8 душевных историй из деревенских магазинов, которые заряжают добротой и поднимают настроение
Магазины в деревнях — это какой-то особый уютный мир. Продавцы и покупатели здесь не просто знают друг друга, они, скорее всего, являются соседями или даже родственниками. Покупки здесь нередко начинаются пересказом новостей, обсуждением, что и как растет на грядках. И, конечно, такой поход в магазин поднимает настроение и приносит свои маленькие радости.
- Красим у родителей забор, внезапно заканчивается краска. Бегу в ближайший сельский магазин. После многочисленных попыток вспомнить точный оттенок, на помощь приходит заботливый продавец: «Вам такого же цвета, как пятно на носу?» Посмеялись, я купила, докрасила. Всегда любила эту деревенскую непринужденность.
- У меня отпуск выпал на сентябрь, и я решила провести его у бабули в деревне. В первый же день пришлось идти в магазин за мукой. Купила, уже почти дошла до дома, как слышу, кто-то бежит сзади и меня зовет по имени. Оборачиваюсь — а это продавец несется и размахивает пакетом с мукой. Подбегает ко мне и говорит: «Ты же тети Вали внучка, да? А что сразу не сказала? Она эту муку не любит, она вот эту обычно покупает». Я поразилась, как быстро она узнала, кто я такая, и поблагодарила. Бабушка потом сказала, что новости в деревне разносятся очень быстро.
Плохо верится, что у бабушки,да ещё в деревне,нет запасов муки.Мы в городе живём и тоже бабушки,но чтобы не.было запасов?
- Поехал в деревню к теще летом. Жена с сыном там отдыхали. В той деревне магазинов нет, но есть в соседней деревушке: она побольше, там даже школа есть. Зашел в магазин впервые, до этого только подвозил своих и в машине ждал, никто меня там не знает. А надо было хлебушка к обеду взять, колбаски и по мелочи. Где-то на тысячу. Оказалось, я без налички, интернет на телефоне не работал, карты нет с собой. Продавец мне все в пакетик сложила и написала на бумажке телефон директора магазина, мол, как появится интернет, переведите ей на карту. И все, никаких более гарантий. Мой телефон не спросила, куда еду или откуда — тоже. Просто под честное слово. Разумеется, дома скинул денежку, как только интернет появился. Приятно удивляет уровень доверия в маленьких населенных пунктах.
Боюсь, что сейчас даже в маленьких поселках и магазинах никто никому так уже не доверяет. У нас дача в небольшом посёлке, в магазине продавец даже местным в долг не даст, разве что подружкам под честное слово. И это правильно, иначе разоришься за всех платить.
«Хороший магазин, и время работы удобное».
- Решили с женой на дачу ехать. Время — конец дня, до дачи 2 часа езды, решили в деревне, что рядом с дачей, продуктов купить, чтобы по городским пробкам не мотаться. А в той деревне есть пекарня маленькая, в ней чудесные пельмени собственного изготовления продают. Вот и думаем мы о пельменях, и чем дольше едем, тем больше думаем — голодные. Торопимся, чтобы до закрытия успеть. А нужно сказать, что деревня та в 100 км от города, и люди там простые живут: кто на тракторе работает, кто хлеб печет. Вот влетаю я в пекарню, желудок урчит, а тетушка-продавец пол подметает. До закрытия минут 15 осталось. А пельменей нет!
— А что, пельменей нет?
— Нет
— И в чем же тогда смысл этой жизни, если пельменей нет?
Тетушка укоризненно так на меня посмотрела, задумалась и говорит: «В чем смысл, говорите? Может быть, в познании нового? Возьмите вареники». Взяли тушенки — она больше на пельмени похожа.
- Иду я в наш местный магазинчик. Редко бываю, как и дома в целом. Но вот уже 13 лет магазин есть, работает и никакие крупные магазины ему не мешают. Магазинчик процветает, вчера в 7 вечера был аншлаг. Только тут есть бородинский хлеб от небольшого цеха, его надо заранее заказывать. Привозят всякое десертное от небольшого цеха в соседнем районе. Есть мороженое и водичка в холодильнике. Недавно тут сделали уголок обмена книгами. Ну и тусовка рядом постоянно: бабуськи, подростки, мужики. Есть та самая «тетрадка до получки». Но взять можно только продукты. В общем, у каждого своя ниша.
Рыжий человек на картине похож на какого-то персонажа из "Алисы в стране чудес".
- Есть у меня магазин в селе, и так как нет продавцов, пришлось работать самому. Поначалу было чудно: людей почти не знал, а меня знали многие. Все постоянно что-то спрашивают: как у меня дела, как там моя собака и так далее. Ну оно не удивительно — людей мало и все друг друга знают, как одна большая семья. Со временем из всей массы покупателей стали выделяться некоторые личности. Например, баба Поля. Уникальная бабуля, которая может обойти весь магазин, набрать товара, а потом на кассе отказаться от половины по той причине, что оно ей не подходит. Баба Поля любит пить газировку «вон ту, которую ты мне тогда давал». Причем ни я, ни она не помним, какая это была газировка. Я просто даю первую попавшуюся бутылку, и она уходит довольная. Или баба Женя. Она не обращает внимания ни на меня, ни на других людей. Баба Женя заходит в магазин, хватает, что надо и идет на кассу. Очереди и других людей для нее не существует. Еще зимой она приходила к нам, садилась на лавочку возле батареи и могла так сидеть часами. На вопрос, что ей надо, отвечала, что она погреться пришла.
«Зашел сегодня в магазин за продуктами, а там добрый человек решил просто так поделиться яблоками».
- Проезжал я как-то одну деревню, довольно далеко от города. И тут краем глаза замечаю, нечто знакомое. Это был деревенский магазин, который был построен по типовому проекту. Я сам такой довольно часто посещал в детстве, когда проводил летние каникулы у бабушки. Они и сейчас есть, но стали другими: обшиты сайдингом, внутри — перепланировка. Короче, мало чем отличаются от придорожных минимаркетов. А тут мне захотелось купить мороженое. Зашел и обомлел... Как будто в детство переместился. Внутри было все так же, как тогда, за исключением товаров. Прямо ностальгия накатила. Не хватает еще бочки, с постным маслом, что стояла внутри. Там еще ручка насоса такая проволочная торчала.
- Захожу сейчас в наш деревенский магазин, а там на полках те же товары, что и в прошлом веке. Я говорю: «Дайте хлеб». Продавщица говорит, что нет хлеба. Спрашиваю, а что есть? Ну, имела в виду, может, батон или лаваш. Она вздыхает и говорит: «Сухарики есть, рыба вяленая».
Иногда еще бывает: выпить есть, а попить ничего.
То есть ни одного БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО напитка!
И вот еще несколько статей про жизнь в деревне: