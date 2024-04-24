17 малоизвестных фактов о сериале «Друзья», герои которого остаются для нас родными уже 30 лет

В 2024 году исполняется 30 лет с момента выхода культового сериала «Друзья» и 20 лет с момента окончания ситкома. В честь этой круглой даты мы решили подготовить подборку неизбитых фактов о том, что происходило за кадром любимого телешоу, а также бонус в виде фанатской теории о героях сериала.

Дэвид Швиммер на самом деле влюбился в Дженнифер Энистон во время съемок

Это произошло еще во время съемок 1-го сезона. В какой-то момент Дженнифер ответила Дэвиду взаимностью, но, поскольку у обоих уже были партнеры, актеры никогда не переходили черту. А всю свою страсть переносили в отношения Росса и Рэйчел. Но маленькую поблажку своей любви они все же делали: как только в съемках случались перерывы, они вместе садились на диван и просто обнимались. А иногда и засыпали на нем, как призналась Дженнифер.

У Мэтта Леблана оставалось всего $ 11, когда ему предложили роль в сериале

Как и его персонаж Джоуи Триббиани, Мэтт Леблан был поначалу довольно незадачливым актером: 3 предыдущих сериала, в которых он снялся, провалились. Ему пришлось 6 раз читать реплики Джоуи, прежде чем его утвердили на эту роль. К тому моменту в карманах у Джоуи оставалось всего $ 11. И первое, что купил Мэтт, когда получил гонорар, было то, что на 100% одобрил бы сам Джоуи — горячий обед.

Кортни Кокс за кадром оставалась той же правильной Моникой, фанаткой порядка и чистоты

Кортни Кокс всегда держала свою гримерку в чистоте и даже могла прибраться в гримерках других актеров, так как в грязную ей и заходить не хотелось. А если видела какую-то пушинку или ворс на одежде людей, не могла удержаться от желания помочь им привести себя в порядок. «О боже, я такая же, как Моника. Это даже страшно», — призналась как-то актриса.

То, что диван в кафе был всегда свободен для друзей, — это не случайность

Оказывается, столик был зарезервирован, поэтому друзья всегда находили его свободным. За исключением тех случаев, когда по сюжету Россу и Чендлеру пришлось бороться за диван, поскольку его заняла пара хулиганов.

Лиза Кудроу, придумывая образ девушки-хиппи, вдохновлялась... Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон питает интерес к духовным практикам и даже участвует в некоторых ритуалах. Так, подсматривая за своей коллегой, Лиза Кудроу создала образ чудачки Фиби.

Мэттью Перри настоял на том, чтобы его персонаж остался верным Монике

В «Друзьях» была запланирована сцена, где Моника и Чендлер ссорятся в Лас-Вегасе, после чего Чендлер поднимается в номер отеля, вызывает работницу, чтобы она прибрала номер, завязывает с ней разговор и затем изменяет с ней Монике. Этот сюжет не только прописали в сценарии, но и успели отрепетировать. Но тут Мэттью Перри отказался сниматься в этой сцене, сказав, что его персонаж не должен так поступать с Моникой и что зрители им этого не простят.

Джоуи мог быть не таким глупым

Сценаристы и не думали, что Джоуи глупый, пока Мэтт Леблан не указал им на это. На прослушивании актер неожиданно открыл комичность своего героя, которого по сценарию планировалось свести с Моникой.

Дэвид Швиммер ненавидел Марселя

Капуцина Марселя, принадлежавшего Россу, сыграли сразу 2 обезьяны, одна из которых была самочкой по имени Кэти. Дэвид Швиммер признавался, что ненавидел обезьян и что съемки с ними не доставляли ему удовольствия. Оказалось, что дрессировщики не позволяли актерам из съемочной группы трогать животных вне съемок, общаться с ними, быть на дружеской ноте, так как это могло расслабить обезьян и управиться с ними было бы сложнее. Так что актер испытывал от работы с животными одни неудобства.

Мэтт Леблан и Лиза Кудроу хотели добавить свой сюжет в сериал

Оказывается, актеры предлагали сценаристам идею, что Фиби и Джоуи на самом деле давно встречаются втайне от других и прячутся вместе по чуланам, но такой сюжетный ход не был одобрен. В результате Фиби и Джоуи так и остались просто друзьями.

По словам президента телекомпании, с Жан-Клодом Ван Даммом, возможно, было сложнее работать, чем с обезьяной

Актер приехал на съемки, опоздав на 3 или 4 часа, и сразу же направился в свой трейлер. А когда у актера поинтересовались, есть ли у него какие-либо вопросы, он высокомерно ответил: «Нет! Вначале я запоминаю текст своей роли. А потом вы должны создать нужный мне для съемок настрой». И когда дело дошло до сцен с Дженнифер Энистон, актер начал так страстно ее целовать, что она была вынуждена пожаловаться одному из режиссеров. Тот сделал замечание актеру, но стоило на съемочной площадке появиться Кортни Кокс, как Жан-Клод с той же страстью начал целовать и ее.

А вот Джулия Робертс была готова участвовать в съемках только в паре с неподражаемым Мэттью Перри

Короткой сцене с бывшей одноклассницей Чендлера Бинга предшествовала целая история взаимоотношений двух актеров. Все началось с того, что Мэттью пригласил Джулию сняться в серии «Друзей», отправив ей при этом 36 роз. На что она, вероятно, в шутку заявила, что сделает это только в том случае, если Мэттью растолкует ей квантовую физику. К следующему же дню актер подготовил и отправил ей статью по физике. После этого они начали обмениваться посланиями по факсу. И к моменту, когда настало время съемок серии, они уже были парой. Вот только отношения их продержались недолго: Мэттью считал, что актриса слишком красива для него, и потому принял решение расстаться.

Джулия, хотя и была опытной актрисой, жутко нервничала, снимаясь в ситкоме

По словам режиссера, он переживал, что актриса ему костяшки пальцев переломает: настолько сильно она сжимала ему руку перед своей сценой. Дело в том, что съемки проходили перед толпой живых зрителей, а не просто перед оператором с камерой, к чему привыкла сама актриса.

Пол Радд чуть не оказался под угрозой вылета из сериала из-за сегвея Дженнифер Энистон

В период работы над 9-м сезоном Дженнифер Энистон, у которой была на тот момент травмирована нога, однажды принесла на съемочную площадку сегвей. В то время он считался завидной диковинкой, и Мэтт Леблан попросил у коллеги его покататься. Увидев, с какой легкостью Мэтт управляется с сегвеем, Пол Радд, приглашенный на роль Майка Ханнигана, упросил актрису дать и ему прокатиться. Однако Пол не справился с управлением и случайно наехал прямо на травмированную ногу Дженнифер. Из груди актрисы вырвался невольный стон, и в ту же секунду все взгляды — продюсеров, сценаристов — были прикованы к ней и к ее невольному обидчику. К 9-му сезону Дженнифер была звездой, без которой шоу просто не могло бы продолжиться, а вот Пола Радда еще никто не знал. Его судьба в шоу висела на волоске, но актриса проявила доброту и сказала, что с ней все в порядке.

Чендлера мог сыграть Джон Фавро

Этот актер и режиссер также проходил кастинг на роль Чендлера Бинга, но, к счастью, роль досталась Мэттью Перри. А Джон Фавро в результате сыграл роль одного из бойфрендов Моники — миллионера Пита Беккера.

Лиза Кудроу боялась утки

По сюжету Моника и Рэйчел так хотели избавиться от Ути и Цыпы, которых держали у себя Джоуи и Чендлер, что даже согласились на рискованное пари и чуть не потеряли любимую квартиру. Но настоящей проблемой утка стала для Лизы Кудроу: актриса была в ужасе от этой птицы, а ведь ей еще и приходилось притворяться, будто она рада пернатым.

«Вонючий кот» Фиби был изначально... псом

У одной из сценаристок сериала в детстве была собака, которая воняла, как протухший сыр. За этот зловонный запах ее прозвали Гауда. Именно эта собака вдохновила ее на создание песни о вонючем коте: пса заменили на кота просто потому, что так было смешнее. Как рассказала Лиза Кудроу, текст песни придумали сценаристы, а мелодию к «Вонючему коту» придумала сама Фиби с помощью Крисси Хайнд, певицы и композитора, которая сыграла в сериале эпизодическую роль Стефани Шиффер. В 6-м эпизоде 2-го сезона Фиби учит ее играть «Вонючего кота».

Сцена, где Брук Шилдс играет так называемую сталкершу, преследовавшую Джоуи Триббиани, стоила ей скандала с парнем

По сюжету Эрика, персонаж Брук Шилдс, обедает с Джоуи, которого она принимает не за актера, а за его персонажа — доктора Дрейка Реморе. Сама же актриса на тот момент встречалась с известным теннисистом Андре Агасси. И когда теннисист увидел сцену, где «обезумевшая фанатка» облизывает пальцы Джоуи, он так разозлился, что начал один за одним разбивать свои трофеи, выигранные на чемпионатах. При этом поцелуй актрисы с Мэттом Лебланом Андре Агасси совсем не смутил.

Бонус: есть фанатская теория, согласно которой Чендлер и Моника были изначально предназначены друг другу, как Росс и Рэйчел

Фанаты заметили, что логотипы на одежде у Рэйчел и Росса в одной из серий 3-го сезона совпадают. Так же как у Чендлера и Моники. И посчитали это не просто милым совпадением, а предзнаменованием того, что герои просто должны были сойтись.