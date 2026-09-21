20+ светлых историй о людях, которые решились на перемены и наконец-то зажили для себя

Истории
21.09.2026
20+ светлых историй о людях, которые решились на перемены и наконец-то зажили для себя

Героями этих историй так и хочется восхищаться: однажды они с верой в мечту решились на смелый поступок и выбрали себя и свое счастье. Кто-то бросил успешную карьеру ради хобби и нашел себя в творчестве, а кто-то просто позволил себе долгожданный отдых и неожиданно открыл для себя дело по душе. Разумеется, это не всегда было просто, но теперь в их жизни куда больше смысла, радостных моментов и надежды на лучшее.

  • В 52 поняла окончательно — надо выкарабкиваться из проблем во всех сферах. Бросила все и уехала из города в поселок. Неожиданно обнаружила в себе тягу к садоводству и огородничеству. Занимаюсь любимым делом — наконец-то начала шить для себя (раньше не хватало времени) и соседей. Шью для развлечения милые вещицы в подарок знакомым и просто хорошим людям. Спокойна, счастлива. Мой смысл жизни — сад, огород и кот.
vkutyurina
  • Однажды утром 10 лет назад я поехал на работу, написал заявление на увольнение по собственному желанию и в этот же день уехал из города в деревню. Все мои знакомые и родственники только и спрашивали: «Ну что? Когда обратно?»
    Пока желания вернуться в город не возникало ни разу. По большей части обеспечиваю себя овощами и мясом сам. В подвале всегда полно грибов, огурцов, помидоров, компотов, варенья. Своя картошка, свекла и морковь. У меня не стоит вопрос, где мне припарковать вечером машину. Я не плачу за коммуналку (только за электричество), здесь нет пробок.
    Я с любимой женой живу в построенном лично доме, и у нас нет за стеной соседей. А значит, никто не будет слушать громкую музыку до двух часов ночи. По ночам из окна я слышу не рев мотоциклов, а пение соловья.
    Друзья! Если вы хотите что-то изменить в своей жизни — пробуйте, не бойтесь! Оно того стоит. Жалею, наверное, только о том, что не мог сделать этого раньше. Будьте счастливы, и не бойтесь поменять что-то в своей жизни, если она вас не устраивает. Мальчик Коля, 48 годиков.
Игорь 100500
только что

Ну щаз, все поедут в сельскую местность. А кто электричество таким эскапистам добывать будет?

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«Я 7 лет отработал дизайнером интерфейсов. Теперь работаю пекарем, пеку хлеб и счастлив как никогда в своей жизни!»

aleks.bakerr
  • Мне пришлось перезапускать всю свою жизнь в 56. Полгода был грузчиком на производстве, попутно освоил профессию сборщика мебели и заточку инструмента. Затем год работал кладовщиком, попутно занимался изготовлением и проектировкой несложной мебели, заточкой инструмента. Затем год работы в столярной мастерской. Через полгода стал там администратором. Еще через полгода управляющим. А в последний год вернулся еще и к тренерской деятельности по джи-джитсу. Тренирую группу детей и в планах на следующий год набрать вторую.
bondarigor707
  • Месяц назад я все бросила, взяла собаку, котов и минимум вещей и улетела за 5000 км в Петербург, не зная, что меня здесь ждет. Мне 20 лет, через несколько часов Новый год, я сижу на любимой работе и смотрю «Иронию судьбы». У меня здесь никого нет, и бой курантов я буду слушать одна на Дворцовой площади. Но, знаете, это лучший Новый год в моей жизни. Пусть ваши мечты сбываются!
  • В 46 бросила работу своей мечты. 18 лет проработала модельером, но с маленькой зарплатой, ушла работать на завод по своему образованию — да, так тоже бывает. Любовь к творчеству не пропала, но перешла в другую область — стала печь торты и рисовать акварелью. Сейчас мне 52 и если я вдруг задумаю что-то поменять в жизни — не вижу никаких препятствий.
lenanova_03
  • Я отучился на стоматолога-ортопеда. Где-то с третьего курса я начал понимать, что это все не мое, но доучивался. На работе намного интереснее не стало, принцип Парето — 20% работаешь с людьми, 80% пишешь бумажки, объясняющие другие бумажки.
    Но, наверное, на то она и работа, чтобы ее не любить? Рисовать я начал в школе, сначала на тетрадных листочках простыми карандашами, потом на альбомных, потом пошли акварельные карандаши, пастель, уголь и мел... А с 2018-го я увлекся гвоздями.
    Постепенно мое увлечение начало приносить копеечку, потом позволило мне жить на свои во время учебы и снимать квартиру, а после и сравнялось с зарплатой. В один момент на работе нам мягко намекнули, что каждый сам за себя.
    Удивительно, насколько бывает трудно осознать, что не обязательно «жить как положено». Я понял, что меня на все не хватит и чтобы продолжать делать крутые штуки, я должен прекратить забирать у самого себя время.
    За год я сделал 20 картин (еще одна в процессе). Забил порядка полумиллиона гвоздей и протянул около 25 км нити. И нет, жить намного легче не стало, на место одних трудностей пришли другие, но жизнь стала моей.
  • Долгое время я работал в продажах, что только ни продавал. И наступил тот день, когда я понял — все, баста. Не могу я больше проговаривать скрипты и бороться с возражениями. Уволился. Посидев с полмесяца дома, я наткнулся на вакансию ученика кузнеца на одном заводе. Почему бы и нет?
    И вскоре моя жизнь изменилась. Да, работа тяжелая, но благодаря ей я обрел покой, уверенность в себе, исчезли планы продаж, интриги. Вокруг были нормальные мужики с золотыми руками. Я увлекся ЧПУ и стал осваивать это сложное искусство.
    И сейчас я понял, что рад ходить на работу. Что жду ее, хоть она и тяжелая. Сон стал прекрасный, я возмужал, и в целом самочувствие стало лучше. Кормят в столовой отлично — самое оно для мужика, который пашет как вол. Здесь я понял, что мне нравится: работа с машинами, создание нового. Это такое классное чувство, когда ты в конце смены видишь, сколько металла ты обработал и как эти заготовки потом превращаются в сложные изделия!
  • Была учительницей, стала мастером по гипсу. Сначала это было вечером на кухне с подружкой в стиле «щас намутим бизнес на свечах». Уже тогда эти свечи всем надоели, но у меня что-то екнуло — красиво... В итоге занималась гипсовыми делишками фоном — и так пролетело 4 года с момента первой свечи. Я делала в подарок, приходили гости и просто брали, что им нравится на память. Я пришла к тому, что мне нравится: лаконично, разнообразно, красиво, цельно и полезно.
    Я создала концепцию изделий из гипса: органайзер — конструктор. Хочешь — набор для ванны, хочешь — для ключей в прихожую, хочешь — просто свечи на подносе для декора. Раньше все смотрели и думали: «Ну... красиво, а зачем мне это? Что с этим делать?» А теперь у преданных фанатов моего творчества в этих банках хранится все.
© Maria.Kotta / Pikabu
  • У меня есть подруга, которой я всем сердцем восхищаюсь! После школы она отучилась на юриста — потому что мама так сказала. После учебы года четыре просидела в конторе по производству сувениров. И, на все плюнув, взяла и сорвалась в Турцию. Буквально в никуда. В 24 года. В Измире она прожила около 12 лет.
    Там поработала в салонах красоты и открыла свой! Так и работала на себя и жила в свое удовольствие.
    Чуть меньше года назад она вышла замуж. А 2 дня назад с мужем перебралась в другую страну через океан. Скинула мне сегодня фотки — и у меня мурашки. Я восхищаюсь ей и ее смелостью, очень рада за перемены в ее жизни и невероятно хочу, чтоб она была счастлива.
nika.volshebnica
  • По образованию я инженер электропривода и автоматики. Работала оператором ЧПУ, потом стала проектировщиком, а позже инженером-технологом на том же предприятии.
    И было у меня хобби — я втихую от всех делала для себя духи. Парфюмерные компоненты искала за рубежом, сливая на это дело до половины своей зарплаты. Со временем я набралась опыта, подтянула свою «троечку» по химии и путем многих проб, ошибок и вылитых в унитаз ароматных неудач, мои парфюмерные задумки начали приобретать форму настоящих духов.
    Я создавала свои ароматы — такие, которые мечтала найти на полках магазинов, но не находила. И никому об этом не рассказывала. Я такой серьезный у мамы инженер, и вдруг ерундой какой-то занимаюсь. Зачем было столько учиться и переучиваться, чтобы потом с умным видом бумажки нюхать?
    В какой-то момент поделилась с мужем и с друзьями. И вдруг такое одобрение и поддержку нашла, живой интерес и даже восторг! Люди истосковались по качественному и нешаблонному парфюму и просили «и мне вот этих духов немножко». Позже стали говорить еще более приятные вещи: «После твоих духов другими не могу пользоваться, испортила ты меня». Вот примерно тогда началась в моей жизни новая полоса — ароматная.
  • Кто-то выкидывает старые вещи, чтобы случились новые, приятные перемены. А я раз в год делаю новую стрижку. У меня есть прекрасный парикмахер, который посоветует, подскажет. И, самое интересное, как бы мы с ней ни экспериментировали, мне реально всегда было круто! Так и в этот раз. Перемены, конечно, были кардинальными. Я долго сидела в кресле и думала, а надо ли. Рискнула и не пожалела. Коллеги наутро обалдели от моего образа. А вчера одна из коллег приходит с такой же стрижкой. Вот так я ввела моду на стрижку «под мальчика» с удлиненной челкой. Перемены в имидже произошли, теперь жду хороших перемен в жизни!

«Такая вот работа у меня — расписывать стены и лодки. Всю жизнь мечтала этим заниматься, имея на руках диплом экономиста и опыт управленца»

  • Во время универа я проходила стажировку. Спустя полгода решила, что не хочу быть дизайнером, и фотография мне нравится больше. Но жить на что-то надо было. Съемки еще не могли прокормить. В цветочный меня не взяли из-за отсутствия опыта. Консультантом в магазин одежды я не прошла, потому что проспала стажировку, упс.
    Тогда я решила: сделаю все возможное, чтобы стать крутым фотографом. Сказала в блоге, что собираю деньги на обучение. Собрала, выложилась на обучении на максимум. И все получилось!
alinamikhalkovich
  • Был у меня один самый сложный год в моей жизни. Все, что я помню, — это работа, работа и работа. Сначала у меня была одна, потом другая, дальше я работала в третьей компании, а затем у меня их появилось несколько одновременно. Мне нужны были деньги, крутилась, как белка в колесе. Сначала становилось легче, когда приходила зарплата, но потом и это уже совершенно не радовало. Плюс я все время ела себя мыслями о том, что надо работать на себя, развиваться, учиться чему-то новому, но у меня просто банально не было времени, ведь я же усердно работала.
    В начале следующего года у меня было несколько выходных, я немного отдохнула и меня реально осенило — я придумала собственное дело. Написала план, создала список людей, которые мне могут в этом помочь, и через пару месяцев все было готово. Я открыла, как сама это называю, пространство отдыха. Это студия с массажем, йогой, кино, приставкой и настолками, куда ты приходишь исключительно отдохнуть. Причем сервис на высшем уровне, чтобы гостям лишний раз не напрягаться ни в чем. Именно такого мне в свое время не хватало — места, куда я приду и уже уверена, что выйду расслабленной. Как ни странно, но в нашем городе это залетело, и в планах у меня лишь расширяться и придумывать больше идей для отдыха.
  • Мне 50. В 43 выучилась на дизайнера-стилиста в Париже. Открыла свое дело. Затем, едва развернувшись, закрыла, так как случились крутые перемены в личной жизни. Работала на всяких умных работах, затем ушла и занялась писательством, устроилась в кафе. Сейчас и оттуда ухожу. Впереди еще много штормов и отливов.
    Но я люблю и любима. На двоих у нас 9 детей. Путешествую, пишу и дарю счастье близким. Не бойтесь жить — лучше вас этого никто не сделает!
natacha_quer

«Уже более восьми лет творю с помощью своих рук и фантазии — наполняю этот мир волшебными игрушками, что вызывают у людей чувство радости и сказки!»

  • В последний год я из интроверта внезапно превратилась в самого настоящего экстраверта, и я все еще под впечатлением. Мне надо 3 секунды, чтобы завести с кем-то разговор ни о чем или целенаправленно познакомиться. Меня это не может не радовать, конечно. У меня теперь море друзей и знакомых. Их действительно дофига. Мало того, что мне всегда есть, с кем сходить на кофе, в кино, на фитнес, просто погулять или что-то другое из развлечений, так еще это упростило мне жизнь. Всегда найдется человек, который поможет с переездом, посидит с моей собакой, посоветует мастера или сам отремонтирует что-то. На прошлой неделе моя любовь поболтать с незнакомыми людьми обо всем помогла найти мне соседа, у которого есть ключ от чердака. А затем этот сосед рассказал, что сдает парковочное место за самую низкую цену. Вот скажите мне, как я без подвешенного языка раньше жила! Выживала, наверное...
  • Работал в крупном холдинге, делающем начинки для разных кондитерских изделий. Мозг был перегружен, а руки... руки просто чесались что-то делать. Не кликать по мышке, создавая очередной буклет, а держать, резать, создавать.
    Одной из задач на работе стало изучение того, как устроены кондитерские онлайн-курсы. И соцсети начали выносить мне разные курсы, и в один момент я увидел, как девушка шьет то ли кошелек, то ли ремень, не помню уже.
    В тот же вечер заказал базовый набор инструментов и целую шкуру. Вышло за все около 10 тысяч рублей. Не делайте как я — покупайте сразу хороший инструмент и хорошую кожу, а то потом придется покупать весь инструмент заново.
    После работы, я садился дома за стол, ковырялся с кусками кожи, долбил молотком и получал немыслимое удовольствие (простите, соседи). Учился резать, шить, полировать торцы. Дня через 4 в моих руках родился первый кошелек. Кривой, не без косяков, но свой. Кстати, я до сих пор с ним хожу, уже 3 года.
    Еще полгода я жил на две жизни: днем — аналитика по клубничной начинке, а вечером — заказы от друзей. Параллельно искал помещение. А еще меня невероятно поддержала жена. Она в то время сама горела идеей шить рюкзаки с японской вышивкой. Так и родилась наша кожевенная мастерская. Мы нашли помещение не в подвале, а в хорошем, но совершенно ушатанном месте. Выглядело все плачевно. Нам же хотелось, чтобы клиенты приходили не в каморку, а в уютное пространство, где пахнет кожей и творчеством. Штукатурили, красили, проводили свет сами. И вот уже несколько лет я не «бывший офисный», а мастер-кожевник с собственной мастерской.
  • Работаю в небольшой IT-компании в Лондоне. Имеется у нас сисадмин, зовут Андрю. Не видно его, не слышно, все сервера исправно тарахтят... Почти все работают удаленно, так что видимся мы редко. Все знали, что Андрю очень увлечен поездами и знает о них абсолютно все. Скинешь, к примеру, фото в чат похвастаться отпуском — неважно, что видно на этом фото лишь кусок сиденья и толику потолка салона поезда, как прилетит от сисадмина сообщение с моделью поезда. Опоздал на поезд — за секунду будет тебе другой маршрут с точностью до указания вагона и места. Он, похоже, даже просто в поезде находиться любил. Так сильно и искренне любить что-то умеют, наверное, только дети.
    Сегодня Андрю с гордостью объявил, что уходит от нас, а с января начнет работать машинистом. И всех, проезжающих Йоркшир, он обязательно прокатит на поезде. Пахал на мечту полтора года, прошел собеседования, тесты. Зарплата немного меньше, чем у сисадмина, но зато «офис» куда круче.
  • Я приехала в Польшу без связей, без знания языка. Жизнь с чистого листа. Прошло 4 года. Я — востребованный фотограф и зарабатываю этим на жизнь. Меня находят, рекомендуют, благодарят, размещают мои фото на стенах, возвращаются снова. Мне платят за мой взгляд, вкус, стиль и имя. Здесь я начала обучать фотографии, потому что стало много запросов «хочу как ты». И, если честно, я сама до сих пор под впечатлением от того, какой стала моя жизнь.
photograph.karina
  • Работала топ-маркетологом в одной компании. Устала, уволилась. С подругой объединили силы и открыли салон. И вот заходит к нам моя бывшая начальница. С порога: «Это я к тебе записана? Надо же! Вот это ты докатилась...» И тут одна из клиенток как брякнет: «Ну вы даете! Это владелица салона! Где вы видели парикмахеров с такими дорогими часами?» И расхохоталась от души. Начальница моя ушами покраснела, но в кресло села. И неудивительно, к нам на окрашивания такие очереди, что еще попробуй попади. Ведь моя подружка — офигенный колорист, лучший в городе, и наших девочек обучила на отлично. А я профи в продвижении, поэтому уже через полгода к нам было не пробиться. Моя бывшая шефиня в итоге всю дорогу молчала и даже записалась через месяц. Еще бы, такой красивый блонд получился. Слов извинений я от нее, конечно, не услышала — не такой она человек. Но поступки говорят сами за себя.
ADME

А вот и еще одна наша подборка историй о рабочих буднях, полных неожиданностей: 20+ жизненных историй от мастеров по ремонту, у которых что ни вызов — то новый сюжет

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