Понятно, тетка не родная, но надо же додуматься, ведь дети двоюродные братья и сестры, ближайшая родня.
17 радушных хозяев, которые для гостей достанут все — даже заветный сервиз из серванта
У нас издавна принято радушно встречать гостей — хлебом-солью, потчевать самыми отменными кушаньями и не скупиться на заботу. Но некоторые хозяева так принимают своих гостей, что хоть на месяц оставайся: готовят специальные блюда под их запросы, украшают так, что получается не стол, а загляденье, а, главное, ждут с распростертыми объятиями — так, как это умеют только родители и бабули.
- Приехала в июле к родителям со своим сыном на недельку, у них дом за городом, у ребенка бассейн и прочие радости жизни. Папа спрашивает потом, мол, когда вы уезжать планируете — он не выгонял, просто решил подкрасить мне пластиковую деталь на машине и хотел узнать, сколько времени у него есть. Я полушутя говорю, что вот заправишь меня, тогда и уеду. Папа мгновенно: «Тогда я тебя никогда заправлять не буду, все, вы остаетесь».
- Бабушка могла полдня готовить праздничный стол: салаты, мясо, пироги, нарезки. Гости приходили и начинали:
— Ой, зачем столько всего!
Бабушка улыбалась:
— Кушайте, кушайте.
А потом шла на кухню и тихо говорила:
— Зачем столько... А лопают, как будто три дня искали этот дом.
К слову, моя ба филигранно готовила, много и безумно вкусно. В нашем доме всегда были гости, моя бабушка их собирала и от всей души кормила! Она обожала, когда гости ели и сметали все! Так и задумывалось.
- Я всегда готова накормить друзей своих детей, когда те приходят в гости. И вот почему. Как-то, когда мне было 10 лет, я играла со своими двоюродными братьями и сестрами на даче. И тут их мать, моя тетя, зовет их есть арбуз, а мне говорит: «Сейчас, подожди, они покушают и выйдут». Ну я села у забора и ждала... И тут идет наша соседка баба Люба и спрашивает, мол, ты что сидишь. Ну я все и рассказала. Так она меня завела к себе, накормила пирогом с яблоками, нарезала арбуз, ну и пошла к моей бабушке и рассказала, какая у нее «потрясающая» сноха — моя тетка. При этом моя мама всегда кормила ее детей, хотя работала одна и тянула все на себе.
«Утром друг зашел в магазин винила и расстроился, что у него не хватает денег на пластинку его любимой группы. Я втайне купила ее, вечером он приехал ко мне в гости, и я попросила его принести мне йогурт из холодильника»
- В Дагестане каждый раз заранее предупреждали, что придем в гости и что не едим животную пищу. И нас там весьма удивили. Куда бы мы ни приходили, для нас специально накрывали веганский стол. Не просто поставили пару овощей, чтобы мы не остались голодными, а реально готовили вкуснейшую еду, старались нас накормить от души. И самое приятное, что хозяева спокойно садились рядом и вместе с нами ели эту еду. Без лишних вопросов, без попыток переубедить, без «ну попробуй хотя бы кусочек». Просто приняли наш выбор и сделали все, чтобы нам было комфортно. Вот это, наверное, и есть настоящее гостеприимство. К слову, мы приехали сюда автостопом практически без денег, а получили гораздо больше, чем могли ожидать: еду, крышу над головой, помощь, общение и ощущение, что тебе здесь рады.
А может ваше ощущение, что вам рады, не совпадало с реальностью.. Как вариант. Я тоже приняла бы таких гостей, но что я, о них подумаю, отдельная песня )
- Где-то по дороге к дедушке в гости выронила из кармана свернутую и мятую купюру в 5 тысяч. Расстроилась, конечно, рассказала ему, какая растяпа, мы посмеялись. Собираюсь домой, он подходит, протягивает идеально гладкую хрустящую купюру и говорит: «Настюш, не расстраивайся, я нашел ее».
- Случилось это во времена моей студенческой молодости. Я возвратилась домой глубокой зимней ночью после недельного отсутствия — уставшая, голодная и сонная. Добиралась домой 3 часа в самолете и затем восемь — в маршрутке. Перед приездом я просила всех домашних не беспокоиться и не подниматься ради меня ночью, но разве любящую бабушку это остановит? Встретила меня у порога и тут же пошла разогревать приготовленный к моему возвращению суп. Говорит: «Твой любимый, грибной, из тех грибов, что собирали и замораживали летом. Специально их хранила!» Мне сразу так стало тепло и приятно! Сажусь, начинаю есть суп. Ем его, и вот он странный какой-то. Хвоинки какие-то попадаются, ошметки непонятные. Съедаю полтарелки и все-таки решаю спросить, чистились ли грибы. Бабушка удивленно отвечает, что, конечно, она их чистила! Даже очистки выкинула, это она хорошо помнит. Снова смотрим в суп. Явно что-то не то. И тут у бабушки расширяются глаза: «Ой, кажется, я не тот пакет выкинула...» В общем, до сих пор я с теплотой на душе вспоминаю эту заботу и со смехом — суп с грибными очистками.
Настоящее гостеприимство — это когда кот хозяев спит с тобой
- Моя подруга, с которой мы были знакомы 3 года еще со времен моего студенчества, пригласила меня к себе домой. Мы поужинали, прекрасно пообщались. После замечательного вечера, проведенного за едой и в блюз-джазовом клубе, мы вернулись в ее жилье. И вот сюрприз. Никакой мебели! Абсолютно никакой! Ни стула, ни кровати, ни стола. Телевизор и компьютер стояли на полу! В кухне и ванной были встроенные шкафы, и это все! Я спала на матрасе под одеялом и подушкой, мы смотрели телевизор, сидя на квадратных плоских подушках босиком. Все книги были расставлены рядами вдоль стен, документы лежали возле компьютера в пластиковой коробке для файлов. Все было аккуратно и чисто, но никакой мебели! Ламп тоже не было, только розетки и вилки. Вся ее одежда висела в шкафу, обувь стояла у входной двери. На стенах ничего не висело, ни картин, ни декора. Из наших разговоров я узнала, что благодаря своей простой жизни она начала копить деньги! У нее были свободные средства на путешествия, и ей нравилось не возиться с лишними вещами.
- Приехала к подруге в гости, засиделись допоздна, и она уговорила меня остаться ночевать. Ночью просыпаюсь от ощущения, что кто-то забрался ко мне под одеяло. Спросонья чуть не закричала, а потом услышала тихое: «Мам, мне холодно». Я замерла и несколько секунд не понимала, что происходит. Тут в комнату заглянула подруга и, увидев нас, расхохоталась: «Миша у нас во сне ходит. Обычно приходит к нам». Мальчик даже не проснулся, обнял меня покрепче и засопел. Утром подруга извинялась, а я только смеялась.
Это не смешно. К сожалению это заболевание,и маме надо вести ребенка к врачу.
- Каждую неделю я приезжаю в гости в деревню к своей старенькой бабушке с продуктами и кормом для ее котика. Летом двери в ее домик распахнуты настежь, чтобы воздух и кот могли циркулировать туда-сюда. Бабуля уже плохо слышит, поэтому, еще находясь на крыльце, я громко кричу: «Бабуля, привет!» Когда я прихожу, она обычно сидит за столом у окна с газетой, смотрит в эту газету или в телевизор. Увидев меня, бабуля улыбается, встает с места, делает маленькие неуверенные шажочки навстречу и обнимает. Потом начинает суетиться и предлагает мне посидеть, перекусить, перечисляет все, что имеется в ее холодильнике. Иногда, когда у меня с собой что-то горячее, например, суп или, наоборот, слегка подтаявшее за время пути мороженое, я усаживаюсь с ней за этот самый стол и мы съедаем вкусняшку. Отдаю ей продукты, кормлю котика и убегаю в огород, где всегда много дел. Я стараюсь радоваться каждому хорошему дню, когда бабуля в настроении, бодра и шутит. Иногда она рассказывает о своей молодости, о том, как жила на крайнем севере, как работала воспитателем в садике. Конечно, бывают и плохие дни. И она может сказать что-то неприятное, или в сердцах махнуть на меня рукой. Но я все равно буду приезжать к ней. И радоваться каждый раз, когда застаю ее на любимом месте у окна...
- Оставили нам как-то внуков погостить. Гуляли, играли, убирали снег, нагребли гору снега. Потом еще снегу добавило. А я еще снегу погреб, кучу повыше и поровнее сделал, чтобы горка получилась. Пошли погулять, внучка на лыжах с горки катается, внук на «бублике». Звонок. Жена отвечает. Поговорила по телефону и говорит внукам:
— Сейчас родители приедут!
На что внук отвечает:
— А зачем?
- Как-то в начале семейной жизни поехали с мужем в гости к свекрови. Та постаралась на славу: и пирожков моих любимых с картошкой и грибами напекла, а мужу отдельно — c рисом и печенью, и курицу запекла с овощами. А муж был не в духе: то одну колкость мне отвесит, то другую. В какой-то момент ляпнул: «Смотри, какая мама хозяйка: и порядок, и вкусно. Не то что ты!» Мне обидно стало, свекровь молодец, спору нет, но она уже на пенсии, а я работаю. В общем, развернулась и ушла. А свекровь меня уже на пороге догнала, еще теплых пирожков в тряпочке дала с собой и молча обняла. Приехала я домой, поставила чайник, разворачиваю тряпочку, а там под пирожками записка: «Не переживай, все наладится». А через пару часов и муж приехал домой — как шелковый. И что удивительно: с тех пор ни разу грубого слова в мой адрес не сказал. Спустя годы я полюбопытствовала у свекрови, не сказала ли она чего в мое отсутствие. И она призналась: «А я сказала ему, что хорошую жену ценить надо. Я в свое время натерпелась от его отца, все молчала. А ты не молчи. И сказала, что будет обижать тебя, — сведу тебя с его двоюродным братом, потом сам бы еще локти кусал. Видать, призадумался».
Девушка приехала навестить маму, а у той дома дикий зверюга
У меня одно время жил сиамский кот.
Взял я его таким же котенком, как на фото.
Приехал ко мне в гости один друг и сказал:
- Я боюсь его!
Видать, и правда, зверюга был!
- Мы знакомы с соседкой всего полчаса, а она уже позвала нас в гости. И мы с сыном пошли. Прямо в тапочках спустились на пару этажей ниже, поболтали, а дети играли. А еще там у нее живет корги Стив.
- Помню, как ходила в детстве к соседке. Я называла ее бабулечка. И она мазала мне горбушку сливочным маслом и посыпала сахаром. А других детей она даже на порог не пускала. Прошло столько лет, а я до сих пор считаю тот хлеб с маслом самым вкусным угощением.
- Сейчас я в гостях у тети. Мне предстоит переезд в их город, приехала на пару недель осмотреться. И вот сколько у них живу, столько удивляюсь. На завтрак у них свежевыжатый сок, творог с фруктами, каша. В рационе всегда присутствуют овощи, на ужин рыба или мясные блюда. На столе у них стоит менажница, в которой всегда лежат разные орехи и сухофрукты. А я-то думаю, тете вроде 51, а выглядит чуть ли не в два раза моложе. Это, видимо, сбалансированное питание и ее постоянная физическая активность. Теперь мечтаю поскорее отучиться, пойти работать, снять квартиру и так же питаться.
У меня из всего этого только каша на завтрак, остальное лень. А, ну ещё 51 год через два года
Бонус от автора: случайное гостеприимство
- Я в детстве садик терпеть не могла и все ждала, когда же я пойду в школу. Там заставляли есть всякую невкусную с моей точки зрения еду, и я просто сидела над тарелкой и жевала хлебушек. А воспитатели потом ругали: «Тася, опять суп не съела!» Из садиковской еды я любила только пюре, большие круглые куски соленых огурцов (как я понимаю сейчас, явно переросших) и всякие булочки-печеньки с компотом. Но меня регулярно водили в садик, хотела я этого или не хотела, хотя с моим двоюродным братом на год старше бабуля охотно сидела дома. Но однажды случилось чудо. Мама ушла на работу, а бабушка повела меня в садик. Прихожу — а там все дети в куртках ходят, отопление сломалось. И тут уже делать нечего, не оставлять же внучку мерзнуть — бабушка забрала меня домой. Мы пошли к бабушке, она нажарила целую сковороду картошки — она всегда жарила мелкую и целиком. А потом мы втроем с дедушкой сели за стол и ели эту вкуснятину, и до сих пор картошка, жаренная целиком или крупными ломтиками, мне кажется самой вкусной. А тот день остался одним из самых теплых воспоминаний о бабушке и дедушке.