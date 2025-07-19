Буквально только что читала на adme историю про то, как руководитель поражался ничего не умеющим кандидатам, подобираемым hr-ром... Кажется, теперь я знаю, по каким критериям их отбирали - по ногтям, исключительно по ногтям!
8 примеров маникюра, который выглядит достойно в глазах работодателя
Ногти с аккуратным дизайном
Слишком вызывающий нейл-арт на ногтях едва ли будет хорошо воспринят в корпоративной среде, за исключением, разве что, какой-то очень креативной сферы. Для работодателей такой кандидат, скорее всего, попадет в список «сразу мимо». Однако многие работодатели все же ценят индивидуальность, поэтому небольшая изюминка на ногтях, как например, цветной френч, напротив, будет смотреться уместно.
Короткие ногти
Что уж не говори, а со слишком длинными ногтями тяжелее выполнять повседневные задачи. А вот аккуратные короткие ногти с нейтральным ровным покрытием — это всегда беспроигрышный вариант.
Красный маникюр
Каким бы вызывающим и ярким не казался красный цвет, для дизайна маникюра — это классика вне времени и вне моды.
О чёрт! Что ж мне никто раньше не сказал, что знания и опыт не важны, а нужно просто ногти в красный выкрасить!
Кроме того, некоторые считают, что благодаря этому цвету женщина может получить повышение. Конечно, это не стопроцентная гарантия успеха, но такой оттенок повышает уверенность в себе.
Оранжевый маникюр
"Он выглядит естественно, приятен глазу"... Вот теперь гадаю: это со мной что-то не так, раз для меня этот цвет ногтей неестественный и глазу неприятен, или, всё-таки с авторами adme?
Мало кто отдает предпочтение подобным оттенкам в маникюре, а зря. Он выглядит естественно, приятен глазу, а также это цвет творчества, который сразу выдает креативную натуру. Дама с таким маникюром явно пройдет собеседование на какую-нибудь творческую позицию.
Зеленый маникюр
Работобатель обязательно оценит ваше спокойствие, когда вы так вцепились в зелёную тряпочку!
Казалось бы, зеленые оттенки — не самый очевидный выбор для маникюра. Однако в психологии цвета считается, что он вызывает чувство спокойствия, что благотворно влияет на состояние кандидата. А это почти всегда успех.
Не возбраняется тут любая форма ногтей и дизайн, главное, чтобы это не было чересчур вызывающе.
Лиловый маникюр
Оттенки фиолетового, в том числе лиловый, также отлично подходит для собеседований. Дело в том, что такие цвета сочетаются практически с любым цветом помады. А рекрутеры очень часто обращают внимание на мелкие детали, поэтому они непременно отметят этот момент. Да и для офисных будней этот вариант тоже подойдет. В общем, цвет покрытия — на любые случаи.
Маникюр с металлическими оттенками
О, у меня такой лак в 10 классе был... и маникюр самодельный так же выглядел 😂
Когда сильно хочется добавить изюминку в рабочий образ, но корпоративная культура не позволяет слишком явно играть с цветами маникюра и нейл-артом, то можно выбрать мягкие металлические оттенки.
Важно, чтобы это не был слишком яркий металлик, лучше присмотреться к едва заметному сияющему бронзовому, золотому или серебристому маникюру, который сделает образ более ярким, но при этом, не вычурным.
Мраморный маникюр
Мраморный дизайн ногтей смотрится хорошо, если он выполнен аккуратно в минималистичном стиле. Можно выбрать такие сочетания как серый и белый, или розовый с золотыми прожилками. Корпоративный стиль такой маникюр вряд ли нарушит, а вот смотрится он ухоженно и роскошно.
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Комментарии
Мало того, что придумывают тренды, так ещё и н/а собесах надо ногтями угодить каким-то левым людям🤦
А если кандидату не понравится маникюр HR или руководителя/директора, он может попросить, чтобы при следующей встрече был приятный для него?
А если кандидат ходит в один день по разным компаниям, нужно переделывать в зависимости от профиля? Тема не раскрыта)
И тут я поняла, что ничего не поняла, кроме того, что при поступлении на работу главное - ногти, а диплом можно смело сжечь за ненадобностью!