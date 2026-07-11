11 вдохновляющих идей педикюра на лето, с которыми вы будете королевой пляжа

Бургунди — несомненно классический цвет, который всегда актуален. Однако, эксперты все же относят его к зимней палитре. Летом они рекомендуют присмотреться к более теплым оттенкам, например, коричневый, терракотовый или приглушенной розе. Они смотрятся более свежо и живо. А если вы хотите что-нибудь потемнее, то присмотритесь к оттенку переспелой вишни. Эксперты модного издания Bazaar подчеркивают, что он крайне актуален в этом сезоне. Главное, выбирайте короткую или среднюю длину ногтя. Потому что педикюр на длинных ногтях не только уже не актуален, но и проблематичен в уходе и носке. Длинные ногти быстрее скалываются, ломаются и могут выглядеть неопрятно. Кроме того, лучше делать форму овал и округленный квадрат.