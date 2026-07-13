Я теперь боюсь за нервную систему парня, если однажды вдруг раньше проснётся 🤣
16 случаев, когда простой ироничный ответ обеспечил справедливый финал истории
Мы все хотя бы раз в жизни попадали в ситуации, когда выйти из положения помогали лишь чувство юмора и ирония. Именно благодаря им на неуместные советы родственников можно ответить с улыбкой, а острые замечания незнакомцев могут сгладить простые и добрые шутки. Иногда для такого поворота нужна смелость и фантазия, но справедливый финал того стоит.
- Собиралась на первое свидание с мужчиной. Лето, жара. Пошла в шортах, шлепках и майке на лямках. Сидим, и тут кавалер мне выдает: «Почему ты в шортах и шлепках? Еще и белье не в цвет майки. Даже не накрасилась. Это же база на свиданиях!» Я спокойно ответила: «Так у меня еще труселя красные в ромашку. Так что я пойду, наверно». Встала и ушла.
- Давно было, ехали с подружкой в автобусе. Я одета была без вычурности, а подруга люто любила сделать крутой начес, накрасить губы яркой помадой и глаза черным подвести. И тут бабуся докопалась до нее: «Что же это делается? Не девушка сидит, а ведьма какая-то!» Я не задумываясь ляпнула: «А я — ее ассистент!». И ввернула пару фраз на латыни и немецком.
- Недавно подруга решила сделать перманентный макияж губ. Парень ее в штыки воспринял: «Ты чего! Нет ничего лучше естественности!» Она не растерялась: «Естественности? Это той, которую я 20 минут по утрам крашу, пока ты спишь?» Перманент сделала, парень в восхищении от оттенка.
Кот Максим уже не верит в справедливость жизни: ему таких рыб не готовят
- Почему рваные джинсы до сих пор вызывают столько возмущения? Идем по улице с дочкой, подскакивает к нам мадам и прям взволнованно говорит: «Женщина! У вашей дочери джинсы рваные — вы хоть видите?!» Все, что я смогла выдать, это: «Серьезно? Ой, точно порвались! Спасибо, что сказали!»
- Ехала вчера в автобусе. Зашла бабушка и, когда она начала оплачивать проезд, у нее рассыпались копейки. Водитель решил пошутить и сказал: «Что упало, то мое». А бабуля не растерялась и, недолго думая, ответила: «Ты тогда осторожнее езжай, милок, а то, если я упаду, тоже твоя буду».
- Зашла в магазин за любимым дезодорантом. Взяла флакон, подлетает продавщица, я от помощи отказываюсь. И тут она бросает взгляд на товар, снисходительно оглядывает меня и выдает: «Он вообще-то дорогой!» Я обалдела и вместо того, чтобы что-то ей доказывать, спокойно ответила: «А я наконец-то накопила».
- Стою на кассе. Из покупок — две плитки молочного шоколада и газировка. Становится за мной дама, хмыкает и выдает: «Девушка, настоящий шоколад — только горький! Не ешьте эту гадость». Я выпрямила спину и с выражением лица Мэри Поппинс ответила: «А настоящая леди никогда не будет говорить другой настоящей леди, что ей есть».
«Дочка задалась вопросом, почему у больших лошадей есть седла, а у ее игрушечных — нет? Пришлось восстановить справедливость»
- «И куда ты так вырядилась?» — спросила вчера соседка, когда я вышла из квартиры в ярко-синем пальто. Я улыбнулась и ответила: «В свою жизнь». Она лишь хмыкнула. А ведь когда-то я бы потом весь день загонялась, может, даже пошла бы переодеваться.
- Когда-то увидел в интернете, что человек поздравляет свою бабушку с днем рождения на своей стене. Ну и написал ему: «А почему не скажешь ей это лично? Думаешь, она это увидит?» К моему удивлению, через пару минут мне ответила пожилая женщина, которая, видимо, и являлась его бабушкой. Она написала: «Не твоего ума дело!» Справедливо.
- Мой муж настолько ревнивый, что знает дни рождения всех моих бывших лучше, чем я. И в нужный день утром смотрит на меня ехидно и спрашивает: «Ну что, будем сегодня Диму/Антона поздравлять?» Обычно не обращаю внимания, но в последний раз ответила с воодушевлением: «Конечно, собирайся, милый, поедем за подарком. И мне еще прическу надо сделать!» И ушла довольная в ванную марафет наводить. Больше муж так не шутит.
«У нашей собаки Шерри есть лежанка. Но, справедливости ради, отметим, там это не написано. Шерри всегда смотрит, осталось ли там для нее место. И, если коты заняли все, то она просто ляжет рядом на полу»
Напоминает мультфильм "Бобик в гостях у Барбоса".
- А дедушка где спит?
- На коврике возле порога.А если не слушается, то я его веником...
- Говорю мужу: «Помой посуду». А он мне так ехидно: «8 марта уже прошло». Я поворачиваюсь к нему и отвечаю: «Тюльпаны, которые ты мне на 8 марта подарил, стоят? Стоят! Значит, еще не прошло!» Пошел мыть посуду...
- Во время ужина парень как-то заявил: «Тебе бы пошли более светлые волосы. Как у той блондинки». Я — темноволосая, со стрижкой каре, которая мне очень идет. Улыбнулась и сказала: «Хорошо. Запиши меня к своему мастеру. И раз это надо тебе, то и платишь ты». Через пару недель мы расстались, ведь он думал, что я «не такая».
- Встретил бывшую девушку с ее новым парнем. Расстались около года назад по ее инициативе. Поздоровался, а она говорит мне с язвительной улыбкой: «Тебе, наверное, совсем плохо, да? Никто за тобой не убирает и не готовит?» Я спокойно ответил: «Почему же? Убирает робот-пылесос, готовит мультиварка, посуду моет посудомойка, стирает стиралка, сушит сушилка. С тех пор, как я перестал тратить деньги на тебя, в моей жизни появилось то, на что я могу положиться».
Торжество справедливости — это когда у каждого кота будет по коробке
- Недавно эйчар крупной компании напомнил мне о тестовом задании, которое я уже не планировала делать, потому что нашла работу. Решила ответить в их же деловом стиле, но с легкой иронией: «Большое спасибо за интерес к моей кандидатуре и напоминание. К счастью, я уже нашла работу, поэтому ваше тестовое задание останется без ответа. На мою кандидатуру претендовали более 5 работодателей. К сожалению, вы не прошли отбор».
- Вечная борьба поколений — открыть или закрыть окно в электричке. Вот так и сегодня к нам подсела бабушка и начала просить закрыть окно. Я отказал. Тогда она заявила, что ей же холодно! На что я ответил: «Если холодно, могу согреть». Бабуся сразу заявила, что у нее есть тот, кто согреет, и пересела.
Некоторых таких бабуль хочется не согреть, а огреть. Удивляюсь, как можно замёрзнуть, например, в +28°С в автобусе без кондиционера.
- Только въехали с мужем в новую квартиру. Ушла в ночную смену. Утром иду с надеждой поспать, а тут свекровь сообщает, что придет с подругами смотреть новые апартаменты. Послушала ее, на кухне присела, так и уснула. И вот приходят они, свекровь возмущена, что на стол не накрыто. Я ответила: «Так это все взаправду было? А я думала, мне приснилось».
«Каждой дочке — по единорожке» — именно так справедливо решил отец двух девочек. Он редко видится с дочерьми, поэтому сделал на заказ для них такой подарок
Бонус: иногда справедливость торжествует без лишних слов
- Недавно стюардессы говорили про одну девочку лет пятнадцати. Летела она одна. Когда она дошла до своего ряда, на ее месте у окна уже сидел какой-то мужчина. Здоровый такой. Она ничего не сказала. Молча села на его место у прохода. Весь полет просидела там. Казалось, она просто испугалась. Но никто даже представить не мог, что она выкинет. Самолет приземлился. Все, как обычно, повскакивали со своих мест, начали толпиться в проходе, тащить сумки. А она сидит. Не шевелится. Ждет. И только когда уже все пассажиры вышли, она встала, не торопясь взяла вещи и медленно пошла по пустому проходу к выходу. А мужик, который занял ее место, все это время нервничал, злился и ждал.
На самом деле, выйти красиво из ситуации — это настоящее искусство. Некоторым приходится это делать по роду деятельности, а иногда торжество справедливости приходит весьма неожиданным образом.