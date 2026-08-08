17 теплых воспоминаний из детства, когда мы ехали на море трое суток и отправляли домой телеграммы

Ой, а помните эти дурацкие замки с защелками: забыл ключи и дома, а замок защелкнулся и все, домой не попасть...

Хорошо если 1 этаж, то в окно лазили...

Я была худенькая, так мне лазить приходилось к себе домой и в дедушки ну квартиру в форточку, и соседи просили к ним лазить открыть.



А потом мы жили на 7 этаже, так соседи через нашу квартиру к себе через балкон по улице перелезали, кошмар.