в парикмахерскую. До этого у нас были нелепые стрижки в стиле «Битлз», которых мы, мальчишки, очень стеснялись перед сверстниками. Раньше мы с папой туда не ходили, он был все время на работе. И когда пришло время выбрать стрижку, он сказал: «Решайте сами». Вот мы и постриглись коротко. Когда вернулись домой, мама возмутилась, мол, раньше мы лучше выглядели. А он ответил: «А теперь они выглядят так, как хотят». Этот день повлиял на мою самооценку и помог мне понять, чем я хочу заниматься на самом деле.
«На берегу поставили крепкий плот. Дети в восторге, один мальчишка на него забрался. Мимо шли папа и дочка. Дочь заинтересовалась плотом. Папа свернул к пруду. Объяснил дочери, как управлять плотом. Все трое счастливы»
- Была я маленькая. У папы был день рождения, а подписывать открытки я не умела. Попросила папу. В итоге, мы сидели на кухне, он мне диктовал слова. В конце я дописала и подарила ему. А папа потом так удивился, сказал, что неожиданно.
- Сегодня ехала в метро. Наблюдала картину: папа и три девочки где-то семи, шести и пяти лет. Двое девочек сидят рядом, одна, старшая, — у него на руках. Папа погладил ее по голове. А у девочки растрепалась незатейливая прическа-хвостик с большим количеством заколочек. Тогда мужчина снял все заколки, распустил хвостик, достал расческу, причесал, сделал аккуратный хвостик, прицепил все заколки. То же самое он проделал и со средней — аккуратно расплел, причесал, заплел. И не просто, чтобы волосы не лезли в глаза, а чтобы красиво было. И так это все спокойно, вкрадчиво, с любовью, искренне. Смотрела на эту картину завороженно, наверное, даже улыбалась, и подумала: «А ведь бывает же....» Возможно, это повседневность, но она меня тронула и зарядила позитивом.
- Папа приехал из Москвы. Ночь, встретили, стоим, ждем такси. Он открывает большую коробку, а там кукла с меня ростом, которая идет, когда ее за руку ведешь! Она до 14 лет со мной была. Это лучшее воспоминание из детства.
«Мы купили участок, окруженный лесом. Утром возле нашей палатки гуляли олени и койоты. Лучший день рождения в жизни, тем более, что я рядом с семьей»
- Чтобы мама могла продолжить свою карьеру, отец остался дома. Он делал все: воспитывал детей, помогал нам с домашними заданиями, заплетал мне волосы, собирал всю мебель в доме, учил нас пользоваться инструментами, делал праздничные украшения, готовил, убирал. Я так благодарна своему отцу за то, что он оставался дома. У нас с братом всегда был кто-то, кто встречал нас после школы и выслушивал рассказы о нашем дне. Поразительно, на что он был готов пойти, чтобы мы чувствовали себя хорошо и могли развиваться. И все это, несмотря на постоянные упреки со стороны всех, включая наших родственников, за то, что папа сидит дома, пока мама работает.
- Вспомнилось. Мне наверное было года 3-4, мы ездили на дачу на электричке, а от станции до дачи нужно было идти еще 2-3 км пешком. И папа всегда сажал меня на плечи, я бралась руками за его уши, оттопыривая их, и гордо смотрела на всех с такой огромной высоты. Очень по нему скучаю.
«Нашей с мужем дочке уже семь, но она все еще любит вот так гулять с ним»
- Мне 25, а папе — 59. А он все еще видит во мне маленькую девочку. Помню, я как-то на выходных пришла к родителям в гости, уставшая и расстроенная. Мама и папа сразу поняли это, попытались меня развеселить. Они приготовили мне любимые блюда: котлеты с пюре и торт с чаем. А потом папа попросил у соседа санки и сказал, что мы идем кататься. На пару часов я забыла обо всех своих проблемах. Это было так весело и незабываемо, что я как будто снова стала ребенком. В эти моменты я поняла, что возраст не имеет значения, когда папа видит во мне свою маленькую девочку.
- Батя на пенсии стал пропадать в гараже с утра до ночи. Мама позвонила в слезах: «Тайны какие-то, телефон прячет!» Я поехала выяснять, в чем дело. Подхожу тихо к гаражу, свет горит. Заглядываю в приоткрытую дверь, а там посреди верстака стоял огромный, двухэтажный деревянный кукольный домик с резными балкончиками и крошечными окошками. А мой строгий батя в фартуке сидел и пинцетом аккуратно приклеивал кружевные занавесочки к игрушечному окну. Рядом на телефоне, который он «прятал», на паузе стояло видео из интернета об изготовлении игрушечной мебели. Я от восторга ахнула, а папа вздрогнул, резко закрыл домик тряпкой и буркнул смущенно: «Ты чего подкрадываешься? Матери только ни слова, она сразу проболтается, я ее знаю. А я хочу сюрприз Юлечке на 7 лет сделать. Она в магазине такой увидела, глаза загорелись, а ценник там бешеный, да и пластик один хлипкий. Вот я и решил сам из фанеры собрать... Три ночи только эту винтовую лестницу выпиливал!» Я подошла, обняла его за широкие плечи, а он только добавил: «Ладно, раз уж ты здесь, помоги обои в спальню наклеить, у меня пальцы не пролезают».
Папа может... показать в аэропорту первый в жизни самолет
- Помню, когда я была маленькой, чтобы не вертелась и засыпала спокойно, папа укладывал меня, заправлял одеяло под матрас с трех сторон. Я была письмом. Он рассказывал мне «текст письма» и называл город, в который я отправляюсь. Конверт нельзя было распаковывать, иначе письмо не дойдет. Я тихо лежала, не шевелилась (такая ответственность!) и легко засыпала. А еще, чтобы я хорошо поела, папа говорил, что нужно спасти медвежонка или зайку на дне тарелки. Тарелочек с картинками животных было три, и я не знала, кого спасаю. Было очень интересно!
- Свекровь, когда муж дома, еще помалкивает, а тут его не было, уехал в командировку на неделю. А она в гости забежала внучку проведать, глянула на полки и прямо разошлась: «Да из тебя хозяйка никакая, вон сколько пыли лежит! И хоть бы борщ приготовила, как сына не послушаю, вечно готовую еду заказываете». Она думала, что я-то одна. А тут вдруг выходит из гостиной мой батя — он пришел ко мне карниз вешать. Подошел к ней, посмотрел в упор и очень спокойно выдал: «Тамара Васильевна, моя дочь выходила замуж, а не нанималась прислугой. Если вашему сыну не нравится борщ или пыль — у него две руки, пусть помогает жене. А будете расстраивать мою девочку — я ее прямо сейчас соберу и заберу домой». Свекровь аж поперхнулась заготовленной фразой, губы поджала и впервые не нашлась, что ответить. Через полчаса она молча вымыла за собой кружку, тихо попрощалась и ушла. А батя подмигнул мне и сказал: «Не вешай нос, Катенька. А теперь держи уровень, карниз равнять будем».
- У нас с женой долго не было ребенка. 9 марта 2024 мы идем из магазина. Ко мне подбегает девочка, лет 3-4, поднимает на меня глаза и говорит: «Папа?» Я вздыхаю, и мы идем дальше. 10 марта жена сдает тест — и мы в восторге, он положительный!!!
Бонус от автора
- Мой папа учил нас с братом играть в разные игры. Когда мы совсем маленькими были, мы играли на улице в городки. Постарше — шахматы, лото, шашки, нарды. Причем нарды он вырезал и склеивал сам и фишки к ним делал. Половину из них красил в зеленый цвет — мамин любимый — половину оставлял белыми. Когда отключали свет, мы при свете свечи строили колодцы из спичек. Я уже и успела подзабыть об этом, но этим летом вместе с сыном мы поехали к родителям в гости на 4 дня. По вечерам до поздней ночи играли в игры. И это было увлекательно! Папа делал это со всякими прибаутками, притворно обижался, когда проигрывал, посмеивался «деду и шагу ступить не дают». Ему уже нездоровится, но он держится, никогда не жалуется, а все скрывает за доброй улыбкой. В эти вечера он прямо открылся мне с новой стороны — я-то не играла с ним аж с самого детства. Люблю его очень.
Не только папы и мамы, но и другие близкие и даже незнакомцы могут согреть своей добротой и радушием. Вот как раз истории об этом: