17 радушных хозяев, которые для гостей достанут все — даже заветный сервиз из серванта

У нас издавна принято радушно встречать гостей — хлебом-солью, потчевать самыми отменными кушаньями и не скупиться на заботу. Но некоторые хозяева так принимают своих гостей, что хоть на месяц оставайся: готовят специальные блюда под их запросы, украшают так, что получается не стол, а загляденье, а, главное, ждут с распростертыми объятиями — так, как это умеют только родители и бабули.