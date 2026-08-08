Скажем тогда достать красивую мебель было весьма трудно, если не имеешь блат. Моя мама купив импортный гарнитур тоже стол не накрывала, он блестел полировкой,пока я склеивая пластмассовые модельки не опрокинул на него пузырек с клеем.
17 теплых воспоминаний из детства, когда мы ехали на море трое суток и отправляли домой телеграммы
Детство — прекрасная пора, когда маленькие радости воспринимаются ярко и душевно. Будь то поездка на речку с друзьями на великах, или длительная и уютная поездка на море с родителями на поезде. А еще простые удовольствия: кефир, сухари и «Спокойной ночи, малыши». И от таких воспоминаний у нас на душе становится чуточку теплее. Пусть эти сюжеты напомнят вам, что в детстве счастье пряталось в простых мелочах.
- Мама как-то рассказала: давно ее подруга, тетя Аня, чудом раздобыла стол. И когда моя мама пришла на него полюбоваться, то спросила, почему стол не покрыт клеенкой (как было принято тогда), ведь он поцарапается. На что тетя Аня ответила: «Вот когда поцарапается, тогда и накрою. А пока пусть радует глаз». Такое отношение к вещам было настолько нетипичным на тот момент, что мама навсегда запомнила эти слова. И мне кажется, в этих словах есть что-то важное даже сейчас.
- Вспомнилось, как я нашел крупную сумму. Отдохнул я смену в пионерском лагере «Кабардинка», что неподалеку от Геленджика. Под конец смены приехали родители с младшим братом, чтобы еще неделю пожить в Геленджике, а затем по плану нас с братом должны были завезти в деревню, а родители планировали остаток отпуска (и отпускных) на ремонт квартиры потратить. И вот в какой-то из дней, накупавшись в море до стука зубов, закапываюсь я в горячий песок рядом с покрывалом, на котором родители загорают. И попадается мне некий предмет, оказавшийся большой расческой, между зубьями которой были переплетены три купюры — одна «зинененькая» в 50 рублей и две фиолетовые по 25. Отдал родителям, в итоге решили продлить пребывание на море еще на четыре дня.
Во кому-то везёт, а я в 12 лет на пляже ползала по песку с детским ситечком, нагребу гору песка и просеиваю, насеяла 32 копейки и купила 4 пирожка. )
- Едем в поезде, вагон плацкарт, двое суток. Смотрим в окно, взрослые читают газеты, дети разгадывают какой-нибудь сканворд, второпях купленный на вокзале. Достаем вареные яйца, соль в спичечном коробке. Стоим в очереди за кипятком. Весь вагон живет своей жизнью. Никаких гаджетов, планшетов и смартфонов. Эх-х-х. Ждем, когда будет долгая остановка, чтобы уломать родителей купить какой-нибудь лимонад или сосисок в тесте.
«Срочные SMS без регистрации моего детства»
Художник либо Манилова либо Четвериков! Я так давно не видела такие открытки. Обожала их иллюстрации!
- Я лет в 12 нашла на берегу реки кремневый наконечник стрелы. Что с ним делать, было непонятно. Он пролежал у меня с месяц в шкатулке с бижутерией, а потом мама сказала, что его надо сдать в музей. Пришли в музей, потом подошла к какой-то тетеньке и сказала, что нашла наконечник стрелы:
— Показывай. И что ты хочешь с ним сделать?
— Хочу вам в музей отдать.
— Идем!
Мы прошли в какую-то комнатку, заваленную папками. Едва мы переступили порог, тетенька завопила: «Девочка кремневый наконечник нашла!» К нам подбежали еще три тетеньки, начали меня расспрашивать: где я нашла, когда нашла, как нашла. Я все рассказала. Они забрали у меня наконечник, дали мне какую-то бумагу, сказали, в какой строке писать и где поставить число и подпись. И все. Для любопытных: ничего не заплатили.
- Для меня, наверное, самое теплое воспоминание — это поездки на великах с друзьями на речку, кнопочный телефон, бутылки набранной воды в рюкзаке, две буханки хлеба, картошка... Когда ехать до вашего любимого места 30–40 минут и в жару крутишь педали, потом допоздна сидишь и ешь жареную картошку на берегу речки, после того как искупался. Когда не было суеты и вечной гонки в жизни, когда единственная проблема — чтобы родители не узнали, где мы.
- Одно из любимых: во время майских гроз приходилось отключать всю электронику и бытовую технику, чтобы не сгорела. Так как делать было нечего, мы всей семьей выходили на крыльцо и сидели, смотрели на дождь. Разговаривали обо всем на свете. Я, мама, папа, младший братишка. Даже наша собака Рада крутилась рядом. До сих пор люблю запах дождя.
Только во время майских?! А в другие месяцы нет гроз ? Или уже выключать было нечего ?
- Мы с подругой нашли в сарае старую деревянную шкатулку и решили закопать под черешней «капсулу времени». Положили туда две наших куклы, красивое стеклышко и записку. А на следующих каникулах побежали раскапывать. Как же мы обалдели, когда рядом с нашей запиской лежала конфета «Коровка» и аккуратный ответ: «Привет из будущего! Конфету съешьте, а клад закопайте обратно до следующего лета». Секретным «человеком из будущего» оказался дедушка.
«Здесь мне годик и я уже такой барбос. 1997 год. Костюмчик, кстати, до сих пор сохранился в первоначальном состоянии»
- На лето уезжал к бабушке и дедушке в село. Телевизор там смотрели максимум до 21:00, потом спать. Плюс бабушка была очень строгая. А дедушка — мягкий. Как-то раз я увидел рекламу фильма «Очень страшное кино». Я так сильно хотел его посмотреть, но по программе он начинался в 1:00 ночи. И тогда дедушка спрашивает: «Ты хочешь его посмотреть?» Я: «Да». Дедушка: «Мы будем его смотреть». Все легли спать. Дедушка ради меня не стал ложиться спать. Сломал систему, так сказать, чтобы исполнить мое маленькое желание.
Дедушка, "сломавший систему" -мягкий?
Просто не спорил с бабкой.
Кстати, ужастики не для всех возрастов подходят.
Дочке было пять лет, когда мы её зачем-то потащили на "Кинг-Конга". Еле потом убедили, что обезьянка игрушечная, но не до конца убедили. Дочери сорок лет, но помнит до сих пор.
- Мне было лет 6–7, лето. Я гуляю во дворе. Папа уехал на дачу, мама пошла по делам, а я теряю ключ от дома. Телефонов нет, мне страшно, жду маму и реву: ведь папа за городом, как нам попасть домой? Приходит мама, я рассказываю ей о том, что потеряла ключ, и жду, что она будет меня ругать. А мама идет и покупает мне связку бананов. Тогда бананы было трудно достать. И даже не наругала! Ночевали мы у ее подруги.
Ой, а помните эти дурацкие замки с защелками: забыл ключи и дома, а замок защелкнулся и все, домой не попасть...
Хорошо если 1 этаж, то в окно лазили...
Я была худенькая, так мне лазить приходилось к себе домой и в дедушки ну квартиру в форточку, и соседи просили к ним лазить открыть.
А потом мы жили на 7 этаже, так соседи через нашу квартиру к себе через балкон по улице перелезали, кошмар.
- Каждое лето ездил в поселок под Оренбургом. С братьями взяли камеру-колесо от К-700 и сделали из нее плот, купили соки и пряники. Попросили, чтобы нас старший брат отвез в 5 утра за поселок на тележке с лошадью. Он нас оставил около реки в 5–8 км, и мы отправились в путешествие на плоту (течение шло в сторону поселка). Плыли и представляли, что мы первооткрыватели, изучали места, плавали, спасали друг друга и к обеду приплывали уже в поселок. Шли, и радости предела не было... Пишу и улыбаюсь от воспоминаний.
А бедный фермер бегает- ищет камеру, не находит. Ладно'- думает, --возьму лошадь вспахать -- а её тоже нет.
«Чего только не встретишь в квартире, где провела детство»
- Помню четко, мне 3–4 года. Мама оставила меня в ванной купаться, сама делала мне сухари. Немного не доглядела и спалила их... Буквально спасла 10 штучек (теперь я понимаю: она просто их ножом наждачила), посадила перед телевизором, дала стакан кефира и эти божественные сухари, которые я макал в кефир и смотрел «Спокойной ночи, малыши». Так мало надо было для счастья, оказывается: кефир, сухари, папа и мама рядом...
- Одно из самых приятных воспоминаний — вечер в деревне. Закат, коровы возвращаются домой, запах теплого сена — значит, сейчас бабушка пойдет за молоком к тете Гале. Мы прикатываем домой, солнце село, моешь руки в умывальнике на улице, сверчки тарахтят, идешь в дом, ужинаешь жареной картошкой и запиваешь ее ледяным молоком, пьешь чай с пирогом с посыпкой, слушаешь какой-то фильм по телеку (потому что напряжение упало — сосед варит гараж — и ничего не видно). Засыпаешь за печкой — кайф.
Совершенно не пойму как жареную картошку запивать молоком🙄 ладно чаем или колой, лучше вообще есть её по ломтику, макая в грузинский соус😋 продавался такой в стеклянных баночках
- Мне 7 лет, мама уехала в Астрахань навестить родителей, я осталась с сестрой и папой. Тогда не было телефонов, никто не знал, когда мама вернется. Я каждый день шла домой в надежде, что мама уже дома. В один день захожу в дом, а в коридоре дорожная сумка, и мама на кухне пьет чай с папой. Для меня это был один из самых счастливых дней. Я тогда крепко обняла ее и плакала от радости.
- Родственники любили собирать паззлы и нумеровали их с другой стороны и для меня маленького было интересно собирать не смотря на саму картинку, а просто по числам по порядку. То еще удовольствие, но было интересно собрать ту же картинку на 1000 деталей. На тот момент это казалось чем-то невообразимым! А этот, залежавшийся с Нового года, всего на 250 штук.
- Был мой день рождения, я позвал весь двор в гости. Все подарили разные подарки. Дома мама накрыла огромный стол. Друзья ели с удовольствием. Был друг, звали Адам, он съел все фаршированные яйца. Потом мы толпой побежали играть на улицу. Было весело. Подруга Таня подарила знаменитую игру с волком из «Ну, погоди!», который ловит в корзину яйца.
Дефицитный дефицит был.
Лежала в санатории и у пары человек была эта игра. Так в очередь на "дай поиграть" выстраивались :)).
Потом отец привёз из Москвы игру с машинками, а чуть позже другую, там вроде мячи ловил кто то в воротах. Но это мне уже лет 15 было.
- Вспомнила, как в детстве подружилась с дворовой собачкой. Потом она загуляла, и образовалась стая из штук семи здоровых псов. Однажды я сидела на турнике в окружении собак, и какая-то пара на машине предложила отвезти меня домой, если я боюсь. Я ответила, что это мои друганы. Между собой они иногда грызлись, но меня никогда не трогали. Я снимала с них репьи, гладила, играла рядом с ними и эпично гуляла по району с личной стаей собак, потому что эта дворняжка бегала за мной, а остальные — за ней.
- Жил у бабушки в неперспективной деревне. Нас с другом там всего два ребенка было. Приехали из соседнего села дети, мы с ними играли, построили шалаш. Гости уехали, а мы с Андрюхой построили настоящий домик. Метра 2 на 1,5 и высотой немного больше метра. Крышу железом закрыли. А что маленький — нам хватало. Мне 5 с половиной было, Андрюхе — около 9. Простоял наш домик дольше всех в деревне. К 80-м там уже никто не жил.
А вот еще подборка теплых воспоминаний из детства с ароматом смородины и июльского ливня.