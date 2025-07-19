8 примеров маникюра, который выглядит достойно в глазах работодателя

Мало того, что придумывают тренды, так ещё и н/а собесах надо ногтями угодить каким-то левым людям🤦

А если кандидату не понравится маникюр HR или руководителя/директора, он может попросить, чтобы при следующей встрече был приятный для него?

А если кандидат ходит в один день по разным компаниям, нужно переделывать в зависимости от профиля? Тема не раскрыта)