17 теплых воспоминаний из детства, когда мы ехали на море трое суток и отправляли домой телеграммы

Истории
08.08.2026
17 теплых воспоминаний из детства, когда мы ехали на море трое суток и отправляли домой телеграммы

Детство — прекрасная пора, когда маленькие радости воспринимаются ярко и душевно. Будь то поездка на речку с друзьями на великах, или длительная и уютная поездка на море с родителями на поезде. А еще простые удовольствия: кефир, сухари и «Спокойной ночи, малыши». И от таких воспоминаний у нас на душе становится чуточку теплее. Пусть эти сюжеты напомнят вам, что в детстве счастье пряталось в простых мелочах.

  • Мама как-то рассказала: давно ее подруга, тетя Аня, чудом раздобыла стол. И когда моя мама пришла на него полюбоваться, то спросила, почему стол не покрыт клеенкой (как было принято тогда), ведь он поцарапается. На что тетя Аня ответила: «Вот когда поцарапается, тогда и накрою. А пока пусть радует глаз». Такое отношение к вещам было настолько нетипичным на тот момент, что мама навсегда запомнила эти слова. И мне кажется, в этих словах есть что-то важное даже сейчас.
innailarina
Евгений Каминский
только что

Скажем тогда достать красивую мебель было весьма трудно, если не имеешь блат. Моя мама купив импортный гарнитур тоже стол не накрывала, он блестел полировкой,пока я склеивая пластмассовые модельки не опрокинул на него пузырек с клеем.

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  • Вспомнилось, как я нашел крупную сумму. Отдохнул я смену в пионерском лагере «Кабардинка», что неподалеку от Геленджика. Под конец смены приехали родители с младшим братом, чтобы еще неделю пожить в Геленджике, а затем по плану нас с братом должны были завезти в деревню, а родители планировали остаток отпуска (и отпускных) на ремонт квартиры потратить. И вот в какой-то из дней, накупавшись в море до стука зубов, закапываюсь я в горячий песок рядом с покрывалом, на котором родители загорают. И попадается мне некий предмет, оказавшийся большой расческой, между зубьями которой были переплетены три купюры — одна «зинененькая» в 50 рублей и две фиолетовые по 25. Отдал родителям, в итоге решили продлить пребывание на море еще на четыре дня.
GEK9803
только что

Во кому-то везёт, а я в 12 лет на пляже ползала по песку с детским ситечком, нагребу гору песка и просеиваю, насеяла 32 копейки и купила 4 пирожка. )

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  • Едем в поезде, вагон плацкарт, двое суток. Смотрим в окно, взрослые читают газеты, дети разгадывают какой-нибудь сканворд, второпях купленный на вокзале. Достаем вареные яйца, соль в спичечном коробке. Стоим в очереди за кипятком. Весь вагон живет своей жизнью. Никаких гаджетов, планшетов и смартфонов. Эх-х-х. Ждем, когда будет долгая остановка, чтобы уломать родителей купить какой-нибудь лимонад или сосисок в тесте.
aida6193
Purzelbaum
только что

Оооо,как можно эти вареные яйца есть в жару?!!!Вонь на весь поезд!!!

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«Срочные SMS без регистрации⁠⁠ моего детства»

© carbofoserman / Pikabu
Лапуша
только что

Художник либо Манилова либо Четвериков! Я так давно не видела такие открытки. Обожала их иллюстрации!

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  • Я лет в 12 нашла на берегу реки кремневый наконечник стрелы. Что с ним делать, было непонятно. Он пролежал у меня с месяц в шкатулке с бижутерией, а потом мама сказала, что его надо сдать в музей. Пришли в музей, потом подошла к какой-то тетеньке и сказала, что нашла наконечник стрелы:
    — Показывай. И что ты хочешь с ним сделать?
    — Хочу вам в музей отдать.
    — Идем!
    Мы прошли в какую-то комнатку, заваленную папками. Едва мы переступили порог, тетенька завопила: «Девочка кремневый наконечник нашла!» К нам подбежали еще три тетеньки, начали меня расспрашивать: где я нашла, когда нашла, как нашла. Я все рассказала. Они забрали у меня наконечник, дали мне какую-то бумагу, сказали, в какой строке писать и где поставить число и подпись. И все. Для любопытных: ничего не заплатили.
  • Для меня, наверное, самое теплое воспоминание — это поездки на великах с друзьями на речку, кнопочный телефон, бутылки набранной воды в рюкзаке, две буханки хлеба, картошка... Когда ехать до вашего любимого места 30–40 минут и в жару крутишь педали, потом допоздна сидишь и ешь жареную картошку на берегу речки, после того как искупался. Когда не было суеты и вечной гонки в жизни, когда единственная проблема — чтобы родители не узнали, где мы.
boldubaev_
  • Одно из любимых: во время майских гроз приходилось отключать всю электронику и бытовую технику, чтобы не сгорела. Так как делать было нечего, мы всей семьей выходили на крыльцо и сидели, смотрели на дождь. Разговаривали обо всем на свете. Я, мама, папа, младший братишка. Даже наша собака Рада крутилась рядом. До сих пор люблю запах дождя.
zarina.utenova
GEK9803
только что

Только во время майских?! А в другие месяцы нет гроз ? Или уже выключать было нечего ?

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  • Мы с подругой нашли в сарае старую деревянную шкатулку и решили закопать под черешней «капсулу времени». Положили туда две наших куклы, красивое стеклышко и записку. А на следующих каникулах побежали раскапывать. Как же мы обалдели, когда рядом с нашей запиской лежала конфета «Коровка» и аккуратный ответ: «Привет из будущего! Конфету съешьте, а клад закопайте обратно до следующего лета». Секретным «человеком из будущего» оказался дедушка.
ADME

«Здесь мне годик и я уже такой барбос. 1997 год. Костюмчик, кстати, до сих пор сохранился в первоначальном состоянии»

© user10933495 / Pikabu
GEK9803
только что

Понятно, братика не было, донашивать было некому.

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  • На лето уезжал к бабушке и дедушке в село. Телевизор там смотрели максимум до 21:00, потом спать. Плюс бабушка была очень строгая. А дедушка — мягкий. Как-то раз я увидел рекламу фильма «Очень страшное кино». Я так сильно хотел его посмотреть, но по программе он начинался в 1:00 ночи. И тогда дедушка спрашивает: «Ты хочешь его посмотреть?» Я: «Да». Дедушка: «Мы будем его смотреть». Все легли спать. Дедушка ради меня не стал ложиться спать. Сломал систему, так сказать, чтобы исполнить мое маленькое желание.
sancho_use
Игорь 100500
только что

Дедушка, "сломавший систему" -мягкий?
Просто не спорил с бабкой.
Кстати, ужастики не для всех возрастов подходят.
Дочке было пять лет, когда мы её зачем-то потащили на "Кинг-Конга". Еле потом убедили, что обезьянка игрушечная, но не до конца убедили. Дочери сорок лет, но помнит до сих пор.

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  • Мне было лет 6–7, лето. Я гуляю во дворе. Папа уехал на дачу, мама пошла по делам, а я теряю ключ от дома. Телефонов нет, мне страшно, жду маму и реву: ведь папа за городом, как нам попасть домой? Приходит мама, я рассказываю ей о том, что потеряла ключ, и жду, что она будет меня ругать. А мама идет и покупает мне связку бананов. Тогда бананы было трудно достать. И даже не наругала! Ночевали мы у ее подруги.
dilarka_zarka
Ekaterina Yakovleva
только что

Ой, а помните эти дурацкие замки с защелками: забыл ключи и дома, а замок защелкнулся и все, домой не попасть...
Хорошо если 1 этаж, то в окно лазили...
Я была худенькая, так мне лазить приходилось к себе домой и в дедушки ну квартиру в форточку, и соседи просили к ним лазить открыть.

А потом мы жили на 7 этаже, так соседи через нашу квартиру к себе через балкон по улице перелезали, кошмар.

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  • Каждое лето ездил в поселок под Оренбургом. С братьями взяли камеру-колесо от К-700 и сделали из нее плот, купили соки и пряники. Попросили, чтобы нас старший брат отвез в 5 утра за поселок на тележке с лошадью. Он нас оставил около реки в 5–8 км, и мы отправились в путешествие на плоту (течение шло в сторону поселка). Плыли и представляли, что мы первооткрыватели, изучали места, плавали, спасали друг друга и к обеду приплывали уже в поселок. Шли, и радости предела не было... Пишу и улыбаюсь от воспоминаний.
aza__abel
GEK9803
только что

А бедный фермер бегает- ищет камеру, не находит. Ладно'- думает, --возьму лошадь вспахать -- а её тоже нет.

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«Чего только не встретишь в квартире, где провела детство»

© Latica / Pikabu
GEK9803
только что

Мы из " Юного натуралиста" любили картинки с животными вырезать.

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  • Помню четко, мне 3–4 года. Мама оставила меня в ванной купаться, сама делала мне сухари. Немного не доглядела и спалила их... Буквально спасла 10 штучек (теперь я понимаю: она просто их ножом наждачила), посадила перед телевизором, дала стакан кефира и эти божественные сухари, которые я макал в кефир и смотрел «Спокойной ночи, малыши». Так мало надо было для счастья, оказывается: кефир, сухари, папа и мама рядом...
askar_bisk_almaty_aqjol
  • Одно из самых приятных воспоминаний — вечер в деревне. Закат, коровы возвращаются домой, запах теплого сена — значит, сейчас бабушка пойдет за молоком к тете Гале. Мы прикатываем домой, солнце село, моешь руки в умывальнике на улице, сверчки тарахтят, идешь в дом, ужинаешь жареной картошкой и запиваешь ее ледяным молоком, пьешь чай с пирогом с посыпкой, слушаешь какой-то фильм по телеку (потому что напряжение упало — сосед варит гараж — и ничего не видно). Засыпаешь за печкой — кайф.
voodoo_chill
Noumen
только что

Совершенно не пойму как жареную картошку запивать молоком🙄 ладно чаем или колой, лучше вообще есть её по ломтику, макая в грузинский соус😋 продавался такой в стеклянных баночках

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  • Мне 7 лет, мама уехала в Астрахань навестить родителей, я осталась с сестрой и папой. Тогда не было телефонов, никто не знал, когда мама вернется. Я каждый день шла домой в надежде, что мама уже дома. В один день захожу в дом, а в коридоре дорожная сумка, и мама на кухне пьет чай с папой. Для меня это был один из самых счастливых дней. Я тогда крепко обняла ее и плакала от радости.
zuldi_as
  • Родственники любили собирать паззлы и нумеровали их с другой стороны и для меня маленького было интересно собирать не смотря на саму картинку, а просто по числам по порядку. То еще удовольствие, но было интересно собрать ту же картинку на 1000 деталей. На тот момент это казалось чем-то невообразимым! А этот, залежавшийся с Нового года, всего на 250 штук.
  • Был мой день рождения, я позвал весь двор в гости. Все подарили разные подарки. Дома мама накрыла огромный стол. Друзья ели с удовольствием. Был друг, звали Адам, он съел все фаршированные яйца. Потом мы толпой побежали играть на улицу. Было весело. Подруга Таня подарила знаменитую игру с волком из «Ну, погоди!», который ловит в корзину яйца.
jantursyn.darmen
Ekaterina Yakovleva
только что

Дефицитный дефицит был.
Лежала в санатории и у пары человек была эта игра. Так в очередь на "дай поиграть" выстраивались :)).

Потом отец привёз из Москвы игру с машинками, а чуть позже другую, там вроде мячи ловил кто то в воротах. Но это мне уже лет 15 было.

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  • Вспомнила, как в детстве подружилась с дворовой собачкой. Потом она загуляла, и образовалась стая из штук семи здоровых псов. Однажды я сидела на турнике в окружении собак, и какая-то пара на машине предложила отвезти меня домой, если я боюсь. Я ответила, что это мои друганы. Между собой они иногда грызлись, но меня никогда не трогали. Я снимала с них репьи, гладила, играла рядом с ними и эпично гуляла по району с личной стаей собак, потому что эта дворняжка бегала за мной, а остальные — за ней.
diana_pokhomova
GEK9803
только что

Правильно, что не поехала. С незнакомыми нельзя никуда ехать.

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  • Жил у бабушки в неперспективной деревне. Нас с другом там всего два ребенка было. Приехали из соседнего села дети, мы с ними играли, построили шалаш. Гости уехали, а мы с Андрюхой построили настоящий домик. Метра 2 на 1,5 и высотой немного больше метра. Крышу железом закрыли. А что маленький — нам хватало. Мне 5 с половиной было, Андрюхе — около 9. Простоял наш домик дольше всех в деревне. К 80-м там уже никто не жил.

А вот еще подборка теплых воспоминаний из детства с ароматом смородины и июльского ливня.

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