16 случаев, когда простой ироничный ответ обеспечил справедливый финал истории

Мы все хотя бы раз в жизни попадали в ситуации, когда выйти из положения помогали лишь чувство юмора и ирония. Именно благодаря им на неуместные советы родственников можно ответить с улыбкой, а острые замечания незнакомцев могут сгладить простые и добрые шутки. Иногда для такого поворота нужна смелость и фантазия, но справедливый финал того стоит.