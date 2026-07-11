11 вдохновляющих идей педикюра на лето, с которыми вы будете королевой пляжа
Собираясь в отпуск мы часто спешим записаться к любимому мастеру на маникюр, но не забываем ли мы о чем-то другом? Верно! Когда, как ни летом хочется выгулять новые босоножки и покрасоваться свежим педикюром? Мы предлагаем несколько трендовых идей, с которыми ногти будут смотреться на все сто как в городе, так и на природе. Нежная лаванда, спелое яблоко или полуночная вишня — осталось лишь выбрать правильный лак!
Микро-френч или френч с ярким ободком
Многие до сих пор предпочитают классический френч. Однако в последнее время он стал выглядеть скучновато, а в сочетании белого ободка с розовой основой даже улавливаются ретро нотки. Если вы любите френч и не хотите от него отказываться, то попробуйте более минималистичный и актуальный микро-френч. Он смотрится свежо как на отдыхе, так и дома. Может, хотите добавить цвета? Отличная идея! Это поощряется модными экспертами — они предлагают выбирать яркие оттенки, например, сочный розовый.
Розовые оттенки
Кстати, розовые оттенки можно использовать и в других дизайнах. По словам экспертов из модного издания Vogue, педикюр в оттенке бабблгам — тренд этого лета. Специалисты рассказывают, что звездные знаменитости уже активно интегрируют эту тенденцию в свои образы.
Коралловый педикюр
Хотите что-то поинтереснее розового? Тогда спешим предложить в качестве альтернативы вернувшийся на модные подиумы коралловый. Помните, какой бум был на него несколько лет назад? И еще раньше? Коралловый переживал пик популярности не один раз, а в этом сезоне он вновь актуален как никогда. Такой оттенок выгодно подчеркивает красивый летний загар и легко комбинируется с другими цветами для создания гармоничного образа.
Кремовый педикюр
Куда же мы без нюдового педикюра? Модные эксперты и нейл-стилисты рекомендуют чуть отойти от привычных белой и бежевой палитр и обратить внимание на нежные кремовые оттенки. Сливочный, off-white, цвет слоновой кости, молочный персик — выбор безграничен.
«Голые ногти»
Хотите что-то даже более утонченное и легкое, чем нюд? Тогда тренд на будто бы голые ногти для вас. Это как тот самый «макияж без макияжа». Прозрачный лак будет отлично смотреться на аккуратном педикюре, переливаться в лучах летнего солнца и ненавязчиво подчеркивать здоровые ногти. Главное хорошо очистить и увлажнить кутикулу.
Холодный голубой
Трендовая альтернатива классическому белому педикюру — светлые холодные серо-голубые оттенки. Они красиво оттеняют кожу и смотрятся к месту, где бы вы ни были. Помимо того, такой голубой легко комбинировать с другими цветами. Он подойдет как для дневного образа, так и для более нарядного вечернего.
Глубокий темно-синий
Светлые и яркие оттенки — самое то летом, но что делать, если вы приверженец темных цветов? У нас есть ответ и на этот вопрос. Несомненно, можно выбрать глянцевый черный и не прогадать. Но мы предлагаем кое-что поинтереснее — глубокий синий цвета ночного неба в безоблачную ночь.
Темная вишня
Бургунди — несомненно классический цвет, который всегда актуален. Однако, эксперты все же относят его к зимней палитре. Летом они рекомендуют присмотреться к более теплым оттенкам, например, коричневый, терракотовый или приглушенной розе. Они смотрятся более свежо и живо. А если вы хотите что-нибудь потемнее, то присмотритесь к оттенку переспелой вишни. Эксперты модного издания Bazaar подчеркивают, что он крайне актуален в этом сезоне. Главное, выбирайте короткую или среднюю длину ногтя. Потому что педикюр на длинных ногтях не только уже не актуален, но и проблематичен в уходе и носке. Длинные ногти быстрее скалываются, ломаются и могут выглядеть неопрятно. Кроме того, лучше делать форму овал и округленный квадрат.
Лавандовые ногти
Наряду с розовым и темно-синим нейл-стилисты Bazaar настойчиво рекомендуют дать шанс лавандовым оттенкам. Педикюр в таком цвете станет ярким акцентом любого летнего образа. Можно выбрать более теплый или холодный оттенок в зависимости от вашего подтона кожи. Автор статьи даже пробовала делать маникюр и педикюр в чуть отличающихся лавандовых оттенках — получилось очень даже симпатично!
Красный в оттенке «спелое яблоко»
Красный — еще одна бессмертная классика. В этом сезоне нейл-стилисты активно используют оттенок спелого яблока. Такой педикюр будет смотреться одинаково сочно независимо от того, где вы проводите свой отпуск.
Принт в горошек
Кто сказал, что нейл-арт — это прерогатива маникюра? Предлагаем добавить творчества и адаптировать трендовый принт в горошек в дизайны педикюра. Смотрится нежно и ненавязчиво. Автор статьи даже попробовала сделать такой педикюр, отправляясь на море. Очень удобно и практично — мелкие точки совсем не портят картину, а наоборот выгодно скрывают помарки и недочеты. Педикюр, сделанный в домашних условиях не самой профессиональной рукой, спокойно выдержал три дня пляжного отдыха.
Какой вариант вам приглянулся больше всего? Или, может быть, у вас уже есть идеальный педикюр, который вы непременно делаете каждое лето?
Автор статьи так вдохновилась трендовыми идеями, что уже собирается записаться на маникюр. Ой, педикюр. Хотя зачем ограничиваться чем-то одним? Давайте вместе посмотрим, какие тенденции сейчас отмечаются и в маникюре:
Комментарии
Я обычно такие подборки не читаю,но тут насмешило "салон за углом". А что, за углом не может находиться хороший салон? Или они в центре площади располагаются, где углов нет?