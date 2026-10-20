20 счастливых огородников, которые свой урожай не на балконе складируют, а выставляют напоказ

Выращивание урожая — увлекательное дело. Кто-то из двух семечек умудряется вырастить количество плодов, которым можно накормить полдеревни. Кто-то растит настолько гигантские тыквы, что использует их вместо лодки. А кто-то вовсе растит картошку... прямо в космосе и рад-радешенек продемонстрировать плод своих трудов.

«Я космонавт, и вырастил эту фиолетовую картошку в космосе. Она была закреплена с помощью липучки в моем „огородике“ с фитолампой. Я назвал ее „Спудник“»

Спудник — это отсылка к костюму картофелины с антеннами, который носил Росс Геллер в сериале «Друзья».

А эти садоводы были так горды своими гигантскими тыквами, что устроили в них заплыв. Участники должны были вырезать из тыквы лодку и в костюме — от Клинта Иствуда до Шрека — пуститься вплавь на своем «судне»

«Это урожай из 2 семян. И еще штук 15 на подходе. А я еще негодовала, что половина не взошла»

«Называется этот плод фицифолия, фиголистная тыква. На вкус эти тыквы — бесвкусные, как кабачок, с легким арбузным запахом. И слегка вяжут. Но куры счастливы».

Спорим, вы не видели тыкву-ангела? Это решительное растение выросло само из себя

«А у нас вот такое выросло — кивано. Росло в теплице, Предуралье»

Кивано, которое еще называют рогатой дыней или африканским огурцом, — это травянистая лиана родом из Африки. Плоды по вкусу похожи на смесь огурца и банана, и их можно есть как в сладком, так и в соленом виде — и как фрукты, и как овощи.

А этот лимон вырастили с одной-единственной желтой долькой

«Мой дайкон в прошлом году. Если что, размер ноги — 44»

«Вырастил его из черенка. 5 лет понадобилось. Вначале рос у меня на журнальном столике. Зато посмотрите, какой красавец сейчас»

Бабушка явно знала, как вырастить хороший урожай

Когда на даче хозяйствовала бабушка, она туда забегала часа на 2-3 в день после работы. Удобряла золой из сорняков, перегноем из ямы и яичной скорлупой. И каждый год заготавливала полный погреб закруток, картошки, кабачков и разных ягод. Яблоки вообще шли на удобрение. Теперь там хозяйничает тетя, она там живет круглое лето. Подключила горячую воду, интернет, закупает химию мешками, выпросила электрокосилку, насос для полива, культиватор, новую теплицу. А в итоге ничего не растет. Каждый год ноет, что никудышный урожай и надо ехать на оптовый рынок за овощами. Удивительное дело. © Gentlemen.Udach / Pikabu Арти только что Ничего удивительного. Специалисты и простые садоводы огородники знают, что время такое. Земля становится бесплодной, всякие вредители и болезни растений за один сезон становятся устойчивыми к любым самым крутым препаратам. Вон виноградари говорят. Чтобы вырастить марочный виноград, его приходится около 20 раз за сезон обрабатывать химией. Ответить

А такую кукурузу вы едва ли видели

«Живу в Индонезии и вот собрал 60 кг зеленых стручков ванили. Правда, после высыхания их вес уменьшается в 5 раз»

«Это фасоль, и она съедобная. А как красиво!»

Когда хотела цветник, а вышло то, что вышло

От бабушки достался дом в деревне. В подвале нашла банку с надписью: «Не выбрасывать». Внутри — черенки какого-то растения. Я не огородник, но подумала, что это цветы, решила посадить. Да и рука не поднялась бабушкины запасы просто так выбросить. Потыкала у забора, думала, вот, у меня и цветник будет. А через год там как поперли какие-то лопухи. Спросила у соседки, а она смеется: «Так это ж хрен, твоя бабуля такой соус из него делала — вся деревня рецепт выпрашивала». Взяли лопату, выкопали один — а там корневище с мою руку. Пришлось доставать кулинарную книгу бабули и искать рецепт ее фирменного соуса, да еще и с соседями делиться излишками урожая. ADME Лиза Мочалкина только что "Поливать водой нельзя поливать супом будит беда"©️😁 Ответить

«Я вырастила кабачок размером со своего кота»

«Мой сын увлекается огородом. Полезла в холодильник и увидела богатый урожай малины, который он собрал»

«Мне нездоровилось, а у меня как раз вырос богатый урожай лаванды. А я годы на ее выращивание потратила. Пожаловалась на это мужу, а потом увидела эту картину»

«Такого урожая моркови, как в этом году, у меня еще не было»

«Просто мои помидорки — зато такие родные и любимые»

Первое манго с дерева, выращенного из семечка

© butterbly / Reddit Deklarant только что Посмотрела на манго, вспомнилась папайя, а с ней и удивительная детская книжка Орден Жёлтого Дятла. Захотелось перечитать и так тепло стало! Вот на что порой наводят мысли о дачном урожае😆 Ответить

Бонус от автора: недавняя история

Сентябрь, холодно, отопление еще не дали. Вечером жарю на съемной квартире кабачки — надо урожай же куда-то девать с маминого огорода. И тут звонит хозяин квартиры и так недовольно: «Таисия, соседка снизу говорит, что вы ее заливаете». А он буквально месяц-два назад вызывал сантехников, те полностью стояк меняли. С этой соседкой-бабулькой вечно какие-то проблемы, все ей что-то мерещится. При этом напрямую никогда ничего не скажет. Проверила: у меня ничего не течет, говорю, мол, приезжайте, смотрите сами. И вот приезжает, смотрит, убедился, что все сухо, пошел к соседке. А потом выясняется, что соседка-то не промах: она ему кабачков с собой впихнула. И вот теперь думаю: то ли у соседки с вентиляцией проблемы, и влага на потолке скапливается, то ли она всю эту историю с потопом придумала только, чтобы урожай кабачков сбагрить. ADME Elina Che только что Пошел мужик топиться. Стоит на мосту с камнем на шее. Подходит к нему бабка и сует сумку. Говорит, что раз топитесь, все равно грешите, вот и котят моих заодно утопите. И ушла. Мужик думал-думал. Стало ему жалко котят. Открывает он сумку, а там..... КАБАЧКИ! Ответить