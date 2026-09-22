8 душевных историй из деревенских магазинов, которые заряжают добротой и поднимают настроение

Магазины в деревнях — это какой-то особый уютный мир. Продавцы и покупатели здесь не просто знают друг друга, они, скорее всего, являются соседями или даже родственниками. Покупки здесь нередко начинаются пересказом новостей, обсуждением, что и как растет на грядках. И, конечно, такой поход в магазин поднимает настроение и приносит свои маленькие радости.